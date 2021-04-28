Терміни зустрічі Байдена і Путіна обговорюються. З президентом РФ важливо розмовляти безпосередньо, - Блінкен

США і РФ нині обговорюють терміни проведення зустрічі президентів Байдена і Путіна.

Про це глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив в інтерв’ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання про перспективи зустрічі Байдена і Путіна, яку, за деякими повідомленнями, планується провести в червні у Європі, Блінкен сказав, що він не знає, чи дала російська сторона офіційну відповідь на запрошення.

"Але я знаю, що ми говоримо про це і обговорюємо терміни такої зустрічі, - сказав він. - Важливо мати можливість розмовляти безпосередньо з президентом Путіним, та й взагалі з лідерами інших країн, з якими в нас є значні розбіжності".

"Особисті зустрічі дають віддачу в будь-якому випадку - чи йдеться про те, що ми збираємося робити, якщо Росія і далі поводитиметься імпульсивно, чи про те, що ми можемо зробити, якщо вона вибере більш передбачуваний і стабільний курс", - зазначив Блінкен.

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