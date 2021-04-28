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Новини
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100 днів президентства: Сьогодні Байден у Конгресі США розповість про свої досягнення

100 днів президентства: Сьогодні Байден у Конгресі США розповість про свої досягнення

Сьогодні, 28 квітня, президент США Джо Байден виступить з промовою на спільному засіданні палат Конгресу, що дасть йому можливість мобілізувати прихильників своєї політичної повістки.

Як повідомили в Білому домі, виступ дозволить Байдену розповісти про свої зусилля з пожвавлення економіки і боротьбі з коронавірусом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Однак він також планує скористатися моментом, щоб запропонувати більш широкий порядок денний.

У зв'язку з пандемією Байден буде виступати перед скороченою, соціально дистанційованою групою законодавців і представників адміністрації.

Виступ Байдена відбудеться, коли він завершує перші 100 днів на посаді.

Він не став виступати з традиційним зверненням до Конгресу раніше в цьому році, оскільки, як заявив Білий дім, він сконцентрувався на боротьбі з пандемією COVID-19 і відновленні країни.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі висловила впевненість в заходах безпеки, вжитих у зв'язку з промовою Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США домоглися "приголомшливого прогресу" в боротьбі з пандемією COVID-19, - Байден

"У мене був дуже ретельний брифінг в понеділок. Ми наполягли на тому, щоб знати всі деталі", - повідомила вона журналістам.

Війська національної гвардії, викликані після заворушень 6 січня, продовжують нести службу в районі Капітолійського пагорба. Поліція Капітолію повідомила, що вулиці навколо будівлі будуть перекриті за дві години до заходу.

"У нас є багато варіантів, і ми завчасно готуємося до непередбачених ситуацій", - заявив спецагент Секретної служби Майкл Плати.

Обіцянка Байдена забезпечити щепленнями 100 мільйонів осіб в перші 100 днів на посаді була в центрі його передвиборчої кампанії. У середу Байден зможе сказати, що він перевиконав цю обіцянку: з моменту його приходу в Білий дім було введено 200 мільйонів доз.

У своєму виступі Байден зосередиться на тому факті, що близько 43 відсотків американців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19, а майже третина повністю вакциновані.

Байден також спробує заручитися підтримкою фундаментального перегляду пріоритетів країни, включаючи інфраструктурний план вартістю 2,3 трильйона доларів, а також виділення як мінімум півтора трильйона доларів на такі напрямки, як догляд за дітьми, дошкільні установи та громадські коледжі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков

Ще як кандидат у президенти, Байден обіцяв покінчити з "нескінченними війнами" Америки.

У своєму виступі глава США планує відзначити, що він приступив до цього, оголосивши про рішення вивести всі війська з Афганістану до 11 вересня.

Президент попередить, що США перебувають у небезпечному світі з Китаєм, який піднімається, все більш агресивною Росією, наростальною загрозою кібератак, ядерними амбіціями Ірану та Північної Кореї і вогнищами нестабільності в усьому світі.

Але він дасть зрозуміти, що не має наміру протиставляти цим викликам порожні погрози і непередбачуваність.

Швидше він виступить за виважену відповідну реакцію, вказавши на своє рішення ввести санкції проти Росії за втручання у вибори.

Очікується, що у своєму виступі президент знову звернеться до Конгресу із закликом прийняти його пропозицію про всеосяжну реформу імміграційної системи, яка відкриє шлях до громадянства приблизно 11 мільйонам нелегальних іммігрантів, що проживають у США.

Автор: 

Байден Джо (2883) Конгрес США (1223)


