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Потрібно розглянути питання заміни Степанова на Ляшка на посаді міністра охорони здоров'я, - "слуга народу" Верещук

Потрібно розглянути питання заміни Степанова на Ляшка на посаді міністра охорони здоров'я, -

Фракція "Слуги народу" не обговорювала, хто може посісти місце глави МОЗ Максима Степанова.

Про це сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради нардепка СН Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона не знає, хто б міг обійняти посаду міністра охорони здоров'я замість Степанова, бо не працює в профільному комітеті Ради з питань здоров'я нації.

Також читайте: Степанов не приходить у Раду для конструктивної розмови, а постійно "гавкає" на всіх і "вважає людей сміттям", - нардепка "Голосу" Стефанишина

"Але те, що я зараз чую про Віктора Ляшка, то, гадаю, потрібно розглядати це питання. Не думаю, що йому буде легко пройти і набрати необхідні 226 голосів, тому що він теж відповідальний за те, що відбувається в країні і з вакцинацією, і з санітарно-епідеміологічним благополуччям", - наголосила "слуга народу".

Верещук розповіла, що зараз збираються підписи народних депутатів за проведення в четвер позачергового засідання, але висловила сумнів, що на ньому буде розглядатися відставка міністра охорони здоров'я.

Автор: 

ВР (14942) Кабмін (14065) МОЗ (5390) звільнення (2667) Степанов Максим (2196) Ляшко Віктор (1512) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+12
Шило на мыло?? Гавно на дерьмо??
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28.04.2021 10:18
+6
Надо менять. У Ляшка куртки еще нет. А в общем и целом на это есть закон математики про перемену мест слагаемых.
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28.04.2021 10:28
+3
круговорот дерьма
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28.04.2021 10:40
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Тикай, Ляшко. Если не хочешь быть крайним.
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28.04.2021 10:18 Відповісти
Шило на мыло?? Гавно на дерьмо??
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28.04.2021 10:18 Відповісти
главное последовательность.
вчера
Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, - "слуга народа" Верещук. https://censor.net/ru/news/3262313/vopros_o_smene_glavy_minzdrava_v_blijayisheyi_perspektive_ne_stoit_sluga_naroda_vereschuk
сегодня
Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук
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28.04.2021 11:52 Відповісти
ну він не так вже і керує усим. але він матиме менше часу увійти у справи, бо вже в них. ніж брати повністю нову людину. для ознайомлення нової людини із справами треба час, якого немає.
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28.04.2021 11:54 Відповісти
Ну не скажи здесь работает принцип - свій до свого по своє.
Степанов - https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWF0v7Lmw4cKui40XdlzYo3Cx8WLTha0X9gOF9l7Yd2GTwoUtFzYAhTYoXNihAFS5Faxgn8LFBqDsNqDkVqC6HRf7ATU3KKpxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQ6BMoADAZegQIMhAC Дата и место рождения : 18 августа 1975 г. (возраст 45 лет), https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjOU-LUz9U3yDC2LI7XEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS4svLDrwr4Lmy7su9gApLdc2HFh74V9O1gZAQ1FFj9QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQmxMoATAZegQIMhAD Сковородино, Россия
Ляшко - https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWEMv7L7Yf7Hjwq4L-3QULmy6sOPCrotNF_ZdbFAACu242AAU2A2E-0BSF9sVLmy5sAEov0Hhwg6FC3subL3YCFKtAFS378I2oOTWC3uB6voBsBBkNYEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQ6BMoADAdegQIExAC Дата и место рождения : 24 апреля 1980 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpOU-IGcY0MypLKc0q0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWrgvzLjZe2Hdh04UNO1gZAfumdp1GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQmxMoATAdegQIExAD Осова Ровненская область
Верещук - https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJ1xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWB0v7LjYcGHHhb0XNihc2HRhK5Cz9WLnxeYLuxQubLmw4WITSHyHwoU9QOFGIG-fAlDFvgvbgJJbgZp2XOwHAHKn-ThtAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQ6BMoADAmegQIERAC Дата и место рождения : 30 ноября 1979 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJV-LUz9U3SDYsyq7QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS8suLDhwqYLG3QvLLjYfLHxYuOFXRc2XOzfwcoIALz2evBRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQmxMoATAmegQIERAD Рава-Русская Львовская область.

