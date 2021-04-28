Україна активно трансформується, попри всі загрози. Реформи - один з інструментів захисту, - Зеленський
Нинішня влада ніколи не чекала повного спокою на фронті, щоб проводити реформи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica.
"Все ж на більшій частині території нашої держави панує мир, зберігається демократичний лад. Україна активно трансформується, незважаючи на всі загрози. Бо проведення реформ у нашій країні – це також один з інструментів захисту", - зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна має зробити все те саме, що зробили інші країни нашого регіону після розпаду СРСР.
"У певних речах наша держава після 1991 року, коли ми проголосили незалежність, справді відстала. Але, з іншого боку, це створює й додаткові можливості: інвестувати в нашу країну зараз так само вигідно, як це було вигідно робити й в інші країни сходу Європи тоді, коли вони рухалися до Євросоюзу. Коли ринки ще не сформовані, а активи недооцінені, можна заробити набагато більше, інвестуючи у зростання", - зазначив глава держави.
"Ми активно проводимо земельну реформу, модернізуємо фінансовий сектор, оновлюємо інфраструктуру, розвиваємо інструмент концесій. І я запрошую італійські компанії приєднатися до цієї роботи – це зробить наші країни сильнішими. Італійці вже дуже добре знають український характер, нашу працьовитість та здатність робити хороші речі. Співпрацюючи, ми зробимо багато корисних речей для Європи", - підсумував Зеленський.
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Фселенского масштаба!
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Зєлю геть. Дострокові.
Як казав Бєня, "Главное, убрать Пєтю."
А далі їхній спільний з Ахмєтовим зелений Буратіно буде носити їм найсмачніші плюшки.
https://twitter.com/Mugabli/status/1387292277505150976
Банкрутство всіх державних підприємств, знищення армії, медицини, економіки, мііжнародного авторитету. Які ще "досягнення"?
ДП «АСЗ № 2» вже готує позов до суду, https://s.newsua.one/2wi повідомили в пресслужбі компанії.
На Черкаському автозаводі зазначили, що слова Гетманцева - це «відверта брехня».
«Саме за останні два роки під виглядом військової стали закуповувати перефарбовану цивільну техніку по значно вищих цінах, ніж її постачав Черкаський автозавод у попередні роки. В окремих випадках ця різниця сягала майже 500(?!) тисяч гривень на одному автомобілі! Але цей та інші аналогічні випадки поки що дивним чином не зацікавили правоохоронні органи», - йдеться у повідомленні.
На заводі зазначають, що всі поставки автомобілів «Богдан 63172» до Збройних сил України відбувалися в повній відповідності до постанов Кабінету міністрів.
У компанії говорять про «фактично світовий рекорд із мізерності прибутку виробника автотранспорту».
Нагадаємо, Гетманцев закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі та ймовірну причетність до них колишніх вищих посадових осіб та їх оточення.
«Згадаємо завод «Богдан», який постачав за завищеними на 66 % цінами транспортні засоби для нашої армії. Це не вкладається в голові нормальної людини - як можна заробляти на святому», - розповів Гетманцев у коментарі «Укрінформу».
Пример - ликвидации медицины в Украине как класса с помощью агента ЦРУ Супрун.
Огласите весь список пожалуйста.
А ви, панове, умовно названі "українці" тепер просто тупа рабсила. Ви ще цього не зрозуміли? Зневажаю! Прийде рашенфашист і вставить вам пляшку. Хай щастить!
Еще раз спасибо "мудрому нАріду"!