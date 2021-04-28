За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 590 осіб, загалом - 558 716, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) лише 9 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"19 590 людей щеплено проти COVID-19 за добу 27 квітня 2021 року в Україні. 558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами вакцинації.

"Станом на 27 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 498 890 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (2535), Одеській (1967), Дніпропетровській (1894) областях, Києві (1876) і Полтавській (1066) та Харківській (1065) областях, найменше - в Кіровоградській (92), Тернопільській (110) та Івано-Франківській (252) областях.







