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Новини Агресія Росії проти України
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Болгарія запідозрила шістьох громадян РФ у причетності до вибухів на військових складах, - Bloomberg

Болгарія запідозрила шістьох громадян РФ у причетності до вибухів на військових складах, - Bloomberg

Болгарська влада вивчає можливу причетність шістьох громадян РФ до вибухів на військових складах у Болгарії в період з 2011 року, повідомило агентство Bloomberg.

Ідеться також про перевірку можливого зв'язку між цими вибухами і вибухом складу боєприпасів у чеському населеному пункті Врбетіце в 2014 році, зазначено в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Між тим, болгарські ЗМІ звернули увагу на спільні деталі чотирьох випадків вибухів. Перший стався 12 листопада 2011 року на складі, на якому зберігалося озброєння, призначене на експорт до Грузії.

Також читайте: Отруту для торговця зброєю Гебрева могли перевезти з РФ в дипломатичному багажі, - Bellingcat

Прокуратура Болгарії підозрює, що інциденти можуть мати стосунок до спроби отруєння торговця зброєю Омеляна Гебрева.

Також читайте: Глава МВС Чехії Гамачек: Розслідується лише причетність Росії до вибухів боєприпасів

17 квітня влада Чехії повідомила про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за їхньою версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Тоді загинули двоє людей. МЗС РФ оголосило у відповідь 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Глава МВС Чехії Ян Гамачек пояснював, що, згідно з версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси будуть доставлені в Болгарію. Передбачається, що вантаж призначався Гебреву. У 2015 році його спробували отруїти, однак він вижив. Судова влада Болгарії в результаті звинуватила трьох росіян у спробі отруєння підприємця.

Газета The New York Times повідомила, що Гебрев зізнався, що вибух у Чехії стався на складі, на якому він зберігав боєприпаси, призначені України.

Автор: 

боєприпаси (2262) Болгарія (778) зброя (7435) росія (64935) Чехія (1607)


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Топ коментарі
+8
Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 367
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28.04.2021 13:40
+7
і тільки в нас в підривав складів зі зброєю вінават гад парашенка і що головне куча свідків, героїв що божилися що воно так і було, куча змі їм вторило. а тепер мов в рот ... понабирали
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28.04.2021 13:44
+6
А скільки складів в нас підірвали і скількох диверсантів з мордора виявили? Вірно. Нуль. А чому так? Просте питання.
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28.04.2021 13:37
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Значит высылка шпионов расейских продолжится...
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28.04.2021 13:37 Відповісти
Три Мишкина + три Боширова = 6 шпионов. Клонируются, сволочи, что-ли?
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28.04.2021 14:24 Відповісти
А скільки складів в нас підірвали і скількох диверсантів з мордора виявили? Вірно. Нуль. А чому так? Просте питання.
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28.04.2021 13:37 Відповісти
После взрывов в Чехии прошло 7 лет, в Болгарии - 10...
Если бы любители шпилей не засветились в Солсбери, скорей всего и эти взывы остались бы не раскрыты...
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28.04.2021 13:56 Відповісти
шпиле3,14дорасы опять?
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28.04.2021 13:38 Відповісти
Болгарию еще пусть запишут в список недружественных РФ стран за компанию к Украине и англосаксам в Клуб Настоящих джентльмэнов))... Чехия и страны Балтии там уже кажется есть.
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28.04.2021 13:39 Відповісти
Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 367
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28.04.2021 13:40 Відповісти
і тільки в нас в підривав складів зі зброєю вінават гад парашенка і що головне куча свідків, героїв що божилися що воно так і було, куча змі їм вторило. а тепер мов в рот ... понабирали
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28.04.2021 13:44 Відповісти
як тільки склали присягу зелені, зразу ж створили комісію. по підриву складів. Комісія була створена за указівкою Єрмака, щоб все було чики чики, поставив головою свого корифана по темним справам абхазького "легіня" і верескливу даму. А тепер ясно, що це була уазвка кремля, і єрмак знову спалився. Поц ні тоді ні зараз не розумів що і про що. А тепер, коли чехи розбурхали вулик шпіонажу та зради, повісили ярлик шпигуна на свого преза, який і до сьогодні захищає рейх, проснулись болгари (шість підривів), зараз будуть ловити у себе симпатиків, тут уже єрмак не відбуцдеться відосиками. Останнім часом він говорить все натужно, через силу готовить візит до мінотавра Якщо гнусавий поц нічого не робитиме, адью рейтинг.
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28.04.2021 14:24 Відповісти
новый тренд - кто не пнет раску федераску, тот лох... ))
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28.04.2021 13:45 Відповісти
Пора бы уже и Украине подключаться. Фото мишки и чепиги можно найти в интернете.)

Болгария заподозрила шестерых граждан РФ в причастности к взрывам на военных складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2268
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28.04.2021 13:52 Відповісти
Песенка Петрова и Баширова окончательно спета. Теперь придется отвечать и за похищение судьи Чауса.
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28.04.2021 13:57 Відповісти
Потихоньку движемся к третьей мировой.. Россия каждый день находит нового врага, но европейским толерастам нужен дешевый газ!! Новый 1939 не за горами!
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28.04.2021 13:53 Відповісти
Как знать, может эту гибридную войну РФ со всем миром потом и назовут третьей мировой. Мало какие страны остались в стороне. Ведь когда началась Первая мировая люди ещё не знали , что она Первая мировая. Может Третья мировая уже идёт.
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28.04.2021 14:08 Відповісти
Значит этим летом я опять шикарно отдохну в Болгарии без кацапов.
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28.04.2021 13:56 Відповісти
Не выйдет. Кацапы там уже скупили половину элитной недвижимости.....и не только. Теперь их оттуда и дустом не вытравишь.
Там русский дух, там Русью тухнет.
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28.04.2021 16:11 Відповісти
В прошлом году кацапов не было вобще. Недвиж в Болгарии они вовсю распродают.
Русью там уже и не пахнет.
Даже ценники на сувениры в большинстве были уже не на русском, а на болгарском и польском.
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28.04.2021 20:55 Відповісти
...стоит над горою Баширов -
В Болгарии руSSкий шпиён !
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28.04.2021 14:03 Відповісти
Шесть человек.
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28.04.2021 14:10 Відповісти
Новий Закон фізики. Для підриву склада зі зброєю будь-де у просторі необхідно взяти від 2-х до шести руссо турісто і ще там по мєлочі - шнур, пластид...
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28.04.2021 14:20 Відповісти
як тільки вибух на складах, так і 100% видно кацапські роги.
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28.04.2021 14:42 Відповісти
Болгарія запідозрила шістьох громадян РФ у причетності до вибухів на військових складах, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6961
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28.04.2021 15:26 Відповісти
Долго же братушки собирались с духом что бы сообщить новость, которую хранили 9 лет.
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28.04.2021 16:08 Відповісти
В Болгарии в апреле прошли выборы в парламент. Пророссийская партия БСП скатилась на третье место с 14% голосов. Зато на второе место вышла партия болгарских "слуг народа" во главе с шоуменом-ведущим.
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28.04.2021 18:44 Відповісти
 
 