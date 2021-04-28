"Слуга народу" Верещук підтримала вакцинацію нардепів від COVID-19: Ми нарешті будемо працювати в плановому режимі

Нардепка СН Ірина Верещук підтримує ідею вакцинації депутатського корпусу від коронавірусу.

Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я "за" (вакцинацію народних депутатів від коронавірусу. - Ред.), якщо є така можливість. Але вакцинація точно не повинна бути за рахунок тих людей, які сьогодні в першій і другій черзі очікують вакцину. Це військові, медики, працівники Міністерства внутрішніх справ. Але в цілому я "за", щоб нас вакцинували. І ми нарешті вже працювали в плановому режимі", - зазначила нардепка.

Верещук зізналася, що готова вакцинуватися будь-якою вакциною, яка є в Україні.

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