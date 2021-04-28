Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через наближення іранських катерів у Перській затоці

У водах Перської затоки три катери іранського Корпусу вартових ісламської революції (IRGCN) швидко наблизилися до двох військових кораблів США, у зв'язку з чим один з останніх здійснив попереджувальні постріли.

Про це повідомила пресслужба П'ятого флоту ВМС США у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сам інцидент стався в північній частині затоки 26 квітня.

"Катери (IRGCN. - Ред.) швидко наблизилися до патрульного корабля ВМС Firebolt і сторожового корабля берегової охорони США Baranoff з невідомими намірами. Американські кораблі проводили операції із гарантування безпеки на морі в міжнародних водах", - зазначили американські військові.

Після кількох невдалих спроб встановити зв'язок з іранськими катерами, екіпаж USS Firebolt здійснив попереджувальні постріли, після чого іранські катери відступили назад.

"Протягом усієї взаємодії збройні сили США активно здійснювали зв'язок із суднами IRGCN і виконували заздалегідь заплановані дії, щоб зменшити ризик прорахунків, уникнути зіткнення і забезпечити деескалацію ситуації", - цитує повідомлення 5-го флоту "Голос Америки".

"США не є агресором. Однак наші сили навчені проводити ефективні оборонні заходи, коли це необхідно", - заявили в ВМС США.

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