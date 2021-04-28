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Новини
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Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса

Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса

Члени комісії парламенту Молдови щодо з'ясування обставин викрадення українського судді Миколи Чауса вчора зібралися на чергове засідання. Міністра внутрішніх справ Молдови Павла Войку неодноразово заслуховували у цій справі.

"Він розповів нам більш детальну інформацію про поточну ситуацію у цій справі, не торкаючись того, що пов'язано із таємницею розслідування", - сказав на брифінгу для преси депутат платформи DA Василь Нестасе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на nokta.md.

"Сьогодні (27 квітня. - Ред.) на засідання комісії мали прибути представники посольства України в Республіці Молдова, або посол, або інший представник. Однак ніхто не прийшов, причину ми не знаємо, але ми неодноразово просили когось із представників посольства приїхати", - додав Нестасе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не розслідує викрадення екссудді Чауса. ДОКУМЕНТ

Депутат Василь Нестасе також зазначив, що Комісія запропонує внести зміни до чинних правових норм, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Автор: 

Молдова (2063) парламент (2364) посольство України (284) викрадення (817) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+15
Здається мені, що і з дружньою країною чинна влада вкотре обісралась. І це сумно.
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28.04.2021 10:39
+10
Сцикливое поведение гавнокомандующего перешло и на дипломатов
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28.04.2021 10:50
+9
Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1920
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28.04.2021 10:53
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Интересно он еще живой или уже в колодце опочивает?
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28.04.2021 10:34 Відповісти
кому это интересно? и кому это важно? жена не в счет.
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28.04.2021 10:57 Відповісти
А хто його знає... В Киеве обнаружили сумку с расчлененным телом. ФОТО (обновлено)
Може він?
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28.04.2021 11:01 Відповісти
версия однако
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28.04.2021 11:02 Відповісти
А що зручно. Тоді наш Зелений Наполеон може сказати, що ми не викрадали, він сам у сумці сховався, ми просто його знайшли.
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28.04.2021 11:09 Відповісти
Как обычно, рукожопы за деньги налогоплательщиков
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28.04.2021 10:36 Відповісти
Здається мені, що і з дружньою країною чинна влада вкотре обісралась. І це сумно.
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28.04.2021 10:39 Відповісти
ЦЕНЗОР ЧТО ЗА БРЕД с каких это пор Дипломаты обязаны???!!! являться и давать показания каким то комиссиям относительно гражданина свой страны... иной стране??!! вы что Консульскую Конвенцию не читали??!! к чему нам тот вы...р пардон от молдован да хоть пешком на Луну это ИХ личные! проблемы мы им ничего не обязаны... ля когда мы начнем уважать себя сами.... страна- которая на 35% меньше Одной Одесской области по населению и территории диктует нам какие- то требования.....а еще сущность вопроса судья взяточник не ясно как оказавшийся не пересекая границу официально с Украиной в Молдове..получил там иммунитет а потом переиграли и оно пропало и что..он ПРЕСТУПНИК ДЕ -ФАКТО осталось получить сие де -юре....но кому то не хочется...
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28.04.2021 10:42 Відповісти
Де в статті написано, що українські дипломати мали давати покази?
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28.04.2021 11:47 Відповісти
Тут мені здається якісна спецоперація мокшів по дескридитації відносин між Україною і Молдовою, притому що часто використовують в темну багатьох осіб і псадовців....,та і розгалужену агентуру свою мокші мають всюди.....
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28.04.2021 10:42 Відповісти
Якща це мокши, то чого ховатися і відморожувитися
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28.04.2021 10:53 Відповісти
А потом мы удивляемся: Почему у Украины друзей нет ...
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28.04.2021 10:48 Відповісти
Сцикливое поведение гавнокомандующего перешло и на дипломатов
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28.04.2021 10:50 Відповісти
Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1920
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28.04.2021 10:53 Відповісти
шо там делать работникам посольства? целая комиссия парламента заседала... из за кого? из за гражданина чауса, преступника и мошенника. во истину, Молдова или блаженная или тупая, нет более серьезных дел?
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28.04.2021 10:55 Відповісти
Ти ба як торкнуло молдован за долю одного українського хабарника. Спати не можуть. Ціла недореспубліка ПМР на їх території не так дошкуляє, як поспішний виїзд з Молдови громадянина іншої країни. Напевно, наш гарант вже дуже сильно завірив їх президеншу у слабкості України, або вона не так все зрозуміла. Ну, якщо Молдова "ганяє такі качели", не дивно, що Раша тупотить чобітьми біля наших кордонів. А з другого боку, яке діло Україні до комісій у Молдові.
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28.04.2021 11:00 Відповісти
Молдован торкнуло дебильное поведение группы отморозков из Украины на территории своей страны. Лидер которых судя по всему до сих пор считает, что он живет в Кровом Роге 90х годов. Пацана смогли вывезти из криворожской шпаны, а вот шпану из его мозгов- никак.
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28.04.2021 11:04 Відповісти
Думка неіснуючої людини за номером 18с49еd2 нікого не цікавить. На мозьку працюєшь, вражина.
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28.04.2021 11:40 Відповісти
Да неужели? А ты кто тут, служивый, сегодня, мальчик или девочка? Или вообще -- оно бесполое? И судя по ответам -- то именно твое тупое мнение здесь всем до одного места от слова совсем.
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28.04.2021 12:22 Відповісти
Хто б я не був, дебільним номером не ховаюсь. Як там погода на Мозькве?

