Рудик на довірі до Вакарчука почала узурпувати владу в "Голосі" як якийсь фюрер, - нардепка Стефанишина
Ексглава партії "Голос" Святослав Вакарчук говорив, що Кіра Рудик хороший менеджер, який зможе налагодити процеси в партії.
Про це нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Але так сталося, що на цій довірі до Слави, на жаль, Кіра Рудик почала узурпувати владу в "Голосі". У нас відбулися серйозні зміни статуту партії. Я собі ніколи не пробачу, що змогла таке пропустити. Це для мене теж стало уроком на майбутнє, що статут демократичної партії має бути саме демократичним. Ніколи не потрібно йти в цьому питанні на будь-які поступки. Якби навіть тепер головою партії була моя мама (посміхається. – О.М.) і попросила мене переписати статут, я б на це не погодилася", - підкреслила парламентарка.
За словами Стефанишиної, перед місцевими виборами Рудик сказала, що для більш легкого їх проведення потрібно трохи відредагувати статут, щоб вона мала більше повноважень.
"Ми ж їй довіряли, то погодилися. Зрештою, таке добре ставлення до Кіри Рудик обернулося проти нас. Коли керував Святослав, у мене навіть не могло виникнути думки, що хтось може взяти гроші за голосування, або про те, що хтось хоче особистих преференцій. Я прийшла не для того, щоб зробити собі імідж, а щоб провести ряд проєктів задля кращого життя українців. Тепер через зміни у статуті у нас при владі якийсь фюрер! Тобто Рудик може абсолютно все вирішувати одноосібно", - пояснила нардепка.
Парламентарка додала, що ні фракція, ні партійні осередки не можуть їй завадити. Вона одноосібно розпоряджається державними грошима, які виділяються на партію. Так само приймає рішення, збирати з'їзд чи ні, а також визначає, хто в ньому братиме участь.
"Напевно, це якось "вдарило в голову". Не хочу розповідати усі наші внутрішні історії. Скажу, що зараз ми маємо на меті змінити статут та повернути його до минулої редакції. Працюємо над цим, щоб розосередити владу. У демократичній політичній силі одна людина не може усе вирішувати", - підкреслила Стефанишина.
Повний текст інтерв'ю з нардеп "Голосу" Ольгою Стефанишиної читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Типу в Рудик вона є?)))))
===
Хе-хе-хе... для мужиков в кире гораздо больше...ХАРИЗМЫ, чем в каком-то рахманине
найменше падіння під час кризи - це все одно, що випереджаючий ріст при нормальних обставинах
а всі плюси ітакі як ти істерично вішають на попередні заслуги попередньої влади
так що я на 100% правий
і виборці від Голосу не будуть голосувати за сивочолого, саме через тебе і таких як ти
Це вперше з 2016 року так сталося!
я бы даже сказал на 200% . экономика так растет что не успеваем радоваться
2012 1408889
2013 1454931
2014 1566728
2015 1979458
2016 2383182
2017 2982920
2018 3558706
2019 3974564
2020 4194102
Тут от цифри інші
тема про Голос.
Или:
-один украинец - партизан,
- два украинца - партизанский отряд
- три украинца - партизанский отряд с предателем.