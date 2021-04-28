У МВС готуються до забезпечення громадської безпеки під час травневих свят: будуть залучені понад 26 тис. силовиків і авіація

Усі підрозділи МВС готуються до забезпечення громадської безпеки під час травневих свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації МВС України.

"Починаючи з 1 травня Україну чекають тривалі свята і пам'ятні дати: 1 травня, Великдень, який припадає на 2 травня, 8 травня - День пам'яті та примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом та тривалі вихідні дні. Крім того, 2 травня будемо вшановувати жертв трагічних подій в місті Одеса. Тому, всі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення публічної безпеки та порядку у першій декаді травня. Безумовно, не можна забувати і про карантинні обмеження, які продовжуються", - сказав він.

Сергій Яровий наголосив, що керівники в областях повинні ознайомитись з оперативною ситуацією в регіонах, а також провести розрахунки, яка кількість особового складу буде залучатися. Організувати роботу оперативних штабів, до складу яких мають увійти представники Нацполіції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужби.

Яровий підкреслив, що за передньою інформацією, по всій країні буде працювати понад 13 тисяч храмів, у релігійних заходах очікувано візьме участь близько 1 мільйона осіб.

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Також під час травневих свят та заходів на чергування заступають авіаційні підрозділи системи МВС.

Варто зазначити, що на Великодні свята до забезпечення публічного порядку та безпеки буде залучено – понад 20 тисяч поліцейських, 1,3 тисячі гвардійців, 4,7 тисячі рятувальників та 900 курсантів.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий сказав, що всі керівники на місцях повинні оперативно реагувати на всі зміни ситуації.

"Також звертаю увагу, що про всі зміни поточної обстановки необхідно оперативно інформувати громадян. А також заздалегідь оглянути всі релігійні споруди, щоб забезпечити громадський порядок та пожежну безпеку. Під час релігійних свят на місцях освячення повинна працювати поліція діалогу, яка буде нагадувати громадянам про необхідні карантинні обмеження та дотримання соціальної дистанції", - сказав Сергій Яровий.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що починаючи з 21:00 1 травня у культових спорудах починається Богослужіння з нагоди святкування Великодня. Поліція вже розробила та затвердила операційний план та розрахунок сил та засобів. До забезпечення правопорядку залучатиметься максимальна кількість поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників.

"Закликаю поліцейських діяти толерантно, в першу чергу ми проводимо профілактичну роботу. Ситуаційний центр працює, я знаходжусь на місці і всі непорозуміння мають стікатися до Києва. Для того, щоб на самому верхньому рівні ми могли зупинити розвиток конфліктної ситуації.

В приміщеннях храмів треба здійснити відмежування громадян з дистанцію півтора метра, один громадянин на 4 кв м. Також дистанцію треба забезпечити під час освячення кошиків та хресних ходів у разі їх проведення. Безумовними умовами є носіння парафіянами захисних масок як в середині культових споруд, так і біля них під час обрядів.

Необхідно звернути увагу на обмеження проведення таких релігійних обрядів як прикладання до ікон, миропомазання та святе причастя. Начальникам Головних управлінь стежити за поділами на червоні та оранжеві зони, з огляду на те, в якій зоні ваш регіон знаходиться, забезпечувати карантинні обмеження", - сказав він.

Водночас Ігор Клименко наголосив, що 1 травня – День праці. В цей день традиційно активними є профспілкові організації. Можуть бути проведені тематичні акції по всій території нашої держави. Начальникам Головних управлінь забезпечити моніторинг заходів.

Командувач НГУ Микола Балан сказав, що Національна гвардія готова до переходу на посилений варіант несення служби.

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"З першого травня, для забезпечення охорони громадського порядку, встановлено щоденне залучення понад 3,5 тисячі військовослужбовців, 120 автопатрулів та понад 60 патрулів зі службовими собаками. Також військовослужбовці НГУ, разом з поліцією, проводять карантинні заходи. Також гвардійці продовжують нести службу в районі ООС",- сказав Микола Балан.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко зазначив, що напередодні свят підрозділи ДПСУ вжили додаткових заходів для охорони державного кордону.

"Обстановка на державному кордоні стабільна та контрольована. Однак, підрозділи ДПСУ готові до загострення обстановки на ділянці кордону з Росією, утримуються в готовності бойові резерви, а також активізовано підрозділи розвідувальної та розшукової діяльності. А також вживаються заходи з недопущення в Україну осіб та представників спецслужб РФ, які планують проведення дестабілізаційних заходів", - сказав Сергій Дейнеко.

Голова ДСНС Микола Чечоткін сказав, що у системі ДСНС на чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч особового складу та 2 тисячі одиниць рятувальної та спеціальної техніки , а також піротехніки розрахунки та 8 повітряних суден.

"У разі ускладнення ситуації кількість особового складу та техніки може бути збільшена вдвоє. Також організовано роботу з усіма органами влади, проведено перевірку всіх культових споруд, а інспекторський склад провів протипожежні інструктажі зі священнослужителями", - зазначив він.