Степанов "роздмухує" міфи про медреформу і замовчує, що багато пацієнтів можуть отримувати безоплатну допомогу, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Ідея ліквідації інфекційних лікарень ексглавою МОЗ Уляною Супрун це улюблений міф людей, які всі ці роки наживаються на медицині.

Про це нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Степанов – один із тих, хто такі міфи "роздмухує". Коли він прийшов на посаду, одразу сказав: У нас звільняється 50 тисяч лікарів, закриваються усі лікарні, й усе пропало. А сьогоднішня статистика Національної служби здоров’я говорить про те, що за цей рік, який минув зі старту другого етапу медичної реформи, в системі стало на шість з половиною тисяч лікарів більше", - розповіла парламентарка.

Стефанишина нагадала, що середня вартість, яку НСЗУ платить кожній лікарні, яка обслуговує українців - 45 тис. гривень на лікування однієї людини.

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"Може бути менше чи більше - залежно від складності випадку. Люди про це мало знають. Мені часто дзвонять громадяни і просять допомогти. Бо іноді лікарні зловживають, адже звикли жити за старим принципом: від держави кошти отримав, треба ще й з пацієнта взяти. Кажуть купувати шприци та ліки. Але це все уже оплачено! Зараз Степанов виходить на брифінги щодня. Ви чули, щоб він роз’яснював людям такі речі? Чомусь він з цього приводу мовчить. Лише розказує про якісь міфічні інфекційні відділення, які, за його словами, закрилися. А от про те, що люди мають право на безоплатні послуги від держави, не говорить. Не знаю, чому так. Але важливо знати та розуміти, що медична реформа дала можливість лікарням здобувати кошти саме за лікування конкретної хвороби, а пацієнтам отримувати ці безоплатні послуги", - пояснила нардепка.

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