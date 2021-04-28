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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Доки не буде миру в Україні - не буде гарантій безпеки на всьому європейському континенті, - Зеленський

Доки не буде миру в Україні - не буде гарантій безпеки на всьому європейському континенті, - Зеленський

Війна на Донбасі - це єдина війна в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню La Repubblica.

"Зараз у Європі є тільки одна війна – проти нашої країни. Вона триває вже восьмий рік на українському Донбасі. І це треба обов’язково вирішувати", - зазначив президент.

За словами Зеленського, щоб остаточно запобігти ескалації, додатково до наявних форматів, сьогодні потрібні й прямі президентські переговори.

"Ще раз: це наразі єдина війна у Європі. І будь-яке розширення бойових дій призвело б лише до нових страждань. Тому деескалація, яка почалася, точно додає спокою і впевненості у європейському майбутньому. Додам також, що будь-яка війна, і війна на Донбасі не виняток, дестабілізує й увесь наш регіон, негативно впливає на Європу в цілому. А регіону потрібні стабільність і мир, щоб розвиватися. Гарантій спокою та повної безпеки на континенті не буде доти, доки немає миру в Україні", - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що в Україні точно знають, як прийти до цього миру, але потрібна політична воля іншої сторони.

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Автор: 

Європа (1793) Зеленський Володимир (23691) росія (64935)


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Топ коментарі
+7
Мира не будет , пока на одно прилетевшее не улетит десять .
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28.04.2021 12:05
+6
Найвеличніший геополітик **********!!!Архістратіг!!!)))
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28.04.2021 12:14
+5
Откровєніє от Зелі. (Глава 2021-04. Стіх 28.)
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28.04.2021 12:13
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Мира не будет , пока на одно прилетевшее не улетит десять .
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28.04.2021 12:05 Відповісти
ДОКИ НЕ ПЕРЕМОЖЕНИЙ ВНУТРІШНІЙ ВОРОГ, ЗОВНІШНЬОГО ПЕРЕМОГТИ НЕМОЖЛИВО - Сунь Дзи
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28.04.2021 12:46 Відповісти
Надо просто перестать стрелять (с)
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28.04.2021 17:56 Відповісти
є ще друга війна- дебілізація населення за допомогою тв та змі!
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28.04.2021 12:05 Відповісти
"Зеленский добавил, что в Украине точно знают, как прийти к этому миру"

а я не знаю . даже не догадываюсь как можно заставить ***** отказаться от его планов

зебобики вы там ближе к Зельке . может он с вами делится информацией . как это можно сделать . потому что первый гениальный план " просто перестать стрелять " как то не очень работает
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28.04.2021 12:09 Відповісти
Откровєніє от Зелі. (Глава 2021-04. Стіх 28.)
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28.04.2021 12:13 Відповісти
Найвеличніший геополітик **********!!!Архістратіг!!!)))
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28.04.2021 12:14 Відповісти
с зели толку не будет - все будет, только хуже , это приговор.
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28.04.2021 12:27 Відповісти
на всем европейском континенте.-А х.... : "Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем." - депутат СН.
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28.04.2021 12:27 Відповісти
А стал Нелохом
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28.04.2021 12:34 Відповісти
необходимо временно отказаться от закупок Козаков, Дозоров, Варт! а тем более всякого металлолома из европы типа чешской "Даны"! необходимо все силы и средства бросить на массовое изготовление (а по возможности и приобретение у США, или союзников по НАТО) ракет, типа Нептун, Ольха и т.п. это самое важное оружие, которое сможет нанести врагу коллоссальный урон, и будет серьезно способствовать обороноспособности Украины. здесь вывод прост: не понимая этого, или понимая, и не делая этого, Зе и его окружение проявляют себя врагами Украины
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28.04.2021 12:35 Відповісти
Россия предупредила о "резне" на Донбассе, если изменят минские соглашения
МОСКВА, СРЕДА 28 АПРЕЛЯ 2021 10:43

Россия против изменения минских соглашений. Глава Министерства иностранных дел РФ https://www.rbc.ua/rus/news/rossii-zayavili-neobhodimosti-izbezhat-voyny-1619587456.html Сергей Лавров говорит, что изменения могут привести к "резне на Донбассе".
Об этом он заявил в интервью "РИА Новости", https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4715136 сообщает пресс-служба МИД России .
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28.04.2021 12:39 Відповісти
А лаврлошадь, давно пора на колбасу пустить! Того и гляди околеет, от чая из крем#ля!
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28.04.2021 14:48 Відповісти
Пока на Донбасе не появилась Россия, резни там не было
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28.04.2021 12:40 Відповісти
Si vis pacem, para bellum
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28.04.2021 12:43 Відповісти
Тобто Зєля погоджується з окупацією нашої землі.
Ніхто не стріляє-ніби вже й мир.
При Порошенку діяла інша концепція:доки існує теперішній режим в рф,спокою не бачити в усьому світі.
https://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150902_poroshenko_russia_ww2_70_anno Порошенко призвал весь мир объединиться против "агрессии России" 2 сентября 2015

https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0/a-19046469 Порошенко: Найбільша загроза на сьогодні - альтернативна Європа Путіна

https://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/13/7044812/ Порошенко: санкції ЄС мають бути, доки РФ не віддасть контроль за кордоном СУБОТА, 13 ЛЮТОГО 2016, 12:01

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269231-rf-mae-zalisatisa-v-izolacii-doki-trivae-okupacia-ukraini-i-gruzii-porosenko.html РФ має залишатися в ізоляції, доки триває окупація України і Грузії - Порошенко 19.07.2017

https://ua.interfax.com.ua/news/political/718261.html 22.01.2021 Тиск на Кремль має тривати безперервно, доки не будуть звільнені українські землі - Порошенко
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28.04.2021 12:56 Відповісти
зЕлох, хоть здесь не лошарь, пока не закопают выгребную яму-404, ни каких гарантий мира и быть не может, даже в Африке!!!
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28.04.2021 14:29 Відповісти
 
 