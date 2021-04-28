Черкаським медикам вдалося врятувати жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин
У Черкасах медики врятували 38-річну жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧВУ Ірина Назарок у Facebook.
"Учора близько 19:30 години в диспетчерську екстренки надійшов виклик, що 38-річна жінка знепритомніла і не дихає. Чоловік повідомив, що перед тим, як знепритомніти, жінка поскаржилася на різкий головний біль.
За вказаною адресою терміново виїхала реанімаційна бригада ЕМД. В цей час диспетчер по телефону проводила медичний супровід, фахово пояснюючи, як правильно та в якій послідовності проводити реанімаційні заходи. Завдяки цим порадам та вказівкам родичі пацієнтки розпочали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади", - написала вона.
За словами Назарок, оперативно прибулі на виклик лікар і фельдшер провели розширені реанімаційні заходи: "Після тривалої реанімації, на 39 хвилині, медикам вдалося запустити серце жінки!"
"Дорогою до лікарні в машині швидкої медики продовжили проводити інтенсивну терапію та штучну вентиляцію легень. З безперервним моніторингом життєво важливих параметрів організму пацієнтку доставили до Третьої Черкаської міської лікарні", - додала вона.
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Если так, то фактически они поддерживали циркуляцию крови и поступление кислорода в мозг, пусть и минимального.
Но есть и другое объяснение, что просто пульс не прощупывался но был!
- На 39 хвилині медикам вдалося запустити сердце хворої
- Дорогою до лікарні...........
тут точно не вистачає всіх часових відрізків а саме коли прибули медики безпосередньо до оселі
-по друге ,те що запустили серце,далеко не значить ,що далі все буде добре,тут уже все залежить як таку тривалу гіпоксію переніс мозок,звідси і якість подальшого життя.
если прошло более чем 7 мин после остановки сердца, то проходят уже необратимые процессы в головном мозге.. он тупо отмирает.. а тут целых 40 минут
Втрата свідомості - то ще не факт зупинки серця - серцева діяльність мала місце, але пульс не визначався на периферії (т.з. "ниткоподібний"). Чогось не говориться - чи зафіксувала бригада ШМД на ЕКГ асистолію (ізолінію) - відсутність серцевої діяльності? Дихання було, але поверхневе і некомпетентними особами (родичами) могло не визначатися.
Але - чого не буває? Респект черкаським медикам і одужання хворій!