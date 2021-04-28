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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали

Станом на середу, 28 квітня, в Україні виявлено 9590 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

9590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 047 838 випадків коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 441 людина померла від COVID-19 (загалом - 43 391), одужали за минулу добу - 20 062.

Також читайте: Польща й Україна очолили рейтинг Європи за добовою смертністю через COVID-19. ІНФОГРАФІКА

В Україні станом на ранок 28 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 387 556 осіб, що на 10 913 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіла 451 дитина і 217 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3623 особи. Здійснено тестувань за добу - 99 112 (зокрема методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).

В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Хорошая шутка, зеля ставит лайк, прямо из Буковеля
В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3630
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28.04.2021 08:22
+3
В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 1622
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28.04.2021 08:16
+3
Зельцмани знищують українців
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28.04.2021 08:25
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В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 1622
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28.04.2021 08:16 Відповісти
Хорошая шутка, зеля ставит лайк, прямо из Буковеля
В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3630
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28.04.2021 08:22 Відповісти
Тобі потрібно з ранку пити по столовій ложці олію.
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28.04.2021 08:29 Відповісти
А від переїдання *рошенок * що там буває !?
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28.04.2021 09:17 Відповісти
Нічого, тільки задоволення.
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28.04.2021 09:26 Відповісти
бенин клоун хватит по два боинга в день сбивать
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28.04.2021 17:12 Відповісти
Зельцмани знищують українців
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28.04.2021 08:25 Відповісти
ну да, заставляют не носить маски и бесноваться с попами в капищах.
скоро Песах и следовательно зельцманы каждого верозавра за ухо потащат подставлять колбасу под взбрызгивание толстой бородатой мущины в платье. а потом еще заставят верещать - Заштомневирус, Яхве же сильней вируса.
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28.04.2021 08:35 Відповісти
Яхве__________ имя запрещено произносить в слух...
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28.04.2021 19:52 Відповісти
зе конечно тот еще ушлепок, но блин он никак не мог устроить пандемию во всем мире.
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28.04.2021 08:55 Відповісти
цікаво, де ще таке практикується за браком імунізації місцевого населення?..

