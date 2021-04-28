Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала причину нового спалаху коронавірусу в Індії. Цьому сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації та розповсюдження кращих заразних штамів вірусу.

Як пише The Guardian, про це заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.

"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив Яшаревич.

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Також у ВООЗ зазначили, що на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, які в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.

Зазначається, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.