Офіс президента готує телефонну розмову Зеленського з главою Єврокомісії фон дер Ляєн, - Жовква

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив про підготовку телефонної розмови глави держави Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це Жовква повідомив під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Жовкви, останніми тижнями відбувались дуже інтенсивні контакти президента України з керівництвом ЄС, з керівниками держав-членів ЄС.

"Під час низки телефонних розмов, починаючи з початку квітня цього року, говорили про загострення безпекової ситуації на сході, у зв’язку із накопиченням військ на наших кордонах та концентрації їх на тимчасово окупованих територіях", - зауважив він.

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"Ми бачимо обережні тенденції, що таке відбувається (зменшення контингенту військ РФ на кордонах України – ред.)", - заявив він.

За словами Жовкви, завдяки сконцентрованим діям України спільно з міжнародними партнерами вдалося змусити РФ піти на деескалацію і розпочати відведення військ від кордонів України.

"Зараз ми опрацюємо розмову президента України із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також, безумовно, під час цієї розмови говоритимуть про безпекову підтримку з боку ЄС і про наші важливі питання секторальні", - зазначив Жовква.