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Топ коментарі
+5
В чём это конкретно ?
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28.04.2021 10:01
+5
Да, после того как два американских ракетных эсминца получили отмену приказа на вхождение в Чёрное море, РФ тоже отступила. Один-ноль в пользу Москвы.
Ещё какие "достижения" ?
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28.04.2021 10:13
+4
Китайцы уже вторгались своими стратегическими бомбардировщиками в воздушное пространство Тайваня (при Трампе они не осмеливались). А сейчас только что полетали над поверхностью океана на высоте 30 м вдоль границы, т.е. прощупывают тайваньскую ПВО: на какой минимальной высоте она работает.
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28.04.2021 10:01
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якщо коротко, то оцінка його дій так: "+"
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28.04.2021 09:58 Відповісти
В чём это конкретно ?
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28.04.2021 10:01 Відповісти
Мене цікавить виключно його політика по відношенню до Мородора. Решта, мені по боку.
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28.04.2021 10:03 Відповісти
Тебя интересует политика, или её конкретные результаты ?
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28.04.2021 10:04 Відповісти
Виключно результат.
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28.04.2021 10:05 Відповісти
О, это просто.
Главный результат: в РФ прекращена деятельность "the Big Four". Это результат - всем результатам результат. Более страшного "результата" трудно представить, разве что горячую войну.
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28.04.2021 10:07 Відповісти
Головний результат це : https://www.slovoidilo.ua/2021/04/22/novyna/suspilstvo/rosiyi-zayavyly-pro-vidvid-vijsk-kordonu-**********
решта, мені не цікава. Мене влаштовує що майже щоденно на наші аеродроми сідає транспортна військова авіація НАТО, мене влаштовують плати щодо розміщення у нас військових баз НАТО під виглядом тренувальних центрів, незрозуміло "звідки" виникла перспектива побудови власної "далекої руки" (ППО) і багато чого іншого.
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28.04.2021 10:11 Відповісти
Да, после того как два американских ракетных эсминца получили отмену приказа на вхождение в Чёрное море, РФ тоже отступила. Один-ноль в пользу Москвы.
Ещё какие "достижения" ?
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28.04.2021 10:13 Відповісти
Якщо людина з народження вважала біле чорним і навпаки, то для чого їй дискутувати із людиною, яка впевнена у протилежному?
Ви ж задали питання що важливо процес чи результат? Яка мені різниця увійшли вони в Чорне море, чи залишились біля нього маючи можливість і так знищити усе, що там є, якщо є результат? На користь Мокви? Цікаво як ви це визначили і у чому там користь. у відводі військ? Мене жодні інші досягнення, окрім як війна із кацапами не цікавлять. Це проблеми американського народу. Мені Байден нічого не обіцяв і я його не обирав. Але посадити ***** на дупу одним дзвінком, багато чого варте.
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28.04.2021 10:22 Відповісти
У вас крайне наивное представление о политике; но, я не буду тратить силы на объяснения очевидного.
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28.04.2021 10:23 Відповісти
Ви навіть і не спробували. Задавання мені запитань, з надією довести дискусію до абсурду, доволі примітивна тактика. В усякому разі, для цього потрібне значно вищий ніж у вас рівень. Оскільки ви здулись, то перейдемо до наступного етапу - тепер ви наведіть приклади користі від Трампа для України і зло, яке приніс Байден.
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28.04.2021 10:31 Відповісти
Я тебе спокойно перечисляю факты. (1) Администрация Трампа поддерживала Украину когда в ней правили патриоты: правительство Порошенко-Гройсмана. (2) Когда к власти пришли предатели, поддержка была прекращена. (3) Администрация Байдена развернула назад ракетные эсминцы. Ты вообще понимаешь - для чего они периодически прибывали в Чёрное море ?
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28.04.2021 10:34 Відповісти
У Петі запитайте, як йому із Трампом працювалось. Так, наша біда в тому, що при президенті патріоті України, ми отримали у Вашингтоні ворога України і друга *****, а при президенті мерзоті, навпаки. Якби Петя працював із Байденом, дуже чого було би не так як є.
Я сумніваюсь, що у тебе кращі знання у військовій сфері, ніж у мене. Тому дивне запитання про ракетні есмінці, особливо з урахуванням дальності ураження їх ракет. ***** дали можливість злитись, кинули кістку, яку він може видати для внутрішнього споживача як перемогу, що тут не правильно? Це політика, головне результат.
Але це з'їзд із теми. Це некрасиво, як мінімум... То я дочекаюсь конкретних прикладів. Ваші умовиводи для мене не обов'язкові. Хотілось би приклади, реальні.
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28.04.2021 10:41 Відповісти
Я уже чётко и ясно перечислил все факты. "По делам узнаете их" (это из Библии).
Всё.
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28.04.2021 10:42 Відповісти
Тобто фактів не має. Я не здивований.
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28.04.2021 10:46 Відповісти
Твоё поведение - копия Лаврова: ему в нос тыкают фактами, а он: "не вижу фактов !"
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28.04.2021 10:48 Відповісти
Факти, це конкретні посилання, які я тобі навів. А твої умовиводи, щодо причин та обставин якихось там подій, це не факти. Це твоя думка. Мене не цікавить чому Трамп припинив допомагати чи просто не допомагав, мене цікавить факт - він це зробив!
Ти навіть не спромігся згадати постачання Джавелинів, хоча я був готовий продовжити і обговорити як саме їх постачали, що витворяв Трамп і чому, не дивлячись ні на які його дії, ми їх все ж таки отримали. Оце факти! Навчись вести дискусію, а для зайняття апагогієй, треба спочатку рівень якийсь мати...
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28.04.2021 10:57 Відповісти
Китайцы уже вторгались своими стратегическими бомбардировщиками в воздушное пространство Тайваня (при Трампе они не осмеливались). А сейчас только что полетали над поверхностью океана на высоте 30 м вдоль границы, т.е. прощупывают тайваньскую ПВО: на какой минимальной высоте она работает.
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28.04.2021 10:01 Відповісти
За те при Трампі ***** ноги об США витирав.
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28.04.2021 10:04 Відповісти
В чём это выразилось, конкретно ?
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28.04.2021 10:04 Відповісти
https://www.slovoidilo.ua/2019/11/19/novyna/svit/rishennya-pro-zamorozhennya-dopomohy-********-vyxodylo-trampa-zastupnyk-derzhsekretarya-ssha

