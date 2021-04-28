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Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина

Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в

Ексглава партії "Голос" Святослав Вакарчук говорив, що Кіра Рудик хороший менеджер, який зможе налагодити процеси в партії.

Про це нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Але так сталося, що на цій довірі до Слави, на жаль, Кіра Рудик почала узурпувати владу в "Голосі". У нас відбулися серйозні зміни статуту партії. Я собі ніколи не пробачу, що змогла таке пропустити. Це для мене теж стало уроком на майбутнє, що статут демократичної партії має бути саме демократичним. Ніколи не потрібно йти в цьому питанні на будь-які поступки. Якби навіть тепер головою партії була моя мама (посміхається. – О.М.) і попросила мене переписати статут, я б на це не погодилася", - підкреслила парламентарка.

За словами Стефанишиної, перед місцевими виборами Рудик сказала, що для більш легкого їх проведення потрібно трохи відредагувати статут, щоб вона мала більше повноважень.

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"Ми ж їй довіряли, то погодилися. Зрештою, таке добре ставлення до Кіри Рудик обернулося проти нас. Коли керував Святослав, у мене навіть не могло виникнути думки, що хтось може взяти гроші за голосування, або про те, що хтось хоче особистих преференцій. Я прийшла не для того, щоб зробити собі імідж, а щоб провести ряд проєктів задля кращого життя українців. Тепер через зміни у статуті у нас при владі якийсь фюрер! Тобто Рудик може абсолютно все вирішувати одноосібно", - пояснила нардепка.

Парламентарка додала, що ні фракція, ні партійні осередки не можуть їй завадити. Вона одноосібно розпоряджається державними грошима, які виділяються на партію. Так само приймає рішення, збирати з'їзд чи ні, а також визначає, хто в ньому братиме участь.

"Напевно, це якось "вдарило в голову". Не хочу розповідати усі наші внутрішні історії. Скажу, що зараз ми маємо на меті змінити статут та повернути його до минулої редакції. Працюємо над цим, щоб розосередити владу. У демократичній політичній силі одна людина не може усе вирішувати", - підкреслила Стефанишина.

Повний текст інтерв'ю з нардеп "Голосу" Ольгою Стефанишиної читайте тут.

Автор: 

Стефанишина Ольга нардеп (85) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+13
"Рука помещенная в трусы способна увеличить размеры предмета в несколько раз" - кандитат наук Илья Кива.

Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 9283
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28.04.2021 10:32
+9
От не розумію, в них в партії Рахманін є, нахіба вони вибрали керовніцею собі цю Рудик?
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28.04.2021 10:30
+7
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 8580
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28.04.2021 10:36
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Правила форума Рада форумчан
От не розумію, в них в партії Рахманін є, нахіба вони вибрали керовніцею собі цю Рудик?
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28.04.2021 10:30 Відповісти
- И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Собак. Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой - в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово - гомосексуализм.http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn302 Фима Собак, несомненно, была культурной девушкой.(с)
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28.04.2021 11:48 Відповісти
РАХМАНІН зовсім без Харизми..
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28.04.2021 12:17 Відповісти
Типу в Рудик вона є?)))))
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28.04.2021 12:19 Відповісти
НА БЕЗРИБ"Ї і Рудик-Лідер!!
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28.04.2021 12:22 Відповісти
Як мінімум, Рахманін відоміший широкому загалу і виборцям, ніж ця Рудик... І розумніший!
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28.04.2021 12:50 Відповісти
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 3646 https://censor.net/ru/user/157688
Типу в Рудик вона є?)))))
===
Хе-хе-хе... для мужиков в кире гораздо больше...ХАРИЗМЫ, чем в каком-то рахманине
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28.04.2021 13:33 Відповісти
В Юльці свого часу було ще більше, але ж ми говоримо про якості, як політика))
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30.04.2021 14:19 Відповісти
Рахманін серед тих соросят як біла ворона.
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28.04.2021 17:47 Відповісти
"Рука помещенная в трусы способна увеличить размеры предмета в несколько раз" - кандитат наук Илья Кива.

Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 9283
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28.04.2021 10:32 Відповісти
Голоса в следующей Раде не будет, так что хрен с ними
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28.04.2021 10:33 Відповісти
після таких заяв, виборці Голосу точно не стануть з тобою під одні знамена
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28.04.2021 10:35 Відповісти
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 8580
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28.04.2021 10:36 Відповісти
саме так все і відбулося
найменше падіння під час кризи - це все одно, що випереджаючий ріст при нормальних обставинах
а всі плюси ітакі як ти істерично вішають на попередні заслуги попередньої влади
так що я на 100% правий
і виборці від Голосу не будуть голосувати за сивочолого, саме через тебе і таких як ти
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28.04.2021 10:40 Відповісти
Емм, пан мабуть не в курсі, що уже в січні 2020 (до початку пандемії) ВВП в мінус пішов??

