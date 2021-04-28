Травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності на COVID-19, - Шмигаль
Адаптивний карантин показав свою ефективність в Україні, його механізм діятиме в нашій країні надалі.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Не треба забувати, що травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності. Лише від усіх нас залежить, чи станеться це чи ні", - попередив він.
Прем'єр нагадав, що минулого тижня відразу три області вийшли з "червоної" зони карантину.
"Фактично в усіх округах ми бачимо зменшення нових випадків виявлення коронавірусу і зменшення госпіталізацій. Ще кілька регіонів найближчими днями зможуть пом'якшити карантинні обмеження", - додав Шмигаль.
При цьому він звернувся до місцевої влади із закликом контролювати ситуацію щодо поширення коронавірусу в регіонах.
"У вас залишаються інструменти, щоб швидко реагувати, запроваджувати певні карантинні обмеження, якщо бачите збільшення кількості нових випадків. Саме такі принципи адаптивного карантину довели свою ефективність. Люди їх підтримують і розуміють. І цей механізм буде збережений у подальшому", - додав Шмигаль.
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Якщо скасують режим спецперепусток у транспорті, то людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, що призведе до стрімкого поширення короновірусних інфекцій
Вони НЕ будуть брати на себе відповідальність. Їм похрін.
https://censor.net/ru/news/3262539/kabmin_ne_budet_ujestochat_karantin_na_pashu_i_mayiskie_prazdniki_shmygal
https://censor.net/ru/news/3262541/mayiskie_prazdniki_mogut_privesti_k_novoyi_volne_zabolevaemosti_covid19_shmygal
Кожна людина здатна зробити собі свій особистий карантин.
Дуже страшно? Сиди вдома в двох масках хоч до кінця життя.
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Яка весна такі й лелеки!