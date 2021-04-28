УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11258 відвідувачів онлайн
Новини
15 614 57

У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано

У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано

Одеські поліцейські почали розслідування за фактом падіння вантажного ліфта в будинку на вулиці Маршала Говорова, під час події в ліфті перебувало вісім чоловіків.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, всі пасажири ліфта доставлені в лікарню, де вони проходять обстеження на наявність тілесних ушкоджень, передає Цензор.НЕТ.

"З метою встановлення повних обставин події на місці працює слідчо-оперативна група поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначену подію працівники Слідчого управління ГУНП в Одеській області кваліфікували за ч.1 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги

Як повідомляє пресслужба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, подія трапилася о 8:08 ранку в будинку на вулиці Маршала Говорова, 10Г.

"Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили обрив ліфта з 1 поверху в низ ліфтової шахти (приблизно 7 м) у 10-поверховому житловому будинку з паркінгом. Працівники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері ліфту та вивільнили 8 чоловіків (віком від 20 до 30 років), які самостійно вийшли з ліфта", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого видання "Думська", в ліфті були співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двох постраждалих доставили в лікарню в шоковому стані.

Автор: 

ліфт (40) Одеса (5437) Нацполіція (15132) ДСНС (5089)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
я представляю как ржал тот, к кому они не доехали. Цирк.
показати весь коментар
28.04.2021 12:31
+17
В жилых домах, "грузовые" лифты максимум рассчитаны на двух человек с холодильником.
то есть, 500-600 кг максимум.
И самый интересный вопрос:
А какого полицаи понятых тащили С СОБОЙ?
Это те самые "понятые" на ставке, которые полицаи всегда с собой таскают из КПЗ?
показати весь коментар
28.04.2021 12:27
+15
Бляха,даунам з поліції мозгів не вистачило піднятися за 2 ходки,полізли толпою ідіоти!
показати весь коментар
28.04.2021 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На УКРНЕТе я прочитал что один человек- таки погиб. Не очень высоко, вроде как, но... погиб.
показати весь коментар
28.04.2021 12:09 Відповісти
Теперь понятно . А почему не пятнадцать ?
показати весь коментар
28.04.2021 12:10 Відповісти
Пятнадцать - это с тобой бы было

