Рада ухвалила "земельний" закон, який розглядала із 16 березня:землі поза населеними пунктами передали ОТГ
Парламент ухвалив закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення на засіданні в середу проголосували 284 народні депутати.
Під час голосування члени "Батьківщини" скандували: "Ганьба!".
Перед цим парламентарі розглядали правки опозиції. Представляючи чергову з них, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко попросила колег "не підтримувати продаж української землі іноземцям". Вона підкреслила, що в секторі "Слуги народу" "стоїть іржання", бо їм плювати на українців та їхню землю.
Однак документ все-таки було ухвалено.
Після цього депутати розійшлися на засідання комітетів.
На пленарне засідання Верховна Рада збереться завтра вранці
У законі прописано передачу земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є землі, необхідні державі для виконання її функцій. Також він передбачає урізування функцій Держгеокадастру і залишає за ним тільки кадастрову діяльність та просторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.
Документ надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів. Окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства або іноземних юридичних осіб до придбання у власність земельних ділянок.
"У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням її до категорії земель с / г призначення, власником якої є особа, яка не може набувати права власності на земельні ділянки с / г призначення, така земділянка підлягає відчуженню протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення ділянки", - зазначено в тексті закону.
Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд поправок до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин 16 березня. У першому читанні цей законопроєкт проголосували ще в листопаді 2019 року. У грудні 2020 року його відправили на повторне друге читання.
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Особисто я взагалі проти продажу паїв, як на мене то якщо людина померла то земля(пайова) має переходити ГРОМАДІ яка може дати її тільки в ОРЕНДУ, на конкурсі.
а так у нас кожен закон який би не приняли будуть обходити.
п.с. Зараз людям за пай +- 2 га, платять від 10к гривень на рік, мало це чи багато вирішувати вам.
Та от питання, чому паї отримали всякі приїжжі з дальніх ****** рашки, а нащадки "куркулів" не отримали нічого.....
ЗА ПЛЯШКУ ТЕПЕР З ПРЄДСЄДАТЄЛЄМ МОЖНА ВСЙО ПОРЄШАТЬ ))
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить...
Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
Они и их дети тут не собираются жить, они временщики! Цель - это продажа земли, которую контролирует государство, и через эти деньги закрыть дыры в бюджете. Дыры в своем личном и в государственном бюджетах., И возникает еще один вопрос, что предложат продавать эти горе-бизнесмены, когда «проедят» деньги за землю? Что? Опять собак? Или уже почки граждан Украины, аргументируя это тем, что две почки - это излишек? А вопрос не в желании провести все в законное русло, вопрос банально прост - есть заказ международных партнёров, о чем сказал президент, на продажу за копейки земли и обещанные теми партнёрами им вознаграждение за сделанную работу.
Ими движет коррупция, а не желание цивилизованного рынка земли, им хоть потоп после их, они разъедутся с получеными деньгами по миру, это не их Родина, это не их земля, они тут не собираются жить и развивать, их дети тут жить не будут, они временьшики!
Це стосується і ПЕ!!
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp