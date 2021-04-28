У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано
Одеські поліцейські почали розслідування за фактом падіння вантажного ліфта в будинку на вулиці Маршала Говорова, під час події в ліфті перебувало вісім чоловіків.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, всі пасажири ліфта доставлені в лікарню, де вони проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень, передає Цензор.НЕТ.
"З метою встановлення повних обставин події на місці працює слідчо-оперативна група поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначену подію працівники Слідчого управління ГУНП в Одеській області кваліфікували за ч.1 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє пресслужба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, подія трапилася о 8:08 ранку в будинку на вулиці Маршала Говорова, 10Г.
"Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (приблизно 7 м) у 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. Працівники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері ліфту та вивільнили 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта", - йдеться в повідомленні.
За інформацією місцевого видання "Думська", в ліфті були співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двох постраждалих доставили в лікарню в шоковому стані.
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Це шо, грузовой чи шо?
Надо загрузить поддон кирпича 350кг в кабину, но нам пацанам лень было таскать и мы грузили полподдона и сами вдвоём усаживались на загруженный кирпич сверху.
лифт поднимали мастера до второго этажа, а потом имитировали сброс.
Адренолина полные штаны испытали
Да, на пружины. Заодно ведь и пружины проверяются на прочность.
ой, да я миркую шо и до сегодня это так, если смельчаки есть и лень грузить 350 кг кирпича! А потом выгружать же ещё...
то есть, 500-600 кг максимум.
И самый интересный вопрос:
А какого полицаи понятых тащили С СОБОЙ?
Это те самые "понятые" на ставке, которые полицаи всегда с собой таскают из КПЗ?
Террористи, мля..
-- С понятыми...
Ну, теперь, хоть, кто-то понятие имеет...
Про законы физики.
зы никого не смутило, что мусора приперлись уже со своими ручными "понятыми"?
Ну вьі и шутникиииииииии