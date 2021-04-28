Лікарням Маріуполя передали 74,3 тонни рідкого і 12,3 тис. кубометрів газоподібного кисню для лікування хворих на коронавірус

Маріупольский металургійний комбінат імені Ілліча з 12 по 25 квітня 2021 року відвантажив лікарням Маріуполя 74,3 тонни рідкого і 12,3 тисячі кубометрів газоподібного кисню, необхідного для лікування хворих на коронавірус пацієнтів.

Як зазначає пресслужба групи "Метінвест", велика частина поставленого кисню була розподілена між медичними закладами, що надають допомогу ковідним хворим. Так, у міськлікарню №1 відвантажили 756 кубометрів газоподібного і майже 2 тонни рідкого кисню, в лікарню №4 доставили 36,4 тонни рідкого і більше 6 тисяч кубометрів газоподібного, лікарня №9 отримала 36 тонн рідкого і 486 кубометрів газоподібного кисню, лікарні швидкої медичної допомоги передали 3,6 тисячі кубометрів життєво необхідного газу.

Всього за період з початку пандемії, 2020 року - початок 2021 року інвестиції групи "Метінвест" в будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов в Маріуполі становлять понад 72 млн грн, що дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню. Фахівці відзначають, що зараз вірус COVID-19 мутує, через що більша кількість тих, що заразилися,потребують госпіталізації і кисневої терапії.