УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11248 відвідувачів онлайн
Новини
43 746 232

Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний

Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний

Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний заявив, що викрадення судді-втікача Миколи Чауса може стати "справою Гонгадзе" сучасності - його можуть усунути фізично і десь закопати.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні даремно втратили інтерес до теми судді Чауса - там ситуація тільки загострюється. Чаус зі зламаною щелепою зараз утримується на території ГУР. Як всі вже, напевно, знають, вивезений він був з Молдови насильно силами ГУР за завданням Єрмака. Мета була - вибити з нього свідчення на Порошенка, Грановського і Бурбу. Щоб підвісити Порошенка на гачок і помститися Бурбі за "вагнергейт". А заодно відволікти всіх від фільму Bellingcat. Але все з самого початку пішло не так. Молдова всіх відфиксувала. І це проблема, оскільки дії ГУР були незаконними і підпадають під дії КК відразу двох країн. Чаус фізично постраждав і поводиться непередбачувано, на співпрацю не йде. І це все відбувається під дахом Зе. Тобто рано чи пізно і Єрмак, і Зеленський можуть за це сісти. У підсумку історія цілком може стати "справою Гонгадзе" сучасності. Тому що зараз у виконавців тільки один вихід - усунути Чауса фізично і десь закопати", - розповів Нескоромний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представники українського посольства не з'явилися на засідання комісії парламенту Молдови з розслідування викрадення Чауса

Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний 01

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал у Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивствуспівробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) викрадення (817) Чаус Микола (327) ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1368) Бурба Василь (82) Нескоромний Дмитро (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Там много чего уже. Единственный способов клоуну остаться на свободе - это удержаться у власти. Всеми способами. Вся эта история - это только "одно из".
показати весь коментар
28.04.2021 12:44
+26
Я думаю предлагать уже не кому. И тело даже никогда не найдут. Нет тела-нет дела...
показати весь коментар
28.04.2021 12:45
+26
трызда близенько
показати весь коментар
28.04.2021 12:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Супруга похищенного экс-судьи Днепровского райсуда Киева https://strana.ua/articles/interview/326349-zhena-chausa-rasskazala-chto-eho-pokhishchali-uzhe-dvazhdy.html Николая Чауса в интервью "Стране" заявила,
что к незаконному вывозу Чауса из Украины в Молдову в 2016 году причастен
экс-адвокат, а ныне - ЗАМГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ СМИРНОВ.
показати весь коментар
28.04.2021 15:40 Відповісти
"страна" чья?? это враждебное Украине издание читают только враги Украины, латентные колаборанты и сепарасторы.
показати весь коментар
28.04.2021 15:48 Відповісти
А по сути вопроса имеете что сказать?
Не про "Страну", а про то, что сказала жена Чауса?
показати весь коментар
28.04.2021 17:54 Відповісти
Два "кримінальних таланти". І це найвищі посадовці держави.І ви говорите про честь?
показати весь коментар
28.04.2021 15:46 Відповісти
Если бы всего два...
показати весь коментар
28.04.2021 15:48 Відповісти
НИЧЕГО не будет за "его похищение" - так как это не похищение , а спец.операция предусмотренная Законами Украины !
Другой вопрос, что она может вызвать осложнение между Украиной и Молдовой...
показати весь коментар
28.04.2021 15:56 Відповісти
А заодно и порошенко нужно посадить за то, что тайно вывез этого Чауса из страны, спасая от правосудия.
Всем судьям на заметку : судите по закону, и не будут вас похищать
показати весь коментар
28.04.2021 15:59 Відповісти
Прям так и не будут. Законы они все двуличны, потому что, кто то защищая себя стал невольным убийцей и сел, а кто то умышленно убивает и не сидит. Законы эти, это все фуфа по правде дела, ведь все относительно со стороны каждого. А законы только упорядочивают все. Чаус этот то еще мудило, знал на что шел, так что путь сами расбераются.
показати весь коментар
28.04.2021 16:46 Відповісти
А Смирнова не надо посадить? А , зеленки?
показати весь коментар
28.04.2021 17:56 Відповісти
Этого преступления с похищением Чауса вообще могло не быть, если бы его перед этим, при порошенко, не похитили в Украине и не вывезли тайно в Молдову.
показати весь коментар
28.04.2021 16:03 Відповісти
Интересно, что ещё должно произойти, чтобы Ермак с Зелей официально стали предателями? Наверное все ждут видео, где Ермак Патрушеву отс####ет?
показати весь коментар
28.04.2021 16:03 Відповісти
Наверное. Зеленым хоть с..цы в глаза, а им все Божья роса. Прикидываются шлангами.
В ПОХИЩЕНИИ ЧАУСА УЧАСТВОВАЛ СМИРНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАМ ЕРМАКА
Ермак, Смирнов, Татаров, ген прокурорша, которая всех своих не успевает отмазывать кто там еще в ОПе в чем участвовал ? Не ОПу, а сброд мутных личностей
показати весь коментар
28.04.2021 18:07 Відповісти
"делом Гонгадзе"...

