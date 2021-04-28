Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама
Російська сторона пропонувала Адміністрації президента США Джо Байдена "обнулити відносини" для їхньої нормалізації.
Про це в інтерв'ю "РИА Новости" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.
"Якби це залежало лише від нас, ми повернулися б до нормальних відносин. Як перший і, по-моєму, очевидний, зовсім не складний крок - обнулили б всі заходи, вжиті щодо обмеження роботи дипломатів Росії у США. У відповідь ми обмежили роботу дипломатів США в Росії", - зазначив Лавров.
"Пропонували це Адміністрації Президента США Дж.Байдена, як тільки вона склала всі необхідні присяги і вступила у свої повноваження. Згадував про це держсекретареві США Е.Блінкену. Не нав'язуючи, просто сказав, що очевидним кроком, щоб ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Б.Обама", - додав він.
При цьому глава МЗС РФ у властивій РФ манері всю відповідальність за погіршення двосторонніх відносин переклав на американську сторону.
"Бачимо, що Адміністрація Дж.Байдена продовжує "ковзати" по цій "похилій площині" ... Якщо говорити про стратегічне бачення наших відносин, дуже сподіваюся, що у Вашингтоні (так само, як і ми) усвідомлюють відповідальність за стабільність у світі. Якщо США припинять діяти з позиції суверена, ... усвідомлять безперспективність будь-яких спроб відроджувати однополярний світ, створювати конструкцію, де всі західні країни будуть підпорядковані Сполученим Штатам, і весь західний табір буде вербувати "під свої знамена", ... вестимуть діалог з нами, як і з будь-якою іншою країною, зі взаємоповагою, на основі балансу інтересів, який має бути знайдений - інакше у нас нічого не вийде", - додав Лавров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Мы украли кучи территории у Украины, убили более 13000 человек там, развязали войны в Грузии, Украине, Сирии, Ливане, устроили гос перевороты еще в 2-3 странах, провели 10 террористических актов с жертвами, в том числе и в странах НАТО"
а теперь... "давайте все обнулим"?
которое звучит как "давайте вы нам все это простите!"
Или он про обоссаные подъезды на рассии говорит?
На ноль помножтесь всей дурдумой вместе с х"йлом - само то будет...
и что из этого получилось?
УКРАИНА
ГРУЗИЯ
СИРИЯ
ЛИВИЯ
https://historydocs.d3.ru/otkrytie-avtosalona-honda-1992-god-sankt-peterburg-2145023/ Открытие автосалона Honda, 1992 год, Санкт-Петербург
Заметка "Полковник КГБ пустил по миру Питер" в газете "Мегаполис-пресс", май 1992 года:
В Петербурге очередной скандал: депутатская комиссия во главе с Мариной Салье потребовала отстранения от должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Владимира Путина. Полковник КГБ в прошлом, не имея полномочий от правительства, он выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне. Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее - до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров. И цены назначались демпинговые - в две тысячи раз ниже, чем существующие. Комиссия передает материалы расследования в прокуратуру и российский департамент кадров, так что Путину, возможно, придется держать ответ перед родным ему когда-то ведомством за то, что он лишил город 122 миллионов долларов.
только полная денационализация этого режима и населения...