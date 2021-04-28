УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10457 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Закриття каналів Медведчука
2 319 18

Санкції проти "каналів Медведчука" стали однією з причин ескалації на Донбасі, - "слуга народу" Потураєв

Санкції проти

Санкції Ради національної безпеки і оборони проти телеканалів, пов'язаних з одним з лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком, - одна з причин ескалації збройного конфлікту на сході України.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Все має ціну. Коли Президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що з боку Росії однозначно буде відповідь. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах", - сказав Потураєв.

У той же час голова комітету висловив переконання в тому, що медійний ландшафт України змінився на краще. За його словами, припинення мовлення трьох телеканалів "холдингу Медведчука" - позитивний сигнал для українського журналістського середовища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд відмовив у задоволенні одного з позовів щодо скасування санкцій проти "каналів Медведчука"

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Автор: 

Медведчук Віктор (1706) санкції (11769) ТБ (278) Донбас (22354) Потураєв Микита (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9715
показати весь коментар
28.04.2021 14:53
+9
Пора Потураеву на ёлку 😀😀😀
Москаляку на ......
показати весь коментар
28.04.2021 14:54
+8
Главное и единственной причиной "эскалации на Донбассе" является сумасшествие путлера и всей путлеровской *********. А санкции против медведчука и его каналов - НЕ ПРИЧИНА, а ПОВОД.

Если тупое мурло Потураев не знает отличие ПРИЧИНЫ и ПОВОДА - пущай больше толковый словарь читает, а не в депутатиков играет.

Для ленивых:

причина - это основание для действий, без неё действий просто бы не было.
повод - это оправдание для уже задуманных и даже выполняемых действий, без конкретного повода просто нашелся бы или был бы придуман любой другой повод.

Ибо эскалации, террористические акты, вся война - длятся и продолжаются независимо от того, что там творится во власных кабинетах украинских. Они задуманы и начали выполняться ДО того, как все ныне властвующие попали в эти кабинеты. И даже задолго до 2014 года.
показати весь коментар
28.04.2021 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Санкции против "каналов Медведчука" стали одной из причин эскалации на Донбассе, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9715
показати весь коментар
28.04.2021 14:53 Відповісти
Пора Потураеву на ёлку 😀😀😀
Москаляку на ......
показати весь коментар
28.04.2021 14:54 Відповісти
Эксперт херов
показати весь коментар
28.04.2021 15:03 Відповісти
Та це п'яні фантації. Такий великий ніс хіба від горілки росте - як у Пінокіо.
показати весь коментар
28.04.2021 14:59 Відповісти
Санкціями Зеля пробує позбавити Медведчука від судового переслідування за відкриту роботу на Московію під час війни.
показати весь коментар
28.04.2021 14:59 Відповісти
Нічим не підтверджена брехня
показати весь коментар
28.04.2021 15:01 Відповісти
скоріше рекетом займається, щоб той йому в корзині носив.
показати весь коментар
28.04.2021 15:01 Відповісти
Когда говорит какой-либо "Слуга" - из экрана начинает вонять ГУАНОМ!
показати весь коментар
28.04.2021 15:03 Відповісти
Убогий цирк, на кого это вообще рассчитано? Только вдуматься, они обвинили медведчука в спонсировании терроризма, ввели санкции против нескольких его прокладок и на этом все. О реальных уголовных делах и заключении под стражу речь конечно же не идет.
Зато на политических оппонентов и просто несогласных, абсолютно бездоказательно, открывают десятки уголовных дел..
показати весь коментар
28.04.2021 15:07 Відповісти
Не дивно що кацапський ворог України заступився за своїх.
показати весь коментар
28.04.2021 15:22 Відповісти
Главное и единственной причиной "эскалации на Донбассе" является сумасшествие путлера и всей путлеровской *********. А санкции против медведчука и его каналов - НЕ ПРИЧИНА, а ПОВОД.

Если тупое мурло Потураев не знает отличие ПРИЧИНЫ и ПОВОДА - пущай больше толковый словарь читает, а не в депутатиков играет.

Для ленивых:

причина - это основание для действий, без неё действий просто бы не было.
повод - это оправдание для уже задуманных и даже выполняемых действий, без конкретного повода просто нашелся бы или был бы придуман любой другой повод.

Ибо эскалации, террористические акты, вся война - длятся и продолжаются независимо от того, что там творится во власных кабинетах украинских. Они задуманы и начали выполняться ДО того, как все ныне властвующие попали в эти кабинеты. И даже задолго до 2014 года.
показати весь коментар
28.04.2021 15:33 Відповісти
Если это причина, то почему источник этой причины не в тюрьме?
показати весь коментар
28.04.2021 16:23 Відповісти
Этот потураев оказывается такой дебил!!
показати весь коментар
28.04.2021 18:04 Відповісти
Якби це був єдиний дебіл - депутат Верховної Ради України ... я би йому це простив
Але чим дальше , тим більше дебілів та інших розумово неповноцінних - проявляється серед "народних обранців" . Та й серед високопосадовців - не рідкість ! Особливо , коли вони починають щось публічно говорити .

Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
Марк Твен
показати весь коментар
28.04.2021 18:21 Відповісти
І без цього сотня причин знайшлася б. Не треба вважати цього Кощея "неприкасаємим".
показати весь коментар
28.04.2021 18:12 Відповісти
 
 