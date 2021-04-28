Перші 200 млн грн уже пішли на виплату "карантинних" 8 тисяч, - Мінекономіки

Станом на 28 квітня понад 300 тис. підприємців і найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантину, вже подали заявки на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тис. гривень. Крім того, перші виплати вже направлені на рахунки заявників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.

"Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони", - зазначив Ігор Петрашко.

За його словами, крім державної допомоги, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, в "червоній" зоні, можуть отримати додаткові виплати з місцевого бюджету регіону, в разі запровадження таких виплат за рішенням органів місцевого самоврядування.

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"Окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в додатку "Дія". Далі Мінцифри у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв формує та передає місцевим органам, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету", - пояснили в Мінекономіки.