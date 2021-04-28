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Лікарням Маріуполя передали 74,3 тонни рідкого і 12,3 тис. кубометрів газоподібного кисню для лікування хворих на коронавірус

Лікарням Маріуполя передали 74,3 тонни рідкого і 12,3 тис. кубометрів газоподібного кисню для лікування хворих на коронавірус

Маріупольский металургійний комбінат імені Ілліча з 12 по 25 квітня 2021 року відвантажив лікарням Маріуполя 74,3 тонни рідкого і 12,3 тисячі кубометрів газоподібного кисню, необхідного для лікування хворих на коронавірус пацієнтів.

Як зазначає пресслужба групи "Метінвест", велика частина поставленого кисню була розподілена між медичними закладами, що надають допомогу ковідним хворим. Так, у міськлікарню №1 відвантажили 756 кубометрів газоподібного і майже 2 тонни рідкого кисню, в лікарню №4 доставили 36,4 тонни рідкого і більше 6 тисяч кубометрів газоподібного, лікарня №9 отримала 36 тонн рідкого і 486 кубометрів газоподібного кисню, лікарні швидкої медичної допомоги передали 3,6 тисячі кубометрів життєво необхідного газу.

Всього за період з початку пандемії, 2020 року - початок 2021 року інвестиції групи "Метінвест" в будівництво, утримання та обслуговування кисневої інфраструктури медустанов в Маріуполі становлять понад 72 млн грн, що дало можливість облаштувати майже 700 лікарняних ліжок з прямою подачею кисню. Фахівці відзначають, що зараз вірус COVID-19 мутує, через що більша кількість тих, що заразилися,потребують госпіталізації і кисневої терапії.

Автор: 

Метінвест (923) кисень (71)


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Что то вспомнился старый анекдот:
,,Петро,знаєшь як москалі на наш Борщ кажуть?";-"Як?";--"ЖИДКОЕ!"
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28.04.2021 16:23 Відповісти
Бескорыстные) пиарщики ахметовского Метинвеста забыли добавить "технического". Да, именно техническим кислородом в дополнение к ужасным постоянным выбросам травят теперь мариупольцев.
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28.04.2021 17:07 Відповісти
Кислород от предприятий группы "Метинвест" прошел сертификацию Минздрава Украины, и признан лекарственным средством
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28.04.2021 22:30 Відповісти
Чтобы было чем сепаров лечить?
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28.04.2021 17:34 Відповісти
что за бред? в Мариуполе по-вашему одни сепары? город прифронтовой, но украинский и менталитет там поменялся. кто хотел в Россию, давно уже там, остались те, кому нужна Украина.
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28.04.2021 20:25 Відповісти
неожиданный плюс металлургических комбинатов в Мариуполе, повезло горожанам им с кислородом. они не хотят поделиться с другими городами?)
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28.04.2021 20:23 Відповісти
Большинство украинских больниц переполнены пациентами с коронавирусом. Многие медучреждения страдают из-за острой нехватки кислорода: количество госпитализаций за последний месяц сильно выросло, и при этом практически все пациенты нуждаются в кислородной поддержке. Медики вынуждены искать кислородные баллоны в разных регионах и признаются, что из-за нехватки коек кладут больных даже в операционных.
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28.04.2021 22:33 Відповісти
В комментариях умные гундеть, а когда человек попадает в больницу и там неожиданно (а на самом деле вполне ожидаемо) не хватает кислорода, то желание шутить пропадает. И хорошо, что мариупольцам повезло с такой помощью.
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28.04.2021 23:22 Відповісти
 
 