Про вилизування дупи *****, плазування перед Кремлем і т.п., я навіть пригадувати не бажаю.
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28.04.2021 10:07 Відповісти
" 23 липня 2019" - разумеется. Администрация Трампа резонно отказалась поддерживать поганый квартальный режим.
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28.04.2021 10:10 Відповісти
Паралельно, вона відмовилась підтримати і мене, ворога дебільного кварталу і де факто, підтримала *****.
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28.04.2021 10:12 Відповісти
А так ведь квартальный клоун пришёл под лозунгом "надо просто перестать стрелять", и "Порох наживался на войне, а теперь не будет". Ну, мир - значит мир. Потому и отказ от помощи.
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28.04.2021 10:15 Відповісти
Ви кому цю лажу втираєте? Коли це зелене чмо руками Єрмака підписало домовленість про "спільну із терористами раду" Німеччина і Франція заблокували це рішення. Справжні друзі, допомагають завжди і не дивлячись ні на що, а *********** прихвостень Трамп, чекав нагоди щоби залишити нас один на один із ворогом.
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28.04.2021 10:18 Відповісти
Я вам ещё раз поясняю: квартальный режим рассматривался Администраций Трампа как совместный проект Коломойского и ОПЗЖ (т.е. Москвы). Украинский народ большинством 73% сказал что "устал от войны". Ну, раз устал - значит устал. Потому помощь была прекращена.
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28.04.2021 10:21 Відповісти
Ще раз, для особливо обдарованих пояснюю, що Воно залишило мене (не прихильника Зе) один на один із ворогом, а що думає про це мешканець Австралії, мені глибоко по боку. Тебе завтра ***** бомбити не буде. Та хоч 99% втомились, мені яке до цього діло? Я сам відповідаю за свої вчинки та маю власну думку і позицію. Про війну із кацапами я попереджав ще із 1995 року, коли ТОТАЛЬНА більшість моїх земляків, вірила у якусь дурню, про братські народи. То чому зараз мене має хвилювати думка 73% дегенератів?
Трамп кинув без допомоги не їх, він кинув наших пацанів, що в окопах сидять. І зробив це із задоволенням, бо давно чекав приводу, щоби вислужитись перед *****м.
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28.04.2021 10:27 Відповісти
А ты спросил пацанов: за кого они голосовали ? Если за клоуна - они разве не читали его предвыборную программу ? Если читали - почему Трамп должен их поддерживать ? Американцы лишь следуют результатам народного волеизъявления.
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28.04.2021 10:32 Відповісти
Звісно що запитав. Тотальна більшість професійних військових були за Порошенко, або Гриценко + Порошенко. Рядові, різні там мобілізовані, аватари і т.п., були за Зєлю. Звідки я знаю, що ці дебіли читали? Я взагалі підозрюю, що більшість з них після школи взагалі нічого не читали.
почему Трамп должен их поддерживать ? А чому він має тоді мені подобатись?

