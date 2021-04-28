100 днів президентства: Сьогодні Байден у Конгресі США розповість про свої досягнення

Сьогодні, 28 квітня, президент США Джо Байден виступить з промовою на спільному засіданні палат Конгресу, що дасть йому можливість мобілізувати прихильників своєї політичної повістки.

Як повідомили в Білому домі, виступ дозволить Байдену розповісти про свої зусилля з пожвавлення економіки і боротьбі з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Однак він також планує скористатися моментом, щоб запропонувати більш широкий порядок денний.

У зв'язку з пандемією Байден буде виступати перед скороченою, соціально дистанційованою групою законодавців і представників адміністрації.

Виступ Байдена відбудеться, коли він завершує перші 100 днів на посаді.

Він не став виступати з традиційним зверненням до Конгресу раніше в цьому році, оскільки, як заявив Білий дім, він сконцентрувався на боротьбі з пандемією COVID-19 і відновленні країни.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі висловила впевненість в заходах безпеки, вжитих у зв'язку з промовою Байдена.

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"У мене був дуже ретельний брифінг в понеділок. Ми наполягли на тому, щоб знати всі деталі", - повідомила вона журналістам.

Війська національної гвардії, викликані після заворушень 6 січня, продовжують нести службу в районі Капітолійського пагорба. Поліція Капітолію повідомила, що вулиці навколо будівлі будуть перекриті за дві години до заходу.

"У нас є багато варіантів, і ми завчасно готуємося до непередбачених ситуацій", - заявив спецагент Секретної служби Майкл Плати.

Обіцянка Байдена забезпечити щепленнями 100 мільйонів осіб в перші 100 днів на посаді була в центрі його передвиборчої кампанії. У середу Байден зможе сказати, що він перевиконав цю обіцянку: з моменту його приходу в Білий дім було введено 200 мільйонів доз.

У своєму виступі Байден зосередиться на тому факті, що близько 43 відсотків американців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, а майже третина повністю вакциновані.

Байден також спробує заручитися підтримкою фундаментального перегляду пріоритетів країни, включаючи інфраструктурний план вартістю 2,3 трильйона доларів, а також виділення як мінімум півтора трильйона доларів на такі напрямки, як догляд за дітьми, дошкільні установи та громадські коледжі.

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Ще як кандидат у президенти, Байден обіцяв покінчити з "нескінченними війнами" Америки.

У своєму виступі глава США планує відзначити, що він приступив до цього, оголосивши про рішення вивести всі війська з Афганістану до 11 вересня.

Президент попередить, що США перебувають у небезпечному світі з Китаєм, який піднімається, все більш агресивною Росією, наростальною загрозою кібератак, ядерними амбіціями Ірану та Північної Кореї і вогнищами нестабільності в усьому світі.

Але він дасть зрозуміти, що не має наміру протиставляти цим викликам порожні погрози і непередбачуваність.

Швидше він виступить за виважену відповідну реакцію, вказавши на своє рішення ввести санкції проти Росії за втручання у вибори.

Очікується, що у своєму виступі президент знову звернеться до Конгресу із закликом прийняти його пропозицію про всеосяжну реформу імміграційної системи, яка відкриє шлях до громадянства приблизно 11 мільйонам нелегальних іммігрантів, що проживають у США.