Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина

Ексглава партії "Голос" Святослав Вакарчук говорив, що Кіра Рудик хороший менеджер, який зможе налагодити процеси в партії.

Про це нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Але так сталося, що на цій довірі до Слави, на жаль, Кіра Рудик почала узурпувати владу в "Голосі". У нас відбулися серйозні зміни статуту партії. Я собі ніколи не пробачу, що змогла таке пропустити. Це для мене теж стало уроком на майбутнє, що статут демократичної партії має бути саме демократичним. Ніколи не потрібно йти в цьому питанні на будь-які поступки. Якби навіть тепер головою партії була моя мама (посміхається. – О.М.) і попросила мене переписати статут, я б на це не погодилася", - підкреслила парламентарка.

За словами Стефанишиної, перед місцевими виборами Рудик сказала, що для більш легкого їх проведення потрібно трохи відредагувати статут, щоб вона мала більше повноважень.

Читайте також: "Партійна робота - не виступи в клубах", - Рудик про бажання Притули очолити "Голос"

"Ми ж їй довіряли, то погодилися. Зрештою, таке добре ставлення до Кіри Рудик обернулося проти нас. Коли керував Святослав, у мене навіть не могло виникнути думки, що хтось може взяти гроші за голосування, або про те, що хтось хоче особистих преференцій. Я прийшла не для того, щоб зробити собі імідж, а щоб провести ряд проєктів задля кращого життя українців. Тепер через зміни у статуті у нас при владі якийсь фюрер! Тобто Рудик може абсолютно все вирішувати одноосібно", - пояснила нардепка.

Парламентарка додала, що ні фракція, ні партійні осередки не можуть їй завадити. Вона одноосібно розпоряджається державними грошима, які виділяються на партію. Так само приймає рішення, збирати з'їзд чи ні, а також визначає, хто в ньому братиме участь.

"Напевно, це якось "вдарило в голову". Не хочу розповідати усі наші внутрішні історії. Скажу, що зараз ми маємо на меті змінити статут та повернути його до минулої редакції. Працюємо над цим, щоб розосередити владу. У демократичній політичній силі одна людина не може усе вирішувати", - підкреслила Стефанишина.

Повний текст інтерв'ю з нардеп "Голосу" Ольгою Стефанишиної читайте тут.