Рада ухвалила "земельний" закон, який розглядала із 16 березня:землі поза населеними пунктами передали ОТГ

Парламент ухвалив закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення на засіданні в середу проголосували 284 народні депутати.

Під час голосування члени "Батьківщини" скандували: "Ганьба!".

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Перед цим парламентарі розглядали правки опозиції. Представляючи чергову з них, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко попросила колег "не підтримувати продаж української землі іноземцям". Вона підкреслила, що в секторі "Слуги народу" "стоїть іржання", бо їм плювати на українців та їхню землю.

Однак документ все-таки було ухвалено.

Після цього депутати розійшлися на засідання комітетів.

На пленарне засідання Верховна Рада збереться завтра вранці

У законі прописано передачу земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій. Також він передбачає урізування функцій Держгеокадастру і залишає за ним тільки кадастрову діяльність та просторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.

Документ надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів. Окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства або іноземних юридичних осіб до придбання у власність земельних ділянок.

"У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням її до категорії земель с / г призначення, власником якої є особа, яка не може набувати права власності на земельні ділянки с / г призначення, така земділянка підлягає відчуженню протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення ділянки", - зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд поправок до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин 16 березня. У першому читанні цей законопроєкт проголосували ще в листопаді 2019 року. У грудні 2020 року його відправили на повторне друге читання.