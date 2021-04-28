Якщо постійно підвищувати податки, бізнес піде у тінь і надходжень до бюджету не буде, - економіст

В умовах кризи влада має спрощувати податкову систему і зменшувати податки, що сприятиме виведенню бізнесу з тіні та дозволить збільшити надходження до бюджету. Проте українська влада діє навпаки.

Про це заявив економіст Антон Швець.

"Ми не можемо взяти податків більше, ніж люди заробляють. І людям зараз дуже-дуже важко заробляти, бо справді пандемія, бо справді скорочення ринків, зменшення бізнесу, зменшення економіки. В такі часи такого рівня фіскалізація й такого рівня пертурбації податкової системи не можуть бути добрими. Ми не можемо навіть прорахувати, що економічна система може витримати", - сказав Швець в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також звернув увагу, що податкові ініціативи голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева спрямовані проти малих підприємців та ФОПів, що, на думку експерта, призведе лише до того, що малий бізнес перейде "в тінь".

"У мене таке враження, що Гетманцев вважає фізичних осіб-підприємців та малий бізнес ворогами України. А це неправда. Це прості люди, які заробляють гроші. Вони не обтяжують українську економіку. Вони створюють послуги. Вони виробляють якісь товари. І вони платять податки. І якщо почати з них більше брати податків, то від цього податків більше не стане, бо люди почнуть йти в тінь", - пояснив Швець.

Експерт вважає, що в умовах кризи дії влади мають бути спрямовані не на посилення фіскалізації, а на спрощення податкового законодавства, зниження податків і надання пільг. За його оцінкою, це дозволить швидко відновити економічне зростання в країні та збільшити надходження до бюджету.

"Якщо спростити податкову систему, якщо зробити її ближчою до людей і не підвищувати фіскалізацію, то ми можемо бачити, що більшість малого бізнесу почнуть працювати в білу. І надходження до бюджету можуть зрости. Але, на жаль, Гетманцев діє в іншому напрямку. Він вважає, що саме жорстка фіскалізація, саме наджорстка фіскальна позиція буде продуктивною", - підсумував Швець.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що ініціатива влади щодо підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації та збурення суспільства.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що підвищення податків знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.