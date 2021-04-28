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Степанов "роздмухує" міфи про медреформу і замовчує, що багато пацієнтів можуть отримувати безоплатну допомогу, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Степанов

Ідея ліквідації інфекційних лікарень ексглавою МОЗ Уляною Супрун це улюблений міф людей, які всі ці роки наживаються на медицині.

Про це нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Степанов – один із тих, хто такі міфи "роздмухує". Коли він прийшов на посаду, одразу сказав: У нас звільняється 50 тисяч лікарів, закриваються усі лікарні, й усе пропало. А сьогоднішня статистика Національної служби здоров’я говорить про те, що за цей рік, який минув зі старту другого етапу медичної реформи, в системі стало на шість з половиною тисяч лікарів більше", - розповіла парламентарка.

Стефанишина нагадала, що середня вартість, яку НСЗУ платить кожній лікарні, яка обслуговує українців - 45 тис. гривень на лікування однієї людини.

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"Може бути менше чи більше - залежно від складності випадку. Люди про це мало знають. Мені часто дзвонять громадяни і просять допомогти. Бо іноді лікарні зловживають, адже звикли жити за старим принципом: від держави кошти отримав, треба ще й з пацієнта взяти. Кажуть купувати шприци та ліки. Але це все уже оплачено! Зараз Степанов виходить на брифінги щодня. Ви чули, щоб він роз’яснював людям такі речі? Чомусь він з цього приводу мовчить. Лише розказує про якісь міфічні інфекційні відділення, які, за його словами, закрилися. А от про те, що люди мають право на безоплатні послуги від держави, не говорить. Не знаю, чому так. Але важливо знати та розуміти, що медична реформа дала можливість лікарням здобувати кошти саме за лікування конкретної хвороби, а пацієнтам отримувати ці безоплатні послуги", - пояснила нардепка.

Повний текст інтерв'ю з нардеп "Голосу" Ольгою Стефанишиної читайте тут.

Автор: 

Степанов Максим (2196) Стефанишина Ольга нардеп (85) медреформа (129)


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Топ коментарі
+4
Я уже "бесплатно" полечил свою семью этой зимой от ковида. Рассказать этим брехунам сколько десятков тысяч нам обошлось их "бесплатное" лечение? Гниды зеленые.
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28.04.2021 11:09
+3
Ця гнида просто роздуває міфи і разом з своїми покровителями грабує державу. Юлька як зараз це бачить, то від чорної заздрості гризе нігті згадуючи свою "пандемію" свинячого і пташиного грипу....
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28.04.2021 11:10
+3
Когда это ? Было решение правительства Гройсмана отменить пенсии ? Я пропустил такую новость.
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28.04.2021 11:22
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Степанов "роздмухує" міфи про медреформу і замовчує, що багато пацієнтів можуть отримувати безоплатну допомогу, - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 95
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01.05.2021 12:43 Відповісти
ФЕЙК: Супрун и Сорос хотят уничтожить медицину в Украине с помощью реформы
https://voxukraine.org/ru/fejk-suprun-i-soros-hotyat-unichtozhit-meditsinu-v-ukraine-s-pomoshhyu-reformy/
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28.04.2021 11:42 Відповісти
И я знаю этих пациентов!
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28.04.2021 11:24 Відповісти
у вирусобеса степашки одно оправдание его дибильности - то что он приостановил окончательную смерть медицины в Украине. Это факт и это правда. И он просто не дал закрыть то что не успели уничтожить ельдшер смерть и винницкие реформаторы.
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28.04.2021 11:56 Відповісти
Я не знаю что он там не дал, но у нас тубдиспансер закрыли и психов по домам распустили. Теперь туберкулезники-бомжи спят зимой на лавках, а у кого есть квартиры - обкашливают подъезды, а психи ходят по городу и отдают честь прохожим, подпырыгивают и несут всякий бред на философские темы.
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28.04.2021 12:03 Відповісти
Степанов "роздмухує" міфи про медреформу і замовчує, що багато пацієнтів можуть отримувати безоплатну допомогу, - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 9326
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28.04.2021 12:31 Відповісти
це клерк від медицини і не більше того без бачення кращого......совок є совок......гидко дивитися на статиста
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28.04.2021 15:55 Відповісти
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