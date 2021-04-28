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Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через наближення іранських катерів у Перській затоці

Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через наближення іранських катерів у Перській затоці

У водах Перської затоки три катери іранського Корпусу вартових ісламської революції (IRGCN) швидко наблизилися до двох військових кораблів США, у зв'язку з чим один з останніх здійснив попереджувальні постріли.

Про це повідомила пресслужба П'ятого флоту ВМС США у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сам інцидент стався в північній частині затоки 26 квітня.

"Катери (IRGCN. - Ред.) швидко наблизилися до патрульного корабля ВМС Firebolt і сторожового корабля берегової охорони США Baranoff з невідомими намірами. Американські кораблі проводили операції із гарантування безпеки на морі в міжнародних водах", - зазначили американські військові.

Після кількох невдалих спроб встановити зв'язок з іранськими катерами, екіпаж USS Firebolt здійснив попереджувальні постріли, після чого іранські катери відступили назад.

"Протягом усієї взаємодії збройні сили США активно здійснювали зв'язок із суднами IRGCN і виконували заздалегідь заплановані дії, щоб зменшити ризик прорахунків, уникнути зіткнення і забезпечити деескалацію ситуації", - цитує повідомлення 5-го флоту "Голос Америки".

"США не є агресором. Однак наші сили навчені проводити ефективні оборонні заходи, коли це необхідно", - заявили в ВМС США.

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Автор: 

Іран (2009) корабель (1611) стрілянина (1778) США (22512) Перська затока (11) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+15
Экипажи кораблей стражей исламской революции решили покормить рыб, но, потом, передумали
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28.04.2021 09:45
+14
Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через наближення іранських катерів у Перській затоці - Цензор.НЕТ 479
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28.04.2021 10:18
+12
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 2733
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28.04.2021 10:06
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Экипажи кораблей стражей исламской революции решили покормить рыб, но, потом, передумали
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28.04.2021 09:45 Відповісти
Ото ти притрушене...
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28.04.2021 09:56 Відповісти
Ты в какой стране на бутылке сидишь? Что то за флашок у тебя?
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28.04.2021 09:59 Відповісти
А ШО ВЕЛІКЕ РУЗЬГЕ БАТРАЧИТЬ НА УКР САЙТАХ ЗА МИСКУ ЩЕЙ ? СКРЕПНО ПО ВЕЛИКОМУ !!!!
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28.04.2021 10:04 Відповісти
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 2733
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28.04.2021 10:06 Відповісти
Погонять оно заходит.Кто сегодня еще не отлил в твою тупую бошку?😂🌷×××
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28.04.2021 10:08 Відповісти
Рузьге , скажи : "Чечня круто !!!"
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28.04.2021 10:11 Відповісти
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 6693
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28.04.2021 10:11 Відповісти
Слава пельминистану .
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28.04.2021 10:12 Відповісти
Я ПОМНЮ , Я ГОРЖУСЬ ...

Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 3002
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28.04.2021 10:16 Відповісти
Чита это руцкий мир или нет?Это же-просто стыд😂🌷×××
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28.04.2021 10:13 Відповісти
Или не руцкий мир😂🌷×××
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28.04.2021 10:15 Відповісти
Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через наближення іранських катерів у Перській затоці - Цензор.НЕТ 479
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28.04.2021 10:18 Відповісти
Вчера на работе смотрели про Читу,минут 20 валялись от смеха.А ты говоришь зоопарк😂🌷×××
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28.04.2021 10:16 Відповісти
Ты все уходишь от ответа.Чита это руцкий мир?Если-да,то я не хочу Читу в Украине-это же просто позор.😂🌷×××
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28.04.2021 10:22 Відповісти
Я знакомому сегодня отправил в Монреаль-ссылку про Читу.Молчит долго,уже переживать начал😂🌷×××
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28.04.2021 10:24 Відповісти
У меня много знакомых в других странах,отправлю им ссылку про Читу.Это же реклама раисушке?Согласен?😂🌷×××
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28.04.2021 10:28 Відповісти
Я только не понял,там живут люди?😂🌷×××
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28.04.2021 10:18 Відповісти
КАЦАПИ НЕ ЛЮДИ.
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28.04.2021 10:19 Відповісти
"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…"
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28.04.2021 10:20 Відповісти
а на поражение слабо? иран давно заигрался. мочить пора.
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28.04.2021 09:53 Відповісти
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 4025
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28.04.2021 09:59 Відповісти
надо было все же один иранский катер утопить для профилактики - атака в международных водах... ничего страшного, персидские бабы еще нарожают иранских моряков
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28.04.2021 10:08 Відповісти
Мало-мало берега попутали? Борзеют, шакалы.
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28.04.2021 10:18 Відповісти
Они бы такие смелые против рашистских провокаторов. А пока я вижу, что заявленые США эсминцы, сцыканули посылать в Черное море ... после разговора с пукиным.
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28.04.2021 11:09 Відповісти
Путлер при этом обосцался сам от себя и стал отводить орду в Мордор
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28.04.2021 12:16 Відповісти
 
 