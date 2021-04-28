Пєсков не знає, чи готовий Путін кудись їхати заради зустрічі із Зеленським: Офіційної пропозиції немає

Російська сторона поки не отримувала офіційної пропозиції президента України Володимира Зеленського провести зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним у Ватикані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Адже президент Зеленський сказав, що це могло б бути ідеальним місцем для зустрічі. Звісно, про це поки що офіційно не знає ні Ватикан, якщо ми правильно розуміємо, ні російська сторона. Ми поки що не отримували жодної офіційної інформації про те, що конкретизовано і сформульовано таку пропозицію", - сказав Пєсков журналістам.

Його також запитали, чи готовий президент РФ провести двосторонню зустріч не в Москві, а в якомусь іншому місці, й чи готовий він кудись їхати заради цього. "Готовий чи не готовий президент Путін кудись їхати, я не знаю", - відповів прес-секретар.

Він зазначив, що поки що слід виходити з того, що говорити з Росією про справи Донбасу потрібно в межах Мінської четвірки, як про це сказав раніше Путін.

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"Сам Путін зазначив, що в разі готовності говорити щодо двосторонніх відносин, він буде радий бачити президента Зеленського в Москві. Інших поки що конкретних формулювань ми не бачили", - заявив Пєсков.

Раніше в середу президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним можна було б провести у Ватикані.

"Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - дійсно ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол - це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися для вирішення конфліктів між державами і розвитку мирного майбутнього ", - сказав Зеленський в інтерв'ю газеті "La Repubblika", текст якого опублікований на сайті президента України в середу.

Так глава держави відповів на запитання "Чи може Рим або Ватикан стати місцем двосторонньої зустрічі президентів України і Росії?".

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За словами Зеленського, "місце зустрічі повинно викликати довіру обох сторін, а посередник з таким авторитетом може надати ту впевненість, якої не вистачає спробам домовитися Україні і Росії". "У цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів. Це і авторитет, і щире бажання допомогти, і гарантії відповідальності. Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру", - додав президент.

Зеленський висловив упевненість, що "зустріч обов'язково відбудеться". "Зустріч, для початку, має бути на території, яка уособлює мир і діалог", - підсумував Зеленський.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку. "Мені здається, все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував (Путіну), і це чули - зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв'язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце, де ми можемо зустрітися. Головне - в суть розмови, а місце і час є деталями", - сказав Зеленський.

27 квітня керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що він працює над організацією зустрічі президентів України і Росії, "проте поки не відома ні дата, ні місце проведення цих переговорів". "Я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато тем для переговорів. Потрібно підбити підсумки, які були досягнуті в грудні 2019 року під час саміту "нормандського формату", потрібно обговорити велику кількість питань, і тому я вважаю, що , безумовно, ці переговори можуть стати знаковими, можуть стати дійсно історичними", - заявив Єрмак.

У Кремлі привітали ініціативу Зеленського про проведення зустрічі з Путіним, але підкреслюють, що цей діалог повинен зачіпати виключно питання двосторонніх відносин. "Бажання розмовляти завжди можна тільки вітати", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков журналістам. За його словами, заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак "перебуває в постійному контакті з Офісом президента України".

У той же час в Кремлі заявили, що ніяких конкретних пропозицій щодо часу і місця проведення можливої зустрічі Путіна і Зеленського не надходило. "Як і раніше ніякої конкретики немає", - сказав Пєсков.