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Буде приблизно сім параметрів, - "слуга народу" Стефанчук розповів, яким чином планують визначати статус олігарха

Буде приблизно сім параметрів, -

У законопроєкті про статус олігархів, анонсованому президентом Володимиром Зеленським, буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді"

Зазначається, що в законопроєкті буде прописано статус олігарха - хто це такий і за якими параметрами він визначатиметься. Це фінансові параметри, вплив на політичний бік тощо.

На запитання журналіста, як вимірювати політичний вплив, адже він зазвичай неформальний, Стефанчук відповів, що можливість вимірювання буде.

Стефанчук зазначив, що наскільки йому відомо, буде приблизно сім таких параметрів. Людина визнається олігархом, якщо підпадає під три або більше параметрів.

Якщо людина підпадає під параметри - буде визнаватися олігархом, до якого застосовуватимуться відповідні санкції, щоб він втратив один або два з тих параметрів, під які підпадає. За словами Стефанчука, йдеться про "якийсь вид юридичної відповідальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Зеленський хоче прописати "правила гри" для олігархів, за основу візьмуть Антитрастівський закон США

Нагадаємо, раніше президент Зеленський запропонував РНБО і Офісу Президента разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха.

Автор: 

олігарх (930) санкції (11768) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+23
Не знаю какие параметры они придумают, но Беня не будет соответствовать ни одному из этих параметров.
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28.04.2021 08:07
+22
Ну да. ХЗ, как определить Коломойского или Ахметова.
Бином Ньютона прям какой-то. Ищут пожарные, ищет милиция...

О!!! Знаю, кто олигархи и во всем виноваты - Риф и Стерненко.
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28.04.2021 08:06
+22
Коломойский ему работодатель.
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28.04.2021 08:14
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а их и короновать будут? ну чтоб уж точно...олигарх в законе))) и справку железобетонную.... нет! диплом !!! золотыми буквами по зеленому полю)))...чтоб уже никакая... даже никакая как теперь СБУ не посмела криво глянуть))))
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28.04.2021 11:43 Відповісти
невже цей Коливан буде їх рострілювати після того як всіх визначить? якщо ні, питання - навіщо їх визначати? чи може автоматично вони стануть злочинцями? Постає однозначне питання - чи воно не дебіл оця слугоуродівська свиня?
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28.04.2021 12:53 Відповісти
Да напишите сразу,что олигарх,если фамилия:Порошенко...Уверен,что что бы не придумали,он будет соответствовать,а беня,ахмет и пинчук-нет...
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28.04.2021 22:11 Відповісти
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