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Новини Коронавірус і карантин
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Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії

Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала причину нового спалаху коронавірусу в Індії. Цьому сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації та розповсюдження кращих заразних штамів вірусу.

Як пише The Guardian, про це заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив Яшаревич.

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Також у ВООЗ зазначили, що на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, які в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.

Зазначається, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.

Автор: 

ВООЗ (770) Індія (666) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Массовые собрания и низкий уровень бесполезной вакцинации у них только сейчас начались? Не заходит везде эта вакцинация вот и придумали индийский штамм.
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28.04.2021 09:21
+1
Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії - Цензор.НЕТ 5821
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28.04.2021 10:00
+1
Крива захворюваності різко пішла вгору через місяць після массової вакцинації.
Чи може вакцинований передавати вірус? Цілком. Адже це питання не було вивчене
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28.04.2021 10:02
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Массовые собрания и низкий уровень бесполезной вакцинации у них только сейчас начались? Не заходит везде эта вакцинация вот и придумали индийский штамм.
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28.04.2021 09:21 Відповісти
Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії - Цензор.НЕТ 5821
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28.04.2021 10:00 Відповісти
Это что же тогда в Израиле должно твориться?! А вот что

April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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28.04.2021 10:38 Відповісти
Шо шо - у всіх плр тест покаже позитивний результат на ковід.
Але смисл розводить ковід істєрію - вакцини продано. Бабло зроблено
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28.04.2021 12:17 Відповісти
ПЛР-тест покаже позитивний результат не у всіх, а у інфікованих.
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28.04.2021 12:40 Відповісти
Це тобі так здається.
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28.04.2021 12:51 Відповісти
CDC пише
плр-тест позитивно реагує на фрагменти вже "мертвого" вірусу (не здатного до реплікації) ще протягом 3 мімяців

отже людина може бути НЕ інфікованою, а плр-тест буде при цьому брехати
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28.04.2021 12:53 Відповісти
Це тобі здається.
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28.04.2021 12:54 Відповісти
Це CDC так здається. А мені здається, що тебе повісять. ********.
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28.04.2021 12:55 Відповісти
Злишся? То вкуси себе за цюцюрку.
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28.04.2021 12:57 Відповісти
Це ти рекомендуєш мені свою улюблене заняття? Ні, дякую.
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28.04.2021 12:59 Відповісти
То тобі здається. Крім того, я не такий злостивий психопат, як ти.
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28.04.2021 13:02 Відповісти
Психопатом є твій головний начальник. К. Шваб.
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28.04.2021 13:03 Відповісти
Це ти рекомендуєш мені свою улюблену наречену? Ні, дякую.
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28.04.2021 13:11 Відповісти
це твій директор, дурню)
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28.04.2021 14:15 Відповісти
Ну ти й лошара... Твоя наречена тебе обманює. Вон чи він (тобі видішє) не є моїм директором.
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28.04.2021 14:19 Відповісти
Бачу, що ти дуже зайнятий сьогодні на своїй "роботі")))
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28.04.2021 14:21 Відповісти
Пожалійся на мене своїй нареченій і побачиш, що воно - не мій директор.
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28.04.2021 14:25 Відповісти
Ні, тільки Пацюка Олега, самовивозом з Ольгіно.
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28.04.2021 12:58 Відповісти
Ні, тільки педофіла Антипку.
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28.04.2021 12:59 Відповісти
Що, тебе ще й згвалували? От халепа.
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28.04.2021 13:04 Відповісти
Фактчекерські навички пошуку причинно-наслідкових зв'язків вражають.
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28.04.2021 13:05 Відповісти
Не переживай, я нікому не розповім про те, що с тобою сталося.
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28.04.2021 13:12 Відповісти
Крива захворюваності різко пішла вгору через місяць після массової вакцинації.
Чи може вакцинований передавати вірус? Цілком. Адже це питання не було вивчене
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28.04.2021 10:02 Відповісти
На сьогодні в Індії однією дозою вакциновано 8,8% населення, двома дозами - 1,7%. Це Ви називаєте масовою вакцинацією?
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28.04.2021 10:53 Відповісти
Так і хворих у них не більше 2% населення))
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки
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28.04.2021 12:12 Відповісти
Якщо однократно щеплений (яких місяць тому було в Індії 3,5% ) може передавати вірус практично так, як і нещеплені, то до чого тут "Крива захворюваності різко пішла вгору через місяць після массової вакцинації."?
ПС Ви вважаєте, що в 200 тисячах випадків смертей в Індії якась "статистична помилка" примусила зробити помилковий діагноз по причинам смертей? Яким чином?
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28.04.2021 12:38 Відповісти
Головне вірити, що рівно після другого щеплення все кардинально змінюється. В принципі тобі це так і здається.
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28.04.2021 12:54 Відповісти
Це не здається, а так воно і є.
April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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28.04.2021 12:55 Відповісти
Ага. Знову почали ставити ті діагнози, які ставили до березня 2020 року.
Йди бабусям під під'їздом ці казки розповідай.

Риторичне питання. У скільки разів менше тестів стали робити в Ізраїлі в порівнянні із січнем?
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28.04.2021 12:58 Відповісти
Ти ж сам верещав, що ті тести фальшиві. Що, вже первзувся в повітрі?
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28.04.2021 13:03 Відповісти
А як одне іншому протирічить, дебіл ти?
Твоя статистика з чого береться? З цих фальшивок.
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28.04.2021 13:06 Відповісти
Сам ти дебіл. Якщо ти впевнений, що тести фальшиві, то який сенс тобі цікавитися яка їх кількість була зроблена?
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28.04.2021 13:15 Відповісти
мені це нецікаво, але ти тикаєш в очі фальшивою статистикою
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28.04.2021 14:15 Відповісти
На результатах яких тест-систем грунтується статистичний графік, що ти наводив в https://censor.net/ua/comments/locate/3262449/0192145c-0dd4-7271-afe7-dd24f9775674?
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28.04.2021 14:28 Відповісти
В https://censor.net/ua/comments/locate/3262449/0192145c-0dd4-7271-afe7-dd24f9775674
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28.04.2021 14:29 Відповісти
Не знаю. Напиши в Індію запит.

Ти ставиш під сумнів цю "офіційну статистику" по смертності "від ковіду"? Все-таки брешуть?
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28.04.2021 14:31 Відповісти
Тут питання про тебе. Ти вважаєш тест-системи, що виявляють ковід фальшивими чи належної якості? Якщо ти вважаєш їх фальшивими, тоді викидуй зі своїх аргументів статистику, одержану за допомогою тих тестів.
Я якщо вважаєш, що тест-ситстеми належної якості, то перестань брехати, що вони фальшиві.
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28.04.2021 14:38 Відповісти
Я не маю даних, яким чином отримана ця статистика. Це офіційна статистика зі смертності в Індії. Ти сумніваєшся в її достовірності?
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28.04.2021 15:54 Відповісти
Я не сумніваюся ні в ефективності тестів, ні в офіційній статистиці Індії, яка одержана, зокрема, після проведення 282703789 тестувань.
А от ти всюди пишеш, що тести фальшиві, а тут раптом перевзувся в повітрі - "Я не маю даних, яким чином отримана ця статистика." Ага, Шива її тобі натанцював.
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28.04.2021 16:13 Відповісти
Соотношение населения в Украино где то 1 к 40!!! Вот и посчитайте где больше заболеваемость и летальность )))
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28.04.2021 10:23 Відповісти
Так і хворих у них не більше 2% населення))
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки
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28.04.2021 12:13 Відповісти
 
 