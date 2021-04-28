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До комісії з обрання глави Бюро економічної безпеки хочуть потрапити депутати контрабандиста Павлюка, Коломойського та акцизний фальсифікатор, - Шабунін

До комісії з обрання глави Бюро економічної безпеки хочуть потрапити депутати контрабандиста Павлюка, Коломойського та акцизний фальсифікатор, - Шабунін

Сьогодні, 28 квітня, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний Данилом Гетманцевим, буде голосувати за кандидатів у члени конкурсної комісії для обрання керівника Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбук глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:30 комітет Ради Гетманцева голосуватиме членів конкурсної комісії для обрання керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Нагадаю, що БЕБ стане ключовим органом в розслідуванні фінансових злочинів. А тепер тримайтеся. В конкурсну комісію хочуть потрапити: депутати контрабандиста Павлюка, крадія $5 млрд Коломойського і акцизний фальсифікатор", - зазначає Шабунін.

Далі він детально розповідає, про кого йдеться і яким чином конкретний кандидат пов'язаний з Павлюком і Коломойським:

  1. Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. До парламенту працювала журналістом на каналі "1+1". Є вірним штиком Коломойського в Раді: зокрема подала понад 1500 поправок до "антиколомойського закону" з метою його блокування.
  2. Нардепка Юлія Діденко. Входить до групи Павлюка, яку пов’язують з контрабандними схемами. Діденко утрималась під час голосування в комітеті ліквідації корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості (схема Яценка).
  3. Нардеп Андрій Холодов. Його бізнес заляпаний податковими порушеннями при дистрибуції цигарок, а сам він лобіював покращення для своєї справи.

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"Ці троє (а особливо їхні патрони) прекрасно розбираються у фінансових злочинах. Як же без них керівника БЕБ вибирати !?", - з іронією зазначає Шабунін.

За його словами, крім згаданих вище, в конкурсну комісію також хочуть потрапити ще 19 осіб: головним чином від дивних громадських об'єднань і з серйозними хвостами.

"Обов'язково публічно проаналізуємо кандидатів, за яких проголосує комітет Гетманцева. Їх ще повинна Рада своїм голосуванням затвердити", - додав він.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) Холодов Андрій (80) Шабунін Віталій (534) Гетманцев Данило (873) Василевська-Смаглюк Ольга (67) Бюро економічної безпеки (608)


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Жри большой ложкой Шабунин, лишь бы не Порох
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28.04.2021 11:41 Відповісти
Та и 73% населения Украины за это голосовало, вместе с Шабуней и остальными "антикоррупционерами". Не понятно, что нет так
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28.04.2021 11:57 Відповісти
У вас тільки Порошенко в голові, бо не знаєте що таке честь і чесність. Шабунін при любій владі розкривав та розкриває корупційні схеми. Вам цього не зрозуміти .
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28.04.2021 15:17 Відповісти
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! (с)
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28.04.2021 11:42 Відповісти
Метастази корупційної гидоти ростут ,як на дріжджах!!!))))
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28.04.2021 11:53 Відповісти
офшорные схемы ни в коем случае не должны быть подвергнуты гонениям , поэтому надо впихнуть своих людишек ... в этом и проблема , олигархия у нас криминальная , офшорная , зарабатывающая здесь , а прячущая и тратящая где угодно , только не в Украине
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28.04.2021 11:57 Відповісти
Респект, пан Шабунин, за то, что не опускаете руки, видя все ЭТО...
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28.04.2021 13:50 Відповісти
А чего ожидал шабунькин голосуя за куклу бородатой бабушки???
Лишь бы не Порох? Получите--ешьте, не обляпайтесь!
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28.04.2021 23:27 Відповісти
 
 