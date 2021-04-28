23% українців хотіли б змінити країну проживання, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА
За результатами дослідження, проведеного соціологічною компанією Liberty Report, було виявлено, що 23% дорослого населення України хочуть змінити країну проживання.
Як передає Цензор.НЕТ, дослідження було виконано на замовлення студії "Свобода слова Савіка Шустера".
Показник охочих виїхати з України серед чоловіків та жінок майже ідентичний: 24% і 22% відповідно. Якщо говорити про географічний розподіл респондентів, які хочуть змінити країну проживання, то тут також все майже однаково: 21% на Заході, 24% на Півдні, 23% на Сході і 23% в Центральній Україні.
Зазначається, що у віці 18-29 років - це 30% опитаних, у віковій категорії 30-44 років - 29%, 45-59 років - 28%, а ось осіб у віці 60+ лише 8%. Швидше за все, це пов'язано з можливістю знайти роботу і звикнути до нових умов існування, що з віком зробити складніше.
Крім дорослого населення, було опитано також підлітків віком 14-17 років з усієї України. З них 35%, що на 12 процентних пунктів більше, бажаючих виїхати з України, ніж серед дорослих. Серед опитаних підлітків позитивно відповіли 38% юнаків і 31% дівчат.
Також варто звернути увагу на географічний розподіл. На Заході України, де історично більше людей їдуть на заробітки і на постійне місце проживання за кордон, тільки 20% підлітків відповіли, що також хочуть змінити країну. У Центрі цей показник становить 32%, на Півдні - 41%, а ось на Сході він є найбільшим - 50%. Соціологи вважають, що такий результат на Сході країни має кілька причин. По-перше, звичайно, це перебування поблизу військового конфлікту, що викликає страх і тривогу. По-друге, на Сході менше людей мали досвід роботи за кордоном, тому підлітки мають меншу кількість інформації про труднощі такого вибору.
Дослідження було проведене соціологічною компанією Liberty Report із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і по телефону в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%.
Дослідження, результати якого представляють думку молоді - українці 14-17 років за статтю, регіоном і типом проживання здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і по телефону в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 6,9%.
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Но это означает, что в Украине в итоге останутся нерешительные неудачники.
И что или кого будут выбирать в будущем эти люди, которые по сути даже собственную жизнь изменить не в состоянии?
Все, что ты написал - прямое подтверждение моих слов.
В Украине не место грамотным, умным, решительным, но при этом порядочным людям, которые хотят прогнозируемого будущего.
В итоге останутся грамотные, умные, решительные ублюдки типа Авакова и дырявые разгибаи, составляющие 73% Зеленского.
Процесс идет с 1991 года.
В то время адекватные люди бросали имущество, бросали квартиры, уезжали и не возвращались сюда больше никогда.
Потому что сцыкотно и они ничерта из себя не представляют. Кому и где они нужны?
Собрали клубнику - валите нахер к себе назад.
А вот самые ценные и лучшие уже валят отсюда и будут валить все быстрее.
понятно шо тримач карты пшека скорее сожжет паспорт чем отдаст карту так как видит шо Польша двигается вперед, а мы - сремся из-за всякой фигни
В опросе не хватает вопроса "куда". На Юге и Востоке многие хотят в парашу, вот и результат.
Стоило бы провести вопрос в разрезе Расия-Запад!
И так будет повторяться с цикличностью 5 лет.
И нахрена это тому, кто хочет жить, как полноценный человек, сейчас и всегда, а не раз в 5 лет?
Добавлю, после выработки ресурса АЭС новых никто строить не будет. Запад будет настаивать об их закрытии в целях безопасности прежде всего своего населения. Россия достроит свою трубу. Нашу можно будет пилить на металлолом. Тарифы поднимут еще выше потому что красть уже будет негде. У них кто у кормушки цель урвать и смыться.
Кто поумней и энергичней давно свалил отсюда. В итоге как где то писали была страна космическая стала комическая.
73% взрослого населения Украины НЕ хотят изменить страну .
4% взрослого населения Украины не определились.
ВРАГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ДРУГ !
ДРУГ МОЕГО ВРАГА - МОЙ ВРАГ
Ще не 73 % ?
Хотя, с другой стороны, судя по людям, которых я встречаю на улицах - с вменяемостью у нашего населения очень большие проблемы. Так что может я и не прав и у нас как и в рашке, население не хочет покидать родную выгребную яму.
И это я говорил вам об успешных странах. Желающие свалить будут всегда, проблема Украины в том, что идиоты тут в подавляющем большинстве, следственно поколение 30-50-летних, не сможет пожить в этой стране хорошо. Собственно, как и в рашке, белорашке и других постсовковых странах, кроме стран балтии.