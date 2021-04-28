Усі законопроєкти про зміни в мовному законі треба відхилити, - "слуга народу" Потураєв

Усі законопроєкти щодо внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" треба відхилити.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція в тому, що ми маємо відхилити всі три проєкти закону", – сказав Потураєв.

За його словами, не існує проблеми, яку б мали вирішувати відповідні законодавчі ініціативи. Зокрема, Потураєв аргументує необхідність відхилення законопроєкту №4638 про вилучення із закону положень щодо накладення штрафів за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування тим, що кожен українець може опанувати "простий набір фраз українською" для повноцінного обслуговування клієнта.

"Вибачте, не вивчити на 30-му році Незалежності України фрази "доброго ранку", "добрий день", "доброго вечора" і "до побачення" – це якось дивно", – наголосив голова комітету.

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Він також зазначив, що сьогодні, 28 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розгляне законопроєкти №4638, №4638-1, №4638-2, якими передбачається внесення змін до мовного закону. Потураєв очікує, що вони будуть відхилені.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуваннях, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року прийняла Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.