18c49ed2

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28.04.2021 12:28 Відповісти
Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса - Цензор.НЕТ 1130
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28.04.2021 11:00 Відповісти
Зверніть увагу на реакцію подоляцьких курв)
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28.04.2021 11:01 Відповісти
Нам потрібно вирішити просту річ. Молдова дружня нам сусідська країна чи ні. Якщо перше, то з поваги до сусіда, ми маємо сприяти їх розслідуванню. Про те, що ми не могли і не мали права подібне робити, якщо це дійсно справа рук наших спец.служб, я навіть мову не веду. У цьому випадку, ми маємо порушити кримінальну справу відносно організаторів не чекаючи результатів розслідування.
А якщо ми будуємо тут другій бандустан по зразку паРаші, то так, можно плювати на голову сусіда, а чому ж ні? він менший, слабший, економічно він нас багато у чому залежний...
Тому головне запитання тут просте - хто ми? московітські ординці, чи європейці?
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28.04.2021 11:05 Відповісти
У мене дві версії. Перша, це халтура наших спецслужб, яку вони зробили використовуючи службові можливості із корисливою метою на чиєсь замовлення.
Друга, це операція кацапів, з метою погіршити наші міждержавні відносини із використання консерв у наших спецслужбах
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28.04.2021 11:13 Відповісти
Судя по фактам- первое. И- никак иначе.
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28.04.2021 11:15 Відповісти
И третья - просто отрабатывали приказ свыше с пометкой "дюже срочно". У кого-то сильно подгорело. Все вменяемые исполнители от такой туфты просто отказались, поэтому взяли тех, кто остался или не мог не согласиться.
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28.04.2021 11:23 Відповісти
Але вона вкладається у першу. Якщо це приватне замовлення Зеленського та Єрмака, то чим це не "Шабашка" спецслужб?
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28.04.2021 13:09 Відповісти
Це операція московського агента Єрмака по дискредитації України, причому не тільки в очах Молдови, а й в очах всього світу.
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28.04.2021 11:51 Відповісти
😁
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28.04.2021 15:25 Відповісти
"Дві версії" - то замало. Придумайте ще зо 2-3. Наприклад, що цей Чаус сам себе "украв" - заплатив молдаванам, отримав документи які хотів і "здрисьнув" куди хотів. Ще варіант - спроба на фоні цієї "движухи" підняти авторитет М.Санду, від якого уже ******* "раннім Зеленським"...
PS Що "ми не мали права робити"? Що доказано з цього? Яку "ми маємо порушити кримінальну справу"? Відносно яких "організаторів"? Що ми маємо і що доказано? Які офіційно претензії пред"явлені Україні щодо цього Чауса, крім вологих фантазій молдавських правоохоронців, котрі мали б його сокотити, раз дали політичного притулку, а не ловити гав? І, звісно ж, Ваших двох версій...
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28.04.2021 15:37 Відповісти
Для початку цю:
Стаття 146-1. Насильницьке зникнення
1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Повідомлення в пресі це підстава для внесення відомостей до ЄРДР. Викрали громадянина України, цей факт має бути розслідуваний.
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28.04.2021 17:06 Відповісти
І як Ви під цю статтю "підженете" справу Чауса? Де тут докази насильницького зникнення? . Немає ознак насилля по відношенню до "зниклого", бо немає заяви "зниклого" про насилля, як самого "зниклого". А якщо завтра "зниклий" Чаус з"явиться і скаже, що загуляв з подругою десь в Бричанах?. Чаус має політичний прихисток в Молдавії і ця країна відповідальна за його безпеку. То нехай молдавани і "збуджують" і "розшукують", раз "впіймали гаву". Як знайдуть - тоді і поговоримо про "статтю"...
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29.04.2021 14:56 Відповісти
навіщо ви сперечаєтесь з діючим адвокатом, до того ж не маючи відповідної освіти?
заява потрібна тільки для кр.правопорушень що відносяться до "приватного обвинувачення" - ст.477 КПК. Ця стаття туди не відноситься, а відтак, відповідно до

