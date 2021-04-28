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Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова

Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова

Досвід Китаю був би корисним Україні в питаннях подолання бідності, з якою ця країна боролася майже 30 років. Зокрема, це стосується підходу щодо запровадження високого неоподатковуваного мінімуму на кожного члена домогосподарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").

"У них (у Китаї. - Ред.) навіть було обмеження народжуваності дітей саме через те, що не могли впоратися із забезпеченням людей вище рівня бідності. Але один з ключових кроків, який дозволив прискорити подолання бідності, – впровадження неоподаткованого мінімуму на кожного члена домогосподарства на рівні 600 доларів, коли у них була середня зарплата 350 доларів", - сказала вона.

Нардепка зазначила, що в Україні зараз держава тримає 40% домогосподарств на "голці комунальних субсидій", замість того, щоб повернути переплачений ПДФО на собівартість утримання кожного члена домогосподарства, не забираючи цей податок через чиновницьку систему й управління соціального захисту населення.

"Таким чином Китай простимулював годувальника сім'ї заробляти більше. І не ховати в тінь свої доходи, оскільки йому повертають податки на собівартість утримання членів домогосподарств", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 42% жителів України, які працюють, живуть у бідності і не можуть забезпечити собі гідне життя

Нагадаємо, за даними Держстату, в 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України. Доходи, нижчі за фактичний прожитковий мінімум, отримували 8,9 млн (23,1%) громадян України.

Як повідомлялося, Світовий банк констатував зниження рівня бідності в Україні, розрахованого за методологією банку. За даними СБ, рівень бідності знизився до 4,0% в 2018 році із 4,9% в 2017 році і 6,4% у 2016 році.

Автор: 

бідність (143) Китай (4504) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+14
Какой опыт когда нет пенсий и дети содержат своих родителей
стадо уродов в своем репертуаре бесконечные идеи геноцида народа слугами уродами еще не достиг своей вершины
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28.04.2021 09:07
+10
Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Норвегія, Швейцарія. Ні, Китай !!! А може для прикладу візьмемо ще північну Корею, В'єтнам, Венесуелу, Колумбію, Сальвадор, Кубу, Конго, Нігерію?
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28.04.2021 09:08
+8
Якби не такі як гетманцев та третякова, то може б і ми були розвинутою країною.
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28.04.2021 09:07
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Правильно, когда как в Китае будем летучих мышей есть останутся денежки на коммуналку.
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28.04.2021 09:04 Відповісти
эта та которая говорила о слабоумных детках.. кто бы ей битой отрихтовал бы мозг котрого нет там в бошке по определению....
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28.04.2021 09:49 Відповісти
Нам би підійшов досвід Китаю це рострі зелених корупционерів і повна конфіскація їхнього майна.
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28.04.2021 11:23 Відповісти
26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
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28.04.2021 09:07 Відповісти
Якби не такі як гетманцев та третякова, то може б і ми були розвинутою країною.
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28.04.2021 09:07 Відповісти
Китайцям повезло - у них не було Гєтманцева, який би зробив все, щоб з бідності вони не вилізли. До речі, у Китаї більшість дрібних підприємців і самозайнятих не платять податки. Вважається, що вони поповнюють б'юджет непрямими податками (акцизом та ін.) і не несуть навантаження для б'юджету.
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28.04.2021 09:07 Відповісти
Какой опыт когда нет пенсий и дети содержат своих родителей
стадо уродов в своем репертуаре бесконечные идеи геноцида народа слугами уродами еще не достиг своей вершины
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28.04.2021 09:07 Відповісти
Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Норвегія, Швейцарія. Ні, Китай !!! А може для прикладу візьмемо ще північну Корею, В'єтнам, Венесуелу, Колумбію, Сальвадор, Кубу, Конго, Нігерію?
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28.04.2021 09:08 Відповісти
Набрали идиотов в Верховную Раду .
Надо кандидатов хотя бы у психиатра проверять 😀😀😀
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28.04.2021 09:15 Відповісти
Жаль, что избирателей не проверить у психиатра.
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28.04.2021 09:28 Відповісти
а почто не северной кореи и роиси?
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28.04.2021 09:08 Відповісти
Та к тому потихоньку и подводят.
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28.04.2021 09:09 Відповісти
Дайош камунистическую партию с пожизненным правлением зе-гниды!

