Травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

Адаптивний карантин показав свою ефективність в Україні, його механізм діятиме в нашій країні надалі.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Не треба забувати, що травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Лише від усіх нас залежить, чи станеться це чи ні", - попередив він.

Прем'єр нагадав, що минулого тижня відразу три області вийшли з "червоної" зони карантину.

"Фактично в усіх округах ми бачимо зменшення нових випадків виявлення коронавірусу і зменшення госпіталізацій. Ще кілька регіонів найближчими днями зможуть пом'якшити карантинні обмеження", - додав Шмигаль.

При цьому він звернувся до місцевої влади із закликом контролювати ситуацію щодо поширення коронавірусу в регіонах.

"У вас залишаються інструменти, щоб швидко реагувати, запроваджувати певні карантинні обмеження, якщо бачите збільшення кількості нових випадків. Саме такі принципи адаптивного карантину довели свою ефективність. Люди їх підтримують і розуміють. І цей механізм буде збережений у подальшому", - додав Шмигаль.

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