УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10680 відвідувачів онлайн
Новини
2 261 26

Степанов не приходить у Раду для конструктивної розмови, а постійно "гавкає" на всіх і "вважає людей сміттям", - нардепка "Голосу" Стефанишина

Степанов не приходить у Раду для конструктивної розмови, а постійно

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сам робить усе, щоб набралася достатня кількість голосів для його відставки.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина.

"Взагалі-то Степанов конфліктує з кожною людиною, яка ставить йому незручні запитання. Він ніколи не приходить до Верховної Ради для конструктивної розмови. Постійно на всіх "гавкає". На мене зокрема. Це не особистісний конфлікт, а його манера поводження. Думаю, він вважає людей сміттям", - зазначила парламентарка.

За її словами, Степанов майже кожної пленарної п'ятниці приходить у парламент зі звітами: "Але конкретно не відповідає на запитання, не надає правдивої інформації, постійно бреше".

Нардепка додала, що є парламентарі, з яким міністр заздалегідь домовляється про питання на пленарних засіданнях.

"Знаєте, уже втретє під ним "хиталося крісло". Цього тижня (розмова відбувається у п’ятницю 23 квітня. – Ред.) "Слуги народу" мали розглядати питання про його відставку. Але за пів години до засідання це скасували. Він дуже впевнено себе почуває. Очевидно, у нього є серйозне прикриття в ОП. Найближче оточення президента його покриває та з якихось причин тримає на посаді", - вважає Стефанишина.

Повний текст інтерв'ю з Ольгою Стефанишиною читайте тут.

Також читайте: Нардепка "Голосу" Стефанишина: Є загроза заміни ДП "Медзакупівлі" ручною корупційною прокладкою Степанова

Автор: 

ВР (14942) Степанов Максим (2196) Стефанишина Ольга нардеп (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Сейчас степашка для зеленого стада как кошелек....и с этого кошелька половина зеленого стада кормится....
показати весь коментар
28.04.2021 09:46
+7
Зелёные кладут болт на мнение Стефанишиной? Привыкайте - народ привык же.
показати весь коментар
28.04.2021 09:44
+6
А у кого такая куртка есть? То-то, быдло
показати весь коментар
28.04.2021 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелёные кладут болт на мнение Стефанишиной? Привыкайте - народ привык же.
показати весь коментар
28.04.2021 09:44 Відповісти
Не принято у нас министрам отчитываться,такова практика.
показати весь коментар
28.04.2021 09:46 Відповісти
Сейчас степашка для зеленого стада как кошелек....и с этого кошелька половина зеленого стада кормится....
показати весь коментар
28.04.2021 09:46 Відповісти
Точно-"золотой теленок".В энергетику-не пробьешься...
показати весь коментар
28.04.2021 09:48 Відповісти
А знаєте чому зелена влада не агітує носити маски? Бо вони коштують не 30 грн, а всього лише 2, як до пандемії.
показати весь коментар
28.04.2021 10:01 Відповісти
А у кого такая куртка есть? То-то, быдло
показати весь коментар
28.04.2021 09:47 Відповісти
А депутаты типа не считают людей мусором...
показати весь коментар
28.04.2021 09:48 Відповісти
Це основний принцип комунікації ще від рьігов "не знаеш відповіді - тисни відомою тобі інфою про будь що"
показати весь коментар
28.04.2021 09:49 Відповісти
Конечно лает! На курточку хватило, а на штанишки за 500к пока не наскирдовал! Вот и злится как собака.
показати весь коментар
28.04.2021 09:50 Відповісти
есть у него и на штанишки, и на свитерок. посмотрите на его декларацию. там только банковских вкладов миллионов на 30. и это то, что он официально показал
показати весь коментар
28.04.2021 10:21 Відповісти
естественно есть, но со своих же он тратить не будет! С наших хочет прикупить.
показати весь коментар
28.04.2021 10:26 Відповісти
Коли у ящірки виникає загроза життю, вона відкидає хвіст, жертвуючи ним, щоб врятуваться самій... Степанов відчув, щ цим "хвостом" "зелена ящірка" збирається зробить його...
показати весь коментар
28.04.2021 09:55 Відповісти
Якби в мене було таке пільтішко як у Стєпахи, я б теж вважав усіх людей навколо сміттям.
показати весь коментар
28.04.2021 09:59 Відповісти
а ще золотий батон і портрет як у пшонки ото, па-багатому
показати весь коментар
28.04.2021 10:15 Відповісти
Степанов это отморозок какой-то, чем быстрее его уйдут тем лучше
показати весь коментар
28.04.2021 10:00 Відповісти
до речі а хто його вибрав і за які дакі здобутки в медицині він став міністром охорони здоров'я?
показати весь коментар
28.04.2021 10:22 Відповісти
Степанов не приходить у Раду для конструктивної розмови, а постійно "гавкає" на всіх і "вважає людей сміттям", - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 6428
показати весь коментар
28.04.2021 10:44 Відповісти
ну ось договорняк з ригами не інакше. місце Степанову не в міністерстві, а в Книзі Гінеса. я не знаю жодного студента медика хто отримавши диплом, навіть без проходження інтернатури, не працюючи дня лікарем став би зам ген директора Нафтогаз україни.. **** талант!

Отримав він цю посаду під розпил того що залишилось від медицини, а не на її реформу. бо у нього розуміння про систему охорони здоров'я десь таке як у мене про нафтогаз.
показати весь коментар
28.04.2021 10:51 Відповісти
правильно считает, только мусор может голосовать за цирк и терпеть такую власть.
показати весь коментар
28.04.2021 10:36 Відповісти
Это конченное чмо, коррупционер, вредитель и мародер. Не может быть нормальным человек, который в бедной стране, с нищим и голодным народом, находясь на государственной должности покупает себе куртки по 20000 $, имеет часы, драгоценности и сумочки по 5000-50000 $, 4 автомобиля на более 200000 $. При общей зарплате в пол миллиона гривен в год.
показати весь коментар
28.04.2021 11:10 Відповісти
Позиция "Идите накуй, не вы меня назначали - не вам с меня спрашивать" для Стефанишиной новость?
показати весь коментар
28.04.2021 11:13 Відповісти
А разве это не так? Сами выбрали себе клоунов ,и зедебилов! Так кто они? На кого жаловаться? Все непрерывно орали ,доктор смерть,вот и получили то что на голосовали.
показати весь коментар
28.04.2021 11:33 Відповісти
Класинка поведінка того, на кого всі нападають. він завжди у позі "захищайся", як і Ківа.
показати весь коментар
28.04.2021 12:10 Відповісти
Зебилы, разве он не прав?
показати весь коментар
28.04.2021 12:21 Відповісти
сказати то нічого *************.....клерк
показати весь коментар
28.04.2021 16:03 Відповісти
 
 