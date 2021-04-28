Кабмін продовжив до 30 червня фіксовану ціну на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год

Кабінет Міністрів України продовжив дію соціальних зобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією, залишивши до 30 червня поточного року її ціну на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Відповідне рішення, анонсоване прем'єр-міністром Денисом Шмигалем під час відкриття засідання уряду в середу, було ухвалено без обговорення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні продовжуємо дію соціальних зобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією до 30 червня. Ціна залишається без змін - 1,68 грн/кВт-год", - сказав прем'єр.

Крім того, за його словами, постачальники універсальних послуг (ПУП), що забезпечують ресурсом побутових споживачів, будуть отримувати його від ПрАТ "Укргідроенерго" і НАЕК "Енергоатом", задіяних у ПСО безпосередньо, оминаючи ДП "Гарантований покупець".

"Нові правила встановлюють, що державна генерація "Енергоатом" та "Укргідроенерго" продаватимуть електроенергію для населення постачальникам універсальних послуг безпосередньо за двосторонніми договорами, без посередництва "Гарантованого покупця", - зазначив Шмигаль.

Водночас прем'єр не уточнив, з якого числа діятимуть нові правила.

Рішення наразі ще не оприлюднено.

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