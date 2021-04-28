Доки не буде миру в Україні - не буде гарантій безпеки на всьому європейському континенті, - Зеленський

Війна на Донбасі - це єдина війна в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Зараз у Європі є тільки одна війна – проти нашої країни. Вона триває вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов’язково вирішувати", - зазначив президент.

За словами Зеленського, щоб остаточно запобігти ескалації, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні й прямі президентські переговори.

"Ще раз: це наразі єдина війна у Європі. І будь-яке розширення бойових дій призвело б лише до нових страждань. Тому деескалація, яка почалася, точно додає спокою і впевненості у європейському майбутньому. Додам також, що будь-яка війна, і війна на Донбасі не виняток, дестабілізує й увесь наш регіон, негативно впливає на Європу в цілому. А регіону потрібні стабільність і мир, щоб розвиватися. Гарантій спокою та повної безпеки на континенті не буде доти, доки немає миру в Україні", - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що в Україні точно знають, як прийти до цього миру, але потрібна політична воля іншої сторони.

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