26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
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28.04.2021 08:34 Відповісти
Кажуть іде на спад... . Чому тоді кожен день по півтисячі українців вмирають ? Хтось маніпулює статистикою, Стебанов!
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28.04.2021 08:55 Відповісти
"Рост спада"?! Смертность как в Турции, но - упорно рисуют 5-10 тыс, в больницах дофига больных, НО - "5-10 тыс"?! Это среднепотолочная статистика от стебанова?! После Пасхи вылезет им эта "статистика" боком.
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28.04.2021 09:03 Відповісти
https://censor.net/ru/news/all/page/1/archive/0/category/101/sortby/date, https://censor.net/ru/news/all/page/1/archive/0/category/111/sortby/date
2923https://censor.net/ru/news/3262440/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umer_441_chelovek_zafiksirovany_9_590_novyh_sluchaev_zarajeniya_20_062/sortby/tree/order/asc/page/1#comments
Материалы по теме:https://censor.net/ru/theme/705/koronavirus_i_karantin
Все про:https://censor.net/ru/tag/1199/karantin/news/page/1 https://censor.net/ru/tag/2819/statistika/news/page/1 https://censor.net/ru/tag/9099/covid19/news/page/1 https://censor.net/ru/tag/9211/koronavirus/news/page/1 28.04.21 08:07 В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели
https://images.cnscdn.com/images/a/e/8/7/ae87c1594ccfbdcad5c2623261e037b2/original.jpgПо состоянию на среду, 28 апреля, в Украине выявлены 9 590 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает https://censor.net/, об этом свидетельствуют https://covid19.rnbo.gov.ua/ данные СНБО.
9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 047 838 случаев коронавирусной болезни.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки 441 человек умер от COVID-19 (всего - 43 391), выздоровели за минувшие сутки - 20 062.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": https://censor.net/ru/news/3262438/polsha_i_ukraina_vozglavili_reyiting_evropy_po_sutochnoyi_smertnosti_izza_covid19_infografika
В Украине по состоянию на утро 28 апреля болеют коронавирусной болезнью 387 556 человек, что на 10 913 меньше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
Позже в Минздраве https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/917175175492145?__cft__[0]=AZWubAUzkGyF39iSHIV99QAwuQ2yC0_o7c-7********************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R добавили , что за минувшие сутки заболел 451 ребенок и 217 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3623 человека. Осуществлено тестирований за сутки - 99 112 (в том числе методом ПЦР - 43 841, методом ИФА - 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 782).
https://images.cnscdn.com/images/b/c/b/9/bcb959ba9970b2d680c949becee14d96/original.jpg
https://images.cnscdn.com/images/c/a/5/9/ca5939e543002b79aa84e3c9882af416/original.jpg
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https://images.cnscdn.com/images/2/1/2/7/2127558b3e74405336121f8e2c18e5dd/original.jpg
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вот голову долбит вопрос как беллоруссы без этих локдаунов обходяться школы метро рестораны работают они что не болеют или всетаки указ батьки о запрете вируса подействовал
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28.04.2021 09:16 Відповісти
вот голову долбит один вопрос какже беллорусы без этих локдаунов и карантинов обходяться
не болеют они чтолишколф метро рестораны как работали так и работают или указ батьки о запрете вируса всетаки подействовал
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28.04.2021 09:22 Відповісти
як і Швеція та майже половина штатів США
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28.04.2021 10:04 Відповісти
Они прививаться начали одними из первых в Европе, и не "ковишилдом". У них умирают по 10 человек в сутки, что много, но не по 441, как в Украине.
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28.04.2021 17:25 Відповісти
простите а чем они прививаються
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28.04.2021 18:31 Відповісти
Спутником естественно
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28.04.2021 20:21 Відповісти
получаеться спутник хорошо работает
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28.04.2021 22:11 Відповісти
Спутник зарегистрирован в 70-ти странах мира. Сотрудники посольства США в Москве привились Спутником
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28.04.2021 22:30 Відповісти
а почему нам его не дают все руские вакцины которые довелось на себе испытать сработали на сто процентов уверен и спутник вешь хорошая именно поэтому нам его не дают
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28.04.2021 22:35 Відповісти
Политика. Посол США в Украине, сказала, что вакцинации спутником, не будет.
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28.04.2021 22:42 Відповісти
И правильно сделала. Вас слишком много.
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29.04.2021 03:14 Відповісти
Мысль не понял.
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29.04.2021 15:25 Відповісти
а сведения все таки откуда? кто тебе сказал что не болеют? Бацька? у меня куча родственников в Белоруси, многие переболели, некоторые и по два раза... может ты о другой Белоруси говоришь?
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01.05.2021 10:32 Відповісти
куча знакомых белорусов и родственики жены никто не заболел
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01.05.2021 23:21 Відповісти
повезло родственникам... может трактором лечатся? у моих родственников правОВ на трактор нету...
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04.05.2021 22:00 Відповісти
зачем лечиться не болеют они
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06.05.2021 01:33 Відповісти
Хто б міг подумати.
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
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28.04.2021 10:04 Відповісти
Ти типовий дебіл! Маска працює як захист для людини, якщо вона на обличчі хворого, а не у неї, а поскільки невідомо хто хворий, бо 1. нема массового безкоштовного тестування 2.наші "люди" всіх ібали... то маски на писки повінні натяшнути усі -- і хворі, і здорові, і вумні, і хитровиібані, і мажори, і Зегідрант..
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28.04.2021 21:22 Відповісти
Як ти жив до 2020 року, не знаючи, хто хворий, а хто здоровий?
А в тебе є довідка, що ти не психопат, не педофіл, не хворієш педикульозом і малярією?
Ні? То якого біса ти виходиш на вулицю і чого взагалі не ізольований від суспільства?
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28.04.2021 23:29 Відповісти
з твоєї дибільної логіки -- не потрібні жодні довідки... Що ти здав на права, щоб сісти за кермо, що ти не мав судимості, щоб зареєструвати зброю, чи влаштуватись на держслужбу...
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28.04.2021 23:38 Відповісти
"то маски на писки повінні натяшнути усі "

