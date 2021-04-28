Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова

Досвід Китаю був би корисним Україні в питаннях подолання бідності, з якою ця країна боролася майже 30 років. Зокрема, це стосується підходу щодо запровадження високого неоподатковуваного мінімуму на кожного члена домогосподарства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").

"У них (у Китаї. - Ред.) навіть було обмеження народжуваності дітей саме через те, що не могли впоратися із забезпеченням людей вище рівня бідності. Але один з ключових кроків, який дозволив прискорити подолання бідності, – впровадження неоподаткованого мінімуму на кожного члена домогосподарства на рівні 600 доларів, коли у них була середня зарплата 350 доларів", - сказала вона.

Нардепка зазначила, що в Україні зараз держава тримає 40% домогосподарств на "голці комунальних субсидій", замість того, щоб повернути переплачений ПДФО на собівартість утримання кожного члена домогосподарства, не забираючи цей податок через чиновницьку систему й управління соціального захисту населення.

"Таким чином Китай простимулював годувальника сім'ї заробляти більше. І не ховати в тінь свої доходи, оскільки йому повертають податки на собівартість утримання членів домогосподарств", - зазначила вона.

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Нагадаємо, за даними Держстату, в 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України. Доходи, нижчі за фактичний прожитковий мінімум, отримували 8,9 млн (23,1%) громадян України.

Як повідомлялося, Світовий банк констатував зниження рівня бідності в Україні, розрахованого за методологією банку. За даними СБ, рівень бідності знизився до 4,0% в 2018 році із 4,9% в 2017 році і 6,4% у 2016 році.