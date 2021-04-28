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З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль

З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль

Із 1 травня поточного року в Україні запрацюють нові правила нарахування субсидій на оплату ЖКГ-послуг.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з травня одержувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання (субсидії. - Ред.). Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна буде зокрема онлайн або поштою", - сказав він.

Також Шмигаль пояснив, які основні зміни правил нарахування субсидій будуть запроваджені з 1 травня.

"Нині 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима. Також запроваджуються нові правила щодо тих, кому субсидії не призначатимуться. Якщо у вас є на депозитному рахунку понад 100 тис. грн, купуєте новий автомобіль, валюту одноразово на суму понад 50 тис. грн, вам субсидію, звичайно, не призначать", - зазначив він.

Водночас Шмигаль висловив упевненість, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.

"Нові правила - це про справедливість. Коли держава збільшує і платить допомогу, то це тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат", - підсумував він.

Також читайте: Українців позбавлятимуть субсидій у разі покупки на суму 50 тисяч гривень, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

Автор: 

субсидія (1069) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+21
Например, человек накопил на старость. А в старости много болячек вылазит, и за все нужно платить. Если уж так хотите отменить таким людям субсидию, будьте добры обеспечить таким людям бесплатное, качественное лечение. Если нет возможности сделать это, то не трогайте хотя бы для стариков субсидии. Это просто пример, что и для чего начисляли. И второе. Начните с депутатов, имеющих х/з сколько денег, но получающих деньги на съем жилья. Вот с них и надо начинать.
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28.04.2021 14:26
+13
То есть если не депозите 99 тыс, и автомобиль не покупаю а уже купил я могу рассчитывать на субсидию?
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28.04.2021 14:15
+13
Если у человека что-то есть, надо его доить, пока
В одних трусах не останется. Даже если
На депозите, например, наследство😀
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28.04.2021 14:24
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То есть если не депозите 99 тыс, и автомобиль не покупаю а уже купил я могу рассчитывать на субсидию?
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28.04.2021 14:15 Відповісти
нет только депутати могут
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28.04.2021 14:16 Відповісти
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28.04.2021 14:16 Відповісти
если автомобиль старше 5 лет можете рассчитывать на субсидию
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28.04.2021 14:19 Відповісти
Да, бубочка лично принесет, в мешке. ЗЕленом.
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28.04.2021 14:50 Відповісти
Капец, зачем начислять субсидию вообще, если есть деньги на счету... Про автомобиль даже не смешно... что начисляли? ( жесть...
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28.04.2021 14:18 Відповісти
Да! Поверьте... На "Мерсах" отдельные "умеющие жить" не стесняются подъезжать к отделу субсидий! "Копейка "Мерс" бережет"! Главное, удачно продать совесть и вперед за субсидией на "Мерсе"!
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28.04.2021 14:22 Відповісти
Например, человек накопил на старость. А в старости много болячек вылазит, и за все нужно платить. Если уж так хотите отменить таким людям субсидию, будьте добры обеспечить таким людям бесплатное, качественное лечение. Если нет возможности сделать это, то не трогайте хотя бы для стариков субсидии. Это просто пример, что и для чего начисляли. И второе. Начните с депутатов, имеющих х/з сколько денег, но получающих деньги на съем жилья. Вот с них и надо начинать.
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28.04.2021 14:26 Відповісти
Про «Велике крадівництво» - словами простого народа. Увага? Багато нецензурних слів. Це дорога Решетилівка-Дніпро

