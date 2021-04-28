З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль
Із 1 травня поточного року в Україні запрацюють нові правила нарахування субсидій на оплату ЖКГ-послуг.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаючи з травня одержувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання (субсидії. - Ред.). Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна буде зокрема онлайн або поштою", - сказав він.
Також Шмигаль пояснив, які основні зміни правил нарахування субсидій будуть запроваджені з 1 травня.
"Нині 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима. Також запроваджуються нові правила щодо тих, кому субсидії не призначатимуться. Якщо у вас є на депозитному рахунку понад 100 тис. грн, купуєте новий автомобіль, валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, вам субсидію, звичайно, не призначать", - зазначив він.
Водночас Шмигаль висловив упевненість, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.
"Нові правила - це про справедливість. Коли держава збільшує і платить допомогу, то це тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/highlander_free/status/1387083561312870400
В одних трусах не останется. Даже если
На депозите, например, наследство😀
По большим праздникам.
Доречі, бувший міністр соц. забезпечення Андрій Рева, навпаки вважав, що ні депозити, ні доходи від них не повинні впливати на призначення субсидії.
P.S. Правда, він іншого набідокурив, так, що люди почали формально розлучатися, щоб мати можливість на субсидію, бо якщо один з подружжя не працює, то він, начеб-то отримує заробітну плату (мінімальну, чи трохи більше - не пам"ятаю)
Ну, і прогнозую, відтік депозитів під подушку
Доречі, якщо щось купив на суму більше 50 тис. грн., то як бути з платою за операцію?
Заплатив іще і субсидію знімуть
судейские мрази жируют
клован бабадакает
лохи платят
Знакомый полтора суток лежал в больнице
Ждали денег /хотя у него страховка былы на 50 тыс.грн.
100 тыс половина месячной з/п суддей
/плюс гос содержание /
С медведя две шкуры не сдереш
Главный доход должен быть с налогов прибыли предпричтий
А не депозита в 10_20 тыс грв