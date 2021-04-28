Офіс президента готує телефонну розмову Зеленського з главою Єврокомісії фон дер Ляєн, - Жовква
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив про підготовку телефонної розмови глави держави Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Жовква повідомив під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Жовкви, останніми тижнями відбувались дуже інтенсивні контакти президента України з керівництвом ЄС, з керівниками держав-членів ЄС.
"Під час низки телефонних розмов, починаючи з початку квітня цього року, говорили про загострення безпекової ситуації на сході, у зв’язку із накопиченням військ на наших кордонах та концентрації їх на тимчасово окупованих територіях", - зауважив він.
"Ми бачимо обережні тенденції, що таке відбувається (зменшення контингенту військ РФ на кордонах України – ред.)", - заявив він.
За словами Жовкви, завдяки сконцентрованим діям України спільно з міжнародними партнерами вдалося змусити РФ піти на деескалацію і розпочати відведення військ від кордонів України.
"Зараз ми опрацюємо розмову президента України із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також, безумовно, під час цієї розмови говоритимуть про безпекову підтримку з боку ЄС і про наші важливі питання секторальні", - зазначив Жовква.
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не турки всё таки...кошерные,как никак...
Кстати , нормальный вопрос . Т к Украина отдала своё ядерное оружие
Пусть теперь Зе спросит Фон « какого черта они продолжают строительство северного потока»
Украина должна думать о своём благополучии
Зе собрался на второй срок , ему эти покупки у агрессора выйдут боком 😀😀😀
Хотя ты для этого надо писать петиции - на будущее
говноклован колыван