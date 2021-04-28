Степанов не приходить у Раду для конструктивної розмови, а постійно "гавкає" на всіх і "вважає людей сміттям", - нардепка "Голосу" Стефанишина
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сам робить усе, щоб набралася достатня кількість голосів для його відставки.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина.
"Взагалі-то Степанов конфліктує з кожною людиною, яка ставить йому незручні запитання. Він ніколи не приходить до Верховної Ради для конструктивної розмови. Постійно на всіх "гавкає". На мене зокрема. Це не особистісний конфлікт, а його манера поводження. Думаю, він вважає людей сміттям", - зазначила парламентарка.
За її словами, Степанов майже кожної пленарної п'ятниці приходить у парламент зі звітами: "Але конкретно не відповідає на запитання, не надає правдивої інформації, постійно бреше".
Нардепка додала, що є парламентарі, з яким міністр заздалегідь домовляється про питання на пленарних засіданнях.
"Знаєте, уже втретє під ним "хиталося крісло". Цього тижня (розмова відбувається у п’ятницю 23 квітня. – Ред.) "Слуги народу" мали розглядати питання про його відставку. Але за пів години до засідання це скасували. Він дуже впевнено себе почуває. Очевидно, у нього є серйозне прикриття в ОП. Найближче оточення президента його покриває та з якихось причин тримає на посаді", - вважає Стефанишина.
Повний текст інтерв'ю з Ольгою Стефанишиною читайте тут.
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Отримав він цю посаду під розпил того що залишилось від медицини, а не на її реформу. бо у нього розуміння про систему охорони здоров'я десь таке як у мене про нафтогаз.