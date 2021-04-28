До комісії з обрання глави Бюро економічної безпеки хочуть потрапити депутати контрабандиста Павлюка, Коломойського та акцизний фальсифікатор, - Шабунін

Сьогодні, 28 квітня, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний Данилом Гетманцевим, буде голосувати за кандидатів у члени конкурсної комісії для обрання керівника Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбук глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:30 комітет Ради Гетманцева голосуватиме членів конкурсної комісії для обрання керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Нагадаю, що БЕБ стане ключовим органом в розслідуванні фінансових злочинів. А тепер тримайтеся. В конкурсну комісію хочуть потрапити: депутати контрабандиста Павлюка, крадія $5 млрд Коломойського і акцизний фальсифікатор", - зазначає Шабунін.

Далі він детально розповідає, про кого йдеться і яким чином конкретний кандидат пов'язаний з Павлюком і Коломойським:

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. До парламенту працювала журналістом на каналі "1+1". Є вірним штиком Коломойського в Раді: зокрема подала понад 1500 поправок до "антиколомойського закону" з метою його блокування. Нардепка Юлія Діденко. Входить до групи Павлюка, яку пов’язують з контрабандними схемами. Діденко утрималась під час голосування в комітеті ліквідації корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості (схема Яценка). Нардеп Андрій Холодов. Його бізнес заляпаний податковими порушеннями при дистрибуції цигарок, а сам він лобіював покращення для своєї справи.

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"Ці троє (а особливо їхні патрони) прекрасно розбираються у фінансових злочинах. Як же без них керівника БЕБ вибирати !?", - з іронією зазначає Шабунін.

За його словами, крім згаданих вище, в конкурсну комісію також хочуть потрапити ще 19 осіб: головним чином від дивних громадських об'єднань і з серйозними хвостами.

"Обов'язково публічно проаналізуємо кандидатів, за яких проголосує комітет Гетманцева. Їх ще повинна Рада своїм голосуванням затвердити", - додав він.