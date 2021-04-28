В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали
Станом на середу, 28 квітня, в Україні виявлено 9590 нових випадків коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
9590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 047 838 випадків коронавірусної хвороби.
Також за даними РНБО, за минулу добу 441 людина померла від COVID-19 (загалом - 43 391), одужали за минулу добу - 20 062.
В Україні станом на ранок 28 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 387 556 осіб, що на 10 913 менше, ніж добою раніше.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіла 451 дитина і 217 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3623 особи. Здійснено тестувань за добу - 99 112 (зокрема методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).
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скоро Песах и следовательно зельцманы каждого верозавра за ухо потащат подставлять колбасу под взбрызгивание толстой бородатой мущины в платье. а потом еще заставят верещать - Заштомневирус, Яхве же сильней вируса.
26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
2923https://censor.net/ru/news/3262440/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umer_441_chelovek_zafiksirovany_9_590_novyh_sluchaev_zarajeniya_20_062/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
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Все про:https://censor.net/ru/tag/1199/karantin/news/page/1 https://censor.net/ru/tag/2819/statistika/news/page/1 https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 https://censor.net/ru/tag/9211/koronavirus/news/page/1 28.04.21 08:07 В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели
https://images.cnscdn.com/images/a/e/8/7/ae87c1594ccfbdcad5c2623261e037b2/original.jpgПо состоянию на среду, 28 апреля, в Украине выявлены 9 590 новых случаев коронавируса COVID-19.
Как передает https://censor.net/, об этом свидетельствуют https://covid19.rnbo.gov.ua/ данные СНБО.
9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 047 838 случаев коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 441 человек умер от COVID-19 (всего - 43 391), выздоровели за минувшие сутки - 20 062.
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В Украине по состоянию на утро 28 апреля болеют коронавирусной болезнью 387 556 человек, что на 10 913 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
Позже в Минздраве https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/917175175492145?__cft__[0]=AZWubAUzkGyF39iSHIV99QAwuQ2yC0_o7c-7********************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R добавили , что за минувшие сутки заболел 451 ребенок и 217 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3623 человека. Осуществлено тестирований за сутки - 99 112 (в том числе методом ПЦР - 43 841, методом ИФА - 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 782).
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вот голову долбит вопрос как беллоруссы без этих локдаунов обходяться школы метро рестораны работают они что не болеют или всетаки указ батьки о запрете вируса подействовал
не болеют они чтолишколф метро рестораны как работали так и работают или указ батьки о запрете вируса всетаки подействовал
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
А в тебе є довідка, що ти не психопат, не педофіл, не хворієш педикульозом і малярією?
Ні? То якого біса ти виходиш на вулицю і чого взагалі не ізольований від суспільства?
а ти повинен повзати рачки
ну будь-ласка
Ти мудило!
Законів? Який закон вимагає від здорової людини носіння маски будь-де?
культури? ти, коли пишеш "мудило", культурний чи ні?
их задача создать хаос чем больше хаоса тем выше смнртность
нет смысла запрешать ковид писать
Закарпатье -- 1, главньій бухгалтер на нашем предприятии. Месяц боролась з тяжельім течением коронавирусной болезни.
А второй вариант -- просто плановая дезинформация чтобы всячески ухудшать ситуацию в Украине...