COVID-19 у Києві: за добу - 40 летальних випадків, виявлено 1070 заражень, одужали 1174 особи. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 1070 хворих COVID-19, померли 40 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Захворюваність у Києві трохи знизилася. Але говорити, що ми подолали виклики – зарано. Смертність від вірусу досі залишається, на жаль, високою. Минулої доби в місті виявили 1070 інфікованих. Померли 40 людей. – 23 жінки та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4537 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 193 690", - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 633 жінки віком від 18 до 91 року і 17 дівчаток від 11 місяців до 17 років. А також 406 чоловіків віком від 18 до 85 років і 14 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли, зокрема, 23 медика.

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Не збільшується останнім часом і кількість госпіталізованих до столичних лікарень.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 144 хворих на коронавірус.

А також госпіталізували 157 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто, загалом в лікарні за добу потрапила 301 людина.

Одужали минулої доби 1174 киянина. Усього коронавірус подолали 122 047 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 201. У Шевченківському – 143. Та в Солом`янському районі – 139 випадків.

"Ми можемо говорити, що запроваджені містом суворі обмеження дали позитивний результат. Та це не значить, що ми подолали вірус. Бо досі в нас багато госпіталізованих пацієнтів у важкому стані", - наголосив Кличко.

Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2829 хворих на коронавірус.

2060 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2402 людини. Під апаратами ШВЛ – 57 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 48 відсотків. Ліжок із киснем заповнено – близько 56 відсотків ліжок.

"Тому ще раз закликаю всіх бути обережними! Не нехтувати правилами. Носити маски, не влаштовувати масових гулянь, дотримуватись соціальної дистанції. Щоб легковажність не спричинила нового сплеску вірусу. Щоб не повертатися знову і знову до суворих обмежень", - наголосив Віталій Кличко.





