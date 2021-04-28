Потрібно розглянути питання заміни Степанова на Ляшка на посаді міністра охорони здоров'я, - "слуга народу" Верещук
Фракція "Слуги народу" не обговорювала, хто може посісти місце глави МОЗ Максима Степанова.
Про це сказала журналістам перед початком засідання Верховної Ради нардепка СН Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Вона не знає, хто б міг обійняти посаду міністра охорони здоров'я замість Степанова, бо не працює в профільному комітеті Ради з питань здоров'я нації.
"Але те, що я зараз чую про Віктора Ляшка, то, гадаю, потрібно розглядати це питання. Не думаю, що йому буде легко пройти і набрати необхідні 226 голосів, тому що він теж відповідальний за те, що відбувається в країні і з вакцинацією, і з санітарно-епідеміологічним благополуччям", - наголосила "слуга народу".
Верещук розповіла, що зараз збираються підписи народних депутатів за проведення в четвер позачергового засідання, але висловила сумнів, що на ньому буде розглядатися відставка міністра охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
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вчера
Вопрос о смене главы Минздрава в ближайшей перспективе не стоит, - "слуга народа" Верещук. https://censor.net/ru/news/3262313/vopros_o_smene_glavy_minzdrava_v_blijayisheyi_perspektive_ne_stoit_sluga_naroda_vereschuk
сегодня
Нужно рассмотреть вопрос замены Степанова на Ляшко на посту министра здравоохранения, - "слуга народа" Верещук
Степанов - https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWF0v7Lmw4cKui40XdlzYo3Cx8WLTha0X9gOF9l7Yd2GTwoUtFzYAhTYoXNihAFS5Faxgn8LFBqDsNqDkVqC6HRf7ATU3KKpxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQ6BMoADAZegQIMhAC Дата и место рождения : 18 августа 1975 г. (возраст 45 лет), https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NjHNyMjOU-LUz9U3yDC2LI7XEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS4svLDrwr4Lmy7su9gApLdc2HFh74V9O1gZAQ1FFj9QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjklY7VxqDwAhWBK3cKHYGvD3gQmxMoATAZegQIMhAD Сковородино, Россия
Ляшко - https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE,+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpO0xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWEMv7L7Yf7Hjwq4L-3QULmy6sOPCrotNF_ZdbFAACu242AAU2A2E-0BSF9sVLmy5sAEov0Hhwg6FC3subL3YCFKtAFS378I2oOTWC3uB6voBsBBkNYEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQ6BMoADAdegQIExAC Дата и место рождения : 24 апреля 1980 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKS0opSUpOU-IGcY0MypLKc0q0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWrgvzLjZe2Hdh04UNO1gZAfumdp1GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwib8K2Ex6DwAhUJHHcKHTdKCDgQmxMoATAdegQIExAD Осова Ровненская область
Верещук - https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJ1xLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWB0v7LjYcGHHhb0XNihc2HRhK5Cz9WLnxeYLuxQubLmw4WITSHyHwoU9QOFGIG-fAlDFvgvbgJJbgZp2XOwHAHKn-ThtAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQ6BMoADAmegQIERAC Дата и место рождения : 30 ноября 1979 г. (возраст 41 год), https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJV-LUz9U3SDYsyq7QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS8suLDhwqYLG3QvLLjYfLHxYuOFXRc2XOzfwcoIALz2evBRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQmxMoATAmegQIERAD Рава-Русская Львовская область.
https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS7LISTaJV-LUz9U3SDYsyq7QEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYxS8suLDhwqYLG3QvLLjYfLHxYuOFXRc2XOzfwcoIALz2evBRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjxqvS6x6DwAhXikYsKHXbUCbYQmxMoATAmegQIERAD А по сути - шо то шо это.
а є регіони, де ця цифра просто жахлива
Поміняють місцями степанова з ляшком, як ліжка в борделі. Результат буде той же.
"Мудрому" наріду- пандемія та локдауни, плісняві - відкати.
Нам же пофиг твои фуйло и жирик.
Крісло на грати.
Куртку на робу.
І язик на мову.