З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль

Із 1 травня поточного року в Україні запрацюють нові правила нарахування субсидій на оплату ЖКГ-послуг.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з травня одержувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання (субсидії. - Ред.). Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна буде зокрема онлайн або поштою", - сказав він.

Також Шмигаль пояснив, які основні зміни правил нарахування субсидій будуть запроваджені з 1 травня.

"Нині 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима. Також запроваджуються нові правила щодо тих, кому субсидії не призначатимуться. Якщо у вас є на депозитному рахунку понад 100 тис. грн, купуєте новий автомобіль, валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, вам субсидію, звичайно, не призначать", - зазначив він.

Водночас Шмигаль висловив упевненість, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.

"Нові правила - це про справедливість. Коли держава збільшує і платить допомогу, то це тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат", - підсумував він.

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