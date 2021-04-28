48-річний чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку на Луганщині, дитина в лікарні, - поліція. ФОТО

На Луганщині поліцейські затримали 48-річного чоловіка за підозрою в зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганської області.

Так, повідомляється, що вчора, 27 квітня, о 20:00 в поліцію звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що її 6-річну доньку зґвалтував невідомий чоловік.



Фото: сайт Нацполіції

Співробітники слідчо-оперативної групи і оперативники Управління карного розшуку, які виїхали на місце події, в ході проведення слідчо-оперативних дій встановили особу злочинця, його місце знаходження та затримали в порядку статті 208 КПК України. Зловмисник - житель Сєвєродонецька, раніше судимий за майнові злочини. При проведенні невідкладних слідчих дій було встановлено обставини злочину, за місцем проживання затриманого вилучено речові докази.

Дівчинка зараз госпіталізована в лікарню.

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В рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться слідчі дії.

Після оголошення затриманому підозри в скоєнні злочину слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.