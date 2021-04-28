100 днів президентства: Сьогодні Байден у Конгресі США розповість про свої досягнення
Сьогодні, 28 квітня, президент США Джо Байден виступить з промовою на спільному засіданні палат Конгресу, що дасть йому можливість мобілізувати прихильників своєї політичної повістки.
Як повідомили в Білому домі, виступ дозволить Байдену розповісти про свої зусилля з пожвавлення економіки і боротьбі з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Однак він також планує скористатися моментом, щоб запропонувати більш широкий порядок денний.
У зв'язку з пандемією Байден буде виступати перед скороченою, соціально дистанційованою групою законодавців і представників адміністрації.
Виступ Байдена відбудеться, коли він завершує перші 100 днів на посаді.
Він не став виступати з традиційним зверненням до Конгресу раніше в цьому році, оскільки, як заявив Білий дім, він сконцентрувався на боротьбі з пандемією COVID-19 і відновленні країни.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі висловила впевненість в заходах безпеки, вжитих у зв'язку з промовою Байдена.
"У мене був дуже ретельний брифінг в понеділок. Ми наполягли на тому, щоб знати всі деталі", - повідомила вона журналістам.
Війська національної гвардії, викликані після заворушень 6 січня, продовжують нести службу в районі Капітолійського пагорба. Поліція Капітолію повідомила, що вулиці навколо будівлі будуть перекриті за дві години до заходу.
"У нас є багато варіантів, і ми завчасно готуємося до непередбачених ситуацій", - заявив спецагент Секретної служби Майкл Плати.
Обіцянка Байдена забезпечити щепленнями 100 мільйонів осіб в перші 100 днів на посаді була в центрі його передвиборчої кампанії. У середу Байден зможе сказати, що він перевиконав цю обіцянку: з моменту його приходу в Білий дім було введено 200 мільйонів доз.
У своєму виступі Байден зосередиться на тому факті, що близько 43 відсотків американців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, а майже третина повністю вакциновані.
Байден також спробує заручитися підтримкою фундаментального перегляду пріоритетів країни, включаючи інфраструктурний план вартістю 2,3 трильйона доларів, а також виділення як мінімум півтора трильйона доларів на такі напрямки, як догляд за дітьми, дошкільні установи та громадські коледжі.
Ще як кандидат у президенти, Байден обіцяв покінчити з "нескінченними війнами" Америки.
У своєму виступі глава США планує відзначити, що він приступив до цього, оголосивши про рішення вивести всі війська з Афганістану до 11 вересня.
Президент попередить, що США перебувають у небезпечному світі з Китаєм, який піднімається, все більш агресивною Росією, наростальною загрозою кібератак, ядерними амбіціями Ірану та Північної Кореї і вогнищами нестабільності в усьому світі.
Але він дасть зрозуміти, що не має наміру протиставляти цим викликам порожні погрози і непередбачуваність.
Швидше він виступить за виважену відповідну реакцію, вказавши на своє рішення ввести санкції проти Росії за втручання у вибори.
Очікується, що у своєму виступі президент знову звернеться до Конгресу із закликом прийняти його пропозицію про всеосяжну реформу імміграційної системи, яка відкриє шлях до громадянства приблизно 11 мільйонам нелегальних іммігрантів, що проживають у США.
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Главный результат: в РФ прекращена деятельность "the Big Four". Это результат - всем результатам результат. Более страшного "результата" трудно представить, разве что горячую войну.
решта, мені не цікава. Мене влаштовує що майже щоденно на наші аеродроми сідає транспортна військова авіація НАТО, мене влаштовують плати щодо розміщення у нас військових баз НАТО під виглядом тренувальних центрів, незрозуміло "звідки" виникла перспектива побудови власної "далекої руки" (ППО) і багато чого іншого.
Ещё какие "достижения" ?
Ви ж задали питання що важливо процес чи результат? Яка мені різниця увійшли вони в Чорне море, чи залишились біля нього маючи можливість і так знищити усе, що там є, якщо є результат? На користь Мокви? Цікаво як ви це визначили і у чому там користь. у відводі військ? Мене жодні інші досягнення, окрім як війна із кацапами не цікавлять. Це проблеми американського народу. Мені Байден нічого не обіцяв і я його не обирав. Але посадити ***** на дупу одним дзвінком, багато чого варте.
Я сумніваюсь, що у тебе кращі знання у військовій сфері, ніж у мене. Тому дивне запитання про ракетні есмінці, особливо з урахуванням дальності ураження їх ракет. ***** дали можливість злитись, кинули кістку, яку він може видати для внутрішнього споживача як перемогу, що тут не правильно? Це політика, головне результат.
Але це з'їзд із теми. Це некрасиво, як мінімум... То я дочекаюсь конкретних прикладів. Ваші умовиводи для мене не обов'язкові. Хотілось би приклади, реальні.
Всё.
Ти навіть не спромігся згадати постачання Джавелинів, хоча я був готовий продовжити і обговорити як саме їх постачали, що витворяв Трамп і чому, не дивлячись ні на які його дії, ми їх все ж таки отримали. Оце факти! Навчись вести дискусію, а для зайняття апагогієй, треба спочатку рівень якийсь мати...
Про вилизування дупи *****, плазування перед Кремлем і т.п., я навіть пригадувати не бажаю.
Трамп кинув без допомоги не їх, він кинув наших пацанів, що в окопах сидять. І зробив це із задоволенням, бо давно чекав приводу, щоби вислужитись перед *****м.
почему Трамп должен их поддерживать ? А чому він має тоді мені подобатись?
Хто Україну підтримує, той мені і подобається.
Саме ті, хто реально воював, від війни і не втомились. Втомились ті, кому мама чотири рази повістку не змогла передати. Тому не потрібно натягувати "сову на глобус", тим паче, що думка про 73% дегенератів, у нас однакова. Ми говоримо про дії Байдена. Відмазки і виправдання Трампа я почув, а от чим поганий Байден, ні.
Больше ничем помочь тебе не могу. Читатели разберутся сами: кто из нас прав.
Це добровільний вибір людини. А спілкуючись із росіянами (точніше із російськими/радянськими євреями) які так само інфіковані хворобою "велика росія", вони самі йдуть на зміну світогляду.
Перепитайтесь, але й так скажу, що про Ізраїль.
Я живу на Закарпатті. Десятки, якщо не сотні моїх знайомих роз'їхались по усьому світу ще з самого розпаду Совка. Для нас люди які ухали, чогось досягли (чи ні), залишились там, або повернулись це норма, у нас багато іноземців, які приїхали сюди слідом за дружинами українками, ми часто буваємо у них. Тому ми звикли, а от решта України на них дивиться із "роззявленим ротом". І що з того що він у США, Італії чи Австралії? Це взагалі нічого не варте. Ви що ж думаєте, що переїзд додає розуму тому, хто його не мав?
Похоже хвастаться нечем-все, что наобещал коту под хвост.
Зато как красиво народ купился! О Байдене рано судить ибо пока больше разговоров, чем дела.