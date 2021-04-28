Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний
Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заявив, що викрадення судді-втікача Миколи Чауса може стати "справою Гонгадзе" сучасності - його можуть усунути фізично і десь закопати.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні даремно втратили інтерес до теми судді Чауса - там ситуація тільки загострюється. Чаус зі зламаною щелепою зараз утримується на території ГУР. Як всі вже, напевно, знають, вивезений він був з Молдови насильно силами ГУР за завданням Єрмака. Мета була - вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за "вагнергейт". А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat. Але все з самого початку пішло не так. Молдова всіх відфиксувала. І це проблема, оскільки дії ГУР були незаконними і підпадають під дії КК відразу двох країн. Чаус фізично постраждав і поводиться непередбачувано, на співпрацю не йде. І це все відбувається під дахом Зе. Тобто рано чи пізно і Єрмак, і Зеленський можуть за це сісти. У підсумку історія цілком може стати "справою Гонгадзе" сучасності. Тому що зараз у виконавців тільки один вихід - усунути Чауса фізично і десь закопати", - розповів Нескоромний.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.
4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
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что к незаконному вывозу Чауса из Украины в Молдову в 2016 году причастен
экс-адвокат, а ныне - ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ СМИРНОВ.
Не про "Страну", а про то, что сказала жена Чауса?
Другой вопрос, что она может вызвать осложнение между Украиной и Молдовой...
Всем судьям на заметку : судите по закону, и не будут вас похищать
В ПОХИЩЕНИИ ЧАУСА УЧАСТВОВАЛ СМИРНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАМ ЕРМАКА
Ермак, Смирнов, Татаров, ген прокурорша, которая всех своих не успевает отмазывать кто там еще в ОПе в чем участвовал ? Не ОПу, а сброд мутных личностей
Ага.. А не подскажете.. кто сел по делу Гонгадзе..? помимо того полковника..
Дай Бог щоб так сталося, тільки щоб президентом став Порох, це кацапам "підніме" настрій
очень ценная информация.