Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова
Досвід Китаю був би корисним Україні в питаннях подолання бідності, з якою ця країна боролася майже 30 років. Зокрема, це стосується підходу щодо запровадження високого неоподатковуваного мінімуму на кожного члена домогосподарства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").
"У них (у Китаї. - Ред.) навіть було обмеження народжуваності дітей саме через те, що не могли впоратися із забезпеченням людей вище рівня бідності. Але один з ключових кроків, який дозволив прискорити подолання бідності, – впровадження неоподаткованого мінімуму на кожного члена домогосподарства на рівні 600 доларів, коли у них була середня зарплата 350 доларів", - сказала вона.
Нардепка зазначила, що в Україні зараз держава тримає 40% домогосподарств на "голці комунальних субсидій", замість того, щоб повернути переплачений ПДФО на собівартість утримання кожного члена домогосподарства, не забираючи цей податок через чиновницьку систему й управління соціального захисту населення.
"Таким чином Китай простимулював годувальника сім'ї заробляти більше. І не ховати в тінь свої доходи, оскільки йому повертають податки на собівартість утримання членів домогосподарств", - зазначила вона.
Нагадаємо, за даними Держстату, в 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України. Доходи, нижчі за фактичний прожитковий мінімум, отримували 8,9 млн (23,1%) громадян України.
Як повідомлялося, Світовий банк констатував зниження рівня бідності в Україні, розрахованого за методологією банку. За даними СБ, рівень бідності знизився до 4,0% в 2018 році із 4,9% в 2017 році і 6,4% у 2016 році.
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На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
стадо уродов в своем репертуаре бесконечные идеи геноцида народа слугами уродами еще не достиг своей вершины
Надо кандидатов хотя бы у психиатра проверять 😀😀😀
Быдло хочет дамой - в ГУЛАГ с колбасой по 2-20 и мароженным пламбир.
а остальному быдлу - кайло и баланда...
А тебе что - разрешено вякать?
Чувак - посещающие этот сайт под контролем. Толку что ты лоялен режиму - сдадут просто для статистики и будешь привлечён к работам по возрождению Арктики...
Это был бы китайський метод борьбы с коррупцией и воровством, а значит, и с бедностью.
Почему не брать пример с Канады? с Швейцарии? почему брать примеры надо с клоак?
Уверен люди будут содействовать.
А то были посты типа - "голосовать не за кого..."
Дуже красномовно, що за приклад наша псевдоеліта бере тоталітарний Китай, а не головний постулат демократії, який і відрізняє демократичну країну від тоталітарної і діє во всіх демократичних країнах - рівноправ'я і прогресивну ставку оподаткування особистих доходів, починаючи зі ставки 0% при доходах на члена родини нижче прожиткового мінімуму.
З цього постулату лише ЧАСТИНУ позичив собі тоталітарний Китай (а саме 0% податків на доходи бідноти), залишивши за рамками РІВНОПРАВ'Я (тобто однакове оподаткування особистих доходів всіх громадян країни без виключення) і прогресивну шкалу оподаткування особистих доходів (доходів на споживання).
Дуже красномовне визнання. Свідчить яке майбутнє готувала і досі готує нам ця політична сила. Під брехнею про євроінтегацію - вперед до тоталітаризму, нерівноправ'я і геть від Європи і демократії.
PS. Нинішня влада в цьому (та і в інших) питаннях нічим не відрізняється від пАпередників. Про демократію і шлях до Європи лише бреше, а зайнята лише збереженням тоталітарних привілей верхівки і дерібану бюджету. Шлях до безодні
Вот бы эту жирную бегемотиху туда в какой-то колхоз на перевоспитание! Есть у меня знакомая (бывшая когда-то сотрудницей), которая владеет, скажем, немаленьким магазином одежды. Много лет она ездит в Китай закупать товар в китайской глубинке, минуя посредников. Так что наслушался рассказов живого свидетеля.