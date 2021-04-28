Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса

Члени комісії парламенту Молдови щодо з'ясування обставин викрадення українського судді Миколи Чауса вчора зібралися на чергове засідання. Міністра внутрішніх справ Молдови Павла Войку неодноразово заслуховували у цій справі.

"Він розповів нам більш детальну інформацію про поточну ситуацію у цій справі, не торкаючись того, що пов'язано із таємницею розслідування", - сказав на брифінгу для преси депутат платформи DA Василь Нестасе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на nokta.md.

"Сьогодні (27 квітня. - Ред.) на засідання комісії мали прибути представники посольства України в Республіці Молдова, або посол, або інший представник. Однак ніхто не прийшов, причину ми не знаємо, але ми неодноразово просили когось із представників посольства приїхати", - додав Нестасе.

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Депутат Василь Нестасе також зазначив, що Комісія запропонує внести зміни до чинних правових норм, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".