Кабмін продовжив до 30 червня фіксовану ціну на електроенергію для населення - 1,68 грн/кВт-год
Кабінет Міністрів України продовжив дію соціальних зобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією, залишивши до 30 червня поточного року її ціну на рівні 1,68 грн/кВт-год.
Відповідне рішення, анонсоване прем'єр-міністром Денисом Шмигалем під час відкриття засідання уряду в середу, було ухвалено без обговорення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні продовжуємо дію соціальних зобов'язань щодо забезпечення населення електроенергією до 30 червня. Ціна залишається без змін - 1,68 грн/кВт-год", - сказав прем'єр.
Крім того, за його словами, постачальники універсальних послуг (ПУП), що забезпечують ресурсом побутових споживачів, будуть отримувати його від ПрАТ "Укргідроенерго" і НАЕК "Енергоатом", задіяних у ПСО безпосередньо, оминаючи ДП "Гарантований покупець".
"Нові правила встановлюють, що державна генерація "Енергоатом" та "Укргідроенерго" продаватимуть електроенергію для населення постачальникам універсальних послуг безпосередньо за двосторонніми договорами, без посередництва "Гарантованого покупця", - зазначив Шмигаль.
Водночас прем'єр не уточнив, з якого числа діятимуть нові правила.
Рішення наразі ще не оприлюднено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А в чєм нахлєбалово??
ну якщо не на майскі празнікі, то напевно к юбілєю октяюрськой рєволюціі..
сегодня землю "оформили", электрику в 2 раза "социально ответственно" подняли пока, газ рвётся в облака... Данилко Гетьманцев (духовный сын Кили Азирова) "амнистию капитала" готовит....
стране медный таз скоро будет