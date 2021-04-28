За логікою Росії, ми маємо сидіти тихо і чекати, поки нас поріжуть, як салямі, - Кулеба

Російська Федерація будь-який крок України щодо свого захисту називає провокацією. Згідно з логікою Москви, Україна має тихо чекати, поки її не "поріжуть, як салямі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC HARDtalk.

"Росія сприймає кожен крок України щодо захисту себе від РФ як "провокацію". Якщо слідувати цій логіці, то ми маємо сидіти тихо, опустивши руки, і чекати, поки Росія не поріже нас, як салямі", - зазначив глава МЗС.

За його словами, Україна не дозволить цьому статися і буде захищати себе на всіх фронтах.

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