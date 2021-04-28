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Новини Агресія Росії проти України
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За логікою Росії, ми маємо сидіти тихо і чекати, поки нас поріжуть, як салямі, - Кулеба

За логікою Росії, ми маємо сидіти тихо і чекати, поки нас поріжуть, як салямі, - Кулеба

Російська Федерація будь-який крок України щодо свого захисту називає провокацією. Згідно з логікою Москви, Україна має тихо чекати, поки її не "поріжуть, як салямі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC HARDtalk.

"Росія сприймає кожен крок України щодо захисту себе від РФ як "провокацію". Якщо слідувати цій логіці, то ми маємо сидіти тихо, опустивши руки, і чекати, поки Росія не поріже нас, як салямі", - зазначив глава МЗС.

За його словами, Україна не дозволить цьому статися і буде захищати себе на всіх фронтах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Зеленський хоче прописати "правила гри" для олігархів, за основу візьмуть Антитрастівський закон США

Автор: 

МЗС (4108) росія (64946) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+22
А хіба не для того нам зеленського підсунули ?
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28.04.2021 15:23
+8
это логика холуя всю жизнь кривлявшегося на сцене перед панами.
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28.04.2021 15:29
+7
Чем больше с кацапами считаются , ТЕМ ОНИ НАГЛЕЕ
Вон чехи выгнали дипломатов
А Украина за войну до сих пор не разорвала дип отношения с кацапами
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28.04.2021 15:27
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А хіба не для того нам зеленського підсунули ?
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28.04.2021 15:23 Відповісти
Ну так если зебизяна то в глаза заглядывает, то на колени готова встать, а теперь вдруг вскукарекивать начала, то вам убогим и указывают ваше место!
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28.04.2021 15:24 Відповісти
А "просто перестать стрелять"- єто чья логика, кулєба?
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28.04.2021 15:26 Відповісти
это логика холуя всю жизнь кривлявшегося на сцене перед панами.
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28.04.2021 15:29 Відповісти
по логике жыдоугрофиннобурятии министром обороны должен работать коцаба...да и по логике бубы також,раз оно на свободе...вкупе с рабиновичами и медведчукчами...
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28.04.2021 15:26 Відповісти
Чем больше с кацапами считаются , ТЕМ ОНИ НАГЛЕЕ
Вон чехи выгнали дипломатов
А Украина за войну до сих пор не разорвала дип отношения с кацапами
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28.04.2021 15:27 Відповісти
НЕТ!!!
По логике Рашки, мы должны в это время их УПРАШИВАТЬ: "порежьте по тоньше"...
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28.04.2021 15:28 Відповісти
Кулебяка дыбил...

Умом роSSію нє панять...
У зачєм УМУ панімать ЖОПУ??
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28.04.2021 15:31 Відповісти
По логіці, презИдент воюючої країни, отримавши підтримку світових лідерів, не повинен клянчити зустріч з загарбником. Особливо, коли той заявив, що не буде обговорювати питання припинення агресії, виведеня військ та репарацій.
Так що логіка і ГІДНІСТЬ, це не про вас.
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28.04.2021 15:40 Відповісти
Еще один "капитан очевидность". А что же этому прозрению помогло? Два года, (два, *****) чтобы это понять? Наверное только падение рейтинга зели и осознание уголовной ответственности, а не число погибших в АТО во время "прекращения огня".
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28.04.2021 15:41 Відповісти
Пока параше "лицо" не сломают, результата не будет.
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28.04.2021 15:45 Відповісти
Да ты гений чувак!
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28.04.2021 15:48 Відповісти
Ведучий задавав пусті запитання, навіть провокаційні "по Мінську". а Кулеба чітко пояснював позицію більшості українців. Достойний міністр. Респект
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28.04.2021 15:55 Відповісти
Не Нижний Новгород, а Новгород (тот, где было вече)
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28.04.2021 19:52 Відповісти
Если Украину не берут в НАТО, то внеблоковой страной можно защититься только одним путем - это восстановлением ядерного оружия!
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28.04.2021 16:17 Відповісти
Кулеба, ты болван? Логика здесь вообще ни при чём, просто враг ведёт себя как враг.
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28.04.2021 16:46 Відповісти
Нарешті істина яку https://www.youtube.com/watch?v=pCrUcJOLXrI ми піаримо з 2014 дійшла до можновладців. Чудовий серіал, варто перезняти з Зе в ролі прем'єра.
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28.04.2021 17:52 Відповісти
 
 