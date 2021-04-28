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Новини Мовне питання
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Усі законопроєкти про зміни в мовному законі треба відхилити, - "слуга народу" Потураєв

Усі законопроєкти про зміни в мовному законі треба відхилити, -

Усі законопроєкти щодо внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" треба відхилити.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Моя позиція в тому, що ми маємо відхилити всі три проєкти закону", – сказав Потураєв.

За його словами, не існує проблеми, яку б мали вирішувати відповідні законодавчі ініціативи. Зокрема, Потураєв аргументує необхідність відхилення законопроєкту №4638 про вилучення із закону положень щодо накладення штрафів за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування тим, що кожен українець може опанувати "простий набір фраз українською" для повноцінного обслуговування клієнта.

"Вибачте, не вивчити на 30-му році Незалежності України фрази "доброго ранку", "добрий день", "доброго вечора" і "до побачення" – це якось дивно", – наголосив голова комітету.

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Він також зазначив, що сьогодні, 28 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розгляне законопроєкти №4638, №4638-1, №4638-2, якими передбачається внесення змін до мовного закону. Потураєв очікує, що вони будуть відхилені.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

Ця вимога стосується також освітніх послуг, зокрема гуртків і секцій, медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуваннях, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року прийняла Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.

Автор: 

ВР (14942) українська мова (833) мова (740) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+13
Підтримую ! Студенти з Афріки за рік - два освоюють укр. мову а украінці що народились тут і мешкають курва все життя не в змозі двух речень скласти рідною (Карл !) мовою ?? Ганьба!
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28.04.2021 16:12
+7
І відкликати тих депутатів що подали ті законопроекти.
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28.04.2021 15:53
+6
...я бы на больше уже согласился, кто притронется к законам о Мове и Вере, того до гилякы аж бегом волочь....!!!
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28.04.2021 15:51
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оп-па, вигавкався..!
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28.04.2021 15:45 Відповісти
пост читав ?
не второпав що Потураєв "ЗА" українську мову ?

Потураєв цинічна, але правільна людина.
це він ЗЕльоним депутатам сказав щоб не викобелювались:

"Вы - черви,
вас сюда в банке привезли...."
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28.04.2021 15:55 Відповісти
...я бы на больше уже согласился, кто притронется к законам о Мове и Вере, того до гилякы аж бегом волочь....!!!
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28.04.2021 15:51 Відповісти
без этих 2х составляющих, Украина как унитарная страна не состоится никогда, а с другим статусом, она будет поглощена московитами, за один-два подхода... ...
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28.04.2021 16:23 Відповісти
Зелений виродку, не чіпай українську мову!
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28.04.2021 15:51 Відповісти
І відкликати тих депутатів що подали ті законопроекти.
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28.04.2021 15:53 Відповісти
Ці зміни до закону подали гниди-вороги України!Це принципово,бо як інакше можно пояснити той блуд!Вони що,не можуть вивчити мову хоча б в декілька десятків слів?Тому вони - вороги!
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28.04.2021 15:57 Відповісти
Підтримую ! Студенти з Афріки за рік - два освоюють укр. мову а украінці що народились тут і мешкають курва все життя не в змозі двух речень скласти рідною (Карл !) мовою ?? Ганьба!
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28.04.2021 16:12 Відповісти
За що люди тридцять років страждають? ну не вимовишь ти "добрий день" - то поряд країна носій мови людей з вузькими щелепами. Ідь! Там лесов полей и рек - сьома частина суші. І всі ручкоязичні.
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28.04.2021 16:23 Відповісти
уже десятая...
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28.04.2021 16:24 Відповісти
нє, ну чо, формулювання "об изъятии ЗБІЛЬШИТИ штрафи за порушення мовного закону". - норм!
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28.04.2021 19:21 Відповісти
 
 