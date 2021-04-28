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Новини
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48-річний чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку на Луганщині, дитина в лікарні, - поліція. ФОТО

48-річний чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку на Луганщині, дитина в лікарні, - поліція. ФОТО

На Луганщині поліцейські затримали 48-річного чоловіка за підозрою в зґвалтуванні 6-річної дівчинки. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Луганської області.

Так, повідомляється, що вчора, 27 квітня, о 20:00 в поліцію звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що її 6-річну доньку зґвалтував невідомий чоловік.

48-річний чоловік зґвалтував 6-річну дівчинку на Луганщині, дитина в лікарні, - поліція 01
Фото: сайт Нацполіції

Співробітники слідчо-оперативної групи і оперативники Управління карного розшуку, які виїхали на місце події, в ході проведення слідчо-оперативних дій встановили особу злочинця, його місце знаходження та затримали в порядку статті 208 КПК України. Зловмисник - житель Сєвєродонецька, раніше судимий за майнові злочини. При проведенні невідкладних слідчих дій було встановлено обставини злочину, за місцем проживання затриманого вилучено речові докази.

Дівчинка зараз госпіталізована в лікарню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової повісився в камері херсонського СІЗО, - поліція

В рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури проводяться слідчі дії.

Після оголошення затриманому підозри в скоєнні злочину слідчі за підтримки прокуратури звернуться до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Автор: 

діти (5044) зґвалтування (384) Нацполіція (15132) Луганська область (4875)


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Топ коментарі
+23
твій зюзя ветував закон, який підготовили при Петі
поцілуй зюзю під хвіст, та вибачай, що заморозив
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28.04.2021 11:52
+20
дякувати Зеленському, що в нас немає закону про хімічну кастрацію за сексуальні злочини!
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28.04.2021 11:49
+13
Тобто для зебілів підготувати закон - це погано, а ветувати - добре?
Логіка тут ніде не загубилася? Голова в тебе лише щоб в неї їсти?
Скільки буде 2х2, вже і не питаю, бо для вашого кодла це непосильна задача...
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28.04.2021 12:17
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дякувати Зеленському, що в нас немає закону про хімічну кастрацію за сексуальні злочини!
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28.04.2021 11:49 Відповісти
что ты морозишь? при Пете такой закон был или ещё при ком то? таких как этот ушлёпок надо на месте валить, предварительно оторвав яйца....
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28.04.2021 11:51 Відповісти
твій зюзя ветував закон, який підготовили при Петі
поцілуй зюзю під хвіст, та вибачай, що заморозив
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28.04.2021 11:52 Відповісти
дай номер закона
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28.04.2021 11:54 Відповісти
Там все знайдеш.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2773012-zelenskij-vetuvav-zakon-pro-himicnu-kastraciu.html
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28.04.2021 11:56 Відповісти
Выйдет,только с биркой на ноге.
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28.04.2021 11:59 Відповісти
Ты протух при родах
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11.10.2021 14:55 Відповісти
Интересно, извинишься или нет?
Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості"

