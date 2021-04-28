У профільний комітет Ради не надходили документи щодо відставки Степанова, - "слуга народу" Радуцький

У комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації не надходило подання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо проведення позачергового засідання стосовно можливої ​​відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповів нардеп СН, глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"До комітету від Разумкова не заходило жодної постанови про звільнення або призначення (міністра охорони здоров'я. - Ред.). Від прем'єр-міністра звернення також не надходили. Тому я не знаю про що ви питаєте", - відповів Радуцький на запитання про те, чи можливе завтра позачергове засідання парламенту, на якому депутати розглядатимуть відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Нардеп зазначив, що прогнозувати, хто б міг зайняти місце міністра охорони здоров'я, - це невдячна справа.

За його словами, якщо будуть внесені кандидатури, то їх розглядатимуть згідно з процедурою.

Говорячи про те, чи може він зайняти пост міністра охорони здоров'я, Радуцький заявив: "Я міг це зробити ще в серпні, але на сьогодні я вважаю, що більш ефективний тут (у комітеті ВР. - Ред.)".