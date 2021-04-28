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Новини
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"Нарешті! Є 150 підписів!": Рада проведе позачергове засідання для розгляду питання про відставку Степанова, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це в Facebook повідомила нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося зібрати понад 150 підписів народних депутатів за позачергове засідання ВРУ за відставку міністра охорони здоров'я! Нарешті! Що це означає: тепер Рада повинна розглянути це питання в обов'язковому порядку, а глава Дмитро Разумков поставити його в порядок денний Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Нардеп Ярослав Железняк у Telegram повідомив: "Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров'я відбудеться".

Читайте також: Завтра Разумков скликає два позачергові засідання Ради. Планується призначення Галущенка міністром енергетики

Автор: 

ВР (14942) відставка (1459) Степанов Максим (2196) Стефанишина Ольга нардеп (85)


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Топ коментарі
+12
Да, это мы сами заслужили кандидата наук Киву, министров Степанова и Шкарлета, депутата Тищенко и бог знает кого еще из новостей. Они все там только потому, что мы рады их там видеть.
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4637313839628327?notif_id=1619503469577739&notif_t=notify_me&ref=notif пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса,
Не рады, скажете вы? Тогда почему они там? Политики чувствительны к рейтингам. А присутствие этих персонажей, видно, не сильно влияет на рейтинги. А значит, они там по праву.
Министра образования Анну Новосад смешали с дерьмом за абсолютную правду о том, что 36 тысяч - это низкая зарплата для управленца уровня министра. Но людям абсолютно ок, когда при министре образования Шкарлете, обвиненном в плагиате, диссертацию защищает Кива, который даже не понимает, о чем у него там в диссертации написано. Кого выбирает украинское общество? Правильно, Шкарлета.
Министра здравоохранения Супрун поносили, когда она делала реформу, была абсолютно компетентна и отстаивала доказательную медицину, ходила со скромным рюкзачком и сдавала коррупционеров в НАБУ. Министру здравоохранения Степанову, завалившему вакцинацию и все вокруг, абсолютно ок саботировать реформу, ходить в куртке за тысячи миллионов, покупать вакцину через прокладку и носить на руке красную нить, защищающую то ли от сглаза, то ли от всех болезней сразу, то ли от НАБУ. Кто все равно остается доктором Смерть? Вот вот.
Депутат Тищенко может устраивать пафосные вечеринки в карантин после того, как в прошлый карантин работал его ресторан и отделываться извинениями, которые больше всего напоминают способ послать подальше туда, кто требует извинений.
Кого выбирает украинское общество? У какой партии сейчас самый высокий рейтинг? Правильно, у той, чьим депутатом является Тищенко. Так что ж вы жалуетесь тогда? Всех этих людей выбирают. За них голосуют. Их политические силы сохраняют рейтинги. Как продолжают люди смотреть квартал после мерзкой песни о Гонтаревой и ее доме. Люди голосуют за Тищенко, Степанова, кандидата наук Киву. Если бы люди были против, то у политиков падали бы рейтинги. У президента, у партий и они понимали бы, что надо что то менять. Но нет же, все в порядке. Так зачем политикам делать не комфортные для себя вещи, если нет мотивации. На Западе политики моментально избавляются от коррупционеров только потому, что их избиратели им не простят, если такие люди будут в рядах политической силы.

Украинские избиратели аплодируют в студии борцам за справедливость, живущим в Конче Заспе и чей внешний вид стоит больше, чем зарабатывают все люди, сидящие в студии. И потом голосуют за этих людей, утверждая, что выступают против коррупции. Серьезно?
Украинцы готовы прощать то, что прощать нельзя. Но не прощают людей, которые говорят им правду.
Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.

Дома вместо парков и стадионов вырастают не сами себе, а потому что за их права там быть голосуют депутаты, которых выбирают люди. Вы, украинское общество. Мы. Украинское общество. Именно поэтому мы до сих пор живем в самой бедной стране Европы. Потому что мы сами выбираем эту бедность. Мы голосуем за эту бедность. И никто кроме нас не виноват в нашей бедности.
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28.04.2021 14:09
+9
Люсый дэбил из говнокварталла еще не пристоенным шатается.
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28.04.2021 14:34
+7
Уволить вмесете с говнокомандующим!

https://ibigdan.livejournal.com/26632790.html Уринотерапия высокого полёта

Помните вибухову новость, что Вова Зеленский, отдал для нужд армии президентский борт Ан-148?
Ну конечно помните, это все помнят. На кой ляд армии президентский борт, читай в пассажирском исполнении (даже салон бизнес-класса есть), никто толком объяснить не может. Многие надеялись, что за часть роялти от продажи московитам «Папика», квартальцы восстановят и передадут например Миг-29, но это же денег стоит. А тут бесплатно. Взяли и просто отдали. Молодцы, чего уж там...