Номер, дата реєстрації:6449 від 16.05.2017Сесія реєстрації:6 сесія VIII скликанняВключено до порядку денного:https://zakon.rada.gov.ua/go/2679-VIII 2679-VIII від 07.02.2019Редакція законопроекту:ОсновнийРубрика законопроекту:Правова політикаСуб'єкт права законодавчої ініціативи:Народний депутат УкраїниІніціатор(и) законопроекту:https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8818/9 Ляшко Олег Валерійович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/8132/9 Вовк Віктор Іванович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18050/9 Купрієнко Олег Васильович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18045/9 Мосійчук Ігор Володимирович (VIII скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18047/9 Силантьєв Денис Олегович (VIII скликання) Головний комітет:Кожем'якін А.А. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльностіІнші комітети:Князевич Р.П. Комітет з питань правової політики та правосуддяПавелко А.В. Комітет з питань бюджетуСавчук Ю.П. Комітет з питань запобігання і протидії корупціїІонова М.М. Комітет з питань європейської інтеграціїТекст законопроекту та супровідні документи:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423498 Проект Закону 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423679 Подання 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423680 Пояснювальна записка 15.05.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=423681 Порівняльна таблиця 15.05.2017 Документи, пов'язані із роботою:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=481823 Висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом 11.07.0017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=481823&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%CA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%E7%20%EF%E8%F2%E0%ED%FC%20%B3%ED%F2%E5%E3%F0%E0%F6%B3%BF%20%D3%EA%F0%E0%BF%ED%E8%20%E7%20%AA%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%FC%EA%E8%EC%20%D1%EE%FE%E7%EE%EC%20%2011.07.0017 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=435076 Висновок щодо відповідності проекту вимогам антикорупційного законодавства 20.09.2017 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=435076&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%F9%EE%E4%EE%20%E2%B3%E4%EF%EE%E2%B3%E4%ED%EE%F1%F2%B3%20%EF%F0%EE%E5%EA%F2%F3%20%E2%E8%EC%EE%E3%E0%EC%20%E0%ED%F2%E8%EA%EE%F0%F3%EF%F6%B3%E9%ED%EE%E3%EE%20%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E4%E0%E2%F1%F2%E2%E0%20%2020.09.2017 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=489055 Висновок комітету 03.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=489055&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2003.07.2019 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=489029 Висновок Головного науково-експертного управління 05.07.2019 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=489029&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%C3%EE%**%EE%E2%ED%EE%E3%EE%20%ED%E0%F3%EA%EE%E2%EE-%E5%EA%F1%EF%E5%F0%F2%ED%EE%E3%EE%20%F3%EF%F0%E0%E2%**%B3%ED%ED%FF%20%2005.07.2019 48-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку на Луганщине, ребенок в больнице, - полция - Цензор.НЕТ 5012 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=61790&pf35401=497046 Текст, підписаний Головою Верховної Ради України 19.07.2019
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28.04.2021 11:56 Відповісти
А что ж Петя за 5 лет не принял этот закон, а только подготовил? Как и судебную реформу проводил только языком. И большинство было "патріотичне". Руки не доходили? За воровством все некогда было. И добровольцев признать участниками боевых действий некогда было.
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28.04.2021 12:11 Відповісти
Тобто для зебілів підготувати закон - це погано, а ветувати - добре?
Логіка тут ніде не загубилася? Голова в тебе лише щоб в неї їсти?
Скільки буде 2х2, вже і не питаю, бо для вашого кодла це непосильна задача...
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28.04.2021 12:17 Відповісти
И причем тут зебилы? Для вас, придурков проплаченных, кто не за Петю, тот за Зелю? А вы не думали что кто-то может быть против обоих? Cколько можно это говно менять местами?
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29.04.2021 00:35 Відповісти
Таки - Да
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11.10.2021 14:56 Відповісти
у нього не було моно більшості.
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28.04.2021 13:00 Відповісти
Чтобы голосовать за всякое гавно у него голоса находились. А за нормальные законы - большинства не было.
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29.04.2021 00:32 Відповісти
Можно перелік гавна протягнуто Пєцєю через ВРУ? Просто цікаво, що у вашому розумінні "гавно"...
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29.04.2021 14:01 Відповісти
Например закон, которым запретили пребывание иностранных войск на территории Украины. Луценчиха(та что требовала от Недавы "казла" Левченко с трибуны вынести) распиналась что этим они запрещают рашистским войскам находится на территории Крыма. ***** срать хотел на их запреты, но вот мало кто тогда понял что этим самым законом они запретили здесь находится и войскам НАТО(вдруг чего). Видимо это и была главная причина, по которой агент фсб "Лолита"(в миру Петя) протягивал этот закон. Но на словах они все были за НАТО как и клоун сейчас ЗА, а сам дулю в кармане держит.
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30.04.2021 00:52 Відповісти
Ви, прихильники Зебіла настільки тупі, що іноді я починаю задумуватись, а як ви взагалі живете? От як ви відрізняєте дупу від рота? З вашими мізками це мала би бути непосильне завдання. Перебування іноземних військ на території України забороняє КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Почитай коли вона прийнята, і з того часу вона це і забороняє. У цій Конституції був вийняток, тимчасове базування ЧФ у Криму.