https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJV-LUz9U3SDYsyq7QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS8suLDhwqYLG3QvLLjYfLHxYuOFXRc2XOzfwcoIALz2evBRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQmxMoATAmegQIERAD А по сути - шо то шо это.
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28.04.2021 11:54 Відповісти
лікарі запевняють, що кожен третій, перехворівший на ковід, має серйозні психічні розлади
а є регіони, де ця цифра просто жахлива

Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 643
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28.04.2021 10:18 Відповісти
весь депутасткий блок? они ж еще год назад массово болели.
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28.04.2021 10:20 Відповісти
Уй на уй менять - только время терять.
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28.04.2021 10:20 Відповісти
https://risu.ua/chorni-arheologi-na-poltavshchini-rozkopali-mogilu-skifskoyi-carici---250-kg-zolota_n118045 Чорні археологи на Полтавщині розкопали могилу скіфської цариці - 250 кг золота
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28.04.2021 10:21 Відповісти
Ось тільки "планетарне відкриття" було знищено, заради золота.
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28.04.2021 10:29 Відповісти
Ляшко... таки от этой хвамилии, как очевидно- хрена избавиться. Интересно, когда у него появится Папа-автомобиль, как у тезки?
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28.04.2021 10:23 Відповісти
а смысл ?? этот черт занимал свою должность и ничего не делал..
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28.04.2021 10:27 Відповісти
а ти точно знаєш по пунктам, що він має робити? він знає справи хоч і частково, це набагато краще, ніж нова людина, якій треба час на входження у справи. що Ляшко-лікар може бути шилом-на-мило, що новий. але з Ляшком економія часу на входження у справи.
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28.04.2021 11:56 Відповісти
Надо менять. У Ляшка куртки еще нет. А в общем и целом на это есть закон математики про перемену мест слагаемых.
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28.04.2021 10:28 Відповісти
Зебільні імітатори.
Поміняють місцями степанова з ляшком, як ліжка в борделі. Результат буде той же.
"Мудрому" наріду- пандемія та локдауни, плісняві - відкати.
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28.04.2021 10:31 Відповісти
Це все, що тебе турбує. Узагальнена фраза? Що з приводу влаштованого ВАЗеленським геноциду українського народу? НАрмАльнА, все за планом?
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28.04.2021 10:45 Відповісти
Что тебя в Урюпинске это так беспокоит?
Нам же пофиг твои фуйло и жирик.
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28.04.2021 11:14 Відповісти
а ще вчора, ця корова Верещучка верещала, що "ніякої відставки Степашки не розглядається"
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28.04.2021 10:34 Відповісти
Одного придурка і баригу на другого поміняють.........
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28.04.2021 10:36 Відповісти
круговорот дерьма
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28.04.2021 10:40 Відповісти
Треп всех,кому не лень.Степанов на своем месте!.А вот Гетманцев,косой,арахамия,Корниенко таки хотят загнать пенсионеров на тот свет.Шоб они подохли,как ми дохнем.
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28.04.2021 10:42 Відповісти
"Обменять шило на мыло"© - это понятно. А будут ли менять мыло на шило?
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28.04.2021 10:49 Відповісти
Ну если этот санитар ,хотел стать головою Киева?! тогда точно зедебилы мняйте .Все по вашему заказу,хотели доктора смерть,проголосовали 73% не адекватов ,получите.Хотите еще одного экспериментатора на вас? Скоро зедебилы вам назначат,радуйтесь хоть не массажиста крадуцкого,у этого диплом есть.
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28.04.2021 10:53 Відповісти
Был наглый, самовлюбленный министр, стал скромный министр в образе овцы. результат не изменится
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28.04.2021 10:54 Відповісти
Шило на мыло...
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28.04.2021 11:23 Відповісти
але нове шило буде довше входити у справи, ніж Ляшко-лікар, який вже частково знайомий зі справою.
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28.04.2021 11:58 Відповісти
Треба міняти.
Крісло на грати.
Куртку на робу.
І язик на мову.
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28.04.2021 12:23 Відповісти
все правильно ця курва мекає - на#@здив вже значить пора міняти.
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28.04.2021 12:44 Відповісти
 
 