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Новини Земельна реформа Ринок землі
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Рада ухвалила "земельний" закон, який розглядала із 16 березня:землі поза населеними пунктами передали ОТГ

Рада ухвалила

Парламент ухвалив закон про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення на засіданні в середу проголосували 284 народні депутати.

Під час голосування члени "Батьківщини" скандували: "Ганьба!".

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Перед цим парламентарі розглядали правки опозиції. Представляючи чергову з них, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко попросила колег "не підтримувати продаж української землі іноземцям". Вона підкреслила, що в секторі "Слуги народу" "стоїть іржання", бо їм плювати на українців та їхню землю.

Однак документ все-таки було ухвалено.

Після цього депутати розійшлися на засідання комітетів.

На пленарне засідання Верховна Рада збереться завтра вранці

У законі прописано передачу земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій. Також він передбачає урізування функцій Держгеокадастру і залишає за ним тільки кадастрову діяльність та просторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.

Документ надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів. Окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства або іноземних юридичних осіб до придбання у власність земельних ділянок.

"У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням її до категорії земель с / г призначення, власником якої є особа, яка не може набувати права власності на земельні ділянки с / г призначення, така земділянка підлягає відчуженню протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення ділянки", - зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд поправок до законопроєкту №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин 16 березня. У першому читанні цей законопроєкт проголосували ще в листопаді 2019 року. У грудні 2020 року його відправили на повторне друге читання.

Автор: 

ВР (14942) земля (1672)


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Топ коментарі
+10
284 народных депутатов=ПРЕДАТЕЛИ ВРАГИ УКРАИНЫ
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28.04.2021 14:16
+9
Рада приняла "земельный" закон, который рассматривала с 16 марта: земли вне населенных пунктов передали ОТГ - Цензор.НЕТ 3856
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28.04.2021 14:20
+8
Дерібан України триває !!!))))
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28.04.2021 14:37
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284 народных депутатов=ПРЕДАТЕЛИ ВРАГИ УКРАИНЫ
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28.04.2021 14:16 Відповісти
Рада приняла "земельный" закон, который рассматривала с 16 марта: земли вне населенных пунктов передали ОТГ - Цензор.НЕТ 3856
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28.04.2021 14:20 Відповісти
Жулія ніяк не визначиться вана за чи проти продажі паїв )) чи у шанувальників бахіні память як у акваріумних рибок ?))
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28.04.2021 14:26 Відповісти
Тимошенко ЗА продаж, але з умовами, що гарантують інтереси українців. Хто цікавиться питанням, давно все знає і проект вд "Батьківщини" читав, хто проти, пише гівно заради обісрати, тобто це БОТИ, і той не цікавиться такими складними питаннями, йому аби олігархічну копійчину на бухло з ковбаскою хазяїн нарахував за тупий допис.
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28.04.2021 15:07 Відповісти
ой та шо ви гаваріте жулька за народ так печеться ) Марія тихо курить в сторонці.
Особисто я взагалі проти продажу паїв, як на мене то якщо людина померла то земля(пайова) має переходити ГРОМАДІ яка може дати її тільки в ОРЕНДУ, на конкурсі.
а так у нас кожен закон який би не приняли будуть обходити.
п.с. Зараз людям за пай +- 2 га, платять від 10к гривень на рік, мало це чи багато вирішувати вам.
Та от питання, чому паї отримали всякі приїжжі з дальніх ****** рашки, а нащадки "куркулів" не отримали нічого.....
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28.04.2021 15:51 Відповісти
А че так мало? Не трилионов а сиксилионов. На самом деле оценить достаточно легко - можно взять например цену в Польше. Там имеенно рыночная. Это уже не гвооря о том, что цена пая земли - это дело владельца пая. Хочет продает, не хочет - нет.
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28.04.2021 14:38 Відповісти
ти зажоп, матьюдя, чи совок? Чи все в одному флаконі?
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28.04.2021 14:20 Відповісти
Рада приняла "земельный" закон, который рассматривала с 16 марта: земли вне населенных пунктов передали ОТГ - Цензор.НЕТ 1036
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28.04.2021 14:23 Відповісти
Це мабуть фокус від Зе циркачів - була земля, і одразу ії немає для селян України

