Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

За минулу добу, 27 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Опитне – ще з протитанкового ракетного комплексу.

Неподалік селища Майорськ окупанти тричі обстрілювали позиції українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Талаківки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське – автоматичні станкові гранатомети.

У районі Кам’янки та Павлополя ворог кілька разів відкривав вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Широкине окупанти обстрілювали позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

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Також повідомляється, що вчора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав травмувань, несумісних із життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування. Воїнів доставлено до лікувального закладу, їм надана належна медична допомога. Стан їхнього здоров'я задовільний.

"Командування висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться в повідомленні штабу.

У штабі також додали, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Водночас станом на 7:00 ранку 28 квітня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



