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"Слуга народу" Верещук підтримала вакцинацію нардепів від COVID-19: Ми нарешті будемо працювати в плановому режимі
Нардепка СН Ірина Верещук підтримує ідею вакцинації депутатського корпусу від коронавірусу.
Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я "за" (вакцинацію народних депутатів від коронавірусу. - Ред.), якщо є така можливість. Але вакцинація точно не повинна бути за рахунок тих людей, які сьогодні в першій і другій черзі очікують вакцину. Це військові, медики, працівники Міністерства внутрішніх справ. Але в цілому я "за", щоб нас вакцинували. І ми нарешті вже працювали в плановому режимі", - зазначила нардепка.
Верещук зізналася, що готова вакцинуватися будь-якою вакциною, яка є в Україні.
Топ коментарі
+5 (unknown) #262758
показати весь коментар28.04.2021 09:59
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.04.2021 09:59
+3 Сепаненко. Леонид.
показати весь коментар28.04.2021 09:56
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Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
Да, кстатм, Зеленский, якобы вакцинировался ковишилдом индийским, а ее, оказывается, Европа не приняла. Теперь вопрос- сможет ли Зеленский выехать в Европу?
Думаю, никто из сн не вакцинировался не признаний вакциной, а просто развели людей. И теперь, люди вколовшие ковишилд, невьездные в Европу.