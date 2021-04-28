Санкції проти "каналів Медведчука" стали однією з причин ескалації на Донбасі, - "слуга народу" Потураєв
Санкції Ради національної безпеки і оборони проти телеканалів, пов'язаних з одним з лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком, - одна з причин ескалації збройного конфлікту на сході України.
Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Санкції точно стали однією з тих причин, через які зараз відбувається ескалація на сході України. Все має ціну. Коли Президент України пішов на такі жорсткі дії, було зрозуміло, що з боку Росії однозначно буде відповідь. Вона прийшла у вигляді понад сотні тисяч російських військ на наших кордонах", - сказав Потураєв.
У той же час голова комітету висловив переконання в тому, що медійний ландшафт України змінився на краще. За його словами, припинення мовлення трьох телеканалів "холдингу Медведчука" - позитивний сигнал для українського журналістського середовища.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
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Москаляку на ......
Зато на политических оппонентов и просто несогласных, абсолютно бездоказательно, открывают десятки уголовных дел..
Если тупое мурло Потураев не знает отличие ПРИЧИНЫ и ПОВОДА - пущай больше толковый словарь читает, а не в депутатиков играет.
Для ленивых:
причина - это основание для действий, без неё действий просто бы не было.
повод - это оправдание для уже задуманных и даже выполняемых действий, без конкретного повода просто нашелся бы или был бы придуман любой другой повод.
Ибо эскалации, террористические акты, вся война - длятся и продолжаются независимо от того, что там творится во власных кабинетах украинских. Они задуманы и начали выполняться ДО того, как все ныне властвующие попали в эти кабинеты. И даже задолго до 2014 года.
Але чим дальше , тим більше дебілів та інших розумово неповноцінних - проявляється серед "народних обранців" . Та й серед високопосадовців - не рідкість ! Особливо , коли вони починають щось публічно говорити .
Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
Марк Твен