Хто Україну підтримує, той мені і подобається.
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28.04.2021 10:35 Відповісти
Ну вот видишь, те кто в окопах сидят, решили что квартальный клоун прекратит войну. С чего это Трамп должен заботиться об их благополучии ?
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28.04.2021 10:41 Відповісти
А от це вже відверта брехня. Дуже дивно, як сидячі в Австралії, так добре видно, що там у наших окопах?
Саме ті, хто реально воював, від війни і не втомились. Втомились ті, кому мама чотири рази повістку не змогла передати. Тому не потрібно натягувати "сову на глобус", тим паче, що думка про 73% дегенератів, у нас однакова. Ми говоримо про дії Байдена. Відмазки і виправдання Трампа я почув, а от чим поганий Байден, ні.
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28.04.2021 10:45 Відповісти
Ну ты же сам сказал что за Зеленского голосовала молодёжь, т.е. призывники, рядовой состав. Не генералы же в окопах сидят.
Больше ничем помочь тебе не могу. Читатели разберутся сами: кто из нас прав.
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28.04.2021 10:47 Відповісти
Махровий популізм. Може ще у платників податків запитати чи бажають вони їх платити?
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28.04.2021 10:59 Відповісти
читаю та підтримую вас обидвох, ну навіщо роздмухувати зневагу одного до одного, якщо ви не являєтесь супротивниками? Залишайтесь при власній думці, але не паліть мости.
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28.04.2021 11:04 Відповісти
мене хвилює ставлення до Трампа. Усі кацапи вважають особистою трагедією його поразку на виборах. Усі прокацапські емігранти також. Тому особисто я не розумію з ким спілкуюсь і підозрюю, що це кацапська консерва. Трамп чи Байден, це таке саме контрольне запитання, як і чий Крим?
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28.04.2021 11:08 Відповісти
повірте, що https://censor.net/ru/user/416927 ніколи таким не буде... Так, має власну думку, що відмінна від інших, але ціню ракурс з якого він дивиться на ситуацію збоку та намагаюсь прислуховуватись до висновків... Якщо пам'ятаєте, то і ми з вами не порозумілись колись, але глечиків не били.
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28.04.2021 11:19 Відповісти
мене це і здивувало. Маю дуже багато знайомих емігрантів. Ті, що живуть переважно у "російськомовному середовищі" мають "свідомість Рашітудей" і вони люто ненавидять Байдена. Доводи просто фантастичні - рептілоїди, хімтерйли і т.п. дурня... Тому очікував на конкретні факти.
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28.04.2021 13:14 Відповісти
щодо останньої тези, то я Республіканець, а тому Трамп... Але не як лідер, а той, хто дбав про США та економіку, але дуже антипатичний та противний. Байден як людина, однозначно цікавіший, але те, що зроблять Демократи- це на голову не налазить (щодо емігрантів).
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28.04.2021 11:42 Відповісти
я теж більше прихильний до республіканців, але Трамп, це повне дно. Я не розумію, як подібне "Г" могло стати представником цієї партії.
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28.04.2021 13:07 Відповісти
мусити пожити в тому середовищі, щоб зрозуміти хід пташок у їхніх кукушках... Вгадайте, з чого, завжди, розпочинаються новини на "сруському радіо Чикаго"?
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29.04.2021 11:09 Відповісти
Ніхто їм не заважає спілкуватись в українському середовищі, особливо у Чикаго.
Це добровільний вибір людини. А спілкуючись із росіянами (точніше із російськими/радянськими євреями) які так само інфіковані хворобою "велика росія", вони самі йдуть на зміну світогляду.
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29.04.2021 13:58 Відповісти
так з чого розпочинаються новини?
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29.04.2021 14:50 Відповісти
Не знаю, в мене рідня у Нью-Йорку, але знаючи іпану.тих кацапів, то скоріше за все, з того, як хєрово в (на) Україні
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29.04.2021 15:04 Відповісти
Сусід у Чикаго 5 років прожив, можу запитати, але пізніше.
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29.04.2021 15:05 Відповісти
І я там був, мед пив, по бороді текло, а в рот не попало!
Перепитайтесь, але й так скажу, що про Ізраїль.
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29.04.2021 20:21 Відповісти
Це не дивно. 90% емігрантів з Росії це євреї. Доречі мій сусід тут відрив власну справу, він скульптор, доволі не поганий, також працює з каменем. Каміни обкладає мармуром і т.п. Каже, що не шкодує про повернення. Але... він реально спец своєї справи.
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29.04.2021 23:05 Відповісти
"Добре там, де нас нема." Глибинна фраза, котру не кожен пережив... Я, за право вибору, де кому комфортно та зручно, нехай там і живе. Прикро, що молоді бубуїни не пізнали черг та принижень біля посольств, бо оцінили б подароване та не Зе!Бенулись...
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30.04.2021 05:12 Відповісти