"Нарешті! Є 150 підписів!": Рада проведе позачергове засідання для розгляду питання про відставку Степанова, - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 4140

Но Вова и Ко будут не собой, если и здесь не нажухают. Самолёт они конечно пафосно передали в армию, тем самым возложив многомиллионные расходы обслуживания Ан-178 на плечи Министерства обороны. Бюджет большой, не облезут. Но дело в том, что сами по привычке продолжают пользоваться этим бортом.

Логическая цепочка понятна.
«Я же помимо того, что президент, ещё и главный солдато-офицеро-генерал в стране? Вооооот... Значит мои, типа военные поездки, пусть теперь МО обеспечивает. Тем более нужный самолёт у них теперь есть и деньги тоже есть. Выгодно? Конечно. Кто красавчик? Я конечно»...

Долбанное шапито.
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3876745819088724 Алексей Петров
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28.04.2021 14:26
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Я лайк поставил, но если кто-то думает, что вместо одного вора не придёт другой такой же, то он точно из бывших 73%.
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28.04.2021 14:09 Відповісти
Рада проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке Степанова, - нардеп "Голоса" Стефанишина - Цензор.НЕТ 6273
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28.04.2021 14:11 Відповісти
Да, это мы сами заслужили кандидата наук Киву, министров Степанова и Шкарлета, депутата Тищенко и бог знает кого еще из новостей. Они все там только потому, что мы рады их там видеть.
Об этом на своей странице в Facebook https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4637313839628327?notif_id=1619503469577739&notif_t=notify_me&ref=notif пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса,
Не рады, скажете вы? Тогда почему они там? Политики чувствительны к рейтингам. А присутствие этих персонажей, видно, не сильно влияет на рейтинги. А значит, они там по праву.
Министра образования Анну Новосад смешали с дерьмом за абсолютную правду о том, что 36 тысяч - это низкая зарплата для управленца уровня министра. Но людям абсолютно ок, когда при министре образования Шкарлете, обвиненном в плагиате, диссертацию защищает Кива, который даже не понимает, о чем у него там в диссертации написано. Кого выбирает украинское общество? Правильно, Шкарлета.
Министра здравоохранения Супрун поносили, когда она делала реформу, была абсолютно компетентна и отстаивала доказательную медицину, ходила со скромным рюкзачком и сдавала коррупционеров в НАБУ. Министру здравоохранения Степанову, завалившему вакцинацию и все вокруг, абсолютно ок саботировать реформу, ходить в куртке за тысячи миллионов, покупать вакцину через прокладку и носить на руке красную нить, защищающую то ли от сглаза, то ли от всех болезней сразу, то ли от НАБУ. Кто все равно остается доктором Смерть? Вот вот.
Депутат Тищенко может устраивать пафосные вечеринки в карантин после того, как в прошлый карантин работал его ресторан и отделываться извинениями, которые больше всего напоминают способ послать подальше туда, кто требует извинений.
Кого выбирает украинское общество? У какой партии сейчас самый высокий рейтинг? Правильно, у той, чьим депутатом является Тищенко. Так что ж вы жалуетесь тогда? Всех этих людей выбирают. За них голосуют. Их политические силы сохраняют рейтинги. Как продолжают люди смотреть квартал после мерзкой песни о Гонтаревой и ее доме. Люди голосуют за Тищенко, Степанова, кандидата наук Киву. Если бы люди были против, то у политиков падали бы рейтинги. У президента, у партий и они понимали бы, что надо что то менять. Но нет же, все в порядке. Так зачем политикам делать не комфортные для себя вещи, если нет мотивации. На Западе политики моментально избавляются от коррупционеров только потому, что их избиратели им не простят, если такие люди будут в рядах политической силы.

Украинские избиратели аплодируют в студии борцам за справедливость, живущим в Конче Заспе и чей внешний вид стоит больше, чем зарабатывают все люди, сидящие в студии. И потом голосуют за этих людей, утверждая, что выступают против коррупции. Серьезно?
Украинцы готовы прощать то, что прощать нельзя. Но не прощают людей, которые говорят им правду.
Нельзя жаловаться на коррупцию, плохое образование и плохую медицину и при этом голосовать за людей, которые способствуют коррупции, плохому образованию и ужасной медицине. Это противоречивые желания. Но пока украинцы голосуют за тех, за кого они голосуют, пока украинцы выбирают такой формат супергероев. Украинцы хотят жить в Польше, но не хотят делать то, что сделали поляки, чтобы жить в сегодняшней Польше. И скорее проголосуют за популистов и поедут в Польшу на заработки, чем выберут вариант польских реформ, чтобы можно было работать в Украине.

