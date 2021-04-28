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Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама

Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама

Російська сторона пропонувала Адміністрації президента США Джо Байдена "обнулити відносини" для їхньої нормалізації.

Про це в інтерв'ю "РИА Новости" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Якби це залежало лише від нас, ми повернулися б до нормальних відносин. Як перший і, по-моєму, очевидний, зовсім не складний крок - обнулили б всі заходи, вжиті щодо обмеження роботи дипломатів Росії у США. У відповідь ми обмежили роботу дипломатів США в Росії", - зазначив Лавров.

"Пропонували це Адміністрації Президента США Дж.Байдена, як тільки вона склала всі необхідні присяги і вступила у свої повноваження. Згадував про це держсекретареві США Е.Блінкену. Не нав'язуючи, просто сказав, що очевидним кроком, щоб ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Б.Обама", - додав він.

При цьому глава МЗС РФ у властивій РФ манері всю відповідальність за погіршення двосторонніх відносин переклав на американську сторону.

"Бачимо, що Адміністрація Дж.Байдена продовжує "ковзати" по цій "похилій площині" ... Якщо говорити про стратегічне бачення наших відносин, дуже сподіваюся, що у Вашингтоні (так само, як і ми) усвідомлюють відповідальність за стабільність у світі. Якщо США припинять діяти з позиції суверена, ... усвідомлять безперспективність будь-яких спроб відроджувати однополярний світ, створювати конструкцію, де всі західні країни будуть підпорядковані Сполученим Штатам, і весь західний табір буде вербувати "під свої знамена", ... вестимуть діалог з нами, як і з будь-якою іншою країною, зі взаємоповагою, на основі балансу інтересів, який має бути знайдений - інакше у нас нічого не вийде", - додав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терміни зустрічі Байдена і Путіна обговорюються. З президентом РФ важливо розмовляти безпосередньо, - Блінкен

Автор: 

Байден Джо (2883) Лавров Сергій (1576) путін володимир (23761) США (22525)


