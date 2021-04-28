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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Верещук підтримала вакцинацію нардепів від COVID-19: Ми нарешті будемо працювати в плановому режимі

Нардепка СН Ірина Верещук підтримує ідею вакцинації депутатського корпусу від коронавірусу.

Про це вона сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я "за" (вакцинацію народних депутатів від коронавірусу. - Ред.), якщо є така можливість. Але вакцинація точно не повинна бути за рахунок тих людей, які сьогодні в першій і другій черзі очікують вакцину. Це військові, медики, працівники Міністерства внутрішніх справ. Але в цілому я "за", щоб нас вакцинували. І ми нарешті вже працювали в плановому режимі", - зазначила нардепка.

Верещук зізналася, що готова вакцинуватися будь-якою вакциною, яка є в Україні.

Також дивіться: Громадян Китаю в Україні почали масово вакцинувати проти COVID-19. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) ВР (14942) карантин (18172) Верещук Ірина (683) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
А, ну да - Pfizer подвезли.. А то зенекой сцыкотно как то было...
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28.04.2021 09:59
+4
И слуг нужно обязательно пфайзером вакцЫнировать, что б зебилам меньше досталось
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28.04.2021 09:59
+3
За одно и привить от бешенства.
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28.04.2021 09:56
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28.04.2021 09:54 Відповісти
И слуг нужно обязательно пфайзером вакцЫнировать, что б зебилам меньше досталось
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28.04.2021 09:59 Відповісти
Я вважаю, що вони давним давно вже провакцинувались. А це клоунада від клоунів
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28.04.2021 10:01 Відповісти
Обычно слуг после хазяев вакцинируют.
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28.04.2021 10:39 Відповісти
Хороший хозяин сначала позаботится об слуге, а потом об себе
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28.04.2021 10:41 Відповісти
Вакцина для депутатів СН.
"Слуга народа" Верещук поддержала вакцинацию нардепов от COVID-19: Мы наконец-то будем работать в плановом режиме - Цензор.НЕТ 4551
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28.04.2021 09:56 Відповісти
Видал как после этой прививки Киву торкнуло.
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28.04.2021 09:58 Відповісти
За одно и привить от бешенства.
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28.04.2021 09:56 Відповісти
Чем вы, зетипиллы в Раде лучше других зетипиллов?
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28.04.2021 09:58 Відповісти
Хто б міг подумати.

Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.

Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).

В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.

Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
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28.04.2021 09:58 Відповісти
А, ну да - Pfizer подвезли.. А то зенекой сцыкотно как то было...
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28.04.2021 09:59 Відповісти
Задачка для Зебуинов: Какую вакцину получат депутаты, если учесть, что для выезда в ЕС из всего, что они смогли получить годится только Phizer которого всего 117 тыс. доз?
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28.04.2021 10:00 Відповісти
брехня
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28.04.2021 10:02 Відповісти
Что брехня то Зебизянка, развивай? Я просто задал загадочку
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28.04.2021 10:04 Відповісти
брехня "годится только Phizer"
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28.04.2021 10:06 Відповісти
Из тех что поставлены в Украину? Ну давай что там еще годится?
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28.04.2021 11:37 Відповісти
ну ковишилд и новавакс
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28.04.2021 12:42 Відповісти
Хто б міг подумати.
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
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28.04.2021 10:03 Відповісти
Идите и сидите на карантине, от вашей "работы" только хуже становится. Как же вас еще переждать до следующих выборов и вы ничего не накосячили...
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28.04.2021 10:05 Відповісти
Прививка от долбо.бизма, хватит одной дозы, если правильно использовать можно существенно повысить уровень жизни в нашей стране.
"Слуга народу" Верещук підтримала вакцинацію нардепів від COVID-19: Ми нарешті будемо працювати в плановому режимі - Цензор.НЕТ 630
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28.04.2021 10:55 Відповісти
"Наконец будем работать..." - судя по этим словам Covud ещё с 90-х у них начался
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28.04.2021 11:03 Відповісти
так тоді не лише нардепів, а і усього персоналу, помічиків депутатів, водіїв і т.д. це і є УСІ.
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28.04.2021 12:02 Відповісти
Вы же уроды уже вакцинировались. И дети и внуки ваши, и все родственники, и кумовья, и кумовья кумовей и кумовья кумовей кумовей и т.д. Это все, про что говорил Порошенко о 73% " iнших". Здравомыслещему человеку все давно понятно, куда делась вакцина.
Да, кстатм, Зеленский, якобы вакцинировался ковишилдом индийским, а ее, оказывается, Европа не приняла. Теперь вопрос- сможет ли Зеленский выехать в Европу?
Думаю, никто из сн не вакцинировался не признаний вакциной, а просто развели людей. И теперь, люди вколовшие ковишилд, невьездные в Европу.
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28.04.2021 15:23 Відповісти
"Вже напевно провакциновані всі групи ризику" - люди похилого віку; медпрацівники, безпосередньо працюючі з ковідними пацієнтами; військові в зоні ОСС і т.п. Достовірно відомо, що вакцинацію не можуть пройти навіть багато людей >85. Проте вже безпідставно провакциновано багато публічних людей і людей, які не входять в групи ризику, що в цивілізованих країнах недопустимо. А у нас в країні, при рівні вакцинації біля 1,5%, хочуть вже вакцинувати депутатів. Майте совість, Бога побійтесь.
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28.04.2021 15:28 Відповісти
 
 