Стаття 214. Початок досудового розслідування - Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування.

З'явиться Чаус і скаже, що загуляв? Слідчий закриє провадження.

Я не кацапський підераст, щоби жити по принципу: "То нехай молдавани і "збуджують" і "розшукують", раз "впіймали гаву". Як знайдуть - тоді і поговоримо про "статтю"..."
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29.04.2021 15:21 Відповісти
Ну и как, скандальчик будет? Такой... международный. Как мне кажется- непременно будет.
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28.04.2021 11:14 Відповісти
Та нибуя не будет! Ху из чаус? Никто - просто преступник, скрывавшийся от правосудия. Проблема молдован, почему они так долго не выдавали преступника украинским правоохранительным органам, а потом ещё и прощелкали его!
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28.04.2021 14:31 Відповісти
Чаус для нас очень важен, он кроме того, что преступник, ещё и ценный свидетель
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28.04.2021 15:24 Відповісти
А я и не имел в виду, что он не важен для нас. Я подразумевал, что молдаване должны воспринимать его просто как уголовного преступника, которого должны были передать Украине уже давно, но тянули резину (возможно первое время это было обоюдоудобно). А теперь, когда прощелкали, начали волать про иностранный след, создавать комиссии, проводить осмотр дипломатического имущества, звонить Зеленскому, и ради кого (для них)?
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28.04.2021 16:11 Відповісти
Вы уверены, что резонанс в молдове имеет такие ошеломительные масштабы, как в этом нас пытаются убедить посетители Цензор нет? Их надежды , что хайп по поводу исчезновения чауса из Молдовы перекроет реальный скандал с его викраденням из Украины - реально ничтожны. Они разгоняют зраду, мечтая, чтобы это повлияло на отношения Молдова- Украина, чтобы потом было чем ездить по ушам прихильникам Петра Алексеевича. Но этого не будет. Аргументы , весомые аргументы для возвращения Чауса на украинскую скамью подсудимых есть, я уверена в этом. И очень скоро эти аргументы будут представлены обществу.
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29.04.2021 10:14 Відповісти
Тут я с вами полностью согласен!
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29.04.2021 10:23 Відповісти
Стыдно,ребятушки? Как вас Ермак подставил?То ли еще будет...
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28.04.2021 11:22 Відповісти
бессловесные марионетки...((- печаль-тоска(((
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28.04.2021 15:03 Відповісти
Меня больше интересует, как чаус сбежал из Украины из-под носа правоохранительных органов. Каким образом его вывезли , кто был крышей и организатором этого побега. А его возвращение в Украину- это просто отличная работа наших спецслужб. Наконец-то. Трепещите пшонка и янык, наши специ уже идут за вами
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28.04.2021 15:23 Відповісти
пообіцяв пару банок спецслужбам, вони його і вивезли, а коли зрозуміли, що він збрехав, повернули
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28.04.2021 17:07 Відповісти
 
 