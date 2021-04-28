Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама

Російська сторона пропонувала Адміністрації президента США Джо Байдена "обнулити відносини" для їхньої нормалізації.

Про це в інтерв'ю "РИА Новости" заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Якби це залежало лише від нас, ми повернулися б до нормальних відносин. Як перший і, по-моєму, очевидний, зовсім не складний крок - обнулили б всі заходи, вжиті щодо обмеження роботи дипломатів Росії у США. У відповідь ми обмежили роботу дипломатів США в Росії", - зазначив Лавров.

"Пропонували це Адміністрації Президента США Дж.Байдена, як тільки вона склала всі необхідні присяги і вступила у свої повноваження. Згадував про це держсекретареві США Е.Блінкену. Не нав'язуючи, просто сказав, що очевидним кроком, щоб ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Б.Обама", - додав він.

При цьому глава МЗС РФ у властивій РФ манері всю відповідальність за погіршення двосторонніх відносин переклав на американську сторону.

"Бачимо, що Адміністрація Дж.Байдена продовжує "ковзати" по цій "похилій площині" ... Якщо говорити про стратегічне бачення наших відносин, дуже сподіваюся, що у Вашингтоні (так само, як і ми) усвідомлюють відповідальність за стабільність у світі. Якщо США припинять діяти з позиції суверена, ... усвідомлять безперспективність будь-яких спроб відроджувати однополярний світ, створювати конструкцію, де всі західні країни будуть підпорядковані Сполученим Штатам, і весь західний табір буде вербувати "під свої знамена", ... вестимуть діалог з нами, як і з будь-якою іншою країною, зі взаємоповагою, на основі балансу інтересів, який має бути знайдений - інакше у нас нічого не вийде", - додав Лавров.

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