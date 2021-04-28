Понад 1,5 тис. українських військовослужбовців пройшли мовні курси за кордоном, більш ніж 1,6 тис. - підготовку в іноземних вишах, - Хомчак

Навчання на курсах мовної підготовки щонайменше в 12 країнах світу пройшли понад 1,5 тисячі українських військових.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вільне володіння англійською мовою особовим складом Збройним сил України суттєво допоможе у просуванні країни до НАТО та дозволить впроваджувати найкращі міжнародні практики в оборонній сфері.

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Хомчак зазначив, що навчання українських військових в іноземних військових вишах започатковано ще з 1992 року та здійснюється за різними напрямами. Зокрема, йдеться про удосконалення рівня володіння іноземною мовою, про стажування, фахову підготовку, підвищення кваліфікації військових, професійну підготовку - здобуття оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів освіти.

Наразі замовниками на підготовку військовослужбовців та працівників Збройних сил за кордоном є командувачі видів і родів військ (сил), керівники органів військового управління ЗСУ, командири військових частин.

За словами Хомчака, географія країн-партнерів, де проходить навчання особовий склад ЗСУ, досить широка і включає такі держави, як США, Канаду, Велику Британію, Німеччину, Польщу, Францію, Швейцарію, Угорщину, Австрію, Болгарію, Туреччину, Італію, Іспанію, Естонію, Словаччину, Словенію, Румунію, Литву, Латвію, Південну Корею та Китай.

"Навчання на курсах мовної підготовки за кордоном пройшли 1596 осіб у США, Канаді, Угорщині, Польщі, Австрії, Великій Британії, Литві, Латвії, Естонії, ФРН, Туреччині, Італії та інших. На сьогодні за кордоном мову вивчають 18 військовослужбовців Збройних сил України в Естонії та Польщі", - розповів головнокомандувач, додавши, що військові, які відбираються на навчання у вишах інших держав на курси з вивчення іноземної мови, повинні мати сертифікат з рівнем володіння іноземною мовою СМР-1 (стандартизований мовленнєвий рівень CMP, який складається з мовленнєвих профілів, визначених у стандарті NATO STANAG 6001. – Ред.).

Планування навчання, відбір кандидатів, їх підготовка та направлення на навчання здійснюється органами персоналу відповідних органів військового управління та військових частин, повідомив Хомчак. Також він поінформував, що стажування українські військові проходили у майже 20 країнах світу.

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"Фахову підготовку (стажування) у ВНЗ іноземних держав пройшли 1695 військовослужбовців та працівників Збройних сил України в Австралії, Болгарії, Великій Британії, Естонії, Індії, Італії, Канаді, Південній Кореї, Китаї, Литві, Нідерландах, Польщі, Румунії, Словаччині, Франції, ФРН, Хорватії, Чехії, Швейцарії. На сьогодні стажування в іноземних вишах проходять 74 військовослужбовці та 4 працівники Збройних сил України", - повідомив Хомчак. Він також уточнив, що кандидати, які відбираються на навчання, проходять тестування та співбесіди з представниками посольств тих країн, у які вони направляються на навчання.

Крім того, Хомчак повідомив, що наразі здобули освіту оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів 404 офіцери ЗСУ у військових вишах Австралії, Великої Британії, Естонії, Іспанії, Італії, Канади, Південної Кореї, Польщі, США, Туреччини, ФРН та Франції. На сьогодні 10 офіцерів ЗСУ здобувають освіту оперативно-стратегічного рівня у вишах США та Великої Британії, а також 20 офіцерів – оперативно-тактичного рівня у вишах США, Великої Британії, Естонії, Південної Кореї, Туреччини, ФРН та Франції.

Кандидатури військовослужбовців, які відбираються для направлення на навчання у виші інших держав на курси оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, розглядаються на атестаційній комісії Збройних сил України та на Вищій атестаційній комісії Міністерства оборони України.