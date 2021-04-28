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Новини
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"Голос" просить Шкарлета відмовити в присвоєнні Ківі кандидата наук: комісії буде важко заплющити очі на виявлені порушення, - нардепка Совсун

Фракція "Голос" підготувала депутатське звернення до міністра освіти Сергія Шкарлета з пропозицією відмовити в присвоєнні нардепу ОПЗЖ Іллі Ківі кандидата наук.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала народна депутатка фракції "Голос" Інна Совсун.

Вона нагадала, що саме Шкарлет очолює атестаційну колегію, яка має або ухвалити рішення вченої ради щодо Ківи, або відхилити. Прогнозуючи, чого можна очікувати від колегії, Совсун зазначила: "На "Олімпі" ухвалення випадкових рішень, яким є Міносвіти, а часто і уряд, важко сказати, що буде відбуватися. Але ми направили матеріали, які є в журналістському розслідуванні ... Там є такі моменти, щодо яких важко сперечатися. Наприклад, зазначено: є стаття, яка опублікована на 441 сторінці збірника, а в ньому - лише 430 сторінок. Це очевидна брехня, на яку атестаційній комісії буде важко заплющити очі. Звичайно, були прецеденти, коли вона пропускала такі речі. Але зараз, з огляду на резонанс, це буде відвертим "плювком в обличчя" громадськості та порядних викладачів і вчених, які проходять "всі кола пекла", щоб захиститися".

Також читайте: Дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування, - член атестаційної колегії, "слуга народу" Гришина

Нардепка вважає, що мають бути переглянуті й інші рішення вченої ради, яка заслуховувала Ківу.

За її словами, звернення також підписують депутати "Слуги народу".

Говорячи про своє перше враження, коли вона дізналася про те, що Ківа захистив дисертацію, Совсун зазначила: "По-перше, подумала: навіщо я на вихідних, канікулах і весь вільний час намагаюся дописати свою дисертацію. Але я намагаюся це зробити сама, а не так, як Ілля Ківа. По-друге, міркувала, а що ж відчувають люди, які по-справжньому пройшли процес і бачать цю дику несправедливість?! По-третє, подумала: може, нарешті, це приверне увагу суспільства і змусить якось реагувати, щоб реформувати систему захисту в цілому. А це глобальна проблема".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

Автор: 

наука (364) Міносвіти (1411) Совсун (51) Кива Ілля (377) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+8
Шкарлет сам плагіатор.
"Голос" такий чудний ...
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28.04.2021 11:31
+8
Да у нас 80% таких дохторов, даже проффесор был.
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28.04.2021 11:31
+7
Шкарлет - теж науКівець.
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28.04.2021 11:30
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Шкарлет - теж науКівець.
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28.04.2021 11:30 Відповісти
Шкарлет сам плагіатор.
"Голос" такий чудний ...
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28.04.2021 11:31 Відповісти
Да у нас 80% таких дохторов, даже проффесор был.
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28.04.2021 11:31 Відповісти
да-да... а то потом он захочет стать еще и членом Академии наук)))
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28.04.2021 11:31 Відповісти
Не кажіть про члена, бо Ківа зразу його почне поправляти.
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28.04.2021 11:36 Відповісти
А если ему не присвоят звание, то те праститутки с прахфессорскими званиями, которые единогласно проголосовали "ЗА" должны будут вернуть бабосы? А если ими уже уплачен кредит и отдавать не чем? Придут те студенты, которые стояли на лестнице с утюгом и поставят на счетчик. Эти, сцу...о, прахфессоры такое будущее для своих детей хотят?
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28.04.2021 11:32 Відповісти
Картавий голос на пів шостого запіщав тоненьким голосом про якусь "недопустимість". Хочу спитати у картавого голоса: більш брутальних зрад картавий, тоненький(і продажний) голос не бачить за зеленою шоблою? Як там про продаж землі і стратегічної держвласності іноземцям? Продажний голос голоснув? А тепер сцить нам у очі про якогось симулякра ківу? Щоб ми головної крадіжки не побачили?
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28.04.2021 11:41 Відповісти
Нет ребята, Киве надо дать кандидатскую. Форма должна отражать содержание, в нашем случае - ситуацию с наукой в стране. Таких Кив сотни и тысячи и отменить степень в одном конкретном случае и надеятся что все останется как есть не получится. Кива кандитат наук это наша реальность и без маштабных и системных изменений так и должно оставатся, как напоминание о проблеме.
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28.04.2021 11:43 Відповісти
""Голос" просит Шкарлета ..." - как челобитную подаёте, холопы?!!!
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28.04.2021 11:53 Відповісти
Шкарлет,как плагиатор,не способен принять объективного решения
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28.04.2021 11:56 Відповісти
а шкарлет такой же доктор.. неизвестных наук...
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28.04.2021 12:23 Відповісти
Треба виступати проти самого факту перебування моральної потвори та плагіатора Шкарлета на посаді міністра овіти, а не чогось там вимагати! Ківа та Шкарлет - це явища одного порядку.
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28.04.2021 15:30 Відповісти
 
 