Дома вместо парков и стадионов вырастают не сами себе, а потому что за их права там быть голосуют депутаты, которых выбирают люди. Вы, украинское общество. Мы. Украинское общество. Именно поэтому мы до сих пор живем в самой бедной стране Европы. Потому что мы сами выбираем эту бедность. Мы голосуем за эту бедность. И никто кроме нас не виноват в нашей бедности.
показати весь коментар
28.04.2021 14:09 Відповісти
дан старт геноциду амурских санитаров...видимо буба надыбал ветеринара...
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28.04.2021 14:24 Відповісти
Уволить вмесете с говнокомандующим!

https://ibigdan.livejournal.com/26632790.html Уринотерапия высокого полёта

Помните вибухову новость, что Вова Зеленский, отдал для нужд армии президентский борт Ан-148?
Ну конечно помните, это все помнят. На кой ляд армии президентский борт, читай в пассажирском исполнении (даже салон бизнес-класса есть), никто толком объяснить не может. Многие надеялись, что за часть роялти от продажи московитам «Папика», квартальцы восстановят и передадут например Миг-29, но это же денег стоит. А тут бесплатно. Взяли и просто отдали. Молодцы, чего уж там...

"Нарешті! Є 150 підписів!": Рада проведе позачергове засідання для розгляду питання про відставку Степанова, - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 4140

Но Вова и Ко будут не собой, если и здесь не нажухают. Самолёт они конечно пафосно передали в армию, тем самым возложив многомиллионные расходы обслуживания Ан-178 на плечи Министерства обороны. Бюджет большой, не облезут. Но дело в том, что сами по привычке продолжают пользоваться этим бортом.

Логическая цепочка понятна.
«Я же помимо того, что президент, ещё и главный солдато-офицеро-генерал в стране? Вооооот... Значит мои, типа военные поездки, пусть теперь МО обеспечивает. Тем более нужный самолёт у них теперь есть и деньги тоже есть. Выгодно? Конечно. Кто красавчик? Я конечно»...

Долбанное шапито.
https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/3876745819088724 Алексей Петров
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28.04.2021 14:26 Відповісти
Зачем. Он вроде отъявленный патриот, как всякий понаехавший с кацапии.
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28.04.2021 14:27 Відповісти
какой смысл в отставке Степанова? кому будет хорошо? Степанов снимет с себя наконец-то этот груз под названием МОЗ, избежит ответственности! а есть ли кандидатура на нового министра?
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28.04.2021 14:27 Відповісти
Люсый дэбил из говнокварталла еще не пристоенным шатается.
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28.04.2021 14:34 Відповісти
цю лису зе-падаль треба садити
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28.04.2021 14:30 Відповісти
що - повернуть Супрун ...
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28.04.2021 14:34 Відповісти
Попросите на эту должность Супрун! Только не ВРИО Министра, а министром. Я так понял она была И.О. министра, потому, что была единственны минисром не давшим взятку за своё трудоустройство. Только попросите прощения за грязь, которую на неё вылили.... санитарка, техничка, человек без мед.образования, и т.п.
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28.04.2021 14:38 Відповісти
Для них це чуже, тому що вони чужинці. Завжди були такими і залишились.
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28.04.2021 14:42 Відповісти
А хто вилив ???? Поміркуй а тоді пиши...Хто там тоді гівенечко мітав...бивші регіонали???? Тимошенківці??? Хто?? Може просвятиш..а тоді і змусь їх вибачатись.
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28.04.2021 16:19 Відповісти
Це дурість. Міністр тут ні до чого. В усіх країнах світу боротьбу з пандемією очолюють президенти і голови урядів.
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28.04.2021 15:02 Відповісти
Саме цікаво те що приновому ні чого не змінеться..Нічого... Яось замітив одну дуже показову річ для наших посадовців..Коли приходить наступний то ні коли не скаже що " атаки мій попередник не міг цього зробити бо дійсно причини такі що .." Бде орать бл.. буде мовчать як риба...а діло буде там де і було при попередньому...а можуть ще гірше- орать попередній хло і т. д. хоча при новому теж ні хріне не хдвинеться Ось і подивимось на оцю йо...ну боротьбу з вітряними мельницями 30 річної бездіяльності і розбазарювання охорони здоров'я, корупціїї і безвітповідальності. Ну не має людей в цій країні якіб змоглизробити правильні речі..Мало того що їх не має. так ще й ми як оті дурні -випадок коли всі погані а чому та тоу що оцінювачі такіж...хабарідавці, безвітповідаьні, неорганізовані барани. Ну та й Бог з вами...Як би ми народ не міняли начальників..ні хера в нас не вийде бо ми народ самі такі та корупція проїла все до коріння а протистояти їй ні в когоз нас не має відваги, бо слабі ми в душі а язиком герої.
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28.04.2021 16:15 Відповісти
 
 