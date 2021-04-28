Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії
Всесвітня організація охорони здоров'я назвала причину нового спалаху коронавірусу в Індії. Цьому сприяли "ідеальний шторм" масових зібрань, низький рівень вакцинації та розповсюдження кращих заразних штамів вірусу.
Як пише The Guardian, про це заявив офіційний представник ВООЗ Тарік Яшаревич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У ВООЗ не стали стверджувати, що єдиною причиною спалаху COVID-19 в Індії є більш заразний варіант вірусу.
"Ступінь, в якій ці вірусні зміни відповідальні за різке збільшення випадків захворювання в країні, залишається неясною, оскільки є й інші фактори, такі як недавні великі збори, які, можливо, сприяли зростанню", - заявив Яшаревич.
Також у ВООЗ зазначили, що на систему охорони здоров'я Індії було надано непотрібний тиск з боку людей, які в паніці прямували до лікарень, попри те, що могли лікуватися вдома.
Зазначається, що в Індії була виявлена циркуляція варіанту вірусу B1617 з двома мутаціями. Він вважається більш заразним, згідно з попередніми науковими даними і заявами лікарів, які стикалися з даними штамом вірусу.
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April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Але смисл розводить ковід істєрію - вакцини продано. Бабло зроблено
плр-тест позитивно реагує на фрагменти вже "мертвого" вірусу (не здатного до реплікації) ще протягом 3 мімяців
отже людина може бути НЕ інфікованою, а плр-тест буде при цьому брехати
Чи може вакцинований передавати вірус? Цілком. Адже це питання не було вивчене
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки
ПС Ви вважаєте, що в 200 тисячах випадків смертей в Індії якась "статистична помилка" примусила зробити помилковий діагноз по причинам смертей? Яким чином?
April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Йди бабусям під під'їздом ці казки розповідай.
Риторичне питання. У скільки разів менше тестів стали робити в Ізраїлі в порівнянні із січнем?
Твоя статистика з чого береться? З цих фальшивок.
Ти ставиш під сумнів цю "офіційну статистику" по смертності "від ковіду"? Все-таки брешуть?
Я якщо вважаєш, що тест-ситстеми належної якості, то перестань брехати, що вони фальшиві.
А от ти всюди пишеш, що тести фальшиві, а тут раптом перевзувся в повітрі - "Я не маю даних, яким чином отримана ця статистика." Ага, Шива її тобі натанцював.
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки