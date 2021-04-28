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Новини
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Україна активно трансформується, попри всі загрози. Реформи - один з інструментів захисту, - Зеленський

Україна активно трансформується, попри всі загрози. Реформи - один з інструментів захисту, - Зеленський

Нинішня влада ніколи не чекала повного спокою на фронті, щоб проводити реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Все ж на більшій частині території нашої держави панує мир, зберігається демократичний лад. Україна активно трансформується, незважаючи на всі загрози. Бо проведення реформ у нашій країні – це також один з інструментів захисту", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна має зробити все те саме, що зробили інші країни нашого регіону після розпаду СРСР.

"У певних речах наша держава після 1991 року, коли ми проголосили незалежність, справді відстала. Але, з іншого боку, це створює й додаткові можливості: інвестувати в нашу країну зараз так само вигідно, як це було вигідно робити й в інші країни сходу Європи тоді, коли вони рухалися до Євросоюзу. Коли ринки ще не сформовані, а активи недооцінені, можна заробити набагато більше, інвестуючи у зростання", - зазначив глава держави.

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"Ми активно проводимо земельну реформу, модернізуємо фінансовий сектор, оновлюємо інфраструктуру, розвиваємо інструмент концесій. І я запрошую італійські компанії приєднатися до цієї роботи – це зробить наші країни сильнішими. Італійці вже дуже добре знають український характер, нашу працьовитість та здатність робити хороші речі. Співпрацюючи, ми зробимо багато корисних речей для Європи", - підсумував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Італія (1564) концесія (240) реформи (3206)


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Топ коментарі
+14
Трансформируется!.. С тобой, блазень, в коррумпированный сырьевой придаток московии
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28.04.2021 12:03
+13
Сказав чувак з трансформованою психікою.
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28.04.2021 12:02
+12
Галабародько Таврический...
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28.04.2021 12:02
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Сказав чувак з трансформованою психікою.
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28.04.2021 12:02 Відповісти
Галабародько Таврический...
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28.04.2021 12:02 Відповісти
Зеленский - великий Трансформатор планетарного масштаба.))
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28.04.2021 12:29 Відповісти
Не скромничайте, батенька!
Фселенского масштаба!
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28.04.2021 12:50 Відповісти
Трансформируется!.. С тобой, блазень, в коррумпированный сырьевой придаток московии
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28.04.2021 12:03 Відповісти
Я не понял , причём в этой речи итальянцы ?
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28.04.2021 12:03 Відповісти
Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 575
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28.04.2021 12:04 Відповісти
Ніколи Україна в такій дупі, як за Зєлі, не була. Російський шпигун Зєля бреше, краде і зраджує.
_____________
Зєлю геть. Дострокові.
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28.04.2021 12:04 Відповісти
Сделал? Не ной
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28.04.2021 12:09 Відповісти
Я за російського шпигуна Мародера не голосував.
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28.04.2021 13:27 Відповісти
Воно і видно за кого ти голосував так, що тепер не скигли і не ний. А лайно в ротик і плямкай зЕ зЕ зЕ.
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28.04.2021 13:54 Відповісти
Ми і без Мародера поміняєм Зєлю на нормального.
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28.04.2021 14:57 Відповісти
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА!!! Вовочка пришел навсегда "Поменяем". Кто его менять будет? 73%?
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28.04.2021 22:58 Відповісти
За що боролись ,Ванюша ,те і отримали !!!)))
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28.04.2021 12:19 Відповісти
За рошенки, як ви, я ніколи не боровсь. І не боротимусь.
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28.04.2021 13:29 Відповісти
Молодец,куплю шапку, дам померять !!!))
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28.04.2021 13:41 Відповісти
Трохи Бог дає, дякую, чужого мені не треба. За твою шапку радий, носи на здоров,я
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28.04.2021 13:50 Відповісти
реформи шмеформи...єта к парашенка! бабло піліть нада! а даркон єсі шо єсть, і хєр ви меня достанєтє
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28.04.2021 12:05 Відповісти
Украина активно трансформируется, несмотря на все угрозы. Реформы - один из инструментов защиты, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7126
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28.04.2021 12:08 Відповісти
особенно активно в плюс трансформируются счета в банках слуг народа и особ приближённых к его высочеству ...для остального народа трансформации имеют отрицательный характер
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28.04.2021 12:09 Відповісти
Яку реформу ти вже провів за два роки?
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28.04.2021 12:10 Відповісти
А відновити імпорт електро з Росіі, це хіба не реформа !!)))
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28.04.2021 12:22 Відповісти
Для Бєні та Пінчука так.
Як казав Бєня, "Главное, убрать Пєтю."
А далі їхній спільний з Ахмєтовим зелений Буратіно буде носити їм найсмачніші плюшки.
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28.04.2021 12:27 Відповісти
Пістюк Оманскій.
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28.04.2021 12:11 Відповісти
Трансформер Еміратський !!)))
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28.04.2021 12:20 Відповісти
Україна активно трансформується, попри всі загрози. Реформи - один з інструментів захисту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 800
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28.04.2021 12:19 Відповісти
так реформируй вова... не звизди...
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28.04.2021 12:21 Відповісти
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,не спроможна на самостійні дії чи мислення !!!)))
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28.04.2021 12:24 Відповісти
Зеленскому надо попросить у Путина, чтобы Путин для Зеленского у Шойгу скоммуниздил шаманский бубен (при условии, конечно, что у Шойгу шаманский бубен не один - чтобы обороноспособность РФ не пострадала). Зеленскому под шаманский бубен будет сподручнее камлать свои дурацкие мантры про какие-то там несуществующие успехи в реформах и прочую ахинею.
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28.04.2021 12:24 Відповісти
Дурик Оманский !
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28.04.2021 12:25 Відповісти
азиров в юбке от слуг уродов

https://twitter.com/Mugabli/status/1387292277505150976
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28.04.2021 12:26 Відповісти
Імітатор, якою, конкретною, реформою ти можеш похвалитися? Що, за два роки, було зроблено не для бені-ахметова-пінчука та інших спонсорів "Вибори 2019", а для України?
Банкрутство всіх державних підприємств, знищення армії, медицини, економіки, мііжнародного авторитету. Які ще "досягнення"?
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28.04.2021 12:27 Відповісти
На Черкаському автозаводі «Богдан» обурені заявою голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева про те, що начебто підприємство постачало «транспортні засоби по завищеним на 66% цінам».

ДП «АСЗ № 2» вже готує позов до суду, https://s.newsua.one/2wi повідомили в пресслужбі компанії.

На Черкаському автозаводі зазначили, що слова Гетманцева - це «відверта брехня».

«Саме за останні два роки під виглядом військової стали закуповувати перефарбовану цивільну техніку по значно вищих цінах, ніж її постачав Черкаський автозавод у попередні роки. В окремих випадках ця різниця сягала майже 500(?!) тисяч гривень на одному автомобілі! Але цей та інші аналогічні випадки поки що дивним чином не зацікавили правоохоронні органи», - йдеться у повідомленні.

На заводі зазначають, що всі поставки автомобілів «Богдан 63172» до Збройних сил України відбувалися в повній відповідності до постанов Кабінету міністрів.

У компанії говорять про «фактично світовий рекорд із мізерності прибутку виробника автотранспорту».

Нагадаємо, Гетманцев закликає правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати махінації в оборонному секторі та ймовірну причетність до них колишніх вищих посадових осіб та їх оточення.

«Згадаємо завод «Богдан», який постачав за завищеними на 66 % цінами транспортні засоби для нашої армії. Це не вкладається в голові нормальної людини - як можна заробляти на святому», - розповів Гетманцев у коментарі «Укрінформу».
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28.04.2021 12:27 Відповісти
сказав засраний реХВорматор.
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28.04.2021 12:40 Відповісти
Так называемые реформы - это уничтожение Украины спланированное западными партнерами, перед сдачей руин в оккупацию РФ.
Пример - ликвидации медицины в Украине как класса с помощью агента ЦРУ Супрун.
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28.04.2021 12:46 Відповісти
Да она ангел в сравнении с агентом ФСБ РФ Зеленским!
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28.04.2021 12:48 Відповісти
Клоун - артист на службе коломойши на пару с соросом и транснациональными корпорациями.
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28.04.2021 17:24 Відповісти
Вас, бл@дей, за эти "трансформации" подвесить бы стоило за одно место...
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28.04.2021 12:47 Відповісти
крыса словоблудная
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28.04.2021 12:59 Відповісти
чим більше базікає нілох зілєнській, тим більше ймовірність, що наступним президентом стане акадємік ківа.
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28.04.2021 13:04 Відповісти
есть проблема в алюминиевых бидонах на поставку воды в Крым, так вот, ублюдище, можно пазычить в рф ии, недостающий алюминий, если не хватит в ковидном фонде...
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28.04.2021 13:13 Відповісти
Какие реформы?

Огласите весь список пожалуйста.
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28.04.2021 13:35 Відповісти
То что творится это кошмар. Идея Украины похерена москальско-еврейской шоблой. Спасибо зебилам и "мудрому нАріду", которому этот бардак выгоден - никакого контроля, сокрытие налогов, чорная бухгалтерия - то что нужно всяким бизнесменам и ФОПам. Все дерут и воруют где только можно. Украина не государство, а новое Гуляй- Поле. Москалей избирают в ВР!? У чиновникой миллионные зарплаты! За что? Как такое возможно??
А ви, панове, умовно названі "українці" тепер просто тупа рабсила. Ви ще цього не зрозуміли? Зневажаю! Прийде рашенфашист і вставить вам пляшку. Хай щастить!
Еще раз спасибо "мудрому нАріду"!
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28.04.2021 13:36 Відповісти
**** цей дебіл в величезній бульбі сидить
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28.04.2021 14:23 Відповісти
чому кнопка "Мені подобається" пуста? Зебіли, ви куди поховались?
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28.04.2021 14:30 Відповісти
Эта "трансформация" Украины под руководством зелупы называется - деградация.
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28.04.2021 16:00 Відповісти
Дайте ему селедки уже
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28.04.2021 18:35 Відповісти
Хватит уже зеленых реформ, нареформировали!!! Тупоголовые слуги
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28.04.2021 19:24 Відповісти
 
 