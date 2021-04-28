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Новини Коронавірус і карантин
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Травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

Травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності на COVID-19, - Шмигаль

Адаптивний карантин показав свою ефективність в Україні, його механізм діятиме в нашій країні надалі.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Не треба забувати, що травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Лише від усіх нас залежить, чи станеться це чи ні", - попередив він.

Прем'єр нагадав, що минулого тижня відразу три області вийшли з "червоної" зони карантину.

"Фактично в усіх округах ми бачимо зменшення нових випадків виявлення коронавірусу і зменшення госпіталізацій. Ще кілька регіонів найближчими днями зможуть пом'якшити карантинні обмеження", - додав Шмигаль.

При цьому він звернувся до місцевої влади із закликом контролювати ситуацію щодо поширення коронавірусу в регіонах.

"У вас залишаються інструменти, щоб швидко реагувати, запроваджувати певні карантинні обмеження, якщо бачите збільшення кількості нових випадків. Саме такі принципи адаптивного карантину довели свою ефективність. Люди їх підтримують і розуміють. І цей механізм буде збережений у подальшому", - додав Шмигаль.

Також дивіться: Кабмін не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) свято (682) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
єдінства і барьба протівапаложнастєй...
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28.04.2021 14:07
+2
Это просто прекрасно. Больше Шмыгаля с его сентенциями.. Скоро он киевского генератора случайных мыслей переплюнет
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28.04.2021 13:54
+2
Травневі свята ще себе покажуть. Но ви дєржітєсь там.
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28.04.2021 13:59
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Это просто прекрасно. Больше Шмыгаля с его сентенциями.. Скоро он киевского генератора случайных мыслей переплюнет
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28.04.2021 13:54 Відповісти
Був 24.04 у Михайлівському Соборі Києва. Священники без масок, 80% прихожан без масок, температуру на вході ніхто не вимірює.
Якщо скасують режим спецперепусток у транспорті, то людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, що призведе до стрімкого поширення короновірусних інфекцій
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28.04.2021 15:26 Відповісти
У скільки обходиться бюджету України святкування цих мєждународних русскіх днєй?
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28.04.2021 13:56 Відповісти
Податки з ритуальних послуг....
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28.04.2021 13:59 Відповісти
Вангує, падлюка.
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28.04.2021 13:56 Відповісти
Травневі свята ще себе покажуть. Но ви дєржітєсь там.
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28.04.2021 13:59 Відповісти
Нарід, знаєте що таке какаяразніца? Це ваше здоров'я і життя для вашої "нарідної" влади.
Вони НЕ будуть брати на себе відповідальність. Їм похрін.
https://censor.net/ru/news/3262539/kabmin_ne_budet_ujestochat_karantin_na_pashu_i_mayiskie_prazdniki_shmygal

https://censor.net/ru/news/3262541/mayiskie_prazdniki_mogut_privesti_k_novoyi_volne_zabolevaemosti_covid19_shmygal
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28.04.2021 14:01 Відповісти
єдінства і барьба протівапаложнастєй...
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28.04.2021 14:07 Відповісти
Так бери відповідальність за своє життя на себе. Сиди вдома в двох масках. В чому проблема?
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28.04.2021 14:17 Відповісти
Потеплело вот и отошло
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28.04.2021 14:08 Відповісти
Не розумію, в чому проблема.
Кожна людина здатна зробити собі свій особистий карантин.
Дуже страшно? Сиди вдома в двох масках хоч до кінця життя.
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28.04.2021 14:20 Відповісти
улібнуло'

https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1387323501862920192 2 ч

Яка весна такі й лелеки!

Травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності на COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1255
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28.04.2021 14:20 Відповісти
що це ще за "майскіє празнікі"?. в совкє живемо?. може на парад підемо?.
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28.04.2021 15:33 Відповісти
 
 