Це вперше з 2016 року так сталося!
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28.04.2021 10:43 Відповісти
я тому ідіоту Альтеру вже говорив, що Зеко-***** вже у грудні 2019 року створила ШТАБ ПО ПОРЯТУНКУ ПРОМИСЛОВОСТІ - оце так ЗЕлена банда придурків розвивала ВВП,що промисловість довелося рятувати
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28.04.2021 10:51 Відповісти
Звичайно, створила, бо у грудні 2019 падіння промислового виробництва склало 8,3%! А падати воно почало з травня-червня десь. Соупадєніє?))

Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 5553
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28.04.2021 10:57 Відповісти
Лікуйся, ідіот
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 837
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28.04.2021 10:44 Відповісти
"так що я на 100% правий"
я бы даже сказал на 200% . экономика так растет что не успеваем радоваться
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28.04.2021 10:45 Відповісти
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе" как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 255
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28.04.2021 10:45 Відповісти
Валовой внутренний продукт Украины с 2012 по 2020 гг. (млн. грн.)

2012 1408889
2013 1454931
2014 1566728

2015 1979458
2016 2383182
2017 2982920

2018 3558706
2019 3974564
2020 4194102
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28.04.2021 10:56 Відповісти
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 896
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28.04.2021 10:57 Відповісти
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 8636
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28.04.2021 10:58 Відповісти
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1366
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28.04.2021 10:59 Відповісти
Якісь дивні у тебе цифри, бо якщо їм вірити, то виходить, у нас в 2013-2015 не було падіння ВВП... А воно об'єктивно було! При Янику ВВП перестав рости ще в 2011 році!

Тут от цифри інші
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28.04.2021 11:00 Відповісти
ті цифри Альтеру намалювали ЗЕлені дебіли в ОПі ЗЕленого віслюка)
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28.04.2021 11:02 Відповісти
странно шо тема икры . ложки и пенсионеров у него как то не раскрыта
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28.04.2021 10:42 Відповісти
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 682Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 682Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 682Підпишіться на нього і кожен раз під його постом ставте цей скрін!!!!
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28.04.2021 10:56 Відповісти
Пол написал грубовато но в целом суть передал верно . на следующих выборах Голос в Раду не пройдет . это факт
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28.04.2021 10:38 Відповісти
факт, точно. але нормальна людина буде запрошувати виборців Голосу під свої знамена, а не плювати в них ківном і не створювати собі і своїм політичним переконанням додаткових ворогів
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28.04.2021 10:43 Відповісти
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе", как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 5430
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28.04.2021 10:47 Відповісти
УПОРОТИМ ПОРОХОБОТАМ.

тема про Голос.
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28.04.2021 12:19 Відповісти
довбодятлам ЗЕбілам: ПНХ, Тебе забув спитати
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28.04.2021 12:25 Відповісти
интересная логика . значит новых избирателей нужно привлекать а старым ( тем кто уже когда то голосовал за тебя )можно и плевать в морду . это я сейчас описываю то как ведет себя со своим элехторатом ЗЕкоманда . потому что по другому это назвать невозможно
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28.04.2021 10:48 Відповісти
Виборці Голосу - це не виборці Зеленського. В голові трохи більше мають. Так що, вони самі зрозуміють, за кого їм проголосувати. І гівнометанням на них не вплинеш, на відміну від зебілів. Сам голосував за Порошенка в президенти і за Голос в Раду Мав сподівання на Вакарчука, але він мене зрадив. Але про свій вибір не шкодую - Голос ніякої хєрні в Раді не творить.
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28.04.2021 11:01 Відповісти
Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1127
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28.04.2021 10:48 Відповісти
вот что то мне говорит что у этой бабенки проблемы с оргазмом такие стервы бревно по жизни ********* становятся деспотами истеричкаими и типа фюррерами в Юбке да пропустите ее на Донбассе через 3 роты голодных солдат будет просто сама прелесть и нежность......
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28.04.2021 10:36 Відповісти
Давайте не будемо опускатись до рівня Корнієнка і Арахамії.
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28.04.2021 10:43 Відповісти
Для партії https://file.liga.net/parties/golos Голос п'ятий президент https://file.liga.net/persons/petr-poroshenko Петро Порошенко є більшим політичним ворогом за президента https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимира Зеленського .(с)
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28.04.2021 10:41 Відповісти
Как обычно: одна булава - 2 Гетьмана.
Или:
-один украинец - партизан,
- два украинца - партизанский отряд
- три украинца - партизанский отряд с предателем.
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28.04.2021 10:44 Відповісти
фюрер от микрофюрера недалеко падает
Рудик на доверии к Вакарчуку начала узурпировать власть в "Голосе", как какой-то фюрер, - нардеп Стефанишина - Цензор.НЕТ 9025
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28.04.2021 10:46 Відповісти
кому интересно, что происходит в этой карманной "партии" пинчука среди политических трупов?
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28.04.2021 10:47 Відповісти
Та не "Стефанишина", "Цензор-НЕТ"! Західноукраїнські прізвища такого типу, в українському правописі не відмінюються а "Ольга СТЕФАНИШИН". Ну, це вже ганьба вашим журналістам.
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28.04.2021 14:34 Відповісти
рудык из Голоса гнать нужно с-анными тряпками: она похоронила этот политпроект, хотя он и так никому, кроме пинчука, не нужен)))
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28.04.2021 23:37 Відповісти
 
 