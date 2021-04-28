Україна активно трансформується, попри всі загрози. Реформи - один з інструментів захисту, - Зеленський

Нинішня влада ніколи не чекала повного спокою на фронті, щоб проводити реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Все ж на більшій частині території нашої держави панує мир, зберігається демократичний лад. Україна активно трансформується, незважаючи на всі загрози. Бо проведення реформ у нашій країні – це також один з інструментів захисту", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна має зробити все те саме, що зробили інші країни нашого регіону після розпаду СРСР.

"У певних речах наша держава після 1991 року, коли ми проголосили незалежність, справді відстала. Але, з іншого боку, це створює й додаткові можливості: інвестувати в нашу країну зараз так само вигідно, як це було вигідно робити й в інші країни сходу Європи тоді, коли вони рухалися до Євросоюзу. Коли ринки ще не сформовані, а активи недооцінені, можна заробити набагато більше, інвестуючи у зростання", - зазначив глава держави.

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"Ми активно проводимо земельну реформу, модернізуємо фінансовий сектор, оновлюємо інфраструктуру, розвиваємо інструмент концесій. І я запрошую італійські компанії приєднатися до цієї роботи – це зробить наші країни сильнішими. Італійці вже дуже добре знають український характер, нашу працьовитість та здатність робити хороші речі. Співпрацюючи, ми зробимо багато корисних речей для Європи", - підсумував Зеленський.