а ти повинен повзати рачки
ну будь-ласка
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28.04.2021 23:30 Відповісти
ПДР/законівчи просто культури теж ніхто не повинен дотримуватись, то то "повзання рачки"...
Ти мудило!
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28.04.2021 23:39 Відповісти
ПДР не заважає дихати, як це передбачено природою, імбецил.
Законів? Який закон вимагає від здорової людини носіння маски будь-де?
культури? ти, коли пишеш "мудило", культурний чи ні?
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28.04.2021 23:46 Відповісти
Плісняві ніколи займатись такими "дрібницями", вони підганяють поняття олігарх під певних політиків.
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28.04.2021 10:15 Відповісти
Який стабільний вірус..... Без прогресій. І по команді, то сидіть то лежить, а то палку приносить....
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28.04.2021 11:12 Відповісти
странно чем больше сидим дома тембольше болеем надо гулять дышать заниматься спортом кушать вс свеженькое витамины тогда болеть не будем а такое впечатление что эти ми локдаунами тллько хаос вносят перекрывают подвоз свежих овошей и фруктов
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28.04.2021 18:34 Відповісти
вот пример передового взгляда на проблему... вышел на воздух, пощипал травку... и даже "новичек" не возьмет...
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01.05.2021 10:24 Відповісти
нас просто замаривают этими локдаунами карантинами а смртность на вирус списывают
их задача создать хаос чем больше хаоса тем выше смнртность
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28.04.2021 18:35 Відповісти
помню как с батьки на этом сайте смеялись когда он указ издал о запрете корона вируса только эта бодяга начаалась а нет вот время прошло белорусы как огкрчики в сравнении с остальными
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28.04.2021 18:37 Відповісти
не правдивая информация, там запрещено вообще говорить и тем более писать на эту тему, у меня много родственников которые переболели ковидом в Белоруси им даже диагноз пишут любой другой но не "Ковид"...
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28.04.2021 19:49 Відповісти
ковидом болеют все и везде ковид это широкораспространенный вирус типа герпеса
нет смысла запрешать ковид писать
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28.04.2021 22:14 Відповісти
неуместный комент, во первых не все болеют, некоторые даже не заражаются (соблюдая и не стесняясь заботиться о безопасности), а некоторые и не выздоравливают... перефразировать можно так: - сифилисом болеют все и везде это широкораспространенный вирус типа ОРВИ нет смысла запрещать сифилис писать
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01.05.2021 10:11 Відповісти
а у нас при другом диагнозе всеравно пишгут ковид все наоборот все валят на этот вирус
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29.04.2021 10:09 Відповісти
... если бы я не был связан (косвенно) с лечебным заведением, я бы может и поверил...
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01.05.2021 10:13 Відповісти
https://zn.ua/HEALTH/patofizioloh-viktor-dosenko-dlja-zashchity-ot-kovida-antitela-ne-imejut-znachenija.html
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28.04.2021 19:46 Відповісти
похоже смелых прочитать так и не нашлось...
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01.05.2021 10:14 Відповісти
Не умничайте...
Закарпатье -- 1, главньій бухгалтер на нашем предприятии. Месяц боролась з тяжельім течением коронавирусной болезни.
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28.04.2021 20:04 Відповісти
як встановлено діагноз?
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29.04.2021 09:03 Відповісти
... а як гадаєш? кажуть собаки вже вміють виявляти хворих...
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01.05.2021 10:17 Відповісти
... у меня товарищ второй месяц в стационаре с кислородом, сделал прививку и попал в реанимацию...
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01.05.2021 10:15 Відповісти
кого не коснулось -- тот упорото не верит...
А второй вариант -- просто плановая дезинформация чтобы всячески ухудшать ситуацию в Украине...
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01.05.2021 11:34 Відповісти
Пусть ему Бог поможет! Больше не знаю на, что и на кого еще надеяться...
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01.05.2021 11:37 Відповісти
мне почемуто кажеться что причиной падежа от коронавируса являеться демократия хоть связь не явная и сразу не видно почемуто во всех тоталмтарных и авторитарных режимах все нормально а как демократия так сразу массовый падеж
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28.04.2021 22:18 Відповісти
правда при тоталмтарном режиме лучше? умер и не знаешь от чего...
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01.05.2021 10:21 Відповісти
все ты знать будеш режим тут не причем очемуто белоруссы не вымираютб ез карантинов масок и прочих прелестей демократии
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02.05.2021 01:03 Відповісти
ну так ясное дело - "Бацька" запретил, и вирус отменил... съездь на разведку...
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04.05.2021 21:57 Відповісти
ну можно смеяться сколько угодно но сработало же
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06.05.2021 01:34 Відповісти
только странно получаеться мрут косяками почемуто только демократии а тоталитарные и авторитпрные почемуто не так сильно чтото хдесь не так
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06.05.2021 12:10 Відповісти
людей загнали замучиди мрут от усталости и измотаности некачественного и не регулярного питания убитой экологии а валят все на этот вирус ну конечно режим же никогда не признает что это его вина
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28.04.2021 22:21 Відповісти
от борьбы с вирусом мрет больше людй чем от самого вируса
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29.04.2021 02:34 Відповісти
... анология: от еды все больше людей худеют чем от голода...
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01.05.2021 10:19 Відповісти
честно говоря непонял аналогию причем тут еда
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02.05.2021 01:01 Відповісти
это с голодухи...
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04.05.2021 21:58 Відповісти
бред какойто извините
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06.05.2021 01:35 Відповісти
 
 