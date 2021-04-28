Черкаським медикам вдалося врятувати жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин

У Черкасах медики врятували 38-річну жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧВУ Ірина Назарок у Facebook.

"Учора близько 19:30 години в диспетчерську екстренки надійшов виклик, що 38-річна жінка знепритомніла і не дихає. Чоловік повідомив, що перед тим, як знепритомніти, жінка поскаржилася на різкий головний біль.

За вказаною адресою терміново виїхала реанімаційна бригада ЕМД. В цей час диспетчер по телефону проводила медичний супровід, фахово пояснюючи, як правильно та в якій послідовності проводити реанімаційні заходи. Завдяки цим порадам та вказівкам родичі пацієнтки розпочали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади", - написала вона.

За словами Назарок, оперативно прибулі на виклик лікар і фельдшер провели розширені реанімаційні заходи: "Після тривалої реанімації, на 39 хвилині, медикам вдалося запустити серце жінки!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навантаження на службу екстреної медицини через COVID пікові. За добу - 17-19 тисяч виїздів, - заступнийя голови МОЗ Микичак

"Дорогою до лікарні в машині швидкої медики продовжили проводити інтенсивну терапію та штучну вентиляцію легень. З безперервним моніторингом життєво важливих параметрів організму пацієнтку доставили до Третьої Черкаської міської лікарні", - додала вона.