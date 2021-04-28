Главу МЗС Ірану Заріфа викликали для дачі пояснень через витік секретного аудіозапису про причини катастрофи літака МАУ

Міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа викликали в парламент для пояснень через витік секретного аудіозапису в справі про катастрофу МАУ (Міжнародні авіалінії України). Глава іранського МЗС буде давати пояснення комісії з національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту.

Про це повідомляє місцеве агентство Tasnim, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Комісія з національної безпеки і зовнішньої політики написала листа Мохаммаду Джаваду Заріфу з проханням бути присутнім на першому засіданні перед цією комісією... у центрі уваги зустрічі будуть дві дискусії: надання пояснень з приводу файлу, що просочився, а також відповіді на ряд питань про роботу Міністерства закордонних справ...", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, днями американське видання The New York Times з посиланням на запис із Заріфом повідомило, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, проте перші три дні навмисно приховувала її.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.