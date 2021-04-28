Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня

Київ послаблює карантинні обмеження. Громадський транспорт працюватиме в штатному режимі.

Про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 травня весь наземний громадський транспорт і метро відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі з дотриманням визначених раніше протиепідемічних норм і правил", - зазначив мер і закликав жителів столиці користуватися транспортом тільки в разі крайньої необхідності.

Кличко додав, що з 5 травня місто відновить навчальний процес в установах загальної, дошкільної освіти, а також у вишах.

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Цієї суботи, 1 травня, відновлять роботу також заклади торгівлі, ТРЦ, ринки і ярмарки, заклади громадського харчування, спортзали і фітнес-центри.

Центри надання адміністративних послуг також відновлять прийом, але тільки за попереднім записом.