В Україні за добу від COVID-19 померла 441 особа, зафіксовано 9590 нових випадків зараження, 20 062 людини одужали

Станом на середу, 28 квітня, в Україні виявлено 9590 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

9590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 28 квітня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 047 838 випадків коронавірусної хвороби.

Також за даними РНБО, за минулу добу 441 людина померла від COVID-19 (загалом - 43 391), одужали за минулу добу - 20 062.

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В Україні станом на ранок 28 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 387 556 осіб, що на 10 913 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіла 451 дитина і 217 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3623 особи. Здійснено тестувань за добу - 99 112 (зокрема методом ПЛР - 43 841, методом ІФА - 15 489, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 39 782).















