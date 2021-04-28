За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 19 590 осіб, загалом - 558 716, - Степанов
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) лише 9 осіб.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"19 590 людей щеплено проти COVID-19 за добу 27 квітня 2021 року в Україні. 558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 263 мобільними бригадами з імунізації та 667 пунктами вакцинації.
"Станом на 27 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 498 890 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (2535), Одеській (1967), Дніпропетровській (1894) областях, Києві (1876) і Полтавській (1066) та Харківській (1065) областях, найменше - в Кіровоградській (92), Тернопільській (110) та Івано-Франківській (252) областях.
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26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.