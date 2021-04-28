"Голос" просить Шкарлета відмовити в присвоєнні Ківі кандидата наук: комісії буде важко заплющити очі на виявлені порушення, - нардепка Совсун

Фракція "Голос" підготувала депутатське звернення до міністра освіти Сергія Шкарлета з пропозицією відмовити в присвоєнні нардепу ОПЗЖ Іллі Ківі кандидата наук.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказала народна депутатка фракції "Голос" Інна Совсун.

Вона нагадала, що саме Шкарлет очолює атестаційну колегію, яка має або ухвалити рішення вченої ради щодо Ківи, або відхилити. Прогнозуючи, чого можна очікувати від колегії, Совсун зазначила: "На "Олімпі" ухвалення випадкових рішень, яким є Міносвіти, а часто і уряд, важко сказати, що буде відбуватися. Але ми направили матеріали, які є в журналістському розслідуванні ... Там є такі моменти, щодо яких важко сперечатися. Наприклад, зазначено: є стаття, яка опублікована на 441 сторінці збірника, а в ньому - лише 430 сторінок. Це очевидна брехня, на яку атестаційній комісії буде важко заплющити очі. Звичайно, були прецеденти, коли вона пропускала такі речі. Але зараз, з огляду на резонанс, це буде відвертим "плювком в обличчя" громадськості та порядних викладачів і вчених, які проходять "всі кола пекла", щоб захиститися".

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Нардепка вважає, що мають бути переглянуті й інші рішення вченої ради, яка заслуховувала Ківу.

За її словами, звернення також підписують депутати "Слуги народу".

Говорячи про своє перше враження, коли вона дізналася про те, що Ківа захистив дисертацію, Совсун зазначила: "По-перше, подумала: навіщо я на вихідних, канікулах і весь вільний час намагаюся дописати свою дисертацію. Але я намагаюся це зробити сама, а не так, як Ілля Ківа. По-друге, міркувала, а що ж відчувають люди, які по-справжньому пройшли процес і бачать цю дику несправедливість?! По-третє, подумала: може, нарешті, це приверне увагу суспільства і змусить якось реагувати, щоб реформувати систему захисту в цілому. А це глобальна проблема".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.