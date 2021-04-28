Кількість антивакцинаторів в Україні зменшується, але комунікації щодо вакцин з населенням немає, - нардепка "Голосу" Стефанишина
Населенню необхідно роз'яснювати інформацію про вакцини. Низькі темпи вакцинації в Україні не через антивакцинаторів.
Про це нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За словами парламентарки, раніше в Україні робили так звані підчищаючі кампанії з вакцинації, коли почали щеплювати тих дітей, які пропустили планову вакцинацію від кору.
"А що відбулося із COVID-19? Наш досвід показав, що в Україні не критична більшість антивакцинаторів. Їхня кількість взагалі зменшується. Чому зараз люди на хочуть вакцинуватися проти COVID-19? Тому що вони нічого не знають про вакцини. Адже немає нормальної комунікації. Є Степанов, який розказує: Усі погані, а депутати – маніпулюють. Він це робить замість того, щоб роз’яснювати населенню. Повторюся, нормальної комунікації немає. Та й вакцин також", - зазначила Стефанишина.
Нардепка зазначила, що Україна вакцинуватиметься, напевно, ще років десять.
Інтерв'ю з нардепкою "Голосу" Ольгою Стефанишиною читайте тут.
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