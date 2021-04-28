Якби Україні дозволили змінювати послідовність мінських угод, на Донбасі була б різанина, за великим рахунком, - Лавров

Російська сторона висловила впевненість, що контроль над кордоном з РФ - нібито останній крок у плані виконання мінських домовленостей.

Про це в інтерв'ю "РИА Новости" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

У властивій РФ манері Лавров стверджує, що в разі зміни послідовності виконання мінських угод нібито на Донбасі "була б різанина".

"На жаль, з боку Заходу тривають спроби всіляко переконати нас, що треба пом'якшити Мінські домовленості, змінити їхню послідовність. Зеленський говорить, що вони йому подобаються, але тільки якщо буде все навпаки, що спочатку вони візьмуть під повний контроль ці території, включно з кордоном з Росією, ну а там розберуться і з виборами, і з амністією, і з особливим статусом цих територій. Зрозуміло, що якби вони зробили це так, якби їм хтось дозволив зробити так, то там була б різанина, за великим рахунком", - зазначив Лавров.

"А Захід не може або не хоче змусити його (Зеленського. - Ред.) виконати Мінські домовленості суворо в послідовності, що не підлягає двоякому тлумаченню, однозначно виписаному з першого до останнього кроку. Контроль над кордоном - останній крок, коли у цих територій буде особливий статус, закріплений у Конституції України, коли на цих територіях відбудуться вільні вибори, які мають бути визнані такими ОБСЄ тощо", - запевняє Лавров.

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