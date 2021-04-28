Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса
Члени комісії парламенту Молдови щодо з'ясування обставин викрадення українського судді Миколи Чауса вчора зібралися на чергове засідання. Міністра внутрішніх справ Молдови Павла Войку неодноразово заслуховували у цій справі.
"Він розповів нам більш детальну інформацію про поточну ситуацію у цій справі, не торкаючись того, що пов'язано із таємницею розслідування", - сказав на брифінгу для преси депутат платформи DA Василь Нестасе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на nokta.md.
"Сьогодні (27 квітня. - Ред.) на засідання комісії мали прибути представники посольства України в Республіці Молдова, або посол, або інший представник. Однак ніхто не прийшов, причину ми не знаємо, але ми неодноразово просили когось із представників посольства приїхати", - додав Нестасе.
Депутат Василь Нестасе також зазначив, що Комісія запропонує внести зміни до чинних правових норм, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
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Може він?
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А якщо ми будуємо тут другій бандустан по зразку паРаші, то так, можно плювати на голову сусіда, а чому ж ні? він менший, слабший, економічно він нас багато у чому залежний...
Тому головне запитання тут просте - хто ми? московітські ординці, чи європейці?
Друга, це операція кацапів, з метою погіршити наші міждержавні відносини із використання консерв у наших спецслужбах
PS Що "ми не мали права робити"? Що доказано з цього? Яку "ми маємо порушити кримінальну справу"? Відносно яких "організаторів"? Що ми маємо і що доказано? Які офіційно претензії пред"явлені Україні щодо цього Чауса, крім вологих фантазій молдавських правоохоронців, котрі мали б його сокотити, раз дали політичного притулку, а не ловити гав? І, звісно ж, Ваших двох версій...
Стаття 146-1. Насильницьке зникнення
1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Повідомлення в пресі це підстава для внесення відомостей до ЄРДР. Викрали громадянина України, цей факт має бути розслідуваний.
заява потрібна тільки для кр.правопорушень що відносяться до "приватного обвинувачення" - ст.477 КПК. Ця стаття туди не відноситься, а відтак, відповідно до
Стаття 214. Початок досудового розслідування - Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування.
З'явиться Чаус і скаже, що загуляв? Слідчий закриє провадження.
Я не кацапський підераст, щоби жити по принципу: "То нехай молдавани і "збуджують" і "розшукують", раз "впіймали гаву". Як знайдуть - тоді і поговоримо про "статтю"..."