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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Главу МЗС Ірану Заріфа викликали для дачі пояснень через витік секретного аудіозапису про причини катастрофи літака МАУ

Главу МЗС Ірану Заріфа викликали для дачі пояснень через витік секретного аудіозапису про причини катастрофи літака МАУ

Міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа викликали в парламент для пояснень через витік секретного аудіозапису в справі про катастрофу МАУ (Міжнародні авіалінії України). Глава іранського МЗС буде давати пояснення комісії з національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту.

Про це повідомляє місцеве агентство Tasnim, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Комісія з національної безпеки і зовнішньої політики написала листа Мохаммаду Джаваду Заріфу з проханням бути присутнім на першому засіданні перед цією комісією... у центрі уваги зустрічі будуть дві дискусії: надання пояснень з приводу файлу, що просочився, а також відповіді на ряд питань про роботу Міністерства закордонних справ...", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо, днями американське видання The New York Times з посиланням на запис із Заріфом повідомило, що влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, проте перші три дні навмисно приховувала її.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З'явилися нові докази того, що Іран із самого початку знав причину катастрофи літака МАУ і навмисне приховував її, - The New York Times

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Україна донесла свою позицію стосовно звіту Ірану щодо катастрофи лайнера МАУ, - МЗС

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Автор: 

Іран (2011) літак (2898) МАУ (822)


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супер секретні дані про які дохріна хто знає...і то довна!
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28.04.2021 13:43 Відповісти
"...отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации..." А нам компенсация не нужна, лучше посудимся? Или чего мы хотим в результате судебных исков? А компенсацию (сегодня, а не через 10-50-100 лет после судебных исков) Украина потерпевшим выплатит?
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28.04.2021 13:43 Відповісти
тупі розсююкання з приводу компенсацій і злять, і характеризуют важних "експертів", як істот взагалі без мозгів... компенсація країни-терориста - ірану залежить від обсавин збиття літака, може відрізнятись на порядок і більше, тому поради кухонних експертів - василів, тільки на кухні і тільки серед свої собутильників. на форумі таке сміття не потрібне.
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28.04.2021 14:56 Відповісти
Цікаво, Ви "стець" в штаті, чи за покликом? В моєму коменті не ПОРАДИ, а ЗАПИТАННЯ (т.я. я - не "експерт"). Але відповідь від такого "експерта", як Ви, зовсім не цікава...
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28.04.2021 15:25 Відповісти
Вася, не строй из себя дурачка, мне кажется ты умнее.
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28.04.2021 15:38 Відповісти
"Кажется" - хрестись! На якій мові розмовляє бот? Пишеш на російській - відповідає по українськи (поганий безграмотний суржик). Пишеш по українськи - переходить на російську...???
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28.04.2021 16:06 Відповісти
напевно мої припущення помилкові... - вася повний, ще й самовпевнений профан... вася, тобі на якій мові не напиши, ти все одно профаном залишишся... я вже більш ніж впевнений, що і зеленим, і ні на що конструктивне й державницьке не здатним...
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28.04.2021 16:54 Відповісти
Бот-державник - це круто! Генератор випадкових ідей вмикаєте?
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29.04.2021 08:34 Відповісти
Зариф зеленскому подсрачников выпишет и будет порядок, вовка будет молча шмыгать по Оманам
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28.04.2021 15:13 Відповісти
 
 