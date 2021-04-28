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Офіс президента готує телефонну розмову Зеленського з главою Єврокомісії фон дер Ляєн, - Жовква

Офіс президента готує телефонну розмову Зеленського з главою Єврокомісії фон дер Ляєн, - Жовква

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив про підготовку телефонної розмови глави держави Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Жовква повідомив під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Жовкви, останніми тижнями відбувались дуже інтенсивні контакти президента України з керівництвом ЄС, з керівниками держав-членів ЄС.

"Під час низки телефонних розмов, починаючи з початку квітня цього року, говорили про загострення безпекової ситуації на сході, у зв’язку із накопиченням військ на наших кордонах та концентрації їх на тимчасово окупованих територіях", - зауважив він.

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"Ми бачимо обережні тенденції, що таке відбувається (зменшення контингенту військ РФ на кордонах України – ред.)", - заявив він.

За словами Жовкви, завдяки сконцентрованим діям України спільно з міжнародними партнерами вдалося змусити РФ піти на деескалацію і розпочати відведення військ від кордонів України.

"Зараз ми опрацюємо розмову президента України із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також, безумовно, під час цієї розмови говоритимуть про безпекову підтримку з боку ЄС і про наші важливі питання секторальні", - зазначив Жовква.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Зеленський Володимир (23697) фон дер Ляєн Урсула (762) Офіс Президента (2020) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+4
А если у зели спросят почему он не борется с коррупцией и покупает электроэнергию у Беларуси?
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28.04.2021 15:29
+3
тема беседьі - Зеленский готов принять с любой стороньі. Дайте бабла.
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28.04.2021 15:26
+3
сразу как зе ответит зачем возобновил покупку е/е на расеи
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28.04.2021 15:28
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Зеля: А кто такой Фон и зачем он дёр Ляйен ?
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28.04.2021 15:18 Відповісти
Но-но) Он же найвеличніший, - канешно он знает кто драл Ляйен.
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28.04.2021 15:29 Відповісти
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28.04.2021 15:30 Відповісти
Так, как Гепа готовил Допу к выборам?
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28.04.2021 15:19 Відповісти
Это же ее предшественник, Жан-Клод Ю́нкер - Зеленского за щечку теребил?
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28.04.2021 15:21 Відповісти
надеюсь офис бубы не на стоко тупой,шоб усадить даму на диван?
не турки всё таки...кошерные,как никак...
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28.04.2021 15:22 Відповісти
бабла буде просити... Провалили зелені всю економіку України.
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28.04.2021 15:22 Відповісти
Зе спросил Байдена почему Украина не в НАТО .
Кстати , нормальный вопрос . Т к Украина отдала своё ядерное оружие
Пусть теперь Зе спросит Фон « какого черта они продолжают строительство северного потока»
Украина должна думать о своём благополучии
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28.04.2021 15:25 Відповісти
сразу как зе ответит зачем возобновил покупку е/е на расеи
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28.04.2021 15:28 Відповісти
Может петицию надо в ОП написать ?
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28.04.2021 15:30 Відповісти
думаете бубочка не в курсе?)
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28.04.2021 15:33 Відповісти
Думаю он должен знать что это возмутительно
Зе собрался на второй срок , ему эти покупки у агрессора выйдут боком 😀😀😀
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28.04.2021 15:38 Відповісти
Уверен что он знает. И ему насрать.
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28.04.2021 15:46 Відповісти
Знаете , когда позже будут выставлять Зе обвинения в судах , авдвокаты Зе будут парировать , что никто не возмущался .

Хотя ты для этого надо писать петиции - на будущее
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28.04.2021 15:49 Відповісти
А если у зели спросят почему он не борется с коррупцией и покупает электроэнергию у Беларуси?
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28.04.2021 15:29 Відповісти
Пусть спросят .
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28.04.2021 15:31 Відповісти
тема беседьі - Зеленский готов принять с любой стороньі. Дайте бабла.
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28.04.2021 15:26 Відповісти
лажа, клован может только бабадакать на карабельную сосну,
говноклован колыван
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28.04.2021 15:28 Відповісти
Трендец подкрался незаметно , хоть виден был их далека . Ослу денег не кто не даст , единственный для него выход это досрочные выборы в ВР и тогда новый премьер возобновит работу и с МВФ и Евробанком и т д. , а Осел может спокойно досидеть до конца своего срока .
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28.04.2021 15:33 Відповісти
ти думаєш, він просто так закинув удочку на рандеву з ******?
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28.04.2021 15:37 Відповісти
***** мудак конечно редкостный , но в уме ему не откажешь и в его окружении то же идиотов нет , по тому Ослу там не хрена не светит , но он не поймет этого не когда именно по тому , что оно осел.
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28.04.2021 15:46 Відповісти
а поторгуватись?
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28.04.2021 16:35 Відповісти
Ну разве что.
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28.04.2021 16:44 Відповісти
Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, - Жовква - Цензор.НЕТ 8449
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28.04.2021 15:39 Відповісти
"Офис президента готовит телефонный разговор Зеленского с главой Еврокомиссии" Вже оголосили тендер на придбання дроту для лінії зв'язку.
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28.04.2021 16:18 Відповісти
 
 