Ага.. А не подскажете.. кто сел по делу Гонгадзе..? помимо того полковника..
показати весь коментар
28.04.2021 18:09 Відповісти
" рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть..." А что ? Это был бы закономерный финал... "Закопать" ничего не даст, если все отфиксированы.
показати весь коментар
28.04.2021 19:23 Відповісти
То есть рано или поздно и Ермак, и Зеленский могут за это сесть. Источник: https://censor.net/ru/n3262516

Дай Бог щоб так сталося, тільки щоб президентом став Порох, це кацапам "підніме" настрій
показати весь коментар
28.04.2021 20:07 Відповісти
Не стане Порох Президентом. Бидломаса йому не пробачить свій дебілізм і Голобородька. Йому б зараз проявити гнучкість і видвинути кандидата з своєї команди. І в нього є такі. Але амбіції не дадуть. А бидло вибере Бойка. Десь так... На жаль.
показати весь коментар
28.04.2021 20:26 Відповісти
А в команде у порошенко кто? Лёша гончаренко? Маруся зверобой? Кого он может предложить, чтобы имел рейтинг?
показати весь коментар
28.04.2021 20:39 Відповісти
Стане, краще кандидата немає і ще не скоро з явиться.
показати весь коментар
29.04.2021 14:05 Відповісти
Не сяде Зеленський. Не сяде. На жаль. Чому не сяде? Скажу. Всі знають хто наказав вбити Гонгадзе. Сів? Ні! І цей блазень не сяде. ІМХО!
показати весь коментар
28.04.2021 20:23 Відповісти
Зе як не сяде - так ляже. Пішки. На гойдалці.

Чаус зі зламаною щелепою утримується на території ГУР: на співпрацю не йде. Єрмак і Зеленський можуть сісти за його викрадення, - ексзаступник голови СБУ Нескоромний - Цензор.НЕТ 9577
показати весь коментар
29.04.2021 08:48 Відповісти
Этот чаус мог спокойно смыться на россию, и тогда все, капец. Там многие наши коррупционеры о ели, теперь они недосягаемые
показати весь коментар
28.04.2021 20:37 Відповісти
Если эту Чаус уйдет из эфира, его безусловно устранят втихую. Можновладці уяснив, что дело выгорело приступят к тиражированию опыта, кто знает кого в следующий раз будут держать в застенках ГУР?
показати весь коментар
28.04.2021 21:08 Відповісти
этим гнидам нужно каждому второму челюсти ломать за тот вред что Украине нанесли. А у этого бывшего из СБУ наверно имеется талантливая жена бизнесвумен с кучей недвижимости в Киеве ?
показати весь коментар
28.04.2021 21:31 Відповісти
Ты за беспредел?
показати весь коментар
29.04.2021 10:22 Відповісти
Ботоферма Подоляка подтянулась, как я смотрю!
показати весь коментар
29.04.2021 05:49 Відповісти
о, так нам тут вещает предатель и перебеижчик бывший сбушник.
очень ценная информация.
показати весь коментар
29.04.2021 06:19 Відповісти
если закопать чауса то только рядом с трехлитровыми банками с долларами заработанными ..непосильным.. трудом
показати весь коментар
29.04.2021 06:27 Відповісти
Тебе нравиться беззаконие? Тогда твоё место за поребриком!
показати весь коментар
29.04.2021 10:20 Відповісти
вова иди нафуй вместе с паребриком и фуйлом --- можеш еще и зеленое шимпан--зе прихватить оно уже всех это чучело ******* кроме тебя . а такие твари как чаус или вовк до суда вообще не должны доживать --- их место с дыркой во лбу в лесопосадке
показати весь коментар
30.04.2021 17:49 Відповісти
Договорнячок Оманский надо выполнять любыми средствами,а то самолётик снова могут подбить или взорвать!
показати весь коментар
29.04.2021 10:18 Відповісти
Идёт - не идёт, значит не достаточно понятно ему обрисовали перспективу. Я бы показал на примере, ванная с кислотой...... И никаких проблем. Нет тела, нет дела.
показати весь коментар
29.04.2021 12:35 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 