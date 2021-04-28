Потрібно розглянути питання заміни Степанова на Ляшка на посаді міністра охорони здоров'я, - "слуга народу" Верещук

Фракція "Слуги народу" не обговорювала, хто може посісти місце глави МОЗ Максима Степанова.

Про це сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради нардепка СН Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Вона не знає, хто б міг обійняти посаду міністра охорони здоров'я замість Степанова, бо не працює в профільному комітеті Ради з питань здоров'я нації.

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"Але те, що я зараз чую про Віктора Ляшка, то, гадаю, потрібно розглядати це питання. Не думаю, що йому буде легко пройти і набрати необхідні 226 голосів, тому що він теж відповідальний за те, що відбувається в країні і з вакцинацією, і з санітарно-епідеміологічним благополуччям", - наголосила "слуга народу".

Верещук розповіла, що зараз збираються підписи народних депутатів за проведення в четвер позачергового засідання, але висловила сумнів, що на ньому буде розглядатися відставка міністра охорони здоров'я.