Війська НАТО, як до Пеці, так і зараз (і далі, до внесення змін у Конституцію) не можуть тут перебувати. Тільки для проведення навчань. Я тобі написав, у Пеці не було монобільшості, а це означає, що зміни до Конституції він не міг протягувати, а ти мені що за маразм скинув???
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30.04.2021 10:05 Відповісти
Если этот чувырла получит хоть десятку, то выйдет он 100% импотентом.
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28.04.2021 11:53 Відповісти
Ні фіга. Треба робити операцію зі зміни статі- і тоді вже на зону.
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28.04.2021 12:13 Відповісти
Тварь... Таких на месте надо расстреливать.
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28.04.2021 11:51 Відповісти
Не треба. Бажаю йому дожити до зони. Там в нього буде купа нових вражень кожен день. Хоча це почнеться ще у СІЗО.
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28.04.2021 11:54 Відповісти
фильмов насмотрелся? успокойся, с ним все будут ок. это при ссср сидели все масти, а теперь 90% таких точно.
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28.04.2021 12:09 Відповісти
тоже радуют такие комменты которые рассказывают что мол на зонах с такими разбираются,точно фильмов пересмотрелись
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28.04.2021 13:00 Відповісти
А ты хочешь сказать, что за издевательства над ребёнком его с караваем встретят? Не зеки, так сотрудники колонии его щемить будут, вариантов унизить там валом, от плевков в жрачку и до постыдной работы... не одному нормальному человеку, даже в голову не прийдет мысль, насиловать дитё.
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28.04.2021 14:48 Відповісти
а убить и расчленить например мать, что бы забрать пенсию на наркоту, изнасиловать бабку 90 лет и поджечь дом, ограбить и убить семью 4 человека....30 лет назад таких случаев были единицы на страну, а теперь там на отдыхе почти все такие.
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28.04.2021 16:36 Відповісти
Соглашусь. Таких случаев было меньше+цензура. Комсомольская правда и ей подобные рапортовали исключительно об успечах, счастливых детях и пенсионерах. Новости расходились благодаря сарафанному радио. Не было интернета и мобильной связи.
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28.04.2021 17:12 Відповісти
таких случаев были единицы! за них давали высшак без вариантов.
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28.04.2021 17:20 Відповісти
в таких случаях хорошо бы наказать как в фильме "Парфюмер"...
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28.04.2021 11:53 Відповісти
и про реестр педофилов
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28.04.2021 11:53 Відповісти
шарий побрился
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28.04.2021 12:04 Відповісти
стыдливо замазали морду этому отморозку..., наверное это нарушает его права человека..., я совсем не против прав человека, но где здесь человек?
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28.04.2021 12:08 Відповісти
Брейвик убил сколько там 40 или больше? и с ним цацкаются как с младенцем,это и есть демократия,свобода слова и права человека,так что если хотите в Европу то надо привыкать
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28.04.2021 13:02 Відповісти
Видно же по его роже что сидел уже не раз. Кастрировать, одеть в платье и домой на зону отправить.
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28.04.2021 12:12 Відповісти
Каструвати твій кумир не захотів, ветував відповідний закон.
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28.04.2021 12:19 Відповісти
Твой кумир 5 лет был президентом и все 5 лет воровал, а по ночам гонял лысого в кабинете. Но перед уходом прозрел и подготовил закон чтобы его новая власть приняла. Вот я и спрашиваю. Почему его сраный БэПэПэ с Баптистским фронтом не вынесли в Раду этот закон за 5 лет?
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29.04.2021 00:39 Відповісти
И, да, зачем рожу закрыли? У нас всегда государство защищает права выродков, а права нормальных людей не защищает.
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28.04.2021 12:14 Відповісти
Неправильный заголовок. Правильно должно быть - "Четвертован 48-летний урод,который... " и далее по тексту.
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28.04.2021 12:22 Відповісти
Четвертовать нужно правильно- член, две руки и язык! И пусть дальше "живет".
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28.04.2021 12:31 Відповісти
Убивать безжалостно! Это уже не человек...
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28.04.2021 12:25 Відповісти
На ноль, жопой минное поле тралить!
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28.04.2021 12:32 Відповісти
Что значит неизвестный!!!! Пацанчик с дампаса и то что эта тварь совершила никого не должно удивлять ведь это чиста конкретно по руськи!!!!!
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28.04.2021 12:34 Відповісти
привязать за одну ногу к машине и медленно катать пока не превратиться в кусок мяса. После, полуживого отдать на растерзание голодным свиньям.
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28.04.2021 12:42 Відповісти
Сподіваюсь що цю мразоту ще в СІЗО мінуснут
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28.04.2021 13:21 Відповісти
надеюсь, хотя бы воровские законы в нашей стране еще работают...и оно случайно повесится в СИЗО...
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28.04.2021 13:26 Відповісти
Очень надеюсь через несколько месяцев прочитать на Цензоре статью под заголовком: 48 мужчин в Сизо изнасиловали одного 48-ми летнего, после чего он скончался....
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28.04.2021 14:06 Відповісти
А мы всегда задаем себе вопрос кто это голосует за педофила шария. Вот такие как этот черт и голосуют за него.
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28.04.2021 15:22 Відповісти
Оно не мужчина-оно конченный ублюдок...
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28.04.2021 15:38 Відповісти
и где ж там мужчина?
особь...тварь
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28.04.2021 16:41 Відповісти
 
 