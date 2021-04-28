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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим

За минулу добу, 27 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти тричі обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

У районі Кам’янки та Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Широкине окупанти обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовець ЗСУ Роман Гуляк загинув 27 квітня на Донбасі

Також повідомляється, що вчора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав травмувань, несумісних із життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Воїнів доставлено до лікувального закладу, їм надана належна медична допомога. Стан їхнього здоров'я задовільний.

"Командування висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні штабу.

У штабі також додали, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Водночас станом на 7:00 ранку 28 квітня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим тиші, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим тиші, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28228) Донбас (22354) втрати (4384) ЗСУ (7499) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1812
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28.04.2021 09:11
+13
Царство Небесне Герою.
Швидкого одужання нашим захисникам.
Ось так "благими" намірами Янелох ВАЗеленський вистилає Україні дорогу в кацапське пекло.
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28.04.2021 09:50
+12
Вічна Пам"ять і Слава загиблому Воїну. Одужання і здоров"я пораненим.
Смерть московським окупантам і посіпакам!
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28.04.2021 10:18
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и соблюдают режим прекращения огня....

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5355
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28.04.2021 08:27 Відповісти
ДРГ не потащит?!!! Ну все вірно! ДРГ приходять на нашу територію для того щоб могилу невідомого солдата впорядкувати та дров пенсіонерам наколоти.
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28.04.2021 21:01 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1812
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28.04.2021 09:11 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9860
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28.04.2021 09:13 Відповісти
Царство Небесне Герою.
Швидкого одужання нашим захисникам.
Ось так "благими" намірами Янелох ВАЗеленський вистилає Україні дорогу в кацапське пекло.
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28.04.2021 09:50 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава загиблому Воїну. Одужання і здоров"я пораненим.
Смерть московським окупантам і посіпакам!
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28.04.2021 10:18 Відповісти
Кого оштрафовали?
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28.04.2021 13:15 Відповісти
Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7259

..
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28.04.2021 14:55 Відповісти
Что, опять скажут по орда-брехун-ТВ, что путинские "шахтеры, боевые 3,14дарасы и трактористы отомстили за фейкового "распятого мальчика"" или "мальчика, которого убил специально посланный для этого беспилотник" в 30 км от линии фронта?
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28.04.2021 16:00 Відповісти
Кстати, там выяснилось, что мальчик подорвался на гранате. И гранату мальчику дал папа. И этот папа вырвал чеку для мальчика (ребенок 5-ти лет ее и правда сам просто не вырвет).
Интересно, а рашистское ТВ покажет этот сюжет, отследит проблему?
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28.04.2021 20:30 Відповісти
Я иногда смотрю через И-нет орда-брехун-ТВ - одно время(дня два) тыкали приглашенным украинцам фото неизвестного мальчика без названия его имени и фамилии во всю стену, при этом бабка мальчика вопила о "бессовестных украинцах", которые специально прислали беспилотник за 30 км. от фронта,чтобы "убить ее внука" и "получили за это награды". Далее разбираться не стали - запудрили мозги зрителям и бросили тему. Я тут же вспомнил кадры из "Донбасса" Лозницы с разбитым троллейбусом в Донецке и загримированными "покойниками" в нем, "убитыми во время обстрела ВСУ", которые после съемок орда-брехун-ТВ пошли весело пить кофе после "работы".
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30.04.2021 16:56 Відповісти
Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2409
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28.04.2021 22:10 Відповісти
 
 