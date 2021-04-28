Болгарія запідозрила шістьох громадян РФ у причетності до вибухів на військових складах, - Bloomberg

Болгарська влада вивчає можливу причетність шістьох громадян РФ до вибухів на військових складах у Болгарії в період з 2011 року, повідомило агентство Bloomberg.

Ідеться також про перевірку можливого зв'язку між цими вибухами і вибухом складу боєприпасів у чеському населеному пункті Врбетіце в 2014 році, зазначено в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Між тим, болгарські ЗМІ звернули увагу на спільні деталі чотирьох випадків вибухів. Перший стався 12 листопада 2011 року на складі, на якому зберігалося озброєння, призначене на експорт до Грузії.

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Прокуратура Болгарії підозрює, що інциденти можуть мати стосунок до спроби отруєння торговця зброєю Омеляна Гебрева.

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17 квітня влада Чехії повідомила про рішення вислати 18 російських дипломатів. За версією Праги, йдеться про співробітників розвідки, які працюють під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, тому що, за їхньою версією, російські спецслужби причетні до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Тоді загинули двоє людей. МЗС РФ оголосило у відповідь 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Глава МВС Чехії Ян Гамачек пояснював, що, згідно з версією слідства, російська розвідка планувала організувати вибух після того, як боєприпаси будуть доставлені в Болгарію. Передбачається, що вантаж призначався Гебреву. У 2015 році його спробували отруїти, однак він вижив. Судова влада Болгарії в результаті звинуватила трьох росіян у спробі отруєння підприємця.

Газета The New York Times повідомила, що Гебрев зізнався, що вибух у Чехії стався на складі, на якому він зберігав боєприпаси, призначені України.