Быдло хочет дамой - в ГУЛАГ с колбасой по 2-20 и мароженным пламбир.
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28.04.2021 09:08 Відповісти
точнее - колбаса и мороженное - единичным вертухаям.
а остальному быдлу - кайло и баланда...
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28.04.2021 10:30 Відповісти
пшлонах, козломордое...
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28.04.2021 09:10 Відповісти
Та мне как то насрать на тебя и на твою сдыхающую паРашу. Вот ей то жить осталось считанные годики.
А тебе что - разрешено вякать?
Чувак - посещающие этот сайт под контролем. Толку что ты лоялен режиму - сдадут просто для статистики и будешь привлечён к работам по возрождению Арктики...
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28.04.2021 09:16 Відповісти
Говно, сортир, расея. Три кита сознания какцапа.
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28.04.2021 09:31 Відповісти
Нет конечно, но я не обмазываюсь этим продуктом с ног до головы и после этого не скулю "почему никто нас не любит".
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28.04.2021 09:44 Відповісти
Яка там погода на Соломонових островах?
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28.04.2021 09:13 Відповісти
Что - не из паРаши строчишь? Так а как же ж так?
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28.04.2021 09:18 Відповісти
Та оно даже не понимает, что под польским флагом пишет. Нанюхался говна и ему кажется что оно в Польше и все кругом поляки.
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28.04.2021 10:00 Відповісти
Так ти вертухай на Соловках?
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28.04.2021 09:22 Відповісти
Почему тряпки своей стесняешься?😂🌷×××
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28.04.2021 09:35 Відповісти
Ну как всегда глазки в пол.Пиши быстрее,у тебя мало времени😂🌷×××
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28.04.2021 09:40 Відповісти
Тупее ответа я не слышал,это слив😂🌷×××
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28.04.2021 09:50 Відповісти
Это не ответ-это слив😂🌷××÷
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28.04.2021 09:56 Відповісти
Почему ссышься своей тряпки?😂🌷×××
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28.04.2021 10:02 Відповісти
Твоей тряпке нигде не место😂🌷×××
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28.04.2021 10:04 Відповісти
Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова - Цензор.НЕТ 8859 Балалаєшник в лаптях.
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28.04.2021 09:36 Відповісти
Чому у тебе такий рязанський акцент?
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28.04.2021 09:42 Відповісти
Санитар уже на подходе,подожди трошки😂🌷××××÷
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28.04.2021 09:49 Відповісти
Шо там в Чите?Это город для животных?Зарплату дворника знаешь в Чите?Чита это руцкий мир?😂🌷×××
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28.04.2021 09:54 Відповісти
Чита-это величие?Как вы докатились до такого?😂🌷×××
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28.04.2021 09:57 Відповісти
Такие вяличие.Я понял.Чита это руцкий мир или нет?😂🌷×××
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28.04.2021 10:00 Відповісти
Давай домой, звідки ти там приїхала, шмародоктор гєбєльс?
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28.04.2021 09:09 Відповісти
Нафіга це нам? У нас епоха бідності вже минула вже 2 роки тому. Дуже дякуємо найвеличнішому.
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28.04.2021 09:10 Відповісти
І весь досвід!

Опыт Китая был бы полезен в вопросах преодоления бедности в Украине, - Третьякова - Цензор.НЕТ 9999
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28.04.2021 09:13 Відповісти
100% І весь досвід.
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28.04.2021 09:57 Відповісти
Третякова - это та корова шо про детей низкого качества молола? Она еще работает в Очистке?
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28.04.2021 09:15 Відповісти
А Ви хочeтe, щоб багато дітeй мали низьку якість. Тобто були хворими і малограмотними?
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28.04.2021 11:15 Відповісти
Встречное предложение-казнить коррупционеров.Ну хороший же опыт,действенный!
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28.04.2021 09:17 Відповісти
Гарантии и низкие налоги для инвесторов, низкая себестоимость товаров при масштабном производстве, дешевая рабочая сила, пренебрежение к экологии, Россия - как источник близкого и дешевого сырья и энергии.
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28.04.2021 09:18 Відповісти
В преодолении бедности Украине пригодился бы опыт любой из близ лежащих стран.
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28.04.2021 09:23 Відповісти
Може призначити в Україні якусь соціальну групу уйгурами, створити концтабір на 10-15 млн. чоловік і використовувати їх працю за миску мівіни. Це корисний досвід соціалістичного Китаю.))
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28.04.2021 09:24 Відповісти
Посил зрозумілий. Буде пропонувати вживати жучків. тараканів і різних черв*ячків для подолання бідності.
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28.04.2021 09:24 Відповісти
И начать надо было бы с расстрела всей зеленой фракции и Офиса преЗедента.
Это был бы китайський метод борьбы с коррупцией и воровством, а значит, и с бедностью.
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28.04.2021 09:24 Відповісти
Але таке тільки у серіалах. А в реальності Буба боїться зброї, людей у формі і розумних жінок.
Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова - Цензор.НЕТ 745
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28.04.2021 09:32 Відповісти
В Китае НДС 13%....а вы зеленые скоты хотите в Украине его до 24% увеличить....
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28.04.2021 09:33 Відповісти
Китая?! Серьозно? там население жрет одну химию. Практически нет ни одного натурального продукта. Зато партлидеры все в шоколаде.
Почему не брать пример с Канады? с Швейцарии? почему брать примеры надо с клоак?
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28.04.2021 09:36 Відповісти
Зашибись, ключевой посыл - платить налоги больше, чтоб простимулировать ЗАРАБАТЫВАТЬ больше. Это метод преодоления бедности?
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28.04.2021 09:41 Відповісти
Хватит обсуждать повестку , слуг' Пора свою програму проталкивать и создовать. Например Партию спивласникив Украины, и набирать туда авторитеттов таких як Кривонис, Лана Зеркаль, судью с Плтавы жиночку, с и всех кого систма выдавила как неугодных а эти пять - шесть подберут себе остальных выдадут план если понравится поправим , и проголосуем. И не одну партию а несколько команд пусть они пробуют . Сначала было слово. Предлагайте свою повестку хватит плясать под дудку шарлатанов-кукловодов. Програма должна иметь силу договора. А договор может все что не запрещено законом.
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28.04.2021 09:48 Відповісти
чел, делай.
Уверен люди будут содействовать.
А то были посты типа - "голосовать не за кого..."
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28.04.2021 10:33 Відповісти
Який досвід Китаю? Масові вбивства на майдані Тяньаньмэнь?
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28.04.2021 09:52 Відповісти
Это именно эта ****** которая заявила, что: мы получаем детей очень низкого качества?
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28.04.2021 09:54 Відповісти
Ги-ги-ги.
Дуже красномовно, що за приклад наша псевдоеліта бере тоталітарний Китай, а не головний постулат демократії, який і відрізняє демократичну країну від тоталітарної і діє во всіх демократичних країнах - рівноправ'я і прогресивну ставку оподаткування особистих доходів, починаючи зі ставки 0% при доходах на члена родини нижче прожиткового мінімуму.
З цього постулату лише ЧАСТИНУ позичив собі тоталітарний Китай (а саме 0% податків на доходи бідноти), залишивши за рамками РІВНОПРАВ'Я (тобто однакове оподаткування особистих доходів всіх громадян країни без виключення) і прогресивну шкалу оподаткування особистих доходів (доходів на споживання).
Дуже красномовне визнання. Свідчить яке майбутнє готувала і досі готує нам ця політична сила. Під брехнею про євроінтегацію - вперед до тоталітаризму, нерівноправ'я і геть від Європи і демократії.