ЗА ПЛЯШКУ ТЕПЕР З ПРЄДСЄДАТЄЛЄМ МОЖНА ВСЙО ПОРЄШАТЬ ))
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28.04.2021 14:26 Відповісти
Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати.
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28.04.2021 14:26 Відповісти
Злилися в екстазі ЗЕ та ПЕ...
Если бы в годы Второй мировой или какой-либо другой войны, кто-то сказал, что в этот период самый главный вопрос, который стоит перед страной - это продажа земли, то мне кажется, что не нашлось бы такого названия учреждения, куда его могли бы поместить...

Порошенко подарил сыну агрохолдинг и 122 тыс га земли
https://www.economics-prorok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
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28.04.2021 14:31 Відповісти
Дерібан України триває !!!))))
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28.04.2021 14:37 Відповісти
Максимальный размер участка для покупки - 300 га, - адвокат Леонтьев о рынке земли в Польше, https://censor.net.ua/news/3174586/maksimalnyyi_razmer_uchastka_dlya_pokupki_300_ga_advokat_leontev_o_rynke_zemli_v_polshe
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28.04.2021 14:40 Відповісти
Этими убогими, которые ЗЕ-власть, движет коррупция, а не желание запуска цивилизованного рынка земли
Они и их дети тут не собираются жить, они временщики! Цель - это продажа земли, которую контролирует государство, и через эти деньги закрыть дыры в бюджете. Дыры в своем личном и в государственном бюджетах., И возникает еще один вопрос, что предложат продавать эти горе-бизнесмены, когда «проедят» деньги за землю? Что? Опять собак? Или уже почки граждан Украины, аргументируя это тем, что две почки - это излишек? А вопрос не в желании провести все в законное русло, вопрос банально прост - есть заказ международных партнёров, о чем сказал президент, на продажу за копейки земли и обещанные теми партнёрами им вознаграждение за сделанную работу.

Ими движет коррупция, а не желание цивилизованного рынка земли, им хоть потоп после их, они разъедутся с получеными деньгами по миру, это не их Родина, это не их земля, они тут не собираются жить и развивать, их дети тут жить не будут, они временьшики!
Це стосується і ПЕ!!
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28.04.2021 14:44 Відповісти
Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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28.04.2021 14:58 Відповісти
На кого этот бред расчитан? Какие нафиг секретные базы? Покупка земли не дает право там устанавливать свои правила и ввозить что и кого хочешь.
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28.04.2021 15:07 Відповісти
Ты дурак, что ли? Когда это кацапская Росися обращала внимание на какой-то писк соседей, если те не имели возможности дать в ответ по зубам? Какие им захочется, такие правила установят. К тому же Финляндия не член НАТО и даже не имеет ни с кем оборонительного союза.
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28.04.2021 19:28 Відповісти
зеленский с кивой поделили землю, лохи едут работать в Польшу после внесения залога ...
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28.04.2021 15:11 Відповісти
Все по такому сценарию и происходило.
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28.04.2021 19:29 Відповісти
В стране саранча, и крысиные норы. На теле народа гниющая рана, Но глохнут все стоны - пришельцы упрямы. Лишь смотрят с экрана их мятые рожи, Хмуры, неприступны угрюмые хамы. НАРОД, ТЕБЯ НЕТУ. СТРАНЫ БОЛЬШЕ ТОЖЕ.(с)
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28.04.2021 17:25 Відповісти
понятно что ринок земли нужен, продажа земли понятное дело нужное, но не после того как ее украли и вот єтим законом еще своруют, у меня есть собственний пример, когда по закону не возможно себе оформить землю, давай только на лапу, а вот с помощью данного закону у населенного пункта забрали земл. и продали какому то дяде или на 49 лет сдали в аренду, а атошники нет земли конечно же
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28.04.2021 20:28 Відповісти
 
 