Я честно пытался человеку объяснить реальность; он живёт в выдуманном мире. Но, это выше моих сил.
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28.04.2021 11:12 Відповісти
інколи, ви втомлюєтесь від одних, а звинувачуєте інших... Ми всі, вже давно не підлітки, щоб змінювати точку зору, особливо, якщо безапеляційно... Ви дивитесь збоку, не підбираєте слів, а це юшить, бо ми тут та слів добирати вже не має сил, із-за вибору Зе!Бенька.
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28.04.2021 11:25 Відповісти
Да я и так стараюсь держаться в рамках приличия; но если Зеленский по профессии (!) является клоуном, как мне его назвать ? Это не оскорбление, это просто такая у него специальность.
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28.04.2021 11:36 Відповісти
помиляєтесь, бо він паяц, а на клоуна треба вчитись, що до Зе!погані ніяк не відноситься.
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28.04.2021 11:44 Відповісти
Згоден.
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28.04.2021 11:55 Відповісти
одного разу звернувся до адміна, щоб розспамили ваші дописи... А він вас відправив до лазні на 3-ри доби не розібравшись... Ось і https://censor.net/ua/user/83156, намагаюсь довести, що слухати вас варто як і ОА, бо висновки важливіші, чим спосіб їхнього викладення.
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28.04.2021 11:31 Відповісти
Дякую Вас за пiдтримку, шановний.
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28.04.2021 11:39 Відповісти
Я намагався почути факти. Натомість мені надали власні домисли. Це не дискусія.
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28.04.2021 13:08 Відповісти
людей освідчених, котрі виїхали легально, довівши значення власних знань та диплому певної спеціальності- варто слухати і без письмових доказів, бо подають власну аналітику.
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29.04.2021 11:05 Відповісти
А людей освічених які нікуди не виїхали і тут досягли не менше ніж ті що виїхали, довівши значення власних знань та диплому певної спеціальності, не слід слухати?
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29.04.2021 13:59 Відповісти
обов'язково треба... Але мене, саме й цікавить погляд зі сторони (цивілізованих країн), оскільки вони читають та аналізують те, що пропустив чи не знав я, в силу власних обмежень (мовних і т.д.).
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29.04.2021 14:45 Відповісти
Зрозумійте просту істину. Людина яка досягла зрілого віку, у своїх переконаннях дуже важко змінюється. Це ж не емігранти, що там народились і виросли. Це повністю сформовані люди, а далі, так би мовити вилка... або вони там живуть нетривалий час і їх "новий досвід" нічого не вартий, або вони роблять висновки з тієї ситуації, що існувала на час їхнього виїзду. Дивитись по новинам, слухати знайомих та родичів це не жити тут. Я ж не питав його про Трампа/Байдена для американців? Я запитав для України. Що він може про Україну знати краще, ніж ви та я, які тут живемо? А зауваження я писав виключно до способу ведення дискусії. Людина, того рівня, на який він себе подає, повинна вміти її вести. Ви скажете, що я не правий? Можливо, але тоді наведіть ви факти і докази які він навів. Може я щось пропустив? не його умовиводи, а факти!
Я живу на Закарпатті. Десятки, якщо не сотні моїх знайомих роз'їхались по усьому світу ще з самого розпаду Совка. Для нас люди які ухали, чогось досягли (чи ні), залишились там, або повернулись це норма, у нас багато іноземців, які приїхали сюди слідом за дружинами українками, ми часто буваємо у них. Тому ми звикли, а от решта України на них дивиться із "роззявленим ротом". І що з того що він у США, Італії чи Австралії? Це взагалі нічого не варте. Ви що ж думаєте, що переїзд додає розуму тому, хто його не мав?
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29.04.2021 14:59 Відповісти
прикро, але нашу дискусію зітруть як флуд... Ще побалакаємо... Багато з чим згідний, в дечому ні, але це від того, що друкований текст та не все напишеш та перепитаєш.
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29.04.2021 20:16 Відповісти
Але мене, саме й цікавить погляд зі сторони (цивілізованих країн) - ви дуже даремно вважаєте їх представниками цивілізованих країн. Це скоріше представники варварів (нас) у цивілізованих країнах.
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29.04.2021 15:07 Відповісти
p.s. та на відміну від мене, можуть бути нейтральними в оцінці ситуації.
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29.04.2021 14:47 Відповісти
А вот чего Зе никогда не отчитывается?
Похоже хвастаться нечем-все, что наобещал коту под хвост.
Зато как красиво народ купился! О Байдене рано судить ибо пока больше разговоров, чем дела.
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28.04.2021 10:17 Відповісти
Да уж а нашей бубе криворожской похвастаться за два года нечем.
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28.04.2021 10:48 Відповісти
Джо молодчага, за 100 дней сумел осадить и озадачить кремлёвский гадючник.
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28.04.2021 15:22 Відповісти
 
 