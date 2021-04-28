Буде приблизно сім параметрів, - "слуга народу" Стефанчук розповів, яким чином планують визначати статус олігарха

У законопроєкті про статус олігархів, анонсованому президентом Володимиром Зеленським, буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді"

Зазначається, що в законопроєкті буде прописано статус олігарха - хто це такий і за якими параметрами він визначатиметься. Це фінансові параметри, вплив на політичний бік тощо.

На запитання журналіста, як вимірювати політичний вплив, адже він зазвичай неформальний, Стефанчук відповів, що можливість вимірювання буде.

Стефанчук зазначив, що наскільки йому відомо, буде приблизно сім таких параметрів. Людина визнається олігархом, якщо підпадає під три або більше параметрів.

Якщо людина підпадає під параметри - буде визнаватися олігархом, до якого застосовуватимуться відповідні санкції, щоб він втратив один або два з тих параметрів, під які підпадає. За словами Стефанчука, йдеться про "якийсь вид юридичної відповідальності".

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський запропонував РНБО і Офісу Президента разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.