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Черкаським медикам вдалося врятувати жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин

Черкаським медикам вдалося врятувати жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин

У Черкасах медики врятували 38-річну жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧВУ Ірина Назарок у Facebook.

"Учора близько 19:30 години в диспетчерську екстренки надійшов виклик, що 38-річна жінка знепритомніла і не дихає. Чоловік повідомив, що перед тим, як знепритомніти, жінка поскаржилася на різкий головний біль.

За вказаною адресою терміново виїхала реанімаційна бригада ЕМД. В цей час диспетчер по телефону проводила медичний супровід, фахово пояснюючи, як правильно та в якій послідовності проводити реанімаційні заходи. Завдяки цим порадам та вказівкам родичі пацієнтки розпочали проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття бригади", - написала вона.

За словами Назарок, оперативно прибулі на виклик лікар і фельдшер провели розширені реанімаційні заходи: "Після тривалої реанімації, на 39 хвилині, медикам вдалося запустити серце жінки!"

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"Дорогою до лікарні в машині швидкої медики продовжили проводити інтенсивну терапію та штучну вентиляцію легень. З безперервним моніторингом життєво важливих параметрів організму пацієнтку доставили до Третьої Черкаської міської лікарні", - додала вона.

Черкаським медикам вдалося врятувати жінку, серце якої зупинилося майже на 40 хвилин 01

Автор: 

медицина (2115) Черкаси (547) швидка (265)


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Топ коментарі
+7
А я так скажу: спасли? Спасли. Значит, черкасским медикам - респект. За то, что, несмотрятни на что, остались в Украине, а не сбежали в Польшу или Чехию. За то, что в таких условиях не просто работают, а еще и спасают людей. Может и приврали по поводу 39 минут, не знаю. Но факт остается фактом: человеческая жизнь спасена. Значит, нет ничего страшного, если немного преувеличат время. Все равно им уважение. Говорю, как черкащанин.
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28.04.2021 15:42
+3
Насправді,подвигу тут ніякого немає,серцево-легенева реанімація технічно це елементарний комплекс маніпуляцій для лікаря інтенсивіста чи екстренника,в день по країні напевно десятками робиться (це не пересадка серця);
-по друге ,те що запустили серце,далеко не значить ,що далі все буде добре,тут уже все залежить як таку тривалу гіпоксію переніс мозок,звідси і якість подальшого життя.
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28.04.2021 16:26
+2
сказка....
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28.04.2021 15:17
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сказка....
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28.04.2021 15:17 Відповісти
Ну почему? Там сказано, что "Благодаря этим советам и указаниям родственники пациентки начали проводить сердечно-легочную реанимацию до прибытия бригады"
Если так, то фактически они поддерживали циркуляцию крови и поступление кислорода в мозг, пусть и минимального.
Но есть и другое объяснение, что просто пульс не прощупывался но был!
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28.04.2021 16:16 Відповісти
- за вказаною адресою терміново відправилася карета швидкої
- На 39 хвилині медикам вдалося запустити сердце хворої
- Дорогою до лікарні...........

тут точно не вистачає всіх часових відрізків а саме коли прибули медики безпосередньо до оселі
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28.04.2021 15:27 Відповісти
Я не медик, но это бред какой-то или чудо. Возможно часы сильно спешили.
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28.04.2021 15:30 Відповісти
Долго так реанимировали потому что женщина красивая попалась.
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28.04.2021 22:20 Відповісти
А я так скажу: спасли? Спасли. Значит, черкасским медикам - респект. За то, что, несмотрятни на что, остались в Украине, а не сбежали в Польшу или Чехию. За то, что в таких условиях не просто работают, а еще и спасают людей. Может и приврали по поводу 39 минут, не знаю. Но факт остается фактом: человеческая жизнь спасена. Значит, нет ничего страшного, если немного преувеличат время. Все равно им уважение. Говорю, как черкащанин.
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28.04.2021 15:42 Відповісти
Насколько я знаю через 5 мин после клинической смерти в мозгу начинаются необратимые для здоровья процессы. А это точно врач приезжал на скорой, не апостол Пётр?
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28.04.2021 15:49 Відповісти
А як йоги під водою, не дихаючи, по 20 хвилин? Чудеса існують, і не рідко. Дивує причина її раптової клінічної смерті після наглого різкого болю голови... Може, чоловік їй примастив та не розрахував силу...
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28.04.2021 16:59 Відповісти
Насправді,подвигу тут ніякого немає,серцево-легенева реанімація технічно це елементарний комплекс маніпуляцій для лікаря інтенсивіста чи екстренника,в день по країні напевно десятками робиться (це не пересадка серця);
-по друге ,те що запустили серце,далеко не значить ,що далі все буде добре,тут уже все залежить як таку тривалу гіпоксію переніс мозок,звідси і якість подальшого життя.
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28.04.2021 16:26 Відповісти
и что? будет теперь овощем..
если прошло более чем 7 мин после остановки сердца, то проходят уже необратимые процессы в головном мозге.. он тупо отмирает.. а тут целых 40 минут
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28.04.2021 17:03 Відповісти
40 хвилин без серцевої діяльності, та ще й при виконанні т.з. "серцево-легеневої реанімації" преляканими родичами інструктованими по телефону?
Втрата свідомості - то ще не факт зупинки серця - серцева діяльність мала місце, але пульс не визначався на периферії (т.з. "ниткоподібний"). Чогось не говориться - чи зафіксувала бригада ШМД на ЕКГ асистолію (ізолінію) - відсутність серцевої діяльності? Дихання було, але поверхневе і некомпетентними особами (родичами) могло не визначатися.
Але - чого не буває? Респект черкаським медикам і одужання хворій!
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28.04.2021 18:51 Відповісти
 
 