48-річний чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку на Луганщині, дитина в лікарні, - поліція. ФОТО
На Луганщині поліцейські затримали 48-річного чоловіка за підозрою в зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганської області.
Так, повідомляється, що вчора, 27 квітня, о 20:00 в поліцію звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що її 6-річну доньку зґвалтував невідомий чоловік.
Співробітники слідчо-оперативної групи і оперативники Управління карного розшуку, які виїхали на місце події, в ході проведення слідчо-оперативних дій встановили особу злочинця, його місце знаходження та затримали в порядку статті 208 КПК України. Зловмисник - житель Сєвєродонецька, раніше судимий за майнові злочини. При проведенні невідкладних слідчих дій було встановлено обставини злочину, за місцем проживання затриманого вилучено речові докази.
Дівчинка зараз госпіталізована в лікарню.
В рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться слідчі дії.
Після оголошення затриманому підозри в скоєнні злочину слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.
Будь ласка, зачекайте...
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поцілуй зюзю під хвіст, та вибачай, що заморозив
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2773012-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-himicnu-kastraciu.html
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Номер, дата реєстрації:6449 від 16.05.2017Сесія реєстрації:6 сесія VIII скликанняВключено до порядку денного:https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII 2679-VIII від 07.02.2019Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Правова політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат УкраїниІніціатор(и) законопроекту:https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8818/9 Ляшко Олег Валерійович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8132/9 Вовк Віктор Іванович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18050/9 Купрієнко Олег Васильович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18045/9 Мосійчук Ігор Володимирович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18047/9 Силантьєв Денис Олегович (VIII скликання) Головний комітет:Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіІнші комітети:Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддяПавелко А.В. Комітет з питань бюджетуСавчук Ю.П. Комітет з питань запобігання і протидії корупціїІонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграціїТекст законопроекту та супровідні документи:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423498 Проект Закону 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423679 Подання 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423680 Пояснювальна записка 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423681 Порівняльна таблиця 15.05.2017 Документи, пов'язані із роботою:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=481823 Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом 11.07.0017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=481823&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%CA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%E7%20%EF%E8%F2%E0%ED%FC%20%B3%ED%F2%E5%E3%F0%E0%F6%B3%BF%20%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8%20%E7%20%AA%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%FC%EA%E8%EC%20%D1%EE%FE%E7%EE%EC%20%2011.07.0017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=435076 Висновок щодо відповідності проекту вимогам антикорупційного законодавства 20.09.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=435076&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%F9%EE%E4%EE%20%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE%F1%F2%B3%20%EF%F0%EE%E5%EA%F2%F3%20%E2%E8%EC%EE%E3%E0%EC%20%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F3%EF%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE%20%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0%20%2020.09.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=489055 Висновок комітету 03.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=489055&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2003.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=489029 Висновок Головного науково-експертного управління 05.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=489029&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%C3%EE%**%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%ED%E0%F3%EA%EE%E2%EE-%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%ED%EE%E3%EE%20%F3%EF%F0%E0%E2%**%B3%ED%ED%FF%20%2005.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=497046 Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 19.07.2019
Логіка тут ніде не загубилася? Голова в тебе лише щоб в неї їсти?
Скільки буде 2х2, вже і не питаю, бо для вашого кодла це непосильна задача...
Війська НАТО, як до Пеці, так і зараз (і далі, до внесення змін у Конституцію) не можуть тут перебувати. Тільки для проведення навчань. Я тобі написав, у Пеці не було монобільшості, а це означає, що зміни до Конституції він не міг протягувати, а ти мені що за маразм скинув???
особь...тварь