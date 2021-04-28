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Новини Коронавірус і карантин
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Перші 200 млн грн уже пішли на виплату "карантинних" 8 тисяч, - Мінекономіки

Перші 200 млн грн уже пішли на виплату

Станом на 28 квітня понад 300 тис. підприємців і найманих працівників, діяльність яких була припинена через посилення карантину, вже подали заявки на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тис. гривень. Крім того, перші виплати вже направлені на рахунки заявників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.

"Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони", - зазначив Ігор Петрашко.

За його словами, крім державної допомоги, підприємці та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування регіону, в якому вони працюють, в "червоній" зоні, можуть отримати додаткові виплати з місцевого бюджету регіону, в разі запровадження таких виплат за рішенням органів місцевого самоврядування.

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"Окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в додатку "Дія". Далі Мінцифри у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв формує та передає місцевим органам, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету", - пояснили в Мінекономіки.

Автор: 

карантин (18172) допомога (8295) підприємці (618) Мінекономрозвитку (2343) Петрашко Ігор (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
В Італії платять за сидіння в лохдауні по 800 євро ЩОМІСЯЦЯ з минулого року. Як-то кажуть, відчуй різницю.
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28.04.2021 13:02
+2
У нас на один нуль больше!
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28.04.2021 13:04
+1
Подачка, мля..
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28.04.2021 13:07
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Похоже на субсидии , которые раздавали всем подряд .
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28.04.2021 12:58 Відповісти
Швидше на недоїдки з гасподарського стола !!!))))
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28.04.2021 13:16 Відповісти
...а кто бы в этом царставе -государстве проверил как ФОПы эти хитро.опые с работниками натятыми рассчитываются и как они их в штат зачисляют..))) и кто в этом запредельном уже бардаке порядок навести способен?
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28.04.2021 13:02 Відповісти
Как рассчитываются? Официально платят минималку а остальное в конверте. Потом выходят на улицу и кричат: "Мы кормим всю страну!"
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28.04.2021 13:04 Відповісти
....неее))), в штат они почти никого не берут, все работают по гражданско- правовым договорам в лучшем случае и то с ошибками специально укладенным))...а дальше испытательный срок на как минимум месяц устраивают, а за несколько дней до его окончания ты уволен с минималкой в лучшем случае в кармане, хотя сумма не нормируется, можна и меньше лоху впарить и ничего не будет...потому как лохами, как правило являются вчерашние, зеленые еще выпускники вышей,а что он пацаненок или девченка могут против уродов которым за подобное от 10 тки определять нужно!, вот и делайте выводы что с этими ФОПами они сделают сами через пару-тройку лет когда подрастут....разводилово и кидалово шагает по стране, а туповатые урядники еще и деньги какие то поцам этим платить собираются!)))...за что!?...они ежедневно в налоговую ходить должны и объяснять откуда движуха и недвижуха то такая у "бедных и несчатных" ушлых коммерсов -ФОПов..!?))...а им деньжат еще и отсыпают...
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28.04.2021 13:28 Відповісти
В Італії платять за сидіння в лохдауні по 800 євро ЩОМІСЯЦЯ з минулого року. Як-то кажуть, відчуй різницю.
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28.04.2021 13:02 Відповісти
У нас на один нуль больше!
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28.04.2021 13:04 Відповісти
Знесилена корупціонерами- гельмінтами Україна,не спроможна виконувати власні державні обов"язки !!!))
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28.04.2021 13:05 Відповісти
Влада знесилюя Україну...вже 30 років...
Якщо брати точку відліку з 1991 року...
))
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28.04.2021 13:10 Відповісти
Подачка, мля..
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28.04.2021 13:07 Відповісти
Кістка шавкам щоб не брехали!!! Заразом порція локшини на вуха лохтората ,про те як зелена пліснява громадянами опікується !!!)))
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28.04.2021 13:14 Відповісти
Ага... Локшина на вухах лохорату когось дуже добре годує!!
Когось-це влада.....))
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28.04.2021 13:22 Відповісти
Перші 200 млн грн уже пішли на виплату "карантинних" 8 тисяч, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 9920
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28.04.2021 13:33 Відповісти
 
 