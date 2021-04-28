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Кабмін продовжив до 30 червня фіксовану ціну на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год

Кабмін продовжив до 30 червня фіксовану ціну на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год

Кабінет Міністрів України продовжив дію соціальних зобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією, залишивши до 30 червня поточного року її ціну на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Відповідне рішення, анонсоване прем'єр-міністром Денисом Шмигалем під час відкриття засідання уряду в середу, було ухвалено без обговорення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні продовжуємо дію соціальних зобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією до 30 червня. Ціна залишається без змін - 1,68 грн/кВт-год", - сказав прем'єр.

Крім того, за його словами, постачальники універсальних послуг (ПУП), що забезпечують ресурсом побутових споживачів, будуть отримувати його від ПрАТ "Укргідроенерго" і НАЕК "Енергоатом", задіяних у ПСО безпосередньо, оминаючи ДП "Гарантований покупець".

"Нові правила встановлюють, що державна генерація "Енергоатом" та "Укргідроенерго" продаватимуть електроенергію для населення постачальникам універсальних послуг безпосередньо за двосторонніми договорами, без посередництва "Гарантованого покупця", - зазначив Шмигаль.

Водночас прем'єр не уточнив, з якого числа діятимуть нові правила.

Рішення наразі ще не оприлюднено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на електроенергію для населення України найнижча в Європі, – Єврокомісія

Автор: 

Кабмін (14065) тарифи (2011) електроенергія (6177) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+8
благодетели ... ля. Подняли ж вдвое только месяц назад...
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28.04.2021 15:36
+8
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 1883
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28.04.2021 15:36
+5
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 644
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28.04.2021 15:36
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благодетели ... ля. Подняли ж вдвое только месяц назад...
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28.04.2021 15:36 Відповісти
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 644
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28.04.2021 15:36 Відповісти
Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч - Цензор.НЕТ 1883
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28.04.2021 15:36 Відповісти
Ойц!
А в чєм нахлєбалово??
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28.04.2021 15:37 Відповісти
Ага, все-таки с 1 июля введут 3.54. Будем подождать.
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28.04.2021 15:37 Відповісти
Нипонил, это что цена в 1.68 уже "социальные обязательства" столь благодушно продлённые для пипла, а потом что будет снова расти?... Я извиняюсь конечно, но вы там наверху не ох...ели?
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28.04.2021 15:37 Відповісти
конец епохи бідності він такий - не всі переживуть
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28.04.2021 15:42 Відповісти
интересно ..кроме роста тарифов , другие бизнес модели по оздоровлению бюджета у кабмина есть , или рас пипл хавает , то накормим досыта
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28.04.2021 15:40 Відповісти
Есть у этих скотов и другие модели....вот НДС еще думают повысить до 23-24 процентов....
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28.04.2021 16:52 Відповісти
Вместе с тем, премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила.Источник: https://censor.net/ru/n3262578

ну якщо не на майскі празнікі, то напевно к юбілєю октяюрськой рєволюціі..
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28.04.2021 15:41 Відповісти
прорыв!
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28.04.2021 15:56 Відповісти
3,14здец приближается довольно большими прыжками....
сегодня землю "оформили", электрику в 2 раза "социально ответственно" подняли пока, газ рвётся в облака... Данилко Гетьманцев (духовный сын Кили Азирова) "амнистию капитала" готовит....
стране медный таз скоро будет
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28.04.2021 16:36 Відповісти
Дегенератное быдло наголосовало "поприколу". Хотя даже последнему олигофрену хватило бы мозгов осознать, что клоун со своим кварталом, просто не способен управлять страной.
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28.04.2021 18:01 Відповісти
Предупреждаю! Повышение цен на энергоносители резко повысят цены на ВСЕ товары!!
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28.04.2021 18:30 Відповісти
Драть будут "мудрий нАрід" постоянно и безпощадно для процветания бабломойских
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28.04.2021 18:32 Відповісти
 
 