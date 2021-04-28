"Нарешті! Є 150 підписів!": Рада проведе позачергове засідання для розгляду питання про відставку Степанова, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це в Facebook повідомила нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося зібрати понад 150 підписів народних депутатів за позачергове засідання ВРУ за відставку міністра охорони здоров'я! Нарешті! Що це означає: тепер Рада повинна розглянути це питання в обов'язковому порядку, а глава Дмитро Разумков поставити його в порядок денний Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Нардеп Ярослав Железняк у Telegram повідомив: "Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров'я відбудеться".

Читайте також: Завтра Разумков скликає два позачергові засідання Ради. Планується призначення Галущенка міністром енергетики