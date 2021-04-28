За I квартал поточного року понад три тисячі громадян України змінили своє ім'я, - Мін'юст
За перші три місяці 2021 року 3391 громадянин України змінив своє ім'я. Саме стільки відповідних актових записів було складено органами державної реєстрації актів цивільного стану за вказаний період.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту у Facebook.
Водночас у відомстві нагадали, що протягом минулого року такою процедурою скористалися 12 528 громадян.
При цьому наголошується, що деякі громадяни все-таки не можуть змінити своє ім'я, оскільки існують причини, через які можуть відмовити в цьому. А саме - в разі:
- здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
- наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
- офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
- подання заявником неправдивих відомостей.
Нагадаємо, раніше в Мін'юсті розповіли, як змінити по батькові.
Топ коментарі
+5 Rostyslav Komarnytsky
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+1 саша паламарчук
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