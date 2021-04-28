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Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США. ВIДЕО

28 квітня о 16:00 Київський безпековий форум проводить онлайн-дискусію "Україна і Сполучені Штати: про унікальні шанси партнерства", присвячену найважливішим завданням актуального діалогу між Києвом і Вашингтоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

  • Кремль відступив, але російська загроза не зникла.
  • Як вплинув Вашингтон на агресивні наміри Москви?
  • Які пріоритети сьогодні в України і США?
  • Які висновки треба зробити з останньої ескалації Кремля?

Ці та інші запитання – у прямому діалозі за участю високопоставленого представника Державного департаменту Сполучених Штатів.

Учасники події:

Джордж Кент - спеціальний гість Київського Безпекового форуму, заступник помічника Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин, який здійснює загальне керівництво українського напрямку діяльності Державного департаменту США.

Іванна Климпуш-Цинцадзе - Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу.

Посол Деніел Фрід - почесний член Атлантичної Ради, помічник Державного секретаря Сполучених Штатів з європейських та євразійських відносин у 2005-09 роках.

Андрій Гундер - Президент Американської Торговельної палати в Україні.

Арсеній Яценюк - Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового форуму.

Данило Лубківський - Директор Київського Безпекового форуму (модератор дискусії).

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Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Автор: 

США (22545) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+2
Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США - Цензор.НЕТ 7945
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28.04.2021 16:03
+1
Вывод из последней эскалации один и очень простой : надо в корне менять отношение к своей безопасности и заниматься её обеспечением ежедневно и на новом уровне. Кстати Сеня "куля у лоб" что там со Стеной и патронным заводиком?...
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28.04.2021 16:05
+1
форум о ничтожестве будапештского меморандума...
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28.04.2021 16:11
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Київський безпековий форум: Дискусія про унікальні шанси партнерства України і США - Цензор.НЕТ 7945
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28.04.2021 16:03 Відповісти
сеня всё о глобальном шепчет , геополитикой балуется ... а ну про насущное что нибудь прошамкай : тарифы на газ , который ты по 50 баксов обещал , или про растущие цены , или ...или ... не благодарные темы , да сеня , лучше про глобальное
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28.04.2021 16:04 Відповісти
Вывод из последней эскалации один и очень простой : надо в корне менять отношение к своей безопасности и заниматься её обеспечением ежедневно и на новом уровне. Кстати Сеня "куля у лоб" что там со Стеной и патронным заводиком?...
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28.04.2021 16:05 Відповісти
Великий скачок вверх...))
Мона ще - біг на місці, чи на тренажері(відосик ЗЕ викладав)..))
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28.04.2021 16:22 Відповісти
Так ось же він

https://kremenchug.org.ua/2021/02/26/produkcziya-kremenchuczkogo-patronnogo-zavodu-stm-specztehnomash-vyklykala-vel/

Тільки куля-в-лоб, здається, ніякого відношення до нього не має.
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28.04.2021 16:24 Відповісти
Яка "стіна", коли лінія фронту змінюється. Стіну будують коли впродовж тривалого часу немає бойових дій, і вже офіційно встановлено обидвома сторонами чітка лінія розмежування.
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28.04.2021 16:35 Відповісти
форум о ничтожестве будапештского меморандума...
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28.04.2021 16:11 Відповісти
Більшість американців навіть не знають де знаходиться, на якому континеньті, Україна...))
Своїх проблем вистачає...))
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28.04.2021 16:14 Відповісти
Пишатися незнанням географії, як мінімум дебільно.
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28.04.2021 16:21 Відповісти
Не пишаються...
Тим, хто там народився, краще USA , просто, не має..
Та не тіль USA і в інших країнах Світу подібне...)))
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28.04.2021 16:27 Відповісти
Я бы не стал так вот категорично. Более-менее образованные люди таки знают где и шо в Украине происходит.
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28.04.2021 16:25 Відповісти
Более-менее.. згоден...))
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28.04.2021 16:29 Відповісти
В Іспанії й досі багато людей похилого віку розписуються пальцем, бо не вміють писати. Для цього в банках є подушечки і чорнило.
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28.04.2021 16:40 Відповісти
Форум Стародавнього Риму, прикрашений носами кораблів, захоплень у ворога, у ватного рф стада, чекаємо від поважних, результат.
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28.04.2021 16:41 Відповісти
Не заважайте Ваві зливате цей шанс. Є важливіші справи. Він очей фуйла давно не бачив.
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28.04.2021 17:30 Відповісти
 
 