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Топ коментарі
+30
угу-угу:
"Мы украли кучи территории у Украины, убили более 13000 человек там, развязали войны в Грузии, Украине, Сирии, Ливане, устроили гос перевороты еще в 2-3 странах, провели 10 террористических актов с жертвами, в том числе и в странах НАТО"
а теперь... "давайте все обнулим"?
которое звучит как "давайте вы нам все это простите!"
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28.04.2021 12:39
+28
Ишь ты!!! Какая хитрожопая лошадка!
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28.04.2021 12:34
+23
Лучше бы обнулить этих выродков кремлёвских. Раз и навсегда.
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28.04.2021 12:40
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Ишь ты!!! Какая хитрожопая лошадка!
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28.04.2021 12:34 Відповісти
Им жрать нечего . Просят "ножки Байдена" .
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28.04.2021 12:38 Відповісти
Ножек не будет, будут ******. На воротник.
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28.04.2021 13:18 Відповісти
Глупость предлагает это Лавров, ему нужно быть только министром от Московии ,чтобы так дурновато подходить к представителям своих колоний, там выращенный сброд на это клюнет или пошлёт его на три буквы.
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28.04.2021 12:39 Відповісти
обнуляйся сам, лошадь ху-лова
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28.04.2021 12:56 Відповісти
Встречное предложение к Лаврову : "Все обнулить! Вернуть Московию в границы времен Ивана Калиты!"
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28.04.2021 14:29 Відповісти
Американці молодці - чавлять москальських гнид.
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28.04.2021 12:36 Відповісти
ну ну, тогда здали Украину с потрохами в один момент
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28.04.2021 12:38 Відповісти
угу-угу:
"Мы украли кучи территории у Украины, убили более 13000 человек там, развязали войны в Грузии, Украине, Сирии, Ливане, устроили гос перевороты еще в 2-3 странах, провели 10 террористических актов с жертвами, в том числе и в странах НАТО"
а теперь... "давайте все обнулим"?
которое звучит как "давайте вы нам все это простите!"
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28.04.2021 12:39 Відповісти
Лучше бы обнулить этих выродков кремлёвских. Раз и навсегда.
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28.04.2021 12:40 Відповісти
как вы задрали со своей обнуляцией....твари обнуленные по жизни!!! и карме
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28.04.2021 12:41 Відповісти
Якщо обнулить,то ***** з лавровим треба повернути назад в утробу і зробити аборт.
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28.04.2021 12:43 Відповісти
Какая хитрая лавролошадь.
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28.04.2021 12:43 Відповісти
Это она уже закусила удила.
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28.04.2021 13:20 Відповісти
похоже , что Вашингтон обнулять будет сразу всё мокшанию
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28.04.2021 12:44 Відповісти
Какие могут быть отношения между оккупантами, бандитами и цивилизованной демократической Америкой. У этого Лаврова руки по локоть в крови. Русский мир необходимо уничтожать везде, где это возможно и любыми средствами. Необходимо давить новыми и новыми санкциями.
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28.04.2021 12:46 Відповісти
Так это всё Обама начал?!
Или он про обоссаные подъезды на рассии говорит?
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28.04.2021 12:46 Відповісти
"Обнулить"?
На ноль помножтесь всей дурдумой вместе с х"йлом - само то будет...
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28.04.2021 12:47 Відповісти
себя блдт обнули, конь педальный! пардон хаспадин міністр, *** вашу в ковіньку мать
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28.04.2021 12:52 Відповісти
Так крым же украден кацапами. А на донбассе кацапские же террористы. Как это можно "обнулить"? Хотя..где лавров,а где логика..
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28.04.2021 12:58 Відповісти
От любители обнулений У себя там фюрера обнуляйте скоко хотите
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28.04.2021 13:04 Відповісти
От урки срані... Хочуть на стрільці поділити світ на територіде дань вони сбирать будуть аде США. СА ні коли не підуть на таке ..маю надію... І як воно оте руцьке недороблене державство хоче розділити демократичний світ і тоді буде властвовать .... Суть руцьких підаров відморозків зрозуміла. Закрить іх на х у той роції ..Вже суки на пряму кажуть що хочуть поділити світ на 8ку і треті недоразвиті країни...А то що треті країни недоразвиті в основному із за впливу уродів із зовні особливо руцьких уродів..це вже називають недружність коли ім таке кажуть.
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28.04.2021 13:06 Відповісти
Хорошее предложение. Только раша ОБЯЗАНА при этом вернуть всё Грузии и компенсировать потери, вернуть всё Украине и компенсировать потери.
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28.04.2021 13:07 Відповісти
У Америки есть средства и возможность собрать вас всех в кучу УБИЙЦ кремлевских - и обнулить!!!! Всех разом!!!! Просто пока нет желания!!!! Надеюсь они держат руку на пульсе!!!
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28.04.2021 13:10 Відповісти
Ла Врет, Ла Вров, Ла будет Врать.
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28.04.2021 13:14 Відповісти
Предлагаем обнулить все что начал Путин. начиная с августа далекого 1996 года ( когда он стал управляющим делами президента Ельцина, потом главой ФСБ, премьером, блюстителем престола ( при алкаше) , царем, потом на время, верховным правителем ( во времена Медведева) ну и дальше уже фюрером ( почти что живым богом) на данный момент это обнуление коснулось бы всего то 25 лет.. Но судя по его увеличениям сроков президентства" , а также " можно и больше чем два срока но не подряд", и тем более "обнуление и все по новой" то он уже решил перейти в стадию " чахлик невмирущий" и править до 2036 , а это уже будет 40 лет... Ну то такЭ Мир надеется что не смотря на подменную мочу и "Боярышник", он просто сдохнет в сортире за дверью наглухо закрытого ( заваренного снаружи) бункера.
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28.04.2021 13:16 Відповісти
Саме цікаве те що вже всі зрозуміли що зараз цю війну не припинити і нам поки ...непермогти ....ВСІ до єдиного зрозуміли... А в нас в Україні ще є дебіли які хочуть на цьому заробити дівіденти політичні.. оруть що треба в атаку ..силою забрать ..Якою силою дятли ..??? ЇЇ треба спершу наростити... Інші намагають і тратять багато зусиль на мирні домовленості..))А може Руцькоє убожество...пде на припинення війни і поверне все..))))Дебіли.. Не для того вони це робили щоб здати.....Що тут не зрозуміло.. Не знаю у мене висновок один..Замороження конфлікут,Закриття більшості відносин з Руцьким убожеством як країною агресорором і посібником тероризму, Знишення проруцкої колони в середені України( знишення законне), Приструнення алігархічного ********* поставити в рамки закону і у владі теж (жорстко і безкомпромісно) Турбо реформування України в сжаті строки і як можливо найближче до законів і стркутур ЕС і НАТО. Оце 5 основних стратегічних напрямків розвитку..швидко і точно. Скільки вже можна велосипед винаходити він вже давно винайдений...а у нас все кормлять туфтой народ .."Україне це окремий випадок то не підходе і то не підходе"--зає...ли в...все підходе тільки робить треба ..брать і робить
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28.04.2021 13:20 Відповісти
турбо сильно настораживает...уже выступали эти с турбонаддувом.полегчало?
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28.04.2021 13:31 Відповісти
Та вас все насторажує крім одного вашої тупості і явашого пустого язикоблуддя... Це так наступний урод на посту призедента зробить таке що матір з батьком любити буде вас "настраживать".. так що ти Гиг зтобою перестанищ їх любить ..Бовдур
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28.04.2021 13:37 Відповісти
а ти чим тупість міряєш,навіжена?за одиницю виміру шо,власну береш?
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28.04.2021 14:18 Відповісти
Простими одиницями міряю...Одиницямі пустозвонства та одиницями пропозиці...Ти поки пустозвониш тому вибачь ...показник тупого язикоблуддя
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28.04.2021 14:42 Відповісти
бувай,нетака
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28.04.2021 15:19 Відповісти
Ла Вров Гремлин ибн Самигина

Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 176
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28.04.2021 13:21 Відповісти
В принципе предложение дельное, только с одним условием, по выражению Кернеса - умножить рашку на ноль.
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28.04.2021 13:22 Відповісти
Запрпонуйте ..яким чином ви б зробили це помноження..??? Конкретні шаги які б зробилидля цього???? Аж цікаво що ви скажете...Скоріше це все таке язикоблуддя ..Маттами вкрить кацапню і все переміг..ні не переміг на дущі трохо послабило..а проблема як була так ізалишилась...**** як це вже набридло...Цемауть ментальність така.. у нас.. пиз..іть... а мішки ворочать не хочу
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28.04.2021 13:26 Відповісти
так не он предлагал,а лошадь наркотическая.у нее и спрашивай
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28.04.2021 13:29 Відповісти
Читай уважно ..що він пропонує.. а про лошадь явзагалі не пишу..там з руцькими підарами все зрозуміло...
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28.04.2021 13:35 Відповісти
Та не кипіть так, сам також закипаю. А конкретні кроки по обнуленню були раніше зроблені відносно СРСР. Так що цей прецедент можливо повторити і до рашки. Іншого шляху не бачу.
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28.04.2021 13:45 Відповісти
Шановний ви не зрозуміли отого що до СРСР робить не будуть...це не підходе зараз...розумієте . Тому на Бога надійся а сам не дуркуй... Досить вже о цієї пустозвонної балаканини ..Давайте пропонуйте Стратегіїї. дії.
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28.04.2021 14:47 Відповісти
Я висловив свою думку. Не влаштовує, що ж, дискутувати далі ні про що. Дійсно буде балаканина між нами.
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28.04.2021 16:21 Відповісти
Так ведь уже обнуляли - перезагружали,
и что из этого получилось?
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 2733
УКРАИНА
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 1044 Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 4301
ГРУЗИЯ
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 9696
СИРИЯ
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 9255
ЛИВИЯЛавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 5519
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28.04.2021 13:23 Відповісти
Кацапстану после распада дали большой кредит доверия. Не додавливали, позволили сохранить ядерный потенциал, даже помогали экономически. И этот кредит кацапы обнулили, плюнув в протянутую руку. Очень не факт, что следующее правительство рашки после ***** сможет надеяться, на такой же кредит доверия.
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28.04.2021 13:26 Відповісти
С 1990 по 2012 год США оказало России гуманитарной помощи на 20 млд долларов в виде грантов для студентов, аспирантов и професорского состава обучающихся в США и проводящих там исследования. Такой помощи Украине было оказано только на 3,7 млд долларов в виду меньшей привлекательности страны для интересов США. Все эти программы были остановлены когда в России организации способствующие распространению грантов стали заставлять брать звание иностранного агента влияния. Сколько многообещающих учёных смогли получить образование, интереснуюработу, толчок для повышения своего профессионализма в России. И как мало из этой шкатулки досталось Украине. На данный момент даже упоминания в Интернете в российских источниках на эту тему трудно найти.
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28.04.2021 14:30 Відповісти
гы...а США наверное предложили обнулить все,что начало *****?
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28.04.2021 13:27 Відповісти
Обнулить нужно не отношения, а вас, питорасню кремляде-мокшанскую!
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28.04.2021 13:29 Відповісти
Як ..пропонуй ??Як ..давайте ..розкажіть а язиком молоть всі можуть
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28.04.2021 13:39 Відповісти
Тобто, це все Обама почав. Ну, нарешті, з'ясували цей момент. Що ж ти лошак тупив мовчав 7 років, га? А ну, покаж нам медальку Обами, за взяття Криму? Не можеш? Ну, тоді геть до стайні, поїж сіна, чи що ти там любиш робити.
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28.04.2021 13:29 Відповісти
Ну, а вони що роблять?! Обнуляють мордор. Все по плану.
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28.04.2021 13:40 Відповісти
Просто так:

