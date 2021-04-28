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Кількість антивакцинаторів в Україні зменшується, але комунікації щодо вакцин з населенням немає, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Кількість антивакцинаторів в Україні зменшується, але комунікації щодо вакцин з населенням немає, - нардепка

Населенню необхідно роз'яснювати інформацію про вакцини. Низькі темпи вакцинації в Україні не через антивакцинаторів.

Про це нардепка "Голосу" Ольга Стефанишина заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами парламентарки, раніше в Україні робили так звані підчищаючі кампанії з вакцинації, коли почали щеплювати тих дітей, які пропустили планову вакцинацію від кору.

"А що відбулося із COVID-19? Наш досвід показав, що в Україні не критична більшість антивакцинаторів. Їхня кількість взагалі зменшується. Чому зараз люди на хочуть вакцинуватися проти COVID-19? Тому що вони нічого не знають про вакцини. Адже немає нормальної комунікації. Є Степанов, який розказує: Усі погані, а депутати – маніпулюють. Він це робить замість того, щоб роз’яснювати населенню. Повторюся, нормальної комунікації немає. Та й вакцин також", - зазначила Стефанишина.

Нардепка зазначила, що Україна вакцинуватиметься, напевно, ще років десять.

Інтерв'ю з нардепкою "Голосу" Ольгою Стефанишиною читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Верещук підтримала вакцинацію нардепів від COVID-19: Ми нарешті будемо працювати в плановому режимі

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вакцина (4419) Стефанишина Ольга нардеп (85) COVID-19 (19765)


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Станом на 27.04.2021 в Україні вакциновано 100% осіб старше 150 років

Количество антивакцинаторов в Украине уменьшается, но коммуникации по вакцинам с населением нет, - нардеп "Голоса" Стефанишина - Цензор.НЕТ 6304
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28.04.2021 11:30 Відповісти
В моем подъезде живет немного людей, всего-то человек 50, плюс/минус 3, уточнять лень. Никто не болел этим сраным вирусом. Болтал я о желании вакцинироваться или нет- с половиной подъезда- точняк. Ни единый не желает. Моя родня многочисленная- точно ни единый не желает. До остальных- мне дела нет. Пока- нет.
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28.04.2021 11:37 Відповісти
Найкращою рекламою буде послать план вакцинації за списками, і колоть усіх, хто виявив бажання і записався. а то записано достатньо, щоб уколоти їх за 2 тижні. а все стоїть і кисне.
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28.04.2021 11:49 Відповісти
эта вакцина даст возможность путешествовать по европе?
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28.04.2021 12:00 Відповісти
Ну да,ну да.В країні,де немає вакцини,головна проблема-антивакцинатори.
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28.04.2021 12:40 Відповісти
 
 