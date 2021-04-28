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За I квартал поточного року понад три тисячі громадян України змінили своє ім'я, - Мін'юст

За I квартал поточного року понад три тисячі громадян України змінили своє ім'я, - Мін'юст

За перші три місяці 2021 року 3391 громадянин України змінив своє ім'я. Саме стільки відповідних актових записів було складено органами державної реєстрації актів цивільного стану за вказаний період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у Facebook.

Водночас у відомстві нагадали, що протягом минулого року такою процедурою скористалися 12 528 громадян.

При цьому наголошується, що деякі громадяни все-таки не можуть змінити своє ім'я, оскільки існують причини, через які можуть відмовити в цьому. А саме - в разі:

  • здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
  • наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
  • офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
  • подання заявником неправдивих відомостей.

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Нагадаємо, раніше в Мін'юсті розповіли, як змінити по батькові.

За I квартал поточного року понад три тисячі громадян України змінили своє імя, - Мінюст 01

Автор: 

ім’я (22) Мін’юст (1587)


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Топ коментарі
+5
У 2019-му році таких було 73 відсотки. Дивним чином вони зробили це разом і в бали одне і теж ім'я - Зебіл.
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28.04.2021 08:47
+1
Я даже одного знаю
За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст - Цензор.НЕТ 2297
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28.04.2021 08:42
+1
Єврейські цигани-це жесть!
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28.04.2021 08:44
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Я даже одного знаю
За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст - Цензор.НЕТ 2297
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28.04.2021 08:42 Відповісти
Єврейські цигани-це жесть!
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28.04.2021 08:44 Відповісти
це "сливки" человеческого смиття.
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28.04.2021 10:19 Відповісти
миня зовут сибастьян парейро - торговец черным деревом для бениного клоуна и путлера
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28.04.2021 17:11 Відповісти
У 2019-му році таких було 73 відсотки. Дивним чином вони зробили це разом і в бали одне і теж ім'я - Зебіл.
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28.04.2021 08:47 Відповісти
тяжела жизнь порохобота. Хоть лопни, но про зебилов куда-нибудь всунь. Косо, криво, но надо!
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28.04.2021 09:28 Відповісти
Тебе висунули, чи тобі висунули? Одним словом - тобі видніше. 😁 І не посперечаєшся! 😉
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28.04.2021 09:40 Відповісти
За I квартал поточного року понад три тисячі громадян України змінили своє ім'я, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5981
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28.04.2021 09:36 Відповісти
- Значит, Тимофеева, вы желаете озвездить свою двойню…
- Да мне бы имена им дать.
- Ну что ж, предлагаю имена: Баррикада, Бебелина, Пестелина…или Даздраперма и Кукуцаполь...
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28.04.2021 08:53 Відповісти
Ну що то за Мєндісабаль Іванович?
Звучить жеж тупо, як Галина і при тому трєтьякова)))
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28.04.2021 09:19 Відповісти
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Призначити Огонь Цезаря Григоровича заступником Міністра
освіти і науки.
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28.04.2021 09:47 Відповісти
Міняють часто через своїх дурнуватих батьків, які думали в свій час не про дитину, а про... Та, важко навіть підібрати слова щоб дати оцінку їхнім думкам на той час. Ну це якщо взагалі було чим думати. Бажання хоч чимось виділитись якраз і змушує їхніх дітей таким чином потім шукати вихід з дурного положення. Імена дітям дають дійсно оригінальні, але в гіршому розумінні цього слова.
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28.04.2021 09:57 Відповісти
 
 