https://historydocs.d3.ru/otkrytie-avtosalona-honda-1992-god-sankt-peterburg-2145023/ Открытие автосалона Honda, 1992 год, Санкт-Петербург

Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 4379

Заметка "Полковник КГБ пустил по миру Питер" в газете "Мегаполис-пресс", май 1992 года:

В Петербурге очередной скандал: депутатская комиссия во главе с Мариной Салье потребовала отстранения от должности председателя Комитета по внешним связям мэрии Владимира Путина. Полковник КГБ в прошлом, не имея полномочий от правительства, он выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне. Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее - до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров. И цены назначались демпинговые - в две тысячи раз ниже, чем существующие. Комиссия передает материалы расследования в прокуратуру и российский департамент кадров, так что Путину, возможно, придется держать ответ перед родным ему когда-то ведомством за то, что он лишил город 122 миллионов долларов.
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28.04.2021 13:40 Відповісти
Народ на руцьких виродків не гавкать треба як собака бішена а боротись і перемогати...А ви все гава гвав..
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28.04.2021 13:42 Відповісти
Грустная лошадь, это тебе не вирт. реальность
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28.04.2021 13:45 Відповісти
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 1018
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28.04.2021 13:55 Відповісти
единственный способ обнуления в любых отношениях с паРашей - помножить паРашу на ноль. все остальное - хождение по кругу.
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28.04.2021 14:14 Відповісти
Скоро обнулим кацапию.
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28.04.2021 14:42 Відповісти
Обнульонные обнуляторы.
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28.04.2021 14:50 Відповісти
скоро обнуление коня и хйла
Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама - Цензор.НЕТ 3550
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28.04.2021 15:32 Відповісти
Тебе б, падлюко московська, обнулити. Просочити лаврове листя нікотином і напхати у горлянку так, щоб мало не здалося.
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28.04.2021 15:42 Відповісти
от хитрожопые мрази... один раз с грузией прокатило. так давайте опять провернём такую же тему.
только полная денационализация этого режима и населения...
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28.04.2021 17:16 Відповісти
Отже, пробну кульку кинуто.
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28.04.2021 22:48 Відповісти
 
 