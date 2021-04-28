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Якщо постійно підвищувати податки, бізнес піде у тінь і надходжень до бюджету не буде, - економіст

Якщо постійно підвищувати податки, бізнес піде у тінь і надходжень до бюджету не буде, - економіст

В умовах кризи влада має спрощувати податкову систему і зменшувати податки, що сприятиме виведенню бізнесу з тіні та дозволить збільшити надходження до бюджету. Проте українська влада діє навпаки.

Про це заявив економіст Антон Швець.

"Ми не можемо взяти податків більше, ніж люди заробляють. І людям зараз дуже-дуже важко заробляти, бо справді пандемія, бо справді скорочення ринків, зменшення бізнесу, зменшення економіки. В такі часи такого рівня фіскалізація й такого рівня пертурбації податкової системи не можуть бути добрими. Ми не можемо навіть прорахувати, що економічна система може витримати", - сказав Швець в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також звернув увагу, що податкові ініціативи голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева спрямовані проти малих підприємців та ФОПів, що, на думку експерта, призведе лише до того, що малий бізнес перейде "в тінь".

"У мене таке враження, що Гетманцев вважає фізичних осіб-підприємців та малий бізнес ворогами України. А це неправда. Це прості люди, які заробляють гроші. Вони не обтяжують українську економіку. Вони створюють послуги. Вони виробляють якісь товари. І вони платять податки. І якщо почати з них більше брати податків, то від цього податків більше не стане, бо люди почнуть йти в тінь", - пояснив Швець.

Експерт вважає, що в умовах кризи дії влади мають бути спрямовані не на посилення фіскалізації, а на спрощення податкового законодавства, зниження податків і надання пільг. За його оцінкою, це дозволить швидко відновити економічне зростання в країні та збільшити надходження до бюджету.

"Якщо спростити податкову систему, якщо зробити її ближчою до людей і не підвищувати фіскалізацію, то ми можемо бачити, що більшість малого бізнесу почнуть працювати в білу. І надходження до бюджету можуть зрости. Але, на жаль, Гетманцев діє в іншому напрямку. Він вважає, що саме жорстка фіскалізація, саме наджорстка фіскальна позиція буде продуктивною", - підсумував Швець.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що ініціатива влади щодо підвищення податків призведе до погіршення економічної ситуації та збурення суспільства.

Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що підвищення податків знищить вітчизняне підприємництво. Та наголосила: неприпустимо підвищувати податки в кризу, зазначивши, що інші країни намагаються максимально підтримати бізнес.

Автор: 

бізнес (1972) податки (3808)


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Топ коментарі
+9
Слыш, Антон Швец, ану ка быро достал деньги из под матраца, отнес в банк и заплатил 5 %
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 4906
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28.04.2021 15:42
+9
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 3172
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28.04.2021 15:47
+9
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 6641
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28.04.2021 15:51
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явно не слуга народа
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28.04.2021 15:41 Відповісти
Слыш, Антон Швец, ану ка быро достал деньги из под матраца, отнес в банк и заплатил 5 %
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 4906
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28.04.2021 15:42 Відповісти
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 9251
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28.04.2021 15:46 Відповісти
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 7064
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28.04.2021 15:46 Відповісти
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 3263
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28.04.2021 15:48 Відповісти
ніт, ПДФО 18% і 1,5% військового збору, а ще ЄСВ оов'язково, ну і щоб воно не тринділо, то 22% ПДВ, ексклюзивно.
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28.04.2021 19:10 Відповісти
Щоб корова менше їла і давала більше молока,її треба менше годувати і більше доїти.
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28.04.2021 15:42 Відповісти
Вы только зеленой пошести это объясните. Что повышать налоги и отчисления в период кризиса - это самоубийство экономики. А то они никак не могут понять, почему у них экономика падает, не смотря на все победные реляции.
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28.04.2021 15:43 Відповісти
Історію читайте...))
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28.04.2021 15:46 Відповісти
Зачем мне ее сейчас читать, когда я наглядно вижу, как дебилы гробят еще недавно развивающуюся страну. Под веселое улюлюканье люмпена. Только за два года многие проголосовавшие "абынебарыга" так и не поняли, что делать с концом эпохи бедности: то ли грызть его, то ли уже сосать.
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28.04.2021 15:52 Відповісти
😀
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28.04.2021 16:07 Відповісти
Ну так я вам дебилам и говорю -- Берете платежку за коммунальные, кладете сверху на кусок хлеба, смазываете все подсолнечным маслом, включаете "95 квартал" на Г+Г и с приколами жрете все это и вспоминаете ваш выбор "абынебарыга". Смачного
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28.04.2021 16:15 Відповісти
Штырит, тело? Ну так сходи в супермаркет, посмотри на цены на продукты, сравни с ценами при "барыгах". Разница в цене -- это и есть величина зеленого налога на вашу тупость. Купи себе лучка, яиц и поджарь. Никогда еще яичница с лучком так не жарилась великолепно, как на масле по 82 грн. и газе по 10 грн. Смачного, тело. Не поперхнись невзначай.
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28.04.2021 16:39 Відповісти
Что, правда не нравится? Твои проблемы. Ты не москаль, ты упоротый вышиватник. Причем очень и очень тупой. А это такое же дерьмо, только вид сбоку.. Смачного, тело
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28.04.2021 16:50 Відповісти
Жди-жди вышиватник. Только терпением запасись, ждун. Пока ты ждешь -- все олигархи стали только богаче, а население беднее. Но тупому вышиватнику этого не понять, не дано
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28.04.2021 17:11 Відповісти
Вывод, - если голосовать "по приколу" то рано ли поздно прийдется уйти в тень.
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28.04.2021 15:44 Відповісти
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 6641
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28.04.2021 15:51 Відповісти
Якщо государство меня нахльобуєт, маю таке ж саме Право- нахлєбати його...))
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28.04.2021 15:44 Відповісти
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 1435
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28.04.2021 15:44 Відповісти
Если все время повышать налоги, бизнес уйдет в тень и поступлений в бюджет не будет, - экономист - Цензор.НЕТ 3172
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28.04.2021 15:47 Відповісти
О, помню в свое время кто-то в Фейсбуке целый сборник таких историй про Бубочку выложил. Три дня перечитывал и рыдал от смеха
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28.04.2021 15:58 Відповісти
Смех сквозь слезы.
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28.04.2021 16:04 Відповісти
Якщо постійно підвищувати податки, бізнес піде у тінь і надходжень до бюджету не буде, - економіст - Цензор.НЕТ 6040
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28.04.2021 16:10 Відповісти
Бизнес и так в тени,весь идиотизм который был при потрохе так и остался.
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28.04.2021 16:52 Відповісти
Гетьманцев----это вредитель-----расстрелять суку
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28.04.2021 16:52 Відповісти
так уже 30% фопов закрылось за каденцию зеленского.. до конца года их останется меньше миллиона.. означает ли это что люди закрыли свой бизнес? где то да, где то нет, просто ушли в тень. В любом случае хреново для всех и для бывших легальных фопов и для государства так как им теперь не будут платить налоги
но видимо зеленский с гетьманцевым этого и добивался что б угробить экономику Украины
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28.04.2021 17:08 Відповісти
 
 