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Новини Коронавірус і карантин
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Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня

Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня

Київ послаблює карантинні обмеження. Громадський транспорт працюватиме в штатному режимі.

Про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 травня весь наземний громадський транспорт і метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм і правил", - зазначив мер і закликав жителів столиці користуватися транспортом тільки в разі крайньої необхідності.

Кличко додав, що з 5 травня місто відновить навчальний процес в установах загальної, дошкільної освіти, а також у вишах.

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Цієї суботи, 1 травня, відновлять роботу також заклади торгівлі, ТРЦ, ринки і ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри.

Центри надання адміністративних послуг також відновлять прийом, але тільки за попереднім записом.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19419) Кличко Віталій (3508) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Послабити карантин потрібно після свят , аине навпаки !
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28.04.2021 12:41
+3
Перед Пасхой снимать локдаун! Страна безумия и любителей японских ритуалов.
Вы еще детей в школы запустите! Столице не хватает памятников для фотографий. Или вирус уже не смертелен и про необходимость локдауна нам врали? Где это видано, чтобы эпидемия проходила за месяц???
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28.04.2021 13:06
+3
Кожен день в Києві помирає по півсотні людей, швидкі постійно бачі - забирають людей. Навіщо перед святами ризикувати. Діти заразять один-одного у школах, а потім на 9 травня заразять бабусів та дідусів в селах на картоплі. Зебіли ! Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня - Цензор.НЕТ 3386
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28.04.2021 13:13
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Лицемеры всё испортят .
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28.04.2021 12:12 Відповісти
Які вони недолугі. Чи ви провели вакцинування всіх вчителів та вихователів дитсадочків, що наражати на небезпеку людей ? Половина вже перехворіли, але половина - ні. Хочете добити людей? Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня - Цензор.НЕТ 7565
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28.04.2021 13:11 Відповісти
Гы-гы.
Проезд в киевгострансовских маршрутах опять будет по 8 грн, а не по 20.
Любо.
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28.04.2021 12:13 Відповісти

В Украину к концу мая придет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан
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28.04.2021 12:33 Відповісти
Послабити карантин потрібно після свят , аине навпаки !
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28.04.2021 12:41 Відповісти
КОРОНОВИРУС ЕСТЬ ...испытала на себе.....Его не умеют или не хотятлечить...НЕТ ОТВЕТА...ЧТО ТАКОЕ МАСКА И КАК ОНА РАЗМНОЖАЕТ САМ ВИРУС..И так ясно...если человек болен или носитель...после ношения маски 12 часов...становится больным...ибо есть условия в геометрической прогрессии размноженя вируса в своей среде обитания...ПОЭТОМУ НЕТ ОТЗЫВОВ МЕДИКОВ---ЧТО ТАКОЕ МАСКА..и поетому не производятся исследования
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28.04.2021 12:56 Відповісти
Перед Пасхой снимать локдаун! Страна безумия и любителей японских ритуалов.
Вы еще детей в школы запустите! Столице не хватает памятников для фотографий. Или вирус уже не смертелен и про необходимость локдауна нам врали? Где это видано, чтобы эпидемия проходила за месяц???
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28.04.2021 13:06 Відповісти
Да всем насрать на этот локдаун - это я в плане пасхи. Кому захочется побухать в компании - тому текущая версия локдауна не помеха. Кому пасочку освятить на свежем воздухе - тоже проблем не вижу.
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28.04.2021 13:12 Відповісти
Кожен день в Києві помирає по півсотні людей, швидкі постійно бачі - забирають людей. Навіщо перед святами ризикувати. Діти заразять один-одного у школах, а потім на 9 травня заразять бабусів та дідусів в селах на картоплі. Зебіли ! Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня - Цензор.НЕТ 3386
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28.04.2021 13:13 Відповісти
М-да ...
Напомню шановним читателям, что "вход" в красную зону и "выход" из нее - только по решению Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
( "Рішення щодо скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки приймається Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, передбачених пунктом 3-3 цієї постанови.")
А вот это:Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки та виведення столиці із «червоної зони».
называется "превышение полномочий"
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28.04.2021 13:22 Відповісти
Дебилы. Хотя бы с 10го и без возобновления работы школ и садиков... Ща "сознательный" нарід как хряцнет на радостях по тройному поводу. Причем "хряцать" будут обязательно в больших и дружных компаниях, с обязательным массовым лобызанием друг друга и прочими "обменами жидкостей"...
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28.04.2021 15:14 Відповісти
Тупо... И что - помогло? Меньше болеть стали? Ну вот зачем фигней страдать??? Просто закупите для всех жителей Киева вакцину и проведите кампанию по вакцинации.
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28.04.2021 16:17 Відповісти
Кто боится, пусть сидит дома. Вопрос, куда грипп делся и другие инфекционные заболевания ?
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28.04.2021 20:31 Відповісти
 
 