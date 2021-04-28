Санкції проти "каналів Медведчука" стали однією з причин ескалації на Донбасі, - "слуга народу" Потураєв

Санкції Ради національної безпеки і оборони проти телеканалів, пов'язаних з одним з лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком, - одна з причин ескалації збройного конфлікту на сході України.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Все має ціну. Коли Президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що з боку Росії однозначно буде відповідь. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах", - сказав Потураєв.

У той же час голова комітету висловив переконання в тому, що медійний ландшафт України змінився на краще. За його словами, припинення мовлення трьох телеканалів "холдингу Медведчука" - позитивний сигнал для українського журналістського середовища.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.