PS. Нинішня влада в цьому (та і в інших) питаннях нічим не відрізняється від пАпередників. Про демократію і шлях до Європи лише бреше, а зайнята лише збереженням тоталітарних привілей верхівки і дерібану бюджету. Шлях до безодні
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28.04.2021 09:57 Відповісти
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28.04.2021 09:58 Відповісти
Бачив приватне відео річної давності з Китаю. Там по селах ще електрики не бачили. Середньовіччя.
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28.04.2021 09:58 Відповісти
переймите у китая борьбу с коррупцией.. попался - пуля в лоб и родственники оплачивают пулю..
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28.04.2021 10:08 Відповісти
Цікаво, що в партії "слуг", як на підбір, самі українофоби. Наобирали ...
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28.04.2021 10:20 Відповісти
Ощущение что в этом зеленом кодле собрали прям отборных идиотов. В Китае 80% населения в нищете живет. Там такие ***** есть что наши села с дорогами и газом это еще ахренеть какая цивилизация. Там селяне поля мотыгами обрабатывают. Я у нас такого не видел, дешевле трактор нанять. Для многих торговля на рынках Киева за счастье. Половина не может себе позволить купить билет на ихние крутые скоростные поезда. И богаче они не станут. У них вся экономика построена на дешевой рабочей силе. Если начнут резко повышать уровень жизни то рухнет и экономика. Это опыт хотят перенимать зеленые? Ну тогда RIP бедная страна. Не долго тебе осталось.
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28.04.2021 10:23 Відповісти
Именно так там и происходит. Узнать об этом совсем несложно. Достаточно почитать страницы и коменты на них жителей Хабаровского края и Приморья. Если в Маньчжурии китаезы живут еще так-сяк, то в глубинке ...
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28.04.2021 13:57 Відповісти
а може прийняти досвід Китаю щодо подолання збагачення, ну незаконного? тоді і на бідних вистачатиме грошей.
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28.04.2021 12:48 Відповісти
В Китае фактически нет трудового законодательства, а, следовательно, нет пенсионной системы (есть только для чиновников госаппарата и военных), нет отпусков (только во время празднования китайского НГ), выходные есть только там, где это позволяют хозяева, рабочее время не нормируется, поэтому работники эксплуатируются хозяевами (в т.ч. и иностранными) по 10-12 часов в день, широко применяется детский труд. По данным МОТ из-за истощения, вызванного переработками, в КНР ежегодно умирает несколько млн. человек.

Вот бы эту жирную бегемотиху туда в какой-то колхоз на перевоспитание! Есть у меня знакомая (бывшая когда-то сотрудницей), которая владеет, скажем, немаленьким магазином одежды. Много лет она ездит в Китай закупать товар в китайской глубинке, минуя посредников. Так что наслушался рассказов живого свидетеля.
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28.04.2021 13:51 Відповісти
Да, да, да. И в первую очередь традицию смертельной казни коррупционеров.
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29.04.2021 08:33 Відповісти
 
 