В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 1267
показати весь коментар
28.04.2021 12:14 Відповісти
Бляха,даунам з поліції мозгів не вистачило піднятися за 2 ходки,полізли толпою ідіоти!
показати весь коментар
28.04.2021 12:11 Відповісти
Статистику по раскрытиям накручивают...
показати весь коментар
28.04.2021 12:30 Відповісти
Необходимо было застать преступников врасплох.
показати весь коментар
28.04.2021 13:18 Відповісти
Лифт-то грузовой! Обязан выдержать.
показати весь коментар
28.04.2021 14:02 Відповісти
При перегрузке лифт не должен двигаться. Это ты даун, если считаешь эту ситуацию нормой.
показати весь коментар
29.04.2021 00:56 Відповісти
8?
Це шо, грузовой чи шо?
показати весь коментар
28.04.2021 12:11 Відповісти
Одесские полицейские начали расследование по факту падения грузового лифта в доме на улице Маршала ГовороваИсточник: https://censor.net/ru/n3262506
показати весь коментар
28.04.2021 12:13 Відповісти
нынче не в моде читать дальше заголовков...
показати весь коментар
28.04.2021 12:38 Відповісти
Согласен. Зеванул пару слов.
показати весь коментар
28.04.2021 13:20 Відповісти
ЗЄкорупціонєр одним рухом перевів стрєлкі на швидку і реанімацію.
показати весь коментар
28.04.2021 12:13 Відповісти
Аваков, доставляй сотрудніков на місце обшуку пожежною драбиною. МЧС теж твої.
показати весь коментар
28.04.2021 12:15 Відповісти
Якої фірми ліфт, хтось знає?
показати весь коментар
28.04.2021 12:13 Відповісти
Чиїми руками обслуговувався краще знати. І якою "організацією"
показати весь коментар
29.04.2021 00:57 Відповісти
Цікаво, українці цей факт пов'яжуть із ситуацією навколо Ківи чи це складно?
показати весь коментар
28.04.2021 12:13 Відповісти
ну дык киви - коллега, как в роду деятельности так и по складу ума.
показати весь коментар
28.04.2021 12:41 Відповісти
Восемь Кив в одном лифте
показати весь коментар
28.04.2021 14:25 Відповісти
СЕМЬ человек.. А остальные что пешком пошли...
показати весь коментар
28.04.2021 12:15 Відповісти
Помню как испытывали лифты на обрыв лет 50 тому.
Надо загрузить поддон кирпича 350кг в кабину, но нам пацанам лень было таскать и мы грузили полподдона и сами вдвоём усаживались на загруженный кирпич сверху.
лифт поднимали мастера до второго этажа, а потом имитировали сброс.
Адренолина полные штаны испытали
показати весь коментар
28.04.2021 12:15 Відповісти
Пардон не сброс, а обрыв.)
показати весь коментар
28.04.2021 12:18 Відповісти
А-а-а-а-ахренеть! Что, реально вот так???!!! Я помню, в старых клетках лифтов- пружину, на первом этаже. Это что, вы на неё приземлялись???
показати весь коментар
28.04.2021 12:18 Відповісти
Та нє, повинні спрацювати ловітелі( клини знизу кабіни)
показати весь коментар
28.04.2021 12:20 Відповісти
Ну, да, должны, я не возражаю. Но... ты же видишь, что написано: "Адренолина полные штаны испытали"(с).
показати весь коментар
28.04.2021 12:22 Відповісти
Коли висмикуються клини, то зупинка жорстка, як на бетон, хоча велику швидкість кабіна не набере.
показати весь коментар
28.04.2021 12:27 Відповісти
Если уловители не спрацювали, то да на пружины падает кабина. Именно так и произошло с нами ))) Ну там лишний метр пролетели до посадки на пружины. Правда потом же батут! Всё внутри кабины подлетает на полметра и снова грохается об пол кабины. То ещё приключение
показати весь коментар
28.04.2021 12:26 Відповісти
Да, именно так и испытывали и было так через раз, если кому адренолина мало было .
Да, на пружины. Заодно ведь и пружины проверяются на прочность.
ой, да я миркую шо и до сегодня это так, если смельчаки есть и лень грузить 350 кг кирпича! А потом выгружать же ещё...
показати весь коментар
28.04.2021 12:24 Відповісти
Я ещё раз а-а-а-а-ахренел, чес слово! Даже представить себе этого не могу! Вы меня просто потрясли!
показати весь коментар
28.04.2021 12:26 Відповісти
Карма.
показати весь коментар
28.04.2021 12:19 Відповісти
если бы в лифте не было мусоров расследования тоже могло бы не быть.
показати весь коментар
28.04.2021 12:20 Відповісти
В жилых домах, "грузовые" лифты максимум рассчитаны на двух человек с холодильником.
то есть, 500-600 кг максимум.
И самый интересный вопрос:
А какого полицаи понятых тащили С СОБОЙ?
Это те самые "понятые" на ставке, которые полицаи всегда с собой таскают из КПЗ?
показати весь коментар
28.04.2021 12:27 Відповісти
орнула... не в бровь - а в глаз....
показати весь коментар
28.04.2021 13:43 Відповісти
Ӭто что у тебя за холодильник такой, весом в 300 кг?
показати весь коментар
29.04.2021 00:59 Відповісти
Сдается мне что кто то просто как всегда положил болт на ограничение по кол-ву человек в лифте. Среднестатистический мусор не в состоянии понять что законам физики его погоны до одного места.
показати весь коментар
28.04.2021 12:28 Відповісти
Лифт НЕ ДОЛЖЕН ехать если он перегружен. Ок?
показати весь коментар
29.04.2021 01:00 Відповісти
Лифт не едет, он поднимается или опускается.
показати весь коментар
29.04.2021 09:52 Відповісти
20-30 лет и все поментованные! Туда им и дорога.
показати весь коментар
28.04.2021 12:30 Відповісти
Ну, все теперь мусорам надо дать УБД и усиленный паек на всю оставшуюся жисть.
показати весь коментар
28.04.2021 12:31 Відповісти
я представляю как ржал тот, к кому они не доехали. Цирк.
показати весь коментар
28.04.2021 12:31 Відповісти
Аж ножовку по металлу выронил...
показати весь коментар
28.04.2021 12:52 Відповісти
Ліфти зовсім обнагліли.
Террористи, мля..
показати весь коментар
28.04.2021 12:38 Відповісти
А что там делали 8 человек, групповуха??? У нас мусора такие, ого-го!!!!
показати весь коментар
28.04.2021 12:42 Відповісти
Поліцаїв вже і ліфт підняти не може.
показати весь коментар
28.04.2021 12:49 Відповісти
,,В жилом доме Одессы упал лифт с полицейскими и понятыми: восемь человек госпитализированы."
-- С понятыми...
Ну, теперь, хоть, кто-то понятие имеет...
Про законы физики.
показати весь коментар
28.04.2021 12:52 Відповісти
Когда у двери полисмен - скот мрет, молоко киснет... (С) Каспийский Груз
показати весь коментар
28.04.2021 13:12 Відповісти
а касп.груз..= так!!))...- не было и не надо..)))
показати весь коментар
28.04.2021 15:39 Відповісти
Як в тому анекдоті: "...Я вас докупи три роки збирав......"
показати весь коментар
28.04.2021 13:23 Відповісти
"Ані хатєлі іспортіть нам празднік..."
показати весь коментар
28.04.2021 13:42 Відповісти
27 апреля 2021. Полиция задержала двоих жителей элитного жилого комплекса TLV в тель-авивском квартале Аргазим, причастных к катанию лошади в лифте небоскреба. Проверкой установлено, что житель соседнего небоскреба, разъезжавший на лошади в парке неподалеку, захотел после прогулки навестить друга и вместо того, чтобы оставить лошадь привязанной снизу, поднялся вместе с ней в лифте на шестнадцатый этаж. О принятом судом решении в отношении нарушителей к моменту публикации не известно, однако администрация ЖК уже сообщила о намерении внести в устав кондоминиума запрет на катание лошадей в лифтах.

У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 667
показати весь коментар
28.04.2021 13:51 Відповісти
Эти русофобы в борьбе с Лавровым ни перед чем не остановятся!
показати весь коментар
28.04.2021 13:58 Відповісти
У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 7635
показати весь коментар
28.04.2021 13:58 Відповісти
дебилы ввосьмером набились в лифт, теперь еще и виноватых искать собираются.
зы никого не смутило, что мусора приперлись уже со своими ручными "понятыми"?
показати весь коментар
28.04.2021 14:23 Відповісти
Это им ещё крупно повезло, что с первого этажа сорвался, а не с пятого - десятого...
показати весь коментар
28.04.2021 18:41 Відповісти
Бабуша, лифт без дна.
Ну вьі и шутникиииииииии
показати весь коментар
29.04.2021 09:28 Відповісти
 
 