https://twitter.com/highlander_free/status/1387083561312870400
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28.04.2021 14:18 Відповісти
З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1372
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28.04.2021 15:05 Відповісти
А как же банковская тайна?
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28.04.2021 14:23 Відповісти
Для бабушки Бени в Привет банке никаких тайн нету
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28.04.2021 14:45 Відповісти
Если у человека что-то есть, надо его доить, пока
В одних трусах не останется. Даже если
На депозите, например, наследство😀
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28.04.2021 14:24 Відповісти
Бубочка и труселя последние заберет. Ленка будет носить.
По большим праздникам.
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28.04.2021 14:53 Відповісти
а раньше назначали со 100 000 на счетах и с новыми авто? ******** страна. Сеня, шоб ты жил на одну зарплату. Это твои законы привели к такой ситуации. Вообще, всем тварям, которые переосмыслили закон о субсидиях, искренне желаю разориться.
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28.04.2021 14:27 Відповісти
Не Сеня а Беня.
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28.04.2021 14:54 Відповісти
И Сеня, и Беня.
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28.04.2021 16:16 Відповісти
Вон, новость выше, о судье Шляховой, харьковской. Тётя два дня назад квартиру в Харькове купила, за 780 долларов. Наверное жуткая квартирка, надо тёте субсидию выписать, как всем очевидно.
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28.04.2021 14:27 Відповісти
Не квартиру а элитную будку. Для Бобика.
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28.04.2021 14:55 Відповісти
Не ложите дети деньги на депозиты а то придет страшный Бармалей- Шмыгалей и субсидии лишит.
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28.04.2021 14:28 Відповісти
а у кого они вообще там есть ? все сейчас бабло под матрасом держат, причём в валюте ...
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28.04.2021 14:35 Відповісти
а ну быро деньги в банк и 5% не забудь заплатить
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28.04.2021 14:46 Відповісти
мало того что глупость нарисовали так еще и банкам и стране проблем добавили сейчас народ начнет массово закрывать депозиты
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28.04.2021 16:34 Відповісти
Некоторые разводился, чтобы субсидию получать на две квартиры, теперь будут хранить деньги в банках только трехлитровых
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28.04.2021 14:32 Відповісти
Один поц уже хранил. Чаус.
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28.04.2021 14:56 Відповісти
У меня на карте минус и автомобиля нет, но мне её всё равно никто не назначил..
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28.04.2021 14:34 Відповісти
Це початок. Гроші пішли на Велике крадівництво, тепер треба знайти де іще мудрий нарід на*бати.
Доречі, бувший міністр соц. забезпечення Андрій Рева, навпаки вважав, що ні депозити, ні доходи від них не повинні впливати на призначення субсидії.
P.S. Правда, він іншого набідокурив, так, що люди почали формально розлучатися, щоб мати можливість на субсидію, бо якщо один з подружжя не працює, то він, начеб-то отримує заробітну плату (мінімальну, чи трохи більше - не пам"ятаю)
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28.04.2021 14:47 Відповісти
Я, взагалі не розумію, якщо витрати на субсидії переважно пенсіонерам зменшилися із-за того, що ковід їх покосив, то зелена влада вирішила іще допомогти.
Ну, і прогнозую, відтік депозитів під подушку
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28.04.2021 14:50 Відповісти
Вот домушникам радость
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28.04.2021 14:54 Відповісти
100 к гривен это 3500 дол это очень немного. Если кто откладывал на похороны, памятник, то это 2000 дол. И оста 1500д. В резерве на болезнь. И таких людей лишать субсидии? Разумный порог был бы 10 000д
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28.04.2021 15:04 Відповісти
Или хотя бы 6000д.
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28.04.2021 15:05 Відповісти
Хвороба. Тут одна операція з протезування перелому шійки стегна мінімум $1,5 тис.
Доречі, якщо щось купив на суму більше 50 тис. грн., то як бути з платою за операцію?
Заплатив іще і субсидію знімуть
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28.04.2021 15:18 Відповісти
Сам собираю на замену кардиостимулятора. Он стоит минимум(тот что нужен) 47 тыс гр. Но к нему нужен электрод (6--10 тыс гр). Считать легко. Что возьмут за операцию прочее на востановление---ну запросто от12 тыс гр. Субсидия зимой 1500гр, летом 450 гр. Совокупный доход двух пенсий с женой =5970гр. Сын прописан но не живёт с 2004 года с нами. Каждый год приходит коза с собеса и двое соседей под подпись указывают что сын у нас не живёт. Дурь и одурь в разгаре уже 6 год как. Всё правда.
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28.04.2021 15:59 Відповісти
Операция по стентированию стоит 80 тыс. грн. Но человека, который заплатит за операцию - эта ****** зеленая лишает субсидии, потому что на его счету - 100 тыс, собранные на черный день. А себе покупают курточки за 600 тыс. грн и премии выписывают. Что б ваши дети жили так, как те пенсионеры, которых вы лишили субсидий за 100 тыс. Будьте вы прокляты, выродки.
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28.04.2021 18:07 Відповісти


З травня запрацюють нові правила нарахування субсидій. Якщо у вас на депозиті понад 100 тис. грн, купуєте автомобіль - вам її не призначать, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5562
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28.04.2021 15:12 Відповісти
страна бомжей с говношмыгой и клованом во главе
судейские мрази жируют
клован бабадакает
лохи платят
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28.04.2021 15:20 Відповісти
Це що, Лєнка Зеленська без субсидії буде? Ой біда-біда!
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28.04.2021 15:32 Відповісти
Она живет за госсчет на государственной даче, летает на мировые курорты на государственном самолете, пасет ее государственная охрана, ну а муженек ее выводит в офшоры государственные деньги. Так что без субсидий как нибудь перетопчется.
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28.04.2021 16:01 Відповісти
Даже не имеет смысла обсуждать абсурд у кого 99 тыс. гр или купил валюты на 49тыс гр и субсидию получит! Ржака идиотов. Получаю эту комедь с января 2016г. Разная была субсидия, само собой как зимняя так и летняя. Кроме подачек по весне к пенсии жене и мне других доходов нет давно. На пенсии с 2006г, жена с 2010г. Последние два года почти не переоформлял как и все, автоматом пересчитали. Реально летняя становилась всё меньше, а зимняя условно одинакова была 2 сезона последних. Все указаные ограничения---уверен, ударят как раз по тем у кого и близко нет указаного сверх того. А зачем тогда было всё это громко обсуждать---чтобы срезать большинству. Дешёвка и туфта официозная.
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28.04.2021 15:51 Відповісти
Справедливости в этой стране нет. Так что не надо нам впаривать туфту.
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28.04.2021 15:57 Відповісти
Сначала сделайте страховую медецину
Знакомый полтора суток лежал в больнице
Ждали денег /хотя у него страховка былы на 50 тыс.грн.
100 тыс половина месячной з/п суддей
/плюс гос содержание /
С медведя две шкуры не сдереш
Главный доход должен быть с налогов прибыли предпричтий
А не депозита в 10_20 тыс грв
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28.04.2021 19:47 Відповісти
 
 