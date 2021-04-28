23% українців хотіли б змінити країну проживання, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

За результатами дослідження, проведеного соціологічною компанією Liberty Report, було виявлено, що 23% дорослого населення України хочуть змінити країну проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, дослідження було виконано на замовлення студії "Свобода слова Савіка Шустера".

Показник охочих виїхати з України серед чоловіків та жінок майже ідентичний: 24% і 22% відповідно. Якщо говорити про географічний розподіл респондентів, які хочуть змінити країну проживання, то тут також все майже однаково: 21% на Заході, 24% на Півдні, 23% на Сході і 23% в Центральній Україні.

Зазначається, що у віці 18-29 років - це 30% опитаних, у віковій категорії 30-44 років - 29%, 45-59 років - 28%, а ось осіб у віці 60+ лише 8%. Швидше за все, це пов'язано з можливістю знайти роботу і звикнути до нових умов існування, що з віком зробити складніше.

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Крім дорослого населення, було опитано також підлітків віком 14-17 років з усієї України. З них 35%, що на 12 процентних пунктів більше, бажаючих виїхати з України, ніж серед дорослих. Серед опитаних підлітків позитивно відповіли 38% юнаків і 31% дівчат.

Також варто звернути увагу на географічний розподіл. На Заході України, де історично більше людей їдуть на заробітки і на постійне місце проживання за кордон, тільки 20% підлітків відповіли, що також хочуть змінити країну. У Центрі цей показник становить 32%, на Півдні - 41%, а ось на Сході він є найбільшим - 50%. Соціологи вважають, що такий результат на Сході країни має кілька причин. По-перше, звичайно, це перебування поблизу військового конфлікту, що викликає страх і тривогу. По-друге, на Сході менше людей мали досвід роботи за кордоном, тому підлітки мають меншу кількість інформації про труднощі такого вибору.

Дослідження було проведене соціологічною компанією Liberty Report із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і по телефону в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 2,58%.

Дослідження, результати якого представляють думку молоді - українці 14-17 років за статтю, регіоном і типом проживання здійснювалося із застосуванням підходу "MIXED-MODE": опитування онлайн і по телефону в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 6,9%.













