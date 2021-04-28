Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня
Київ послаблює карантинні обмеження. Громадський транспорт працюватиме в штатному режимі.
Про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 травня весь наземний громадський транспорт і метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм і правил", - зазначив мер і закликав жителів столиці користуватися транспортом тільки в разі крайньої необхідності.
Кличко додав, що з 5 травня місто відновить навчальний процес в установах загальної, дошкільної освіти, а також у вишах.
Цієї суботи, 1 травня, відновлять роботу також заклади торгівлі, ТРЦ, ринки і ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри.
Центри надання адміністративних послуг також відновлять прийом, але тільки за попереднім записом.
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Проезд в киевгострансовских маршрутах опять будет по 8 грн, а не по 20.
Любо.
В Украину к концу мая придет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан
Вы еще детей в школы запустите! Столице не хватает памятников для фотографий. Или вирус уже не смертелен и про необходимость локдауна нам врали? Где это видано, чтобы эпидемия проходила за месяц???
Напомню шановним читателям, что "вход" в красную зону и "выход" из нее - только по решению Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
( "Рішення щодо скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених пунктом 3-3 цієї постанови.")
А вот это:Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із «червоної зони».
называется "превышение полномочий"