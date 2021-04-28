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"Слуга народу" Потураєв анонсував нові обмеження проти контенту російського виробництва: Не тільки "чорні списки"

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв анонсував нові обмеження проти контенту російського виробництва в законопроєкті "Про медіа".

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є, наприклад, закон "Про кінематографію", який свого часу прийняла Рада восьмого скликання, який створив так звані "чорні списки", що обмежили можливість тут з’являтися певним російським акторам, демонструвати певні види російської продукції. У цій редакції законопроєкту "Про медіа", яка зараз доопрацьовується, ми теж цьому приділяємо увагу, і в порівнянні з першою версією ми туди вводимо й інші, достатньо жорсткі обмежувальні заходи проти контенту російського виробництва", - сказав очільник комітету.

Крім того, Потураєв зазначив, що розділ законопроєкту "Про медіа" стосовно російської агресії опрацьований достатньо ретельно і має покрити всі можливі прояви російської пропаганди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "каналів Медведчука" стали однією з причин ескалації на Донбасі, - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

актор (142) кіно (960) пропаганда (2796) росія (64946) ЗМІ (1357) медіа (230) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+11
Существует сговор медиамагнатов бени Пинчука Ахметова и Фирташа
Они контролируют медиапростор
Они не пропускают нормальный украинский контент на телеэкраны
На 1+1 почти все сериалы на русском .
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28.04.2021 15:36
+9
зато на 1+1 могут рассказать как намазать на хлеб видосик зеленского и чота там про борщевой набор, кароче как приготовить борщ без мяса и сметаны
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28.04.2021 15:41
+7
А "Лига смеха", "Папаньки" и "Сваты" - это "контент рассийского производства" или не совсем?
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28.04.2021 15:37
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Существует сговор медиамагнатов бени Пинчука Ахметова и Фирташа
Они контролируют медиапростор
Они не пропускают нормальный украинский контент на телеэкраны
На 1+1 почти все сериалы на русском .
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28.04.2021 15:36 Відповісти
зато на 1+1 могут рассказать как намазать на хлеб видосик зеленского и чота там про борщевой набор, кароче как приготовить борщ без мяса и сметаны
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28.04.2021 15:41 Відповісти
Єто тот Потураев шо кум Медведчука?
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28.04.2021 15:37 Відповісти
Вообще - то, кум медведчука - порошенко
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28.04.2021 16:05 Відповісти
маме одного индивида, который так рассказывал купировали любовь к скорости.
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28.04.2021 16:08 Відповісти
Перепутал кум то слуга Холодов, а Потураев просто чудак)
Кум Віктора Медведчука Андрій Холодов, що йде в Раду від партії "Слуга народу", https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/9/7220465/ більше 200 днів протягом року перебував за межами України, отже не має права балотуватися в нардепи.
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28.04.2021 16:12 Відповісти
А "Лига смеха", "Папаньки" и "Сваты" - это "контент рассийского производства" или не совсем?
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28.04.2021 15:37 Відповісти
Опєрєділ..
Сам б такоє запостіл...
😀
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28.04.2021 15:40 Відповісти
Я взагалі дивуюся, що при наявності інтернету багато людей, немов хворі, обирають російське гуано.
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28.04.2021 15:38 Відповісти
у багатих упливових - великі бібліотеки
у бідних зєзікнутих - великі екрани
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28.04.2021 15:44 Відповісти
"Слуга народу" Потураєв анонсував нові обмеження проти контенту російського виробництва: Не тільки "чорні списки" - Цензор.НЕТ 5890
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28.04.2021 15:58 Відповісти
А в Киеве проспект Победы, начинающийся из площади Победы - это не пропаганда?
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28.